POSTA! - A LUGLIO TORNA A SALIRE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE: È AL 9,9%. E PENSARE CHE QUANDO ERAVAMO "SULL'ORLO DEL BARATRO" - ULTIMO GOVERNO BERLUSCONI 2011 - LA DISOCCUPAZIONE STAVA ALL'8,4%. IN OTTO ANNI MAI PIÙ VISTA A QUEL LIVELLO – IL MOVIMENTO 5 STELLE È PRATICAMENTE ESTINTO. CHE SI GODANO ALTRI 4 ANNI DI PRIVILEGI, POI…

Riceviamo e pubblichiamo

gian marco centinaio sara foscolo 5

Lettera 1

Che vergogna!

‘Sto ex ministro leghista che si strofina in spiaggia con la suffragetta di partito, e non si nota neppure un piccolo rigonfiamento Götze style.

Ehhh, son davvero passati i bei tempi di Bossi.

Giuseppe Tubi

gian marco centinaio sara foscolo 20

Lettera 2

Caro Dago,

GIUSEPPE CONTE CON SERGIO MATTARELLA PER LE DIMISSIONI

il Corriere. it pubblica: ”Il Quirinale vigilerà su quattro nomine chiave” Non mi ero accorto del passaggio

ad una Repubblica Presidenziale? Il tutto all’insaputa degli italiani?

Annibale Antonelli

Lettera 3

silvio berlusconi lamberto dini

Caro Dago, a luglio torna a salire il tasso di disoccupazione: è al 9,9%. Jobs Act, reddito di cittadinanza. Flop clamorosi. E pensare che quando eravamo "sull'orlo del baratro" - ultimo governo Berlusconi 2011 - la disoccupazione stava all'8,4%. In otto anni mai più vista a quel livello.

jean claude juncker giuseppe conte 3

Soset

Lettera 4

Caro Dago, Jean-Claude Juncker si vanta di essere riuscito a trasformare Conte in un novello Tsipras. Massì. Lo ha sverminato, gli ha messo il collare ed ora è pronto per essere condotto al guinzaglio dalla Von der Leyen.

tsipras juncker

Nereo Villa

Lettera 5

abbiamo al governo il CONTE MASCETTI QUELLO DELLA SUPERCAZZOLA

Lettera 6

Caro Dago, dopo Greta Thunberg, sta per approdare negli Stati Uniti l'uragano Dorian. Le disgrazie non arrivano mai da sole.

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 1

Marino Pascolo

Lettera 7

Caro Dago,

gian marco centinaio sara foscolo 3

possibile che veda solo io che Conte è la "testa di legno" e che questo in gestazione è il governo Mattarella?

Mattarella comanderà al riparo della irresponsabilità politica (così potrà rispondere a chi vuole).

Sarebbe bene uscire dall'ipocrisia e dire le cose come stanno.

Cordiali saluti, buon lavoro.

Paolo Montagnese

Lettera 8

icardi wanda nara

ma si sbrigassero a toglierselo dalle palle questo Icardi insieme alla compagna. Se ne tornassero in Argentina.

Lettera 9

Caro Dago, Ocse: "Nel 2050 in Italia ci saranno più pensionati che lavoratori". Per forza. Tutti gli africani arrivati in Italia negli ultimi anni per quella data saranno tutti in pensione. Non bastavano i nostri di pensionati?

Tommy Prim

gian marco centinaio sara foscolo 21

Lettera 10

Caro Dago, ma hai visto la pagina facebook dei Cinquestelle? Mi sa che il Movimento è praticamente estinto. Che si godano altri 4 anni di privilegi e super stipendio, poi quelli furbi si travaseranno nel PD o si ricicleranno in altri partitini. Gli altri racconteranno ai nipotini di quella breve esperienza e della "dolce vita" a Montecitorio.

Lettera 11

LUIGI DI MAIO BIBITARO

Caro Dago,

è palesemente incalzante l'influenza dei cosidetti Poteri Forti nei riguardi del nascente governo Conte che, se digiti la parola INGERENZA, Google traduttore la traduce in Endorsement.

Cordiali saluti

Roberto Farina

Lettera 12

Pedofilo al Centro commerciale....

La pena per Mohammad Hassan, un nome, un Marchio, una Garanzia, é veramente Poca Cosa.

Fortunatamente ci penseranno gli altri detenuti, facendo meglio del giudice, a dargli la giusta pena,

Umba Dumba

Lettera 13

Caro Dago,

pietro grasso

senza ancora aver minimamente parlato di programma la squadra del "governo di novità" e invece in fase di avanzata discussione. E va bene. Ogni volta che il PD va al governo, è notorio, tutte le decisioni in materia di tasse e più in generale in campo economico vanno da decenni a vantaggio delle sole banche e della finanza in genere.

E va bene anche questo, si fa per dire. Non appartenendo a nessuno dei "favoriti" del PD, quindi, è comprensibile che io guardi, con non poca diffidenza, le diatribe su chi potrà mai diventare ministro delle finanze.

scannapieco

Leggo, questa mattina, che uno dei papabili più quotati sarebbe Scannapieco, presidente del consiglio di amministrazione del fondo europeo per gli investimenti. Insomma, vedo la riproposizione della solita solfa. Tuttavia, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno per indole e volontà, cerco comunque di pensare che anche questa, forse più un fretta di quanto si pensi, finirà. Resta il fatto che, comunque, non vorrei essere al posto di Pieco.

Lettera 14

Caro Dago, nel primo giorno di consultazioni il premier incaricato Conte ha incassato i sì di LeU e Autonomie. Ah! I grillini sono riusciti ad imbarcare anche quel partito il cui leader è Piero Grasso, che da magistrato disse che "a Berlusconi andrebbe dato un premio per quanto fatto contro la mafia". Chissà che contento il direttore de "Il Fatto Quotidiano" Marco Travaglio.

Neal Caffrey

Di Maio bibitaro

Lettera 15

Caro DAGO,

non sarà che alla fine c'aveva ragione il Capitone a far cadere il governo? Lui e quelli della Lega hanno resistito 14 mesi, mentre il PD non ci riesce neanche ad avviare un governo.

D'altra parte Di Maio è quello che chiedeva l'impeachment di Mattarella e che senza averne le competenze si è impegnato a guidare due dicasteri importanti, insomma non una persona ragionevole e che si distingue per spirito di sottrazione.

GIUSEPPE CONTE DONALD TRUMP

Nella perplessità generale della crisi agostana, Salvini aveva affermato di aver deciso di staccare la spina dopo i troppo no e veti dei grillini e da quando il premier Conte aveva iniziato ad avocare a se dossier che non erano di sua pertinenza.

mattarella di maio

A mio avviso infatti le parole dure del capo politico dei 5stelle a seguito della consultazione di oggi erano più rivolte a Conte che a Zingaretti. Il nostro Giuseppi riceve elogi da ogni dove (mentre Luigino che l'ha piazzato lì viene trattato peggio di Calimero) parla di discontinuità e cambiamento e mi pare che si proietti già a fare più come pare a lui e agli amici internazionali 'super partes', piuttosto che a come vogliono i grillini, facendo pregustare a Di Maio i molti rospi che dovrà ingoiare.

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Forse se si andrà al voto dopo quanto accaduto in questi giorni (a seguito anche delle dichiarazioni di tutti quelli che contano in Europa disposti a concedere ora la qualunque, dichiarazioni che ora difficilmente si potranno rimangiare) i 5 stelle recupererebbero credibilità difronte ai loro elettori, Renzi risulterebbe disinnescato e sconfitto politicamente, lo stesso per Zingaretti che avendo poi cambiato la sua iniziale posizione da 'subito elezioni' a 'trattiamo' risulterebbe pure come il grullo della sinistra, Salvini avrebbe dimostrato quanto sia davvero impossibile agire con i 5stelle.

COFSKY

Lettera 16

Caro Dago, non si sa quali siano le conoscenze di Donald Trump dell'italiano. Ma comunque, sbagliando il nome del premier uscente in "Giuseppi", ha colto nel segno: di Conte ce ne sono più d'uno.

Lucio Breve

GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP

Lettera 17

Le manifestazioni di piazza annunciate per il 19 Ottobre sono l' errore finale di Salvini. Un personaggio che ha a lungo sfruttato e maneggiatio la leggittima ribellione degli italiani contro l'immigrazione incontrollata per tentare di raggiungere ben altri scopi e per servire altri padroni, non poteri forti bensi' poteri fortissimi. .

Lettera 18

Caro Dago, anche Napoleone, dopo aver perso, voleva rifare Waterloo, ma i cattivi Europei non glielo concessero.

matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato

Valter Coazze

Lettera 19

Caro Dago, Renzi: "Ho messo la faccia su un'operazione difficilissima per mandare a casa Salvini. Fermarlo mi è costato umanamente molto perché per farlo abbiamo dovuto aprire ai grillini: e io ricordo la colata di fango che ho subito in questi anni tramite fake news e diffamazioni. Vorrei che questa fatica umana fosse riconosciuta". Sta chiedendo soldi, poltrone o entrambi?

Lidiano Pretto

Lettera 20

Iacoboni

Dago carissimo,

da J.Iacoponi sto ancora aspettando le prove "inconfutabili" che dietro la propaganda mov5s ci siano gli hacker russi (ma magari Titti Brunetta ha origini siberiane, chi lo sa). Nel frattempo mi fa piacere che il sito si occupi di pubblicare estratti di storie fantasy scritte sempre dal medesimo giornalista.

Cordialità in "giorno della civetta" mode.

Ivan Viola

matteo salvini deejay al papeete 1

Lettera 21

Caro Dago, assediato da un nugolo di giornalisti per strada, Zingaretti dixit: " Smentisco categoricamente governo PD-5 Stelle, sono solo illazioni prive di fodamento.. la via maestra è il voto". A quando risale questo impegno solenne? All'anno scorso? Al mese scorso? No al 20 agosto scorso, in piena crisi. Vedere il video sul Web per credere ( anche se i media l'hanno messo subito in sordina ). Questa è la "parola" der capoccia dei piddini, quelli che si sentono gli unici depositari dell'INTERESSE COMUNE, quelli che basta il loro timbro perchè un Governo cammini sulle acque, che trasformi un coniglio in un leone, ecc. E chissà quante cose ci faranno ingurgitare: che magari Natale viene il 25 agosto, che il Colosseo si trova in Uganda, che il Crotone vincerà la Champions League, non avendola vinta in passato per colpa di Berlusconi e ieri per colpa di Salvini.. Antonio Pochesci

GOVERNO CONTE BIS BY TERRE IMPERVIE

Lettera 22

Di Maio deve sparire dalla scena. E' un voltagabbana per eccellenza. Ora vuole imporre a Conte (ce lo ha messo lui) il ruolo di VP, ma con quali meriti???? E' un incapace. Ma non si vergogna?????????

Lettera 23

massimo cacciari (3)

Per sfuggire alla valanga di miserie nostrane , almeno per un po', vado sul sito de le Figaro sul quale leggo che" le manifestazioni a Hong Kong destabilizzano la vita economica dell'isola " e che "gli imprenditori francesi che operano la' sono preoccupati dell'impatto delle medesime sulle loro attività". Insomma proprio come in Francia . La democrazia e'una bella cosa finché la gente se ne sta buona a casa e vota Macron per salvare la patria dalla terribile Le Pen. saluti Blue note

Lettera 24

Caro Dago,

iacoboni

non sono nè del Pd e nè di simpatie grilline, ma sinceramente non riesco a capire cosa voglia Massimo Cacciari. IL governo che nasce, pur innaturale che sia, è l'unica alternativa alle elezioni anticipate in un'Italia sempre più in decadenza, se non vengono effettuate le cosiddette riforme strutturali, ma riguardano il Parlamento, il funzionamento delle Istituzioni e così via. Capisco benissimo che in questa situazione questo rimane un sogno, ma intanto urge affrontare i problemi più urgenti, in primis il rilancio economico e la legge di Bilancio. Poi è chiaro che bisogna metter mano alle altre cose, tra cui anche una nuova legge elettorale ribadendo l'appartenenza all'Occidente e a tutte le alleanze collegate. Quanto alla questione Nord e Sud è un problema annoso, ma non è certo con l'autonomia reclamata da Fontana e Zaia che si risolvono i problemi. Se l'Italia fosse stata seria la modifica del Titolo V, fatta da Prodi, per ingraziarsi la Le ga, non avrebbe dovuto essere approvata. Poi se si predica e si scrive dell'urgenza del bando alla burocrazia, poi bisogna farlo. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

ROMANO PRODI E MARIO MONTI

Lettera 25

Dago darling, se ben ricordo, anche Mario Monti fu osannato come salvatore della patria e campione di sobrietà quando fu eletto premier. Il sobrio Don Giuseppi ha due marce in più.

1) Ha un'aria cardinalizia che ovviamente piacerà molto nei Sacri Palazzi, anche perché pare che sia un campione del "non dice nulla ma lo dice bene".

2) Ha un portavoce bello e intelligente come Rocco Casalino, esperto in show business di ogni genere, tra cui il suo outing con il fidanzato (assolutamente non di cartapesta) cubano. Rocco potrebbe essere quindi il "père Joseph" laico di Sua Eminenza Don Giuseppi.

il senatore mario monti foto di bacco

L'originale "père Joseph" (Francois Leclerc du Tremblay) dell'ordine dei cappuccini minori era consigliere speciale del cardinale di Richelieu, specie nella terrbile Guerra dei Trent'anni, quando la Francia cattolica stava con i luterani tedeschi e nordeurpei e li finanziava copiosamente. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 26

Ma DiMaio è stato al Governo per un anno e mezzo con tre ruoli o è appena piovuto sulla Terra da una navicella passata proprio ora per caso sopra Roma???

giuseppe conte luigi di maio 1

Ma per favore...

giuseppe conte luigi di maio

Francesca