chiara ferragni e fedez

Lettera 1

Mitico Dago, ma non sarà che i Ferragnez sono specializzati nel recupero di aziende decotte? Lei impegnata con lo scarparo, lui col PD. Non gli si potrebbe dare l’incarico anche per Alitalia?

Stefano55

Lettera 2

emilio carelli

Dagosapiens, il centrodestra pensa a Emilio Carelli come sindaco di Roma? Ma dài! Quello son riusciti a trovare raschiando il barile? E lui, kamikaze, addirittura prenderebbe in considerazione l'offerta? Lui che si lamentava delle persone nei posti sbagliati? Dagocaritatevole: daje 'na mano a faje di de no.

Vittorio Salvateilsoldatocarelli ExInFeltrito

mourinho

Lettera 3

Ciao Dago. Due notizie allegre oggi: Mourinho torna in Italia, la coppia più pia del mondo si separa.

Francesca

Lettera 4

Caro Dago, Ue, via libera al primo insetto come alimento: è la tarma della farina. Porca miseria! Deve esserci un limite anche alle prese in giro. Una volta i negozi che vendevano alimenti contenenti insetti venivano fatti chiudere per mancato rispetto delle norme igieniche. Adesso improvvisamente le tarme sono diventate snack alimentari? Dipende da quale piede mette per primo giù dal letto al mattino chi deve decidere?

A.Reale

il modellino del covid 19 in 3d di anthony fauci

Lettera 5

Caro Dago, vaccini e immunità di gregge? Era uno scherzo. Negli Stati Uniti la maggior parte di scienziati ed esperti credono che sia irraggiungibile. E infatti il dottor Anthony Fauci ha smesso di usare il termine immunità di gregge "per evitare di confondere gli americani". Ergo fino adesso lo aveva utilizzato per confondere le persone e spingerle a vaccinarsi?

EPA

IL VIDEO DI TUTTO IL CONTRARIO DI FEDEZ

Lettera 6

Caro Dago, Fedez si scusa per i testi omofobi delle sue vecchie canzoni: "A 19 anni si è delle persone completamente diverse". Eh, sì. allora poteva esprimersi liberamente, dicendo ciò che pensava, oggi invece deve pesare tutte le parole e i pensieri altrimenti i rubinetti dei soldi degli sponsor si chiuderebbero all'istante. È la differenza che c'è tra l'essere persone libere e vendersi al miglior offerente (pagante).

FEDEZ NEL VIDEO DI TUTTO IL CONTRARIO

Giuly

Lettera 7

Dago,

sorge sempre una velata ironia quando si argomenta sulla Massoneria romana alla vaccinara o all' ungherese ricetta gulash; si legge che i presunti aderenti alla loggia locata in Piazza Ungheria in Roma si si stringessero la mano con il pollice diritto e pulsante tre volte sul gomito del salutato. Un problema per chi aveva il ditino rigido o la mano assente. Chissà tra qualche verbale leggeremo di segni d' intesa simili a quelli utilizzati nel tresette.

Saluti - peprig -

Lettera 8

luana 5

Caro Dago, Prato, incidente in una fabbrica tessile, muore una giovane mamma 22enne. La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere la prima cosa. Ma evidentemente nella Toscana governata dalla sinistra preferiscono occuparsi dei privilegi per gay e migranti.

Kyle Butler

Lettera 9

Caro Dago, Messico, il Governo si scusa con i Maya: "Commessi terribili abusi". Bellissimo gesto. Hanno mandato loro una mail?

antonella viola 1

Berto

Lettera 10

Caro Dago, vaccini, l'immunologa Antonella Viola: "AstraZeneca agli under 60? Solo agli uomini". Ah, quindi se c'è pericolo di crepare bisogna mandare avanti gli uomini, non è sessismo.

J.R.

Lettera 11

Caro Dago: chi vincerebbe lo scudetto nel derby tra l'ipocrisia e l'idiozia? E' comprensibile che il sig. Lerner alzi la bandiera per festeggiare la sua Inter ma sarebbe più credibile se non si nascondesse dietro il vaccino - che comunque non impedisce di contagiare gli altri - e soprattutto se abbassasse il suo ditino perennemente alzato contro chi non si allinea al suo verbo.

OGGI CAMPIONI DOMANI TAMPONI - MEME SULLA FESTA SCUDETTO DEI TIFOSI DELL'INTER

Quanto al sindaco Sala che si inventa la scusa di San Siro chiuso, nell'attesa che qualcuno evochi il solito Salvini, perché milanista, non sarebbe stata un'impresa titanica pensare di aprirlo prima. E adesso aspettiamo il bis dopo la finale di Coppa Italia tra Juve ed Atalanta il 19 maggio.

Antonio Pochesci

Lettera 12

Caro Roberto,

assediati dal verminaio di certi angoli togati alterni interni, i massimi responsabili del controllo di legalità sono intenzionati a parare i colpi... come i portieri della A.S. Roma.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Stefano Lorenzetto

Caro Dago, pensavamo di essere in democrazia e invece coi Ferragnez torniamo al Medioevo. Quando dal loro castello (Instagram) i signorotti locali decidevano cosa andasse bene per il popolo (Ddl Zan) e a chi lanciare un pezzo di carne (5 mila euro distribuiti dalla Lambirghini).

P.T.

Lettera 14

Caro Dago, leggere ogni mattino Lorenzetto che fa le pulci ai giornali è piacere raffinato, ma a volte anche lui sbaglia. “«Grande è la confusione sotto il cielo, ma la situazione non è affatto eccellente», scrive Massimiliano Panarari. Non si capisce l’uso del ma: quando la confusione sotto il cielo è grande di solito la situazione è eccellente?”

ALESSANDRO ZAN

Di solito no, ma qui si fa riferimento a una abbastanza nota frase di Mao Tse Tung, “Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente”, che Lorenzetto ha l’età per ricordare.

L.A. Voisin

Lettera 15

Caro Dago, Covid, l'Oktoberfest di Monaco salta anche quest'anno. Pessima notizia. Significa che nonostante manchino 5 mesi e nonostante le vaccinazioni che verranno fatte in questo lasso di tempo, le previsioni per il futuro restano catastrofiche. C'è poco da stare allegri.

Ettore Banchi

ferragni fedez

Lettera 16

Caro Dago,

il via libera dell'UE alle tarme come nuovo cibo ci dà contezza del fatto che stiamo per raggiungere l'obbiettivo principale della globalizzazione: l'uguaglianza col resto del mondo. Il modello di globalizzazione pensato agli inizi degli anni '90, quello del capitalismo globale tanto temuto da Papa Giovanni Paolo II e invece benedetto, persino abbracciato, da Bergoglio, non prevedeva un punto di equilibrio prossimo al tenore di vita del cittadino occidentale, come erroneamente pensavamo, bensì più simile a quello dell'Indonesia. D'altro canto, data la sproporzione numerica tra il popolo occidentale e quello del terzo e quarto mondo, c'era ben poco da illudersi.

oktoberfest 8

Pertanto, Dago, per il bene del pianeta e della sostenibilità, a noi toccherà mangiare merda animale e vegetale, mentre la nostra bene amata élite continuerà a crogiolarsi nel caviale, nelle fiorentine, nel sushi, nel pecorino e in ogni genere di prelibatezza, che a noi "fanno male" (lo dice la scienza...) mentre a loro no! Anche perché essi sono vegani (tra una fettina ed un trancio di tonno).

Ti piace il progressismo? Sarai accontentato.

johnkoenig

Lettera 17

Caro Dago, Bill e Melinda Gates annunciano la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. Vabbè. Ma se a Mr. Microsoft non funziona più il mouse poteva prendere un aiutino.

bill e melinda gates nel 1998

Ice Nine 1999

Lettera 18

Caro Dago,

Riprendono Renzi in un’area di sosta che complotta. All’aperto. Sul terreno di una pizzetta di sosta che appartiene o al gruppo che gestisce lo spiazzo e bar o al gruppo autostrade. Se è una zona privata, non puoi filmare e/o fotografare senza consenso del gestore.

Nemmeno io credo che una casualmente stia al gelo per filmare Renzi. Dunque ci sono due opzioni. O chi l’ha filmato voleva fare soldi vendendo le immagini dell’ex premier e ha avuto “fortuna” nel beccarlo all’autogrill (metodo paparazzo: allora cosa ha pagato la Rai per questo video?) o c’è qualcuno del gruppo che gestisce autostrade che vuole rifarsi su Renzi?

report incontro mancini renzi 1

Ma poi uno è un ex agente segreto e non si accorge che viene filmato? Ma l’insegnate che resta 40 minuti a filmare (!) in un giorno lavorativo non aveva di meglio da fare: come andare al lavoro?

Saluti dalla piazzetta di sosta,

Lisa

bill e melinda gates con i figli phoebe jennifer e rory

P.S. A proposito di Rai: il famoso monologo non censurato di Fedez c’è un particolare. Le unghie smaltate inquadrate varie volte e bene dalla Rai. Non è questa una pubblicità occulta del prodotto di Mr Ferragni che sta ampiamente promuovendo su ogni piattaforma? Non è pubblicità occulta (nello specifico product placement)?

Lettera 19

Dago colendissimo, il frastuono del caso Fedez ha oscurato la scomparsa dei sindacati! Il Concertone - formalmente festa del lavoro - vede performances di presunti artisti, i cui messaggi e stili di vita sono diametralmente opposti a quelli degli aderenti al sindacato.

FEDEZ

Artisti che mediamente non sanno cantare o suonare, e spesso neanche parlare italiano, ma che trovano sui social praterie per arrivare alle tasche di ragazzini tipicamente prodotti dalla scuola italiana.

Senza i social, gli artisti de’ noantri sarebbero stabilmente presenti nelle liste dei disoccupati!

Da anni il Concertone è stato svuotato del valore del lavoro ed alberga temi di gran moda, per cui i presunti artisti conseguono – gratuitamente - la fama di essere dalla parte giusta della Storia..

report incontro mancini renzi

Ed i sindacati? Eccoli lì che accettano la presenza di Fedez (creatura inventata dal marketing), che nell’occasione gli scippa pure l’evento. Forse ai sindacati sfugge il fatto che il desso trae cospicui compensi come testimonial della Amazon, quella dittarella che le persone con un minimo di buon senso non possono non associare a forme di schiavismo (ci ricordiamo le bottiglie per la pipì degli autisti addetti alle consegne?)

Landini, Bombardieri, Sbarra: vi occupate ancora di lavoro? Magari potreste invitare al prossimo Concertone degli artisti veri!

murales con fedez sul cavallo della rai 2

Saluti da Stegatto

Lettera 20

Dago, per favore, correggimi se non ho capito bene: se Fedez insulta i gay nelle sue canzoni, ma poi si scusa: è tutto dimenticato, perdonato!

Ma, se Salvini fa lo stesso: cioè, prima insulta i Napoletani e tanti altri terroni come me, poi però fa come Fedez: si scusa, addirittura, non una ma tante volte, però, dato che lui è di destra, per la legge della sinistra lui non può essere scusato, perdonato!

Ho capito bene, dear Dago? A me questa sembra tanto una cosa ipocrita, ma d'altronde cosa sono i sinistrati se non: un branco di ipocriti(hanno Fedez come boss!) e classisti(il 99,99% dei sinistri nell'universo lo sono!)?!

fedez PRO DDL ZAN

Quando penso all'ipocrisia della sinistra mi viene sempre in mente una sindaca del PD di un comune toscano: la signora in questione era la paladina dell'accoglienza. Quando arrivavano i barconi diceva sempre e solo: accogliamoli tutti...poi successe questo: la diletta figlia dell'ipocrita sindaca del PD si innamorò di un Africano richiedente asilo e lì uscì fuori tutta l'ipocrisia dei sinistri...Volete sapere cosa è successo? Fatevi una bella ricerca on line e lo scoprirete, io posso anticiparvi solo una cosa: sindaca, sinistri e pd non hanno fatto di certo una bella figura!

Saluti a tutti!

inter festa piazza duomo 1

PS Viva i gay e viva i lavoratori di Amazon! Abbasso gli omofobi(ne ho in particolare uno in mente!) e abbasso chi i lavoratori li sfrutta,, costringendoli addirittura a pisciare dentro bottiglie di plastica, pur di non far loro perdere nemmeno un minuto di lavoro(anche qui ho in mente un'azienda in particolare, non la nomino, però, l'omofobo a cui ho pensato per "l'abbasso" è proprio un testimonial-STRAPAGATO- di questa multinazionale...)!

Francesco Polidori

Lettera 21

Caro Dago,Fedez e queste porcherie nelle tue canzoni? Apriremo il parlamento come una scatola di sardine, arrestate me non mio figlio, pd mai con lega e 5 stelle, abbiamo scherzato noi siamo di sinistra e amiamo il popolo….il lupo perde il pelo ma non il vizio..in fondo in fondo CONVIENE Rebob

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DUOMO A MILANO

Caro Dago

Lettera 22

come mai per l'assembramento in Piazza Duomo nessuna autorità ha detto/fatto nulla mentre l'anno scorso per inseguire un singolo runner sulla spiaggia deserta sono intervenuti elicotteri e motovedette? Forse perché ai tutori dell'ordine e al ministero piace giocare facile per fare poi la figura dei "duri" sui giornali; è riduttivo dire che si sono due pesi e due misure, qui di misure ce ne sono migliaia a seconda di quanto sono numericamente inferiori le forze dell'ordine.

Lorenzo B.

Lettera 23

caro DAGO,

giostra biancaneve disneyland 2

ma secondo te Fedez, con il suo discorso del 1 Maggio intendeva fare un discorso più ampio? chiedendo difesa per i diritti di chi lo prende in quel posto realmente (i gay) forse intendeva difendere anche quelli che lo prendono in quel posto metaforicamente (i lavoratori), specie in vista dello sblocco dei licenziamenti?

COFSKY

Lettera 24

Caro Dago, Bill e Melinda Gates annunciano il divorzio. Sono così annoiati dal passare il tempo a donare miliardi a destra e a manca che per rendere la vita più frizzantina hanno deciso di divorziare?

Daniele Krumitz

biancaneve bacio

Lettera 25

Caro Dago,

Secondo i seguaci del politicamente corretto, anche il bacio del Principe a Biancaneve non va bene, poiché non autorizzato dalla bella fanciulla. Se andiamo avanti di questo passo l'uomo, per fare sesso con una donna, dovrà presentare domanda in carta bollata.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 26

LETIZIA MORATTI CON LA U-MASK

Caro Dago, «Stupro la Moratti / e mentre mi fa un bocchino / le taglio la gola / con il taglierino». Sono i bellissimi versi tratti da una canzone di Fedez. Fossi in Enrico Letta li incornicerei come promemoria per la battaglia per i diritti delle donne. Li consiglio anche a Debora Serracchiani che dopo il concerto di Primo Maggio si è spesa in lodi per il rapper.

Axel

luca palamara roberto rampioni

Lettera 27

Solo conferme più e meno autorevoli, caro Dagos, che il problema dei problemi, per il sistema/regime in atto, era (lo sarà fino alla definitiva ghettizzazione sondaggistico-elettorale) Matteo Salvini.

Obiettivo: ridimensionarlo, neutralizzarlo, annullarlo - come fu con Craxi e come è stato con B. A guidare la danza di guerra in tour per il Paese reale e virtuale, Mattarella in testa, Draghi a ruota e il gruppone dietro: da Letta, con le sardine sulla scia - sardine in banchi, tonni inscatolati, squali dell'acquario d'apparato, sirene mediatiche e pesci in barile -, Santori s'è desto cingendo la testa dell'elmo/cerchietto all'appello di Letta in vivavoce e felpata effigie: e addebita i prossimi morti in mare a Salvini ( dimentica, il ragazzuolo, i trapassati prossimi e remoti causa porti aperti e lockdown della medicina di base paralizzata dagli sciagurati protocolli sanitari di Speranza, ossimoro fatto ministro): e dimentica, per evocare i disoccupati a futura memoria da accollare a Salvini, i falliti d'ufficio, con la moria di negozi, botteghe, aziende, turismo e ristorazione di-speranzati.

MATTIA SANTORI

Nel gruppone, si alternano al traino Murgia-Saviano-Lerner-Travaglio, con la Lucarelli smarcata, ma in parallelo (insiste sulle bambole gonfiabili, non accorgendosi delle gonfiate imbambolate da se stesse); e di rincalzo, i gagà De Angelis-Scanzi Scanzi-Parenzo-Pedullà, col gregario porta acqua al mulino rosso Telese.

Indi, passando dal maitre-à-chanter in coro Fedez e colleghi a gola e ugola accordate al refrain a banda allargata e aureola d'icona sacra della Sinistra, gli opinionisti a pensiero fisso: dal forbitamente sguaiato Francesco Merlo all'intransigenza melliflua di Paolo Mieli: tutti all'assalto finale del Capitano.

enrico letta a in mezzora in piu

Certo, il Pd, un Partito inamovibilmente al potere sempre e comunque, malgrado batoste e anzi, toccato il minimo storico alle ultime elezioni, non decolla ancora: ma, vedrete... Sono tutti lì a soffiare sulle vele a chi gli starà sereno e sul fuoco a tiro incrociato che (af)fonderà la Lega.

A Letta - che spaccia come ricetta per il rilancio del Pd, ius soli a porti spalancati e mare aperto, immigrazione continua e ddl Zan tutto e subito - si vorrebbe dire di guardare alla Francia (dove non si sa se il predetto, che vi ha insegnato, ha preso lezioni o forse, magari, consigli indicazioni istruzioni ordini che glielo chiede l'Ue): in cui, sgozza oggi, decapita domani, minaccia incombente sempre, l'islamismo sta sottomettendo la République: mentre Marianne la lesbienne marcia con le sororanze che esigono rimozione forzata del maschio e gravidanze agamiche.

enrico letta e oscar camps

Questi deliri da signor* non sono discorsi di odio, forse, non lo sono abbastanza? Inutile chiedere se li sente gente come Letta, il Pd, le sardine, il mainstream: troppo éngagé a incitare all'odio contro populismo, Lega, Salvini e Cristianesimo non apostata-bergoglista.

In ogni caso, mentre la democrazia è sempre più scopertamente una partita truccata, un fascismo nei fatti fondato sull'antifascismo a parole, il leader, il Capitano, per i populisti che non si lasciano intimidire ricattare blandire dalla macchina del consenso di regime, rimane Matteo Salvini. Il resto, ciancia.

Raider

Lettera 28

salvini

Abbiamo potuto ben vedere di che pasta è fatto questo furbacchione tatuato che risponde al soprannome di Fedez! Un tizio senza arte né parte che di volta in volta attacca i froci come Ferro, poi da fastidio ai grillini, poi fa le operazioni di beneficenza per farsi notare.

Poi dimenticando quello che ha fatto il giorno prima però mette d’accordo come un solo uomo tutte le sinistre perché attacca Salvini. Basta poco per guidare il Pd e il M5S e lui l’ha capito. Anche Letta e Conte devono correre ai ripari sennò gli soffia il posto.

Bene, allora stesso spazio e opportunità devono avere tutti quelli che non la pensano come Fedez e sinistrati. Anch’io nel mio piccolo sono un artista, anche se non mi smalto le unghie. Per cui dico: No alla proposta di legge dello Zan ! No alle unioni civili! No all’aborto che considero un crimine perpetrato oltretutto contro una creatura inerme che se potesse difendersi spaccherebbe tutto.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI BY GIANBOY

No all’utero in affitto vero orrore moderno. No all’eutanasia perché nessuno può togliere la vita per legge ad un altro uomo. No alle teorie gender che gridano vendetta al cospetto di Dio! No alle sinistre e ai grillini !

Ci vuole tanto per lanciare questo messaggio cari Salvini, Meloni, Gasparri, etc etc . Questi devono essere punti chiari e sbandierati senza paura! E alla faccia dei sinistri e conniventi cattocomunisti.

Salvini e Meloni: o prendete posizioni chiare - altro che il caffè con questo tatuato che fa politica con la scusa dell’arte (?)- oppure cambiate mestiere: la maggioranza degli italiani la pensa come me ma ha paura di dirlo. Teme la propaganda della sinistra. Ha paura del giudizio di questi ipocriti buonisti che dal 68 hanno distrutto ogni valore Cristiano, vero unico humus fondante della civiltà italiana e occidentale !

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

E poi: Gentile signora Meloni, questa volta ha sbagliato ad essere rimasta fuori dal Governo di emergenza. Lei è considerata donna con attributi ma stavolta ha ragionato male, ossia per povero calcoletto di bottega, di pescheria.

Ci ripensi e appoggi invece Salvini e Lega. Ne guadagna il centrodestra e non l’accozzaglia sinistra. Solo così si potrà eliminare questo andazzo che sta distruggendo l’Italia con i vari Zan, Fedez, Letta, Conte etc .

Luciano