Lettera 1

Caro Dago, guerra in Ucraina, gli Usa: "Non entreremo in guerra con la Russia". Ovvio. Biden se l'è fatta sotto già davanti ai talebani in Afghanistan...

GS

Lettera 2

Caro Dago, Governo, ministro Istruzione: "Scuola sia ascensore sociale". Con la crisi energetica meglio che i giovani studenti vadano su e giù per le scale a piedi!

Casty

Lettera 3

Caro Dago, discorso Meloni, Boldrini: "Non mi è piaciuto nulla". Ma allora non ne ha sbagliata una!

John Reese

Lettera 4

Caro Dago, la Serracchiani replica alla Meloni: "Scorgiamo donne dedite solo a famiglia e figli". Poveretta! Ha ancora grossi problemi a riconoscere che la destra ha piazzato la prima donna a Palazzo Chigi. Cosa si è fumata prima di entrare in Aula?

E.Moro

Lettera 5

Caro Dago, Conte: "Da Meloni retorica e slogan senza soluzioni". Ha parlato "Siamo prontissimi". Se non aveva nulla da dire poteva anche tacere!

Simon Gorky

Lettera 6

Caro Dago, Covid, Speranza: "Forse la Meloni ha paura di scontentare i no vax?". Forse l'ex (per fortuna!) ministro teme che la aziende farmaceutiche perdano qualche soldino?

Leo Eredi

Lettera 7

Caro Dago, Meloni: "Non replicheremo modello restrittivo contro il Covid". Non c'è Speranza!

Lucio Breve

Lettera 8

Caro Dago, Regno Unito, inizia l'era Sunak: "Unirò il Paese con le azioni". Già lo guardavano storto per la ricchezza che possiede, figurarsi adesso che ha iniziato il mandato parlando subito di Borsa...

Max A.

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Ursula von der Leyen: "L'Ue sosterrà Kiev con 1,5 miliardi al mese". Ma è fuori di testa? Le famiglie europee non riescono a pagare le bollette della luce e del gas e mandiamo soldi a quel pagliaccio che si fa fotografare da Vogue?

Mich

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, Usa: "Conseguenze per Mosca se usa armi nucleari o bombe sporche". Ben detto. In epoca Covid su pulizia ed igiene non si transige!

Frankie

Lettera 11

l’intrattenitore principe della politica italiana – dopo essere stato oscurato per un paio di settimane dallo show del Berlusca- è tornato!

Arieccolo con i suoi due successi del repertorio salviniano: immigrati e quota 41. Con l’aiuto dei suoi creativi (Borghi e Bagnai), il desso procede a tutto vapore guardandosi bene dall’avvertire la (vera) capitana del vascello. Non si sforza neanche di capire (o non è in grado di….) che i due temi sono in contraddizione fra di loro. Se è vero che l’azienda Italia ha fame di lavoratori di ogni tipo, delle due l’una:

O permetti l’ingresso di immigrati per sostituire parzialmente i pensionandi “41”

O arresti il flusso di immigrati e sposti i pensionamenti come previsto dalla Fornero.

Il celebre proverbio “Botte piena, moglie ubriaca” è sempre nelle sue corde!

Saluti da Stregatto

Lettera 12

le Murgia e le Boldrini che si aggrappano alla Treccani per attaccare Giorgia Meloni che vuole essere chiamata "il presidente" sono le stesse Murgia e Boldrini che hanno stravolto la grammatica italiana usando, per indicare il plurale, la "e" rovesciata (schwa), il "3" al posto della "i" e asterischi vari?

Gualtiero Bianco

Lettera 13

Caro Dago, ma è possibile che le nazioni europee debbano dipendere dalle decisioni della Germania? A partire dalla prima e più sciagurata, inizio della seconda guerra mondiale. Poi lo stretto legame economico con la Russia che oggi strangola l'Europa. In questi giorni si prepara a incaprettarsi con la Cina (che ha appena dichiarato di volere un esercito di capacità mondiale). C'è davvero di che preoccuparsi...

FB

Lettera 14

Il/La presidente: per anni i sinistrati ci hanno rotto i "cosiddetti" col fatto che ognuno è libero di identificarsi col genere che gli pare, a prescindere da quello fornito da Madre Natura. Ora che una persona di destra gli dà ragione coi fatti, loro frignano e tirano in ballo il femminismo (di facciata), la Treccani, la Crusca e chi più ne ha più ne metta. Intanto la Meloni cresce nei consensi e li ringrazia. Il Gatto Giacomino

Lettera 15

Caro Dago, le povere sinistrate (copyright Dago) Boldrini, Murgia e compagne proprio non riescono a nascondere la loro invidia per la Sig.ra Meloni, avrebbero voluto essere loro al suo posto nonostante la certificata incapacità e incompetenza politica. Non potendo affrontarla su questo campo si arrampicano sui temi a loro più congeniali; la fuffa, come dimostrano le esternazioni su un argomento fondamentale per gli italiani (altro che caro bollette e inflazione) l'articolo "la" o "il". Un pochino di serietà mai dalle poverette...

FB

Lettera 16

visto che si discute tanto se la Meloni sia "il presidente" (al maschile) faccio notare ai guru del politicamente corretto che il maschile del loro "la presidenta" è "il presidento" (storpiatura grammaticale chiama altra storpiatura).

Essi vadano pure da Mattarella rivolgendosi al "presidento della Repubblica" così faranno ridere i polli di ogni pollaio della terra.

Come non esiste "il presidento" nemmeno esiste "la presidenta". E studiatevi l'italiano.

Lorenzo B.

Lettera 17

Solo in Italia si definisce ragazzo un uomo di 33 anni, chissà come mai.

Zagortenay

Lettera 18

in UK il sindaco di Londra è originario del Pakistan, mussulmano così come la maggioranza, dall' anno 2050, degli abitanti della Grande Bretagna, così dicono gli analistii - demografici - statistici. Da oggi il premier politico è originario dell' India, induista e ricchissimo. Pakistani ed Indiani si combattono da secoli anche per motivi di fede religiosa. Per contrastare il possibile Califfato ci penseranno gli induisti, i gurka e gli asiatici vari che colà alloggeranno ?

saluti - peprig –

