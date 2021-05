POSTA! - LEGGENDO L'INTERVISTA A FRANCESCA PASCALE MI DOMANDO COSA ASPETTI IL PD A FARE UN BEL CONGRESSO PER ELEGGERLA SEGRETARIA. DOVREBBE ESSERE ELETTA PROPRIO PER ACCLAMAZIONE. RISOLVEREBBERO TUTTI I LORO PROBLEMI IN UN SOL COLPO: DONNA AL COMANDO, DI TENDENZA LIBERALE, CON PROGRAMMA IDENTITARIO DEFINITO. DATI POI I TRASCORSI SENTIMENTALI DELLA NEOSEGRETARIA, IL BACINO CENTRISTA DI NAZARENIANA MEMORIA SAREBBE GARANTITO…

zingaretti letta

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

Caro Dago, Comunali di Roma, Letta: "Zingaretti era ottimo candidato ma fa altro". È una sua caratteristica. Faceva "altro" anche quand'era segretario Pd.

Greg

Lettera 2

Caro Dago, Juve-Milan 0-3. Perché gli juventini non fanno una colletta per pagare un corso per allenatori a Pirlo?

i meme sulla sconfitta della juventus contro il milan 4

E.S.

Lettera 3

Caro Dago, il virologo Massimo Galli: "Il vaccino che abbiamo è ottimo per un virus che girava un anno fa in Cina". Idem per gli "esperti" che abbiamo: erano ottimi per i virus che giravano prima del Covid ma adesso non ne azzecano una.

Arty

Lettera 4

Caro Dago,

leggo sempre con attenzione titoli e articoli, ti segnalo che alcuni però non tengono conto di situazioni umane non gestibili. Mi riferisco al caso della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata dai quattro italiani di Genova.

violenza sessuale

In passato ho conosciuto la storia di una donna violentata in tenda dal suo migliore amico mentre il marito dormiva. Una violenza subita nel silenzio e portata avanti nella normalità delle giornate successive. Perché? Non sapeva spiegarlo.

Uno, nessuno o centomila fattori hanno determinato il suo atteggiamento. In un'altra occasione mi è capitato di conoscere una ragazza violentata dal suo produttore. Altra denuncia non fatta e altra vita portata avanti con tranquillità apparente nei giorni successivi.

VIOLENZE SESSUALI

Tu penserai che le incontri solo io, ma la verità è che gli abusi sulle donne sono una costante talmente diffusa che ognuno di noi uomini ne può incontrare più di una. Da giovane, e questa è la tragica similitudine con l'adolescente di oggi, ho conosciuto la storia di una ragazza abusata dopo una serata di adolescenza drogata; una di quelle comuni a tutti gli uomini, come il giro di valzer con le signorine della notte.

Anche in quell'occasione chi mi parlò, mi raccontò di aver sentito direttamente dall'interessata ogni cosa, di avere il nome, ma di aver visto in lei tranquillità. Eppure il fatto è accaduto, come gli altri.

i meme sulla sconfitta della juventus contro il milan 6

Non dovremmo giudicare con titoli fuorvianti queste cose. Non è perbenismo verso le vittime, ma comprensione dell'irrazionale umano, quello che i generali greci controllavano sotto la gonnella dei soldati prima della battaglia (a cazzo duro) e quello del generale Võ Nguyên Giáp che disse ai suoi soldati di rilassarsi guardando la natura prima della battaglia. Rilassarsi e eccitarsi prima di morire, reagire irrazionalmente dopo uno stupro.

Grazie per la lettura.

Ciao

Lorenzo

Lettera 5

Caro Dago,

la sezione della posta del tuo sito è uno specchio sulla nazione. Leggendo le lettere, si capiscono più cose che trascorrendo mesi sulla TV. Purtroppo, oltre ai danni perpetrati dalla cattiva informazione main stream, emergono ormai anche i problemi dello stato della scuola.

Un tuo lettore si lamenta di essere obbligato a ristrutturare il palazzo dove abita realizzando un cappotto termico, credendo che questo farà sì che sarà costretto, d'estate, a spendere di più per raffreddare la casa. Cerco che anche i progettisti potrebbero spendere due parole in più per aiutare i poveri condomini a capire cosa stanno facendo.

Isolare meglio un'abitazione significa rendere le pareti maggiormente adiabatiche, ovvero impenetrabili al calore, in un senso e nell'altro. In pratica, si fa sì che la temperatura interna non venga influenzata da quella esterna, d'inverno e d'estate.

ecobonus ristrutturazioni

Vorrei dire anche al tuo lettore che può stare sereno, almeno per i prossimi 50 anni. La temperatura media del pianeta è in costante diminuzione, come dimostrano i dati dell'Università dell'Alabama (https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt), ovvero quelli usati dalla maggior parte dei modelli dell'IPCC.

A parte un picco di +0.70°C a Febbraio 2016, l'anomalia è rimasta prossima allo zero per oltre 30 anni, con qualche piccolissimo sbalzo di tanto in tanto (la prima colonna rappresenta l'anomalia Globale per un dato mese).

ecobonus ristrutturazioni

Nel 2021 è passata dai +0.12°C di gennaio a -0,05°C di Aprile, diventando negativa, il che significa che il pianeta è più freddo della media. Non c'è nessun Global Warming, a parte per le lobby che guadagnano dal terrorismo mediatico.

Non ho paura di smentite, Dago, perché parlano i dati, quelli ufficiali, ovvero le temperature rilevate dai satelliti della NASA e validate dall'Università dell'Alabama. Il resto sono chiacchiere. Non è complottismo, è scienza: matematica e fisica.

Johnkoenig

L ARTICOLO DEL FINANCIAL TIMES SU GIORGIA MELONI

Lettera 6

Ma cazzo D’Agostino sei un ....

Ma come: prima pubblichia un servizio in cui Meloni e Salvini si stanno sputando addosso e bla bla (pure il financial Times cerca di rompere i coglioni a Salvini - ogni giorno che passa devo ammettere che un po’ l’ho sottovalutato anch’io nel senso che non ha solo fegato ...) e poi dopo tre ore cacchio cacchio tomo tomo ti rimangi tutto come il più stronzo inutile dannoso vomitevole e sozzo Fedez ? Ora Meloni e Salvini si sono ritrovati ..

Ma dai vergognati almeno un po’. Capisco che gli effetti del porno sono devastanti, però ...

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Un ex-massone

Lettera 7

Caro Dago,

allo stato dello sfascio e dello spettacolo istituzionale che non merita commenti, l’impressione è che se Davigo fosse indagato da un Davigo a quest’ora Davigo sarebbe cautelarmente “attinto”. O no?

Amara tempora currunt……..

SDM

Lettera 8

Caro Dago,

piercamillo davigo al tg2 2

leggendo l'intervista a Francesca Pascale sul Mattino mi domando cosa aspetti il PD - o quello che ne resta - a fare un bel congresso per eleggerla segretaria . Chiarisco, non è che Pascale debba prendere la tessera del Pd. Dovrebbe essere eletta proprio per acclamazione.

francesca pascale in piazza per il ddl zan 2

Risolverebbero tutti i loro problemi in un sol colpo: donna al comando, di tendenza liberale (che ormai si porta su tutto, povero Locke), con programma identitario definito: vicinanza ai più deboli, purché minoranze, e bando all'ipocrisia nei riguardi delle maggioranze deboli: lavoratori, ci dispiace, andate altrove a cercare rappresentanza, qui si entra solo con un certificato di minoranza identitaria. Dati poi i trascorsi sentimentali della neosegretaria, il bacino centrista di nazzareniana memoria sarebbe garantito.

francesca pascale in piazza per il ddl zan 5

Coraggio, compagni, fate riposare Enrico restituendolo alle sudate carte francesi e prendete il coraggio a due mani. La Lady di Ferro (Tiziano) vi si offre. Coglietela.

Saluti

S

Lettera 8

sbarco migranti lampedusa

Caro Dago, migranti, dopo 1.500 arrivi in pochi giorni, oggi in 200 lasceranno l'hotspot di Lampedusa. Ciò significa che ne arriveranno subito altri 600. Perché se dai un dito si prendono la mano, se dai la mano si prendono il braccio, se dai un braccio si prendono tutto il corpo. Ma chi ci governa fa finta di non capire.

Salvo Gori

Lettera 9

i meme sulla sconfitta della juventus contro il milan 3

Caro Dago, nei giorni scorsi sono sbarcati ca 2.000 migranti a bordo di natanti di ogni tipo e grandezza. La partenza dalle coste africane è avvenuta in simultanea. C'è ancora qualche anima bella che ritiene che dietro l'immigrazione clandestina non ci sia la regia di una potente organizzazione ?

FB

Lettera 10

Caro Dago, Joe Biden è un ipocrita. Dice di voler liberalizzare i brevetti dei vaccini ma, come ha giustamente fatto notare il premier Mario Draghi, continua a tener bloccate le esportazioni dei medesimi. Naturalmente viene subito supportato da un suo simile, Papa Francesco. Che mentre dice di avere a cuore la lotta al Covid si fa vedere in giro quasi sempre senza mascherina.

sbarco migranti lampedusa 4

Lauro Cornacchia

Lettera 11

Caro Dago,

L'Italia brulica ormai di esperti che incombono con i loro preziosi pareri sugli italiani prostrati dalla pandemia. Vorrei segnalare per competenza quelli che hanno consigliato ai cittadini del nord e centro Italia di chiudersi in casa ( il fine ultimo di ogni esperto sembra essere il far si che nessuno esca) in previsione di un catastrofico atterraggio del razzo cinese sul nostro suolo.

Il razzo e' atterrato poi al largo delle Maldive.

francesca pascale in piazza per il ddl zan 6

Ma ci stiamo affidando ad esperti o a chiromanti e maghi?

Chiedo i loro nomi per un amico

Giovanna Maldasia

Lettera 12

Caro Dago, migranti, Nicola Fratoianni: "Fa davvero impressione sentire Salvini e Meloni parlare a vanvera di invasione, mentre le organizzazioni ufficiali internazionali rivelano che da gennaio ad oggi sono morte annegate nel Mediterraneo almeno 500 persone, uomini, donne e tanti bambini".

Il segretario di Sinistra Italiana o è in malafede o non sa quel che dice. I morti sono più che triplicati rispetto allo scorso anno proprio perché sono cresciute a dismisura le partenze a causa della sinistra che ottusamente dice di voler accogliere sempre più clandestini. Più partenze, più morti. Fratoianni se ne faccia una ragione: è scientifico.

NICOLA FRATOIANNI A BORDO DI OPEN ARMS

Dario Tigor

Lettera 13

Dago colendissimo, il caso Grillo (figlio). C’è un dettaglio da colpisce. Ad un certo punto della notte brava i 4 ragazzotti vengono ripresi con il pisello in fuori al massimo splendore. A questi ventenni di “buona” famiglia, manca qualsiasi forma di pudore, di moralità, di contegno, di vergogna. Ragazzi immaturi allo stato brado, abbruttiti dai soldi di famiglia.

CIRO GRILLO

Grillo (padre) si è dedicato per una dozzina di anni ad educare gli italiani, o perlomeno così millantava. Tuttavia non è stato in grado di educare il proprio di figlio.

Insomma: ha fatto danni sia fuori che dentro la famiglia!

Salut da Stregatto

Lettera 14

Caro Dago, l'organizzazione mondiale per le immigrazioni: "Almeno 500 persone sono annegate nel Mediterraneo centrale quest'anno rispetto ai circa 150 morti registrati nello stesso periodo del 2020". I grandi risultati dell'accoglienza a tutti i costi. Chissà se come ai tempi di Salvini al Viminale, anziché sul numero reale di morti si metteranno a fare i conti sulla percentuale dei deceduti rispetto al numero degli arrivati.

joe biden

P.T.

Lettera 15

Caro Dago, Covid, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Niente mascherina all'aperto con 30 milioni di vaccinazioni". Da medico qual è dovrebbe sapere che anche con 30 gradi non si possono costringere le persone - soprattutto quelle anziane - a girare con una museruola che ti impedisce di respirare.

Mich

pierpaolo sileri

Lettera 16

Mitico Dago, viene da chiedersi come mai il PD spinga tanto sul ddl Zan, ma la risposta è semplice: perché non costa niente! È normale che un partito che ha origine sui diritti dei lavoratori, sia completamente indifferente al fatto che le retribuzioni di chi si guadagna la pagnotta faticando, stiano andando giù per le scale di cantina?

Oppure che i nostri giovani, per trovare una giusta retribuzione, debbano trasferirsi all’estero? Oppure che i diritti dei pensionati siano diventati una prerogativa del proprio avversario politico? No che non è normale, ma qualsiasi lotta in tal senso significherebbe inimicarsi chi finanzia il partito e relative fondazioni, perciò evvai di diritti lgbt, lotta alla omotransfobia, ius soli e altre cause, che pur avendo un suo perché, sono sicuramente secondarie alle cause fondanti del partito dei lavoratori.

ALESSANDRO ZAN

La tragedia è che gli Italiani si lasciano trascinare in questo squallido teatrino, composto anche da pseudo intellettuali di sinistra che si sperticano a lodare il cantante milionario che cavalca l’onda. Riuscirà il drago a tirarci fuori da questa palude? Mahh.

Stefano55

Lettera 17

Caro Dago, Stati Uniti, sparatoria in un hotel di Phoenix, un morto e 7 feriti. Da quando hanno saputo che il loro presidente, Joe Biden, vuole rendere più complicata la possibilità di acquistare armi da fuoco, tutti i santi giorni gli americani cercano di regalargli una bella sparatoria con morti e feriti.

Tony Gal

bill e melinda gates

Lettera 18

Caro Dago, il divorzio tra Bill e Melinda Gates. La moglie del fondatore di Microsoft cominciò a consultare avvocati divorzisti due anni fa, nell'ottobre 2019, quando divennero pubblici i ripetuti incontri di suo marito con Jeffrey Epstein, dopo l'arresto del controverso finanziere per traffico sessuale di minorenni. Ma siccome stiamo parlando di uno degli uomini più ricchi del mondo, che regala un sacco di miliardi in beneficenza, dal punto di vista giudiziario è esente dal dover rispondere delle proprie nefandezze?

Sonny Carboni

Lettera 19

Caro Dago, trionfo a Ravenna, con il pubblico tornato in presenza, per i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti. E il Maestro non ha nemmeno avuto il bisogno di parlare del Ddl Zan. La differenza tra un Artista con la "A" maiuscola e chi vende smalti per unghie.

Bill e Melinda

Leo Eredi

Lettera 20

Caro Dago, migranti, a Lampedusa nuovi sbarchi. In 24 ore arrivate oltre 2000 persone. Nessuno, protesta e il Governo è muto e inerme. Chi tace acconsente. C'è bisogno che ne arrivino 20.000 in un colpo perché le nostre Istituzioni si sveglino?

Mark Kogan

Lettera 21

Dago darling, non ci sono più le grandi favorite d'un tempo. E poi Arcore non é Versailles. A proteggere gli illuministi (tra cui Voltaire) del Settecento (con relative libertà di pensiero e parola) c'era la "divina" marchesa di Pompadour, favorita ufficiale di Luigi XV. A proteggere l'attuale Oscurantismo chez noantri c'é anche Francesca Pascale. E forse presto ci sarà anche la legge Zan.

Francesca Pascale con Berlusconi

Quando si dice la strategia del gambero. Certo, i contesti sono molto diversi, ma il "bottom line" é sempre lo stesso. Nel Settecento non c'erano i social e tutta la parafernalia digitale, però c'erano i libelli e i salotti (che spesso erano come i nostri bar sport) che colpivano duro. P.e. La Pompadour era sposata con il ricco borghese della finanza Carlo Guglielmo le Normant d'Etioles. Da qui, i suoi detrattori (tanti perché lei si occupava anche di politica) la chiamavano la "bestiole". Ma lei, da gran dama intelligente qual'era, non se ne preoccupava e guardava oltre, anche a creare o potenziare la nascente industria francese del lusso. Sapeva persino cantare e recitare. Ossequi

Natalie Paav

IL SEGRETATIO DI STATO USA blinken E LUIGI DI MAIO

Lettera 22

Caro Dago, Di Maio: "Pronti a discutere proposta Usa sui brevetti". Sì. Riesce difficile pensare che Blinken, l'omologo americano del nostro ministro degli Esteri, sia disponibe a discutere di qualcosa con l'ex bibitaro. Tutt'al più lo informa delle decisioni prese.

Ezra Martin

Lettera 23

PIERO AMARA

Sfottono per quella frase : “Aiutiamoli a casa loro” come se fosse uno sproposito. E i cinesi entrano in casa loro nell'unico modo possibile : con un nuovo colonialismo. Intendono forse che é impossibile evolvere popoli che hanno politica e magistratura come le nostre ? Radames Baldini

Lettera 24

Carissimo Roberto,

addolorato dallo scandalo togato, pe' fa la vita meno AMARA, me so' comprato 'na chitara e iscritto alla corale MAGIARA.

Giancarlo Lehner

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Lettera 25

Nessun riferimento alla bombastica intervista rilasciata da Anna Corona? Sarà mica perché qualcuno ha pestato una grossa massa maleodorante tra opinionisti deliranti e minacce velate lanciate dalla signora ma non si può dire perché è vostro amico? Ah, saperlo...

Lettera 26

Dago,

dice Conte che per le prossime comunali occorre un " .....confronto

con le anime che sostenevano il mio governo ". Un qualcosa di prodiana

memoria, chi porterà il tavolino ?

Saluti - peprig :