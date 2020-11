POSTA! - IL MINISTRO BOCCIA AD ARCURI: "ADESSO UN COVID HOTEL IN OGNI PROVINCIA". SEMBRA UNA ROBA DA PROMOZIONE TURISTICA, TIPO LE CROCIERE PER SINGLE. SI VUOLE CHE IL VIRUS VENGA A SVAGARSI IN ITALIA? – OGGI LA DECISIONE DEL GOVERNO SULLE NUOVE REGIONI ARANCIONI-ROSSE. IL PREMIER CONTE PENSA CHE SE LE SCURISCE UN PO' ALLA VOLTA ALLA FINE NON CI SI ACCORGERÀ CHE TUTTA L'ITALIA È IN LOCKDOWN?

meme sulla sconfitta di donald trump 17

Lettera 1

Dagovski,

Se il Vaticano ha due Papi, perché gli USA non possono avere due Presidenti?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, il ministro Boccia ad Arcuri: "Adesso un Covid hotel in ogni Provincia". Sembra una roba da promozione turistica, tipo le crociere per single. Si vuole che il virus venga a svagarsi in Italia?

Pop Cop

francesco boccia domenico arcuri

Lettera 3

Caro Dago, il commissario Arcuri ha confermato che le prime dosi di vaccino potrebbero essere distribuite, alle fasce più deboli, a partire da fine gennaio. Le fasce più deboli, quelle che non sono state testate - i volontari dei test sono tutti giovani e sani - così si vede l'effetto che fa. Cavie involontarie nell'interesse superiore della scienza.

Ricky

Lettera 4

trump xi jinping

Caro Dago, Donald Trump firma un ordine esecutivo che vieta agli americani di investire in 31 società cinesi che secondo gli Stati Uniti aiutano l'esercito della Cina. E subito - dopo dieci giorni di mutismo - Xi Jinping ne approfitta per congratularsi con Joe Biden per la vittoria!

Stef

Lettera 5

Caro Dago, preoccupazione per la variante di coronavirus trasmessa dai visoni all'uomo. Ai ricconi non stava bene di infettarsi col pipistrello e hanno voluto il Covid di visone?

visone 2

Edy Pucci

Lettera 6

Caro Dago, Alarm Phone: "Imbarcazione con 70 migranti in difficoltà a sud Lampedusa". Ma sono matti? Con milioni di Italiani confinati nelle zone rosse e gli ospedali che non hanno più posto per ricoverare nessuno, vogliono far entrare altri clandestini?

EPA

Lettera 7

fabrizio pregliasco

Caro Dago, il virologo Pregliasco: «Bisogna organizzarsi per la terza ondata, che arriverà a febbraio». E no! Siamo stufi. Se permette a febbraio speriamo nell'arrivo del Covid-20.

Ettore Banchi

Lettera 8

Dago darling, un tempo c'erano le convergenze parallele e il compromesso storico. Ora ci sono i lock-upside-down (quasi anali), praticati con tanta vasellina colorata (gialla, arancione e rossa), ma si capisce che alla fine della fiera sarà tutta rossa.

CONTE COMANDA COLORE

E non ci resterà che sognare - tra le danze macabre mediatiche non-stop - un bianco Natale, ascoltanto Bing Crosby mentre canta "White Xmas". Mi premuro di segnalare che XMas é un'abbreviazione molto usata di Christmas. Non ha nulla a che vedere con la XMas del principe "nero" Junio Valerio Borghese. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

Egr.sig.Dago. Capisco che nei desiata del nostro mainstream social ,radical chic, al povero Trump deve andare tutto male, ma vedere nella cerimona del Veterans Day il segno tangibile dei prossimi avvenimenti mi sembra un poco eccessivo. Se così fosse a quest'ora dovrebbero essere separati tutti i presidenti americani visto che ogni volta la first lady è distaccata dal marito che , solo, si avvicina al memoriale ai caduti.

Antonio

LA TV DI DONALD TRUMP

Caro Dago, zone rosse nelle città campane con un alto numero di contagi da coronavirus e misure per la limitazione di attività commerciali non essenziali. Lo annuncia l'Unità di crisi regionale della Campania. Dopo quel che si è visto riguardo la situazione negli ospedali, se anziché dal Pd la Regione fosse amministrata dal centrodestra il Governo l'avrebbe già messa non in zona rossa ma in zona viola.

Yu.Key

carola rackete sull albero nella foresta

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Ho la polmonite bilaterale, mi curo da casa". Ma quelli di sinistra non erano tanto ligi nell'ascoltare la scienza sull'uso della mascherina?

Gildo Cervani

Lettera 10

carola rackete

Caro Dago, la "capitana" Carole commette un reato nel suo paese e viene arrestata. Viene nel nostro, commette una dozzina di reati, compreso lo speronamento di una nave militare, e viene trattata da eroina dai signori della sinistra. Ecco spiegato perché la Germania è il paese leader dell' Europa e noi ultima ruota del carro. Non ci chiamano più persino nelle riunioni pensa te..

FB

Lettera 11

Caro Dago, la virologa Cristina Cassetti: "L'annuncio di Pfizer è un miracolo: non era mai accaduto di avere i primi dati sull'efficacia di un vaccino dopo soli 10 mesi di sperimentazione". Sì, e non si sa se è più incredibile questo o l'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca.

Scottie

Lettera 12

cristina cassetti 1

Caro Dago, coronavirus, la Francia proroga il lockdown di altri 15 giorni. Cittadini trattati come buoi. Verranno lasciati pascolare in prossimità del Natale, perché serve all'economia, e poi subito di nuovo rinchiusi nella stalla.

Neal Caffrey

Lettera 13

Caro Dago, Usa 2020, Mark Zuckerberg: "Elezioni oneste, Biden ha vinto". Detto dal proprietario di Facebook che sul suo social censura regolarmente tutti i contenuti che non sono in linea con i dettami della sinistra è assai rassicurante. Adesso manca solo l'opinione di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, e poi gli americani avranno la certezza che è stato tutto regolare.

Tom Schusterstich

mark zuckerberg 1

Lettera 14

Caro Dago, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri: "La curva dei contagi, a guardarla con occhi onesti, sembra finalmente iniziare a raffreddarsi". E infatti ieri, dopo 5 giorni di trend in calo, l'incidenza dei positivi è risalita al 28,45% . Prima di parlare a sproposito non sarebbe meglio guardare gli ultimi dati?

Fabrizio Mayer

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, oggi la decisione del Governo sulle nuove Regioni arancioni-rosse. Il premier Conte pensa che se le scurisce un po' alla volta alla fine non ci si accorgerà che tutta l'Italia è in lockdown?

Tuco

Lettera 16

tamponi drive in a milano 4

Caro Dago, Biden ha parlato con tutti - Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia e Santa Sede - tranne che con Conte. Dai, si sa che Joe è un po' "Sleepy". Magari ha chiamato Travaglio.

Theo

Lettera 17

Caro Dago, è record di decessi di pazienti affetti dal coronavirus nel mondo: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.617 morti. E allora? Per fame muoiono altrettante persone, in gran parte bambini, e il dato non sembra destare particolare preoccupazione se non nelle giornate dedicate all'argomento. Ci sono forse morti di serie A e di serie B o è che alcuni sperano di fare affari con la produzione e la vendita del vaccino?

U.Novecento

coronavirus ospedale san filippo neri di roma

Lettera 18

Caro Dagos, non è che ribadire che la modalità di voto che i democratici U.S.A. preferiscono è la posta significa che si possono ribaltare in misura inverosimile i voti dei seggi (chi lo sosteneva in questa rubrica ieri riconosceva che falsificare i voti touch è impossibile, diversamente dai voti cartacei...): e questo, proprio negli Stati in bilico o con un vantaggio enorme per Trump, gap annullato a tavolino, mentre negli Stati dem non si registra un analogo stravolgimento dei dati provenienti dai seggi.

VOTO PER POSTA NEGLI STATI UNITI 1

Non è che spiegare come si vota per posta e come vengono verificati i voti postali allo scrutinio fuga magicamente ogni sospetto di broglio all'origine e a dire il vero, neppure alla spoglio - voti replicati, elettori appasati a miglior vita risuscitati da Biden, identità peggio che dubbie in un Paese che non rilascia carte di identità -; e neppure i trascorsi di Trump come cattivo pagatore (e i trascorsi lobbistici di Biden e family?) dimostrano che stia ingannando piuttosto che ricevere la paga del Deep State e a da chi ha cominciato contestandone fin da subiro l'elezione nel 2016 con accuse di intromissioni russe rivelatesi un falso planetario: e poi, in un'azione di delegittimazione costante, ha falsato anche i sondaggi. Il popolo amercano è stato truffato e defraudato: a rappresentarlo è Trump, che chiede trasparenza, non Biden, che prende e vogliono pritarlo così alla Casa Bianca.

Raider

barack obama e joe biden

Lettera 19

Caro Dago, Usa 2020, diverse autorità elettorali americane statali e locali hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato, ad oltre una settimana dalle elezioni presidenziali, "alcuna prova" di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati. "L'elezione del 3 novembre è stata la più sicura della storia degli Stati Uniti". Fino a tre quarti del discorso i più ingenui potevano anche cascarci - la famosa domanda all'oste sulla qualità del suo vino - ma con l'ultima frase sono entrati in zona Ridolini. Possibile che i tg che rilanciano la notizia con tono serio e risolutivo non se ne rendano conto?

JOE BIDEN SERGIO MATTARELLA

Tony Gal

Lettera 20

Ho fatto un sogno! J had a dream ! Donne? Porcate ? No , non sono un qualunque maiale alla D’Agostino. Un sogno però strano. Ingombrante. Di quelli che fai poche volte dopo che hai cenato grasso e condito. La scena si svolge tra le nuvole in un paesaggio limpido su un terreno indescrivibile dove i personaggi si stagliano chiari e netti. E si vedono benissimo. Vedo un uomo vestito alla palestinese di duemila anni fa, dal grande carisma e con un mazzo di chiavi pendente sul fianco.

JOE HUNTER BIDEN JOSE MARIO BERGOGLIO PAPA FRANCESCO

Accanto a lui altri personaggi importanti e uno di questi zittisce gli altri che stavano parlottando vicino a lui. Di fronte a loro c’è un uomo vestito di bianco con l’aria contrita ma con il grugnetto ben visibile. Non sorride, insomma, l’uomo tutto in bianco. L’uomo con le chiavi lo guarda negli occhi e gli dice:”Dunque, tu vuoi entrare qui dentro...” e fa cenno alla grossa porta semiaperta alle sue spalle.”Si, si può fare - prosegue - però c’è un però. Tu in terra sei stato mio successore e accanto alle cose buone ne hai fatte altre non proprio lodevoli..”

L’uomo in bianco sembra smarrito, sorpreso, quasi seccato. Ma l’uomo con le chiavi prosegue: “Tu ti sei fatto chiamare Francesco, e hai mantenuto un tenore di vita sobrio. Però non hai seguito l’esempio mio e di Francesco perché hai fatto politica di parte e hai diviso i fedeli cattolici. Non hai accolto tutti i peccatori ma solo quelli che piacevano a te, e non si capisce perché. E’ come se nostro Signore Gesù Cristo, Dio Eterno, non avesse voluto parlare con Matteo, o Zaccheo, o con l’adultera o con le prostituite e tanti altri ... E tu perché hai tenuto distante da te tante persone come Salvini, Trump, Putin, Vigano, i cardinali Mueller, il nunzio Vigano, i quattro (sottolineo quattro) eminenti cardinali che hanno espresso i dubia che tu hai sprezzantemente ignorato?”

papa francesco

L’uomo in bianco ascolta e pare riflettere, mentre quello con le chiavi prosegue: “Hai messo in disparte buoni fedeli solo perché attaccati alla Dottrina della Santa Chiesa, dando invece corda a peccatori incalliti e gaudenti come tale Scalfari, la criminale Bonino esecutrice di migliaia di aborti, o come Biden che si dice cattolico ma che in realtà non lo e’ per nulla. Hai seminato tu dubbi sulla Dottrina di Cristo che è immutabile. Hai creato un vuoto tra i fedeli e consentito al Demonio di insinuarsi ..”

L’uomo in bianco alla fine pare colpito, sembra pentito e si inginocchia. L’uomo con le chiavi gli dice: “ vedo che sei pentito, ma prima di entrare qui devi trascorrere un periodo in Purgatorio ..”

Il sogno finisce qui ...

Luciano