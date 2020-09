POSTA! – CARO DAGO, M5S, APPELLO DI 24 DEPUTATI A CRIMI: «STOP AI "CAMINETTI"». BASTANO LE REGIONALI PER GRIGLIARE A DOVERE I CANDIDATI 5 STELLE? – ALEXEY NAVALNY È STATO RISVEGLIATO DAL COMA INDOTTO, È STATO ESTUBATO E ORA RESPIRA AUTONOMAMENTE. RICORDA QUALCOSA? MASSÌ, ALTRO CHE AVVELENAMENTO, SI È BECCATO IL COVID!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, arriva un test salivare super rapido: è made in Italy. Scommettiamo che con la Azzolina o Di Maio davanti sarebbe ancora più rapido?

Tas

Lettera 2

Caro Dago, Ferrara, mette like a un post che inneggia a Hitler, indagato consigliere della Lega. Che scemo. Avesse comprato 10 copie del "Mein Kampf" in libreria nessuno avrebbe detto nulla.

A.Sorri

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus. Se anche in Italia, come accennato dal premier Conte, si decidesse di tagliare da quarantena da 14 a 7 giorni come in Francia, sarebbe lo sputtanamento definitivo della scienza. Che dimostrerebbe così, senza ombra di dubbio, di essere a rimorchio dei politici.

Gaetano Lulli

Lettera 4

Caro Dago, Germania, Alexey Navalny è stato risvegliato dal coma indotto, è stato estubato e ora respira autonomamente. Ricorda qualcosa? Massì, altro che avvelenamento, si è beccato il Covid!

Pop Cop

Lettera 5

il problema è che fare il falegname è un lavoro come un altro e non da alla testa. A qualcuno , invece, fare arti marziali stimola violenza , e manda in delirio di onnipotenza gente come questi due ceffi che si sentono al di sopra di ogni regola. Speriamo che li sbattano in galera per una ventina di anni.

Lettera 6

Caro Dago, ancora una volta, come accade ormai da qualche anno prima di ogni appuntamento elettorale che interessi direttamente Zingaretti, la RAI trasmette, facendole precedere da un consistente e mirato battage pubblicitario, le inesorabili repliche di Montalbano.

Roc

Lettera 7

Caro Dago, riflettiamo un minuto: treno del 9 marzo verso il sud e riapertura delle attività, tante grida, nessun contagio. Festa del 25 aprile, manifestazioni di piazza dei cosiddetti no-mask, coppa Italia, grigliate di ferragosto, ferie all'estero e barconi della speranza, qualche caso sporadico, ma nessuna vera emergenza. Che significa tutto ciò?

Non lo so, ditemi voi.

Simplicio

Lettera 8

Bonomi avrà portato il partito comunista in Confindustria, ma prima di lui lo avevano già introdotto Berlusconi e Moratti mettendo due dei grandi club italiani in mano cinese.

Lettera 10

Caro Dago, vaccino Covid, procedure accelerate per darlo entro fine anno ad anziani e personale sanitario. Così i pensionati in difficoltà potranno venderlo e guadagnarci qualche euro.

Tommy Prim

Lettera 11

Caro Dago, Vittorio Feltri contro De Benedetti: "Attacco a Berlusconi? Ha fatto la pipì fuori dal vaso". Ecco, adesso non sapremo se l'anziano Ingegnere ha detto quel che ha detto per colpa del catetere o perché gli si è staccata la dentiera.

Greg

Lettera 12

Caro Dago,

sul caos scuola (a prescindere dai banchi a rotelle, dalla mancanza di aule e di personale) già la scelta di riaprire le aule ad una settimana dalle elezioni era più che sufficiente a far capire in che mani siamo.

Riaprire l' 1 ottobre magari recuperando a giugno pareva brutto?

Federico

Lettera 13

Caro Dago, coronavirus, secondo l'immunologo Abrignani, sembra che ci saranno 6-8 mesi di stop dopo che è stata sospesa la sperimentazione - a causa di una reazione anomala nel test - del vaccino AstraZeneca-Oxford, quello, per intendersi, acquistato dall'Italia e dall'Europa per 400 mln di dosi. Stai a vedere che dovremo mendicare il tanto criticato vaccino russo di Vladimir Putin. Italia e Ue together: figura di merda assicurata.

A.B.

Lettera 14

Caro Dago, omicidio Willy Monteiro Duarte. Saranno stati loro non saranno stati loro? Viste le testimonianze, più probabile la prima. Comunque venire definitii "i fratelli Bianchi" quando c'è di mezzo la morte di un povero ragazzo nero, di questi tempi, significa partire con l'handicap.

J.R.

Lettera 15

Dago colendissimo, l’integrità fisica dei cittadini non dovrebbe essere un diritto? Al riguardo, a cosa servono 4 o 500.000 divise in Italia (carabinieri, polizia, finanza, esercito, corazzieri, ect)? Aggiungiamoci i magistrati e il personale dei tribunali.

Aggiungiamoci anche un discreto esercito di vigili urbani, A Colleferro un ragazzo viene ucciso con ferocia da violenti a mani nude. Per scoprire poi che anche i vicini di casa sono da un bel po' di tempo terrorizzati dai suddetti, ben noti nell’area per aggressività e brutalità. Ben noti ma a piede libero, pronti per un evento tranquillamente prevedibile. E la celebre favoletta dell’azione penale obbligatoria? Si applica celermente agli avversari, mentre per i violenti si soprassiede, in quanto cosucce di poco conto?

Saluti da Stregatto

Lettera 16

Caro Dago,

quando la smetteranno di strumentalizzare la morte? Quel povero ragazzo di Colleferro, Willy è morto a causa della brutalità, della stupidità e della pochezza di 2/3 bestie disumane. Ma non lo trasformiamo in un delitto a sfondo razziale.

Le possibili cause, molto probabilmente, sono da cercare altrove... La povera vittima merita rispetto a prescindere dal colore della pelle, o anche in questo caso fa più clamore il colore della pelle che il delitto in sé? Anche in questo caso il bianco è cattivo? L'uomo è stronzo a prescindere dal colore della pelle...

Un caro saluto,

Mary

Lettera 17

Caro Dago, ieri Grillo ha aggredito un giornalista non allineato all'informazione governativa e lo ha mandato al pronto soccorso da dove è uscito con una prognosi di 5 giorni. Oggi Salvini è stato aggredito da una congolese che forse pensava di mettere in pratica l'appello di Repubblica "Eliminare Salvini".Tenuto conto dei numerosi assalti ai gazebo della Lega da parte degli Autonomi (da chi? da che cosa?) ma per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare tacendo la violenza "antifascista"?

Ale

Lettera 18

Dagosapiens, l’influencer Chiara Ferragni in merito ai recenti fatti di cronaca si chiede “Dove andremo a finire?”. Ma guarda tu, mutatis mutand…inis, è la stessa domanda che mi pongo io quando leggo di lei e delle sue colleghe.

Vittorio Vaccinato ExInFeltrito

Lettera 19

Caro Dago,

partito scettico sul pezzo “Se il festival della bellezza diventa la sagra della salsiccia” temendo la solita pippa femminista, e in effetti Elvira Serra cita fra i relatori Vittorio Sgarbi due volte (forse perché alza la voce) riconosco invece che Carla Vistarini ha ragione, ma soprattutto scopro Maggie Taylor! Che artista di classe, quadri di surrealismo romantico bellissimi. Il festival sarà pure l’ennesima inutile passerella di marchette, ma almeno ci fa scoprire una grande pittrice.

L. A. Voisin

Lettera 20

Caro Dago,

a proposito di Luca Bizzarri e della presunta sottocultura attribuita ai presunti assassini del povero Willy, vorrei dire che ci sarà pure un’età in cui chiunque dovrebbe diventare personalmente responsabile delle proprie azioni e saper distinguere il bene dal male, o almeno la vita dalla morte. O no? Altrimenti cosa non dovremmo perdonare a chi arriva coi barconi?

Francesca

Lettera 21

Caro Dago, è durato poco stamattina lo stupore nell'apprendere dai tg che nello Utah - Stati Uniti - la polizia ha sparato ad un tredicenne bianco. Si tratta di un ragazzo autistico. Sennò col cavolo che ce lo raccontavano. È "notizia" solo quando la polizia spara ad un nero.

EPA

Lettera 22

Caro Dago, fantastico Silvio, fa la gara anche sul Covid! A quanto pare, risulta essere tra i 5 finalisti!

Ci sarà un torneo all'italiana o eliminazione diretta?

Attendiamo lumi da Zangrillo.

Forrtunato

Lettera 23

Caro Dago, coronavirus, battuta d'arresto per il vaccino sviluppato a Oxford. AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino che sta sviluppando con l'università di Oxford dopo che uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale reazione avversa. Bingo! È proprio il vaccino prenotato dall'Italia. Che fiuto il nostro Governo. Complimenti al ministro Speranza: meglio della Azzolina coi banchi a rotelle.

Scottie

Lettera 24

Caro Dago, aridaje! Sul Corrierone articolo a favore dell'ingresso del capitale privato nella società che gestisce i diritti tv della Serie A, con tanto di dichiarazione del "presidente del.Torino" Urbano Cairo, che casualmente è anche il proprietario del giornale. E, poche righe dopo, il Torino è inserito nell'elenco delle grandi del calcio favorevoli alla riforma: non male, per una squadra che quest'anno ha rimediato il maggior numero di sconfitte in campionato e la peggiore sconfitta casalinga (0-7 con la Dea) di tutta la sua lunga e gloriosa storia. Federico Barbarossa

Lettera 25

Buongiorno Dago, a vedere quello che succedendo e la velocità con la quale avviene, mi sorge un dubbio: non è che i medici cinesi in realtà fossero degli interpreti calati in Italia per imporre le loro regole? A pensare male si fa peccato...

Loris

Lettera 26

Caro Dago, coronavirus, il Papa: "Troppi interessi di parte sui vaccini". Mentre sui migranti c'è spirito umanitario, no-profit...

Kevin DiMaggio

Lettera 27

Caro Dago, Dario

Franceschini:"Se al referendum vincerà il 'sì' sarebbe intelligente per maggioranza e opposizione prendere quel voto come una spinta a fare le riforme costituzionali". E quando mai la maggioranza fa quel che è intelligente? Fa quel che è vantaggioso per conservare le poltrone.

Martino Capicchioni

Lettera 28

Caro Dago, le vicende giudiziarie del figlio di Grillo sono il segreto più segreto d'Italia. Peccato che Travaglio abbia cambiato mestiere, altrimenti avrebbe fatto uno di quegli scoop che hanno reso famoso lui e il suo giornale. Ma erano altri tempi, altre persone....

FB

Lettera 29

Caro Dago, M5s, appello di 24 deputati a Crimi: «Stop ai "caminetti"». Bastano le Regionali per grigliare a dovere i candidati 5 Stelle?

Nick Morsi

Lettera 30

Grazie Dago

Quindi, caro Dagos, in cinema e tv, media vecchi e nuovi, motori culturali del mondo nell'éra dell'immagine, i ruoli delle minoranze spettano a chi appartiene a quelle minoranze: giusto? E allora, com'è che, in serie tv, film e cartoni animati, vediamo figure storiche, mitologiche, bibliche, fiabesche - dal pié veloce Achille a Sansone il capellone, dal custode dell'ingresso del Valhalla, Heimdallr, alla Sirenetta - riprogrammate secondo l'United Colors che cancella la bianchitudine come in U.R.S.S. si faceva con i gerarchi caduti in disgrazia?

Quello che hanno fatto con alcune statue lo fanno con la storia e la cultura: in attesa di buttare a mare anche chi, vecchierel canuto e bianco, prende un aperitivo al bar, come hanno fatto qualche giorno fa in America, contro una coppia di anziani in stand by al bar, quei bravi militanti che piacciono tanto ai democrat di tutto il mondo uniti è possibile.

Raider

Lettera 31

Caro Dago, omicidio Monteiro, i fratelli Bianchi: "Non siamo stati noi, mai toccato Willy". "Hanno solo ucciso un immigrato", come sentito dire dai loro parenti?

Saro Liubich

Lettera 32

Dago darling, chi é quella bella attrice bionda che sta girando un film in Bielorussia o in Finlandia (come si é sempre fatto per film concernenti la Russia) per denunciare la dittatura di Lukaschensko? Si suppone che i maggiori produttori del film siano il "buon" Stoltenberg (Nato) e i suoi ricchissimi consigliori.

Speriamo che questa novella Marina Vlady (anche lei di origine bielorusse) trovi un po' di tempo per mostrarsi sul red carpet di Venezia, anche per far felici i Giusti di Dago. Immaginate invece le urla di "orrore e sdegno" dei media occidentali se un "cattivo" come Putin finanziasse un film sulla proibitissima dissidenza contro i regimi delle ricche monarchie del Golfo un tempo Persico? Dove, a insaputa di Selvaggia Lucarelli e Lilly Gruber, le donne non contano nulla e sono persino giustiziate sulla pubblica piazza se accusate (spesso ingiustamente) di questo o di quello. Non sarebbe ora che si formasse un movimento internazionale "Women lives matter"? Ossequi

Natalie Paav