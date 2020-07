POSTA! – CARO DAGO, QUALCUNO AVVERTA ZINGARETTI E MINNITI CHE IN ITALIA CI SONO MIGLIAIA DI IMPRESE E NEGOZI CHIUSI CHE IN GRAN PARTE NON RIAPRIRANNO, MEZZO MILIONE DI DISOCCUPATI, CHE LE MENSE DELLA CARITAS SONO SEMPRE PIÙ PIENE. E QUESTI DUE SI PREOCCUPANO DI CREARE NUOVE "RETI DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI"!

Lettera 1

Caro Dago,

È proprio cosi, Rutte e gli altri paesi, che chiamiamo frugali, avevano ed hanno ragioni da vendere sull'Italia. Facciamo pena e finta di essere uniti mettendo bandiera sui balconi, ma in realtà infischiandosene di tutto e di tutti.

Lettera 2

Caro Dago, coronavirus, a scuola rimarrà la didattica a distanza. Ore brevi e studenti in aula a rotazione. Insomma, il tempo di uno starnuto, un colpo di tosse, un bacio e un abbraccio e si ritornerà a casa per lasciare spazio agli altri.

Marino Pascolo

Lettera 3

Caro Dago, Censis: "Dopo il lockdown è povertà assoluta per altri 2,1 milioni di famiglie". Ciò significa che dovremo tenerci lo specialista nell'«abolirla», Giggino Di Maio, per altri 20anni?

L.Abrami

Lettera 4

Bocelli con Sgarbi e Salvini : dal Rigoletto ai rigoletti.

Santilli Edoardo

Lettera 5

Caro Dago, Bce: "In Italia si stima un tasso di disoccupazione a ridosso del 25% includendo i lavoratori in Cig a zero ore". Ora c''è grande attesa per la risposta, con triplo salto mortale carpiato con avvitamento, del ministro Gualtieri.

Greg

Lettera 6

Caro Dago, Andrea Bocelli, pentimento social: "Chiedo sinceramente scusa per le parole sul Covid-19". Non ce n'era bisogno. Se Barack Obama non ha mai chiesto scusa per aver ritirato un Nobel per la Pace che non meritava, poteva fare a meno pure lui di scusarsi.

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, grande preoccupazione per la continua invasione di migranti dsll'Africa, che adesso sbarcano pure con barboncini al seguito. Ma i cagnolini saranno a posto con le vaccinazioni?

Lidiano Pretto

Lettera 8

Caro Dago, coronavirus, in Spagna oltre 1.153 contagi: record dal 2 maggio. Attenzione. Se vanno avanti così andrà a finire che parte dei 209 miliardi del Recovery Fund dovremmo girarli a loro. Dobbiamo assolutamente cercare di restare i peggiori e non farci superare da nessuno!

F.G.

Lettera 9

Caro Dago,

spiega per favore a Gaetano il Siciliano che i venticinquemila giovani che tutti gli anni se ne vanno all'estero, lo fanno rispettando le regole e le leggi sull'immigrazione del paese dove intendono trasferirsi, e non alimentando una vergognosa industria illegale, nel nome di un supposto diritto a fare il cazzo che si vuole (ma solo in Italia!).

Se poi il paese in cui si recano decide che non li vuole, o che vuole dare precedenza ad altri migranti ... se ne tornano a casa.

Plain and simple.

Lettera 10

Perchè non siamo un paese normale. Maria Elena Boschi in barca di amici e con amici? Scandalo (de che?). Salvini al Papeete in uno stabilimento di amici, costo di una bibita euro 15? Tutto a posto. La Santadechè stravaccata nel SUO stabilimento balneare TWINGA a Forte dei Marmi, costo di gazebo super euro 1.000 al giorno?

Tutto normale, nessuna reazione. E allora? Siamo alle solite, il doppiopesismo italico: quello che fanno gli amici è tutto regolare, quello che fanno i nemici l'è tutto sbagliato. Ma dove vogliamo andare!

Gaetano il Siciliano

Lettera 11

Caro Dago, qui siamo in pieno delirio. Forza Italia tiene il piede in due scarpe, vota contro il prolungamento, ma fa mancare il numero di voti contrari. Bene, a questo punto, si processa Fontana per 250.000 euro e ci si dimentica di Zingaretti per 11 milioni. Si fermano i bagnanti, ma non gli sbarchi. Si liberano gli ergastolani, ma si perseguitano i negozianti.Tribunali chiusi e telelavoro. Avanti così.

Guglielmo

Lettera 12

Esimio, bella storia quella di Spano' che lascia il calcio per seguire una carriera lavorativa potenzialmente valida ma...a 26 anni era in serie C e certo non poteva aspirare a chissà cosa nei pochi anni di attività ad alto livello che gli rimanevano.

Non è che parliamo di un diciassettenne super-promettente, insomma.

Caro Dago, maggioranza battuta al Senato, due commissioni restano alla Lega. Grasso che cola a picco senza Speranza.

Corda

Lettera 13

Caro Dago, oggi voto al Senato per il processo a Salvini sul caso Open Arms. Dopo quanto sentito nelle intercettazioni dell'ex pm Palamara chiunque voti a favore farà la figura del cogli**e al quadrato.

Gaetano Lulli

Lettera 14

Caro Dago, il Viminale: "L'obiettivo del governo è poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali da destinare alla quarantena dei migranti". Ecco bravi. L'esatto opposto di ciò che bisognava fare. Ora che le Ong hanno visto che si cede alle loro richieste ne faranno ancora di maggiori. Entro fine anno avremo l'Italia circondata da navi coi clandestini in quarantena. Non c'è che dire: un Esecutivo di cretinetti!

P.F.V.

Lettera 15

Caro Dago, sai ti scrivo spesso ma stavolta tanto nauseata e incazzata. Secondo te, questi balordi delinquenti ignobili appartenenti alla Caserma di Piacenza (non oso per rispetto dell' Arma definirli Carabinieri) avranno le giuste pene, rinchiusi a marcire in gattabuia (cosi' il mio papa' citava il carcere) o i loro avvocati troveranno escamotage, cavilli o altro proprio perche' fanno parte di un Corpo Militare per far ridurre loro al minimo la pena? ? Dopo tutte le indagini possibili..ovvio. Saluti, giusy orgogliosa figlia di un carabiniere

Lettera 16

Caro Dago, in Spagna, Francia e Germania hanno un leggerissimo sospetto che l'impennata di nuovi casi di coronavirus abbia qualcosa a che fare con la movida dei giovani... Ma va là, sul serio???

E.S.

Lettera 17

Caro Dago, qualcuno avverta Zingaretti e Minniti che in Italia ci sono migliaia di imprese e negozi chiusi che in gran parte non riapriranno, mezzo milione di disoccupati, che le mense della Caritas sono sempre più piene e che la gente nei supermercati chiede se è avanzato cibo scaduto a poco prezzo!

E' questi due si preoccupano di creare nuove "reti di accoglienza per i migranti" e "nuovi canali di ingresso". Poi uno dice che il PD non è nel business dei migranti! Se continuano così le rivolte sociali non ci saranno a Ottobre ma tra pochi giorni.

FB

Lettera 18

caro dago, leggo giornalmente i tuoi servizi e ti ringrazio per il tuo lavoro. non mi va di leggere altri giornali perche hanno servizi sponsorizzati e strumentalizzati da qualche industriale o politico. e non parlare delle fake in giro. tu li passi al filtro.

Perché i redattori e giornalisti per essere ammessi di schrivere certe cazzate non si devono identificare ? tipo una autocertificazione (sponsored by agnelli clan etc.. ) almeno cosi non perdi tempo a leggere quelle cazzate.

ti auguro un buon lavoro e grazie ancora

Lettera 19

ma tutti questi Costituzionalisti a criticare questo prolungamento dell'emergenza! Ma allora perchè è stato votato ??? E ancora: se nemmeno i costituzionalisti non vengono ascoltati Mattarella cosa dice in merito??????????

Lettera 20

Colendissimo Dago, il caso Fontana da ballon d’essai a mongolfiera! Pare che la donazione dei camici non sia regolare, non essendo mai stata formalmente accettata dalla Regio-ne Lombardia. Dio mio! Una previsione su come si concluderà la faccenda? La Regione sarà costretta a pagare la fornitura completa!!!!!

Saluti da Stregatto

Lettera 21

DagoSatan, DagoSatan aleppe!

Fa caldo DagoSatan, e mentre tu ti consoli tra le braccia di un piccolo lacrimoso omosessuale, oltre che nel fresco letamaio di casa, i comuni mortali arrancano e sbuffano dovendo pur lavorare. Da cui sarò breve esprimendomi per flash.

Primo flash: non parlarmi più di Putin, Orban, Erdogan, etc etc., come di dittatori e tiranni: sono solo tizi eletti a maggioranza dei loro concittadini! Quando alle elezioni prendi oltre il 50% dei voti ( questi arrivano al 70% e l’opposizione vera a loro la fanno USA e Ue perché non sono allineati al pensiero unico!) non è che i loro popoli non li vogliano, come vogliono far credere i porci ipocriti di casa nostra.

No, sono titolati a governare: poi sulla censura alla stampa possiamo discutere. E qui arrivo al primo flashpoint. La vera censura, invece, quella più sporca e ipocrita è quella che c’è in Italia: da molte sere seguo per dovere le rassegne stampa delle varie testate (Rai,Mediaset, Sky - boni questi, il peggio del peggio etc.) e assicuro i miei poveri sublettori che è in atto una vera e propria campagna di censura contro la Verità: quando c’è un titolo scomodo contro il più grande voltagabbana, cialtrone, expopulista e batterista mancato chiamato Conte, la Verità eclissa, scompare.

Il bello è che le varie troiette di turno fanno tutto con sorrisetti e mossette del cacchio ma al momento giusto saltano la prima di Belpietro anche alla faccia tua che - almeno su questo - sei persona seria e pubblichi quasi tutto! A morte il pensiero unico e i suoi corifei !

Second flash ( all’americana !!).

Una volta c’erano i bar all’aperto d’estate e quattro amici tra loro - in particolare gente fancazzista, figli di papà, parenti di potenti, leccaculi politici del PD, giornalisti comunisti riconvertiti al Pd, ebrei dalla faccia tipica con gli occhietti sempre in movimento per cercare il pezzo di grana da sgranocchiare - si riunivano richiamati tra loro dalla comune appartenenza al progressismo distruttivo (ah dimenticavo! anche mezze seghe con le donne che temono e a cui obbediscono appunto perché mezzeseghe) e parlavano a ruota libera delle cose del mondo sputando sentenze a cazzo e soprattutto attaccando i loro avversari politici alla loro maniera: da merde senza contraddittorio e dandosi ragione convinti di essere loro i detentori del vero!

Una volta: però ieri sera su La7 per caso ho rivisto quattro amici al bar: erano contro Fontana ma andrebbero buttati vestiti nella fontana annessa alle stalle ! Quel che è troppo è troppo!

Luciano