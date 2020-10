POSTA! - TIZIANO FERRO: "ERO ALCOLISTA" . BEVEVA PER DIMENTICARE LE TASSE – SMART (NO) WORKING. I VIROLOGI COME I DIRETTORI DEI GIORNALONI: SEMPRE IN TV. QUANDO LAVORANO? – CARO DAGO, TI SCRIVO PER DENUNCIARE UNA SITUAZIONE CHE STANNO VIVENDO MOLTE PERSONE IN LOMBARDIA: QUELLA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI CHE NON SI TROVANO. MIA MAMMA HA 89 ANNI E…

Riceviamo e pubblichiamo:

Tiziano Ferro: "Ero alcolista" . Beveva per dimenticare le tasse.

Caro Dago, non ci posso credere ! Michela Di Biase, aspirante sindaca nonché moglie di uno dei principali sponsor del pomiciamento PD-5Stelle, silura Calenda. Tanto valeva chiedere direttamente un parere alla stessa Raggi.

ANDREA CRISANTI

Roberto, un giorno o l'altro bisognerà farla l'inchiesta sulla politica dei tamponi in Italia: insensata, come conferma l'eccezione Crisanti. Ancora domenica sera a Otto e mezzo la sottosegretaria alla Salute considerava improponibile i testi a tappeto, che sono invece necessari per individuare e isolare gli asintomatici e così bloccare la diffusione.

Oggi Ricciardi sul Corriere ammette quello che alcuni avevano previsto fin dall'inizio, che senza geolocalizzazione Immuni sarebbe servito poco.

Un articolo della Harvard Review (linkato qui sotto) indica come test salivari poco costosi e rapidi usati massicciamente potrebbero avere un risultato pari a quello del vaccino, e un costo sociale ed economico non paragonabile a quello dei lockdown.

Caro Dago, Usa, fissata esecuzione federale per una donna: è la prima dopo 60 anni. Accidenti, non è che si parli volentieri di pena di morte - trattandosi di togliere la vita a un nostro simile, seppur colpevole di un qualche grave crimine - però com'è che pur combinandone di tutti i colori, tanto quanto gli uomini, in 12 lustri nessuna quota rosa abbia fatto compagnia ai maschietti giustiziati a gogo?

Caro Dago, il Torino di Urbanetto Cairo giace desolatamente all'ultimo posto della classifica. Ora la Gazzetta dello Sport inizierà a martellarci con la necessità di sospendere il campionato causa covid

Finché c'è Covid non c'è speranza. Ma siamo sicuri, caro Dago, che gli Italiani siano solidali e rispettino le regole, preoccupati anche di non infettare gli altri? Se fosse così, dovremmo preoccuparci anche di quanti sono affetti da altre patologie, delle 18 milioni di visite e prestazioni specialistiche rimandate sine die. Invece di questi, non ci preoccupiamo. Perché? Perché non ci infettano. E se poi, nell'attesa, qualcuno di loro muore? Pazienza. Amen e pace all'anima sua.

Caro Dago, nuovo Dpcm, possibile chiudere vie e piazze della movida alle 21.00. Ma con la gente che si è recata nei locali per tempo, prima della chiusura degli accessi, non sarebbe "sequestro di persona"?

Caro Dago, candidatura sindaco di Roma. Se Franceschini sostiene Carlo, assieme possono fare il CalenDario.

Caro Dago, nuovi provvedimenti coronavirus, gli scienziati avevano chiesto all'esecutivo uno scatto di reni, «altrimenti tra 15 giorni andremo a sbattere contro un muro, con oltre 16 mila contagiati al giorno».

E da qui si vede che se col Governo siamo messi male con gli scienziati siamo messi peggio. Ma quali 15 giorni! Ai 16 mila contagi ci arriviamo tra 2-3 giorni. Dove hanno imparato la matematica?

Ma io dico una cosa semplice. Tutti questi sapientoni che criticano Conte ma perché non si candidano e fanno politica?? Sanno tutto, sanno risolvere tutto, hanno tutte le soluzioni in mano e cosa fanno?? L'unica cosa che sanno fare: criticare, perché per tutto il resto non sono capaci di fare nulla. Anche le critiche sono desolanti, ridicole, basate sul nulla del loro cervello. Sono critiche da capre sfatte. Ecco l'ideologia dove porta a fumarsi il cervello.

Smart (no) working. I virologi come i direttori dei giornaloni: sempre in TV.

Quando lavorano?

Caro Dago, lunghe code per i tamponi? È fatto apposta. Sperano che le persone anziane, indebolite dal virus e sotto stress per l'attesa, tirino le cuoia dando una mano all'Inps.

Caro Dago, Manovra, Di Maio: "Decine di miliardi per sostenere le imprese, potenziare il sistema sanitario e supportare le nostre famiglie". Che bravi, che buoni, che generosi! E i soldi dove andranno a prenderli? Con una patrimoniale e tassando di nuovo la prima casa?

Vorrei segnalare alla ministra Azzolina che i doppi turni scolastici non sono una jattura. Nel 1962 ho frequentato le scuole medie e per i tre anni ho dovuto sopportare i doppi turni, invero assai scomodi; una settimana di mattina ed una di pomeriggio.

Come me TUTTI gli altri studenti avevamo questo sistema, ma siamo sopravvissuti tutti siamo andati avanti e tutto è filato liscio. Non capisco perché questo sistema non possa essere riprodotto oggi con innegabili vantaggi: meno assembramenti, meno persone sui mezzi pubblici, professori più protetti e via dicendo. Sembra una guerra personale della Azzolina sull'unicità dei turni scolastici. Incomprensibile almeno per me.

Grazie dell'ospitalità. Francesco Marzano

samuel paty

Non solo Mughini, caro Dagos, sulla decapitazione di Samuel Paty: derubricare a fatto di cronaca un processo storico di islamizzazione crescente nella più vasta cornice di un mutamento antropologico (chiamiamolo così) irreversibile dei Paesi occidentali, non mette in discussione, anzi, mette a tacere ogni obiezione a scelte politiche che promuovono un fenomeno che, in tal modo, è legittimato una volta di più.

S7i tranquillizzi Mughini: il problema delle cattive notizie dalla Francia in tema di integrazione si risolverà (presto) in modo indolore quando (anche) della Francia non si parlerà più. Non dire le cose come stanno è un modo per arrivare, accelerando, a tanto sospirata rimozione.

Caro Dago, Joe Biden: "Quella per la Casa Bianca è una battaglia per l'anima dell'America. Dobbiamo liberarci dalle forze delle tenebre". Eleggendo uno che dà l'impressione di essere perennemente addormentato?

Caro Dago, le prossime elezioni di Roma stanno diventando uno psicodramma, la Raggi ha ridotto la città in uno stato di degrado insanabile, per questo motivo i maggiori partiti non trovano big disposti a bruciarsi per una impresa - risollevare Roma - giudicata impossibile!

Il paradosso è che questa situazione favorirà proprio la Raggi, artefice del disastro, infatti mancando candidati avversari vincerà con i soli voti dei parenti...e a perdere saranno tutti i romani!

Dago, evviva Calenda parteciperà alle prossime elezioni per eleggere il sindaco di Roma. La pandemia che prevede le chiusure di palestre, piscine, circoli privati sul Tevere sull' Aniene pone un problemino per tutti gli iscritti ai privatissimi circoli della Roma democrat: saranno obbligati a vernissage ed incontri con il futuro e possibile sindaco tenuti presso mercati, pizzerie e paninerie anche di periferia. Dalla serie i Marziani a Roma aritornano.

Ciao Dago, per comprendere il perché, nel nostro paese, i problemi non vengono mai risolti, basta prendere come esempio Repubblica, vittima di una sanguinosa ed inesauribile perdita di lettori. Le soluzioni adottate? Cambiare la veste grafica. Oggi tocca al "carattere", che diventa "più leggibile".

Ottimo, adesso scommetto che torneranno tutti i lettori persi...

Caro Dago, se bisogna salvare salute ed economia c'è un solo mezzo: fare tutti "casa e lavoro". Si esce di casa per andare in ufficio e si torna a casa alla fine del lavoro. Se proprio si vuole un colpo di vita ci si ferma lungo il percorso per un aperitivo. Alle 21 bar chiusi e tutti a casa.

Si può uscire solo per fare la spesa o per andare al ristorante fino alle 24. La movida riprenderà solo quando sarà finita questa emergenza, speriamo per Natale. Altrimenti durerà anni, vaccino o non vaccino.

Caro Dago,

ti leggo con interesse ogni sera perché sei una delle fonti più obiettive del panorama culturale italiano.

Ti scrivo quindi per denunciare una situazione che molte persone in regione lombardia stanno vivendo: quella dei vaccini antinfluenzali che non si trovano.

Mia mamma ha 89 anni e la sua badante è over 60. Ovviamente, trattandosi di una persona a rischio è da settembre che cerco di capire come/dove farle fare il vaccino influenzale. A parte grandi parolone e video promozionali però in Regione nn hanno fatto molto.

1. i medici di base che non aderiscono - secondo la stampa ca il 5% - in realtà sono molti di più. Io nel mio piccolo ne ho contattati 2 e 2 su 2 non aderiscono ma neanche i medici dei genitori dei miei amici lo fanno

2. In Regione Lombardia dicono che la campagna è iniziata ma dipende dalle singole ATTS locali organizzarsi. Ben qui inizia il rimbalzo perchè le ATS non danno informazioni su come prenotarsi ma demandano ad altri siti generici (qui ho una lunga corrispondenza con la Regione)

3. Provo nelle strutture private ma neanche qui è possibile: le poche che fanno i vaccini sono già piene

4. la risposta poi delle farmacie è di cercarlo fuori regione

...mi chiedo se ci vogliono proprio far morire tutti quanti

