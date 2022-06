POSTA! - DI MAIO E CONTE LITIGANO. GIUSTAMENTE. ENTRAMBI VOGLIONO FARE IL SEGRETARIO DEL PD - ALLA CONSIDERAZIONE DEL MINISTRO CINGOLANI CHE BISOGNA TRIVELLARE IN ITALIA PER AVERE DEL GAS PER FAR ANDARE AVANTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SCALDARE LE CASE, I 5STELLE SI SONO MESSI DI TRAVERSO. MA VIVONO IN QUESTO MONDO? SANNO CHE STA ACCADENDO? O CREDONO DI ESSERE IN UN FILM CON LIETO FINE GARANTITO? VANNO BENE I PRINCIPI, LE BATTAGLIE ECOLOGISTE, MA LA REALTA' NON CONCEDE TEMPO PER I TRASTULLI IDEOLOGICI…

Riceviamo e pubblichiamo:

MACRON - DRAGHI - SCHOLZ A KIEV

Lettera 1

Dite quel che volete, ma una foto di gruppo in treno con Carletto (Calenda) in Lacoste al posto di Mario (Draghi) sarebbe stata una vera sciccheria!

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Di Maio e Conte litigano. Giustamente. Entrambi vogliono fare il segretario del PD.

S'ignoramia

Lettera 3

Caro Dago, Biden definisce "bizzarra" la teoria che il piano di aiuti varato per la pandemia abbia causato inflazione. Da decenni tutti si erano dimenticati di cosa fosse l'inflazione. Poi arriva Sleepy Joe col suo famoso piano anti-Covid, "pronto dal marzo 2020, e la pandemia non finisce mentre l'inflazione riparte a razzo... Di chi è la colpa? Di Donald Trump che ha fatto il malocchio?

carlo calenda a l'aria che tira

G.S.

Lettera 4

caro Dago

nel 2035 anche le auto di Formula 1 saranno elettriche per imposizione della UE? E alle gare di F1 disputate in territorio UE saranno ammesse solo le auto elettriche?

Domando per un amico...

Lorenzo B.

Lettera 5

VIKTOR ORBAN GIORGIA MELONI

Premetto che non voto per FdI, e forse mai la voterò, ma non per pregiudizi ideologici verso la destra, ma perché trovo che Giorgia Meloni abbia fatto già troppe retromarce, per i miei gusti. Le ha fatte verso la Le Pen, e pure verso Orban. Però mi dà immensamente

fastidio che Dagospia continui a indicarla come la "ducetta". Ducetta de che? E' più odiosamente ducetta, anzi duciona, la Lucarelli verso la quale vi profondete sempre in inchini. Fifa, eh?

Saura

Lettera 6

Caro Dago,

nozze di davide ancelotti ana galocha

Davide Ancelotti, figlio di Carlo, si è esibito nell'interpretazione di "Bella Ciao" al ricevimento seguito al suo matrimonio. Dopo l'uso "sacrilego" nella serie "La Casa di carta" (da inno dei partigiani a inno dei rapinatori), mancava solo che "Bella Ciao" diventasse una canzone da matrimonio. Evidentemente il fiore, sotto il quale il partigiano della canzone vuole essere seppellito, deve essere un fiore d'arancio…

Gualtiero Bianco

Lettera 7

Caro Dago, Gas, Eni: "Gazprom taglia la fornitura del 50%". Come aveva detto il premier Draghi agli italiani? "Volete la pace o il condizionatore acceso?". Pare che grazie a lui resteremo senza entrambi.

GAZPROM

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, la ministra Lamorgese: "Flussi migratori in aumento per la crisi del grano". Sai che novità! Non ci hanno sempre raccontato che scappavano da guerra, fame e povertà?

La Lega dei Giusti

Lettera 9

IOANNIS - DRAGHI - ZELENSKY - MACRON - SCHOLZ

Vorrei vedere, caro Dagos! Il 56% degli italiani crede a quello che scrivono i giornali embedded e ripetono le televisioni self oriented/occidental N.A.T.O. e pertanto, addossano tutta la colpa della guerra sulla Russia e Putin.

Per forza: se uno si ferma all'aggressione prescindendo dal pregresso e dalle cause della stessa, si ha gioco facile a dire che chi ha agito è un pazzo: e così, si evita (e si vieta, pena filo-putinismo) di discutere delle responsabilità altrui e proprie, continuando nell'opera di falsificazione e provocazione che alla guerra ha condotto per una follia bellicista confessata dal farne carico a Putin.

PUTIN ZELENSKY

Ora, va in onda il siparietto fra Biden e Zelensky: te lo avevo detto, io!, ammonise il dormienete in modalità veglia. Invece, sapevano e volevano tutt'e due quello che è successo: altrimenti, uan settimana prima dell'invasione russa, dopo i tentativi mandati a vuoto di Scholz e Macron di scongiurare la guerra, Zelensky non avrebbe ammassato truppe ai confini del Donbass facendone bombardare le città.

luciana lamorgese

Replica: ah, ma tutto questo era prima! E perché Putin ha attaccato - dopo aver richiesto invano a Biden di discutere della situazione in Ucraina? Un altro discorso? No, è la guerra in corso un modo per cambiare discorso: e di certo, i mezzi - di guerra sul campo e di propaganda - con cui farlo non mancano neppure agli Ucraini e agli loro sponsor.

Raider

Lettera 10

Caro Dago,

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE

piove pochissimi da dicembre in Piemonte, il Lago Maggiore è ai minimi, mi aspettavo francamente qualche misura di contenimento della siccità un minimo di razionamento, macchè in 7 mesi nulla, ieri Cirio proclama che chiederà lo stato di calamità, ecco fatto, tutto qui, questa è la nostra politica, al solito, mai un minimo di capacità previsionale, solo un agire in via emergenziale...del resto in Europa siamo indietro quanto a investimenti sull'idrico, e sprechiamo acqua, quando si cambierà mentalità ? non si dovrebbero usare i fondi di sto PNRR per questo aspetto fondamentale ? perchè la crisi idrica potrebbe essere davvero la nuova emergenza mondiale insieme a quella energetica

saluti

LB

putin zelensky

Lettera 11

Povero Mario…uno con il suo cursus studiorum et vitae che passa il crepuscolo della vita a confrontarsi e dipendere dalle decisioni di comici (Grillo, Zelens'kyj) e tipi come Di Maio o Salvini (per tacer di Meloni).

Ma si consoli, avrebbe potuto andar peggio, magari dovere fare summit con Pio e Amedeo.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Caro Dago, in 7 giorni quotazioni del gas raddoppiate, dopo che Gazprom ha tagliato le forniture all'Ue. L'unica cosa certa è che il prezzo del gas è direttamente proporzionale alla stupidità di chi governa in Europa.

Kyle Butler

Lettera 13

Dago,

ZELENSKY - DRAGHI - SCHOLZ - MACRON

Alla considerazione del ministro Cingolani che bisogna trivellare in Italia per avere del gas per far andare avanti le attivita' produttive e scaldare le case, i 5stelle si sono messi di traverso. Ma vivono in questo mondo? Sanno che sta accadendo? O credono di essere in un film con lieto fine garantito? Vanno bene i principi, le battaglie ecologiste, ma la realta' non concede tempo per i trastulli ideologici.

MP

Lettera 14

Caro Dago, Macron: "Nessuna pace se l'obiettivo è schiacciare la Russia". Fortuna che qualcuno ha ancora un po' di sale in zucca. Draghi è talmente modesto e limitato dal paraocchi da far sembrare il presidente francese un gigante. Basti dire che ieri il premier italiano ha raggiunto il top facendo entusiasmare i cronisti per una stretta di mano...

beppe grillo luigi di maio

Samo Borzek

Lettera 15

Caro Dago, siccità, è emergenza dal Nord al Centro. Il Piemonte chiede lo stato di calamità naturale. Non provino a dirci che Gazprom ci ha tagliato anche le forniture di acqua! La colpa è degli incapaci che governano: meno manifestazioni "Pon non dimenticare" e ricordarsi di accumulare acqua per questi periodi!

Bug

bruno le maire emmanuel macron

Lettera 16

Caro Dago

Nella seconda guerra mondiale, per evitare la perdita di decine di migliaia di uomini nell'assalto al Giappone, gli americani lanciarono non una ma due bombe atomiche. E se i russi, messi alle strette, per evitare di perdere facessero altrettanto in Ucraina? Io mi preoccuperei.

Da un vecchietto Dago sponsor.

Lettera 17

Caro Dago, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire: "L'inflazione sarà la più bella grande sfida dell'Ue fino a fine 2023". E per il riscaldamento globale, fatto passare fino a ieri per la sfida delle sfide? Tocca aspettare il 2024?

Pino Valle

MEME ZELENSKY PUTIN

Lettera 18

Dago,

Non piove ed allora via alle richieste di aiuti. Il primo lockdown per il covid ha rotto gli argini per pressare la finanza pubblica, da li, una continua richiesta, con concessione, di aiuti, sostegni, bonus, decontribuzioni, detassazioni.

Le casse pubbliche sono ormai viste come una mangiatoia dove attingere per qualsiasi cosa. Pandemia e guerra hanno reso evidente che vivevamo al di sopra delle nostre possibilita', in un equilibrio precario, facilmente rotto dal primo accidente (il covid) che ci e' occorso. I falchi del nord sono antipatici, ma hanno ragione, continuando ad aumentare il debito pubblico andremo a fondo peggio della grecia. Non sono un economista, ma come evidenziato dall'Istat, se il 43% degli italiani ha ricevuto almeno un aiuto statale, vuol dire che qualcosa non quadra.

MP

KLAUS IOHANNIS MARIO DRAGHI VOLODYMYR ZELENSKY EMMANUEL MACRON OLAF SCHOLZ

Lettera 19

Caro Dago,

non farmi difendere Fedez, dai! Ma perché una Signora Lucarelli può raccontare i suoi traumi psicologici (vittima di un fidanzato violento), ma uno non può raccontare con quale paura ha saputo che aveva un tumore?

Su Internet ci sono tantissimi gruppi di condivisione e di supporto per le malattie. Di qualsiasi genere. Io stessa conosco una ragazza (e non dirò altro perché sarebbe facile trovarla sui social) che posta del suo tumore la cicatrice dell'intervento, i farmaci che prende, il fisico emaciato, la sua reazione ad ogni analisi di controllo. Il tutto con l'ok della psicologa che pensa che sia un ottimo modo per vincere la paura.

Selvaggia su Instagram contro Fedez

Insomma perché può Selvaggia amica tua fare lo sceriffo del web (dire cosa puoi o non puoi postare), lei può pure soldi col suo podcast e libri (e forse film) sul suo recupero psicologico, ma non potrebbe Fedez parlare (e monetizzare) sulla sua ripresa psico-fisica?

Saluti dalla sceriffa,

Lisa

P.S. Unico semmai appunto a Fedez è sull'insonnia: soffrirne non significa alzarsi "alle 5 o 6 del mattino", tra l'altro orario normale di sveglia per tantissimi volgarissimi lavoratori...

