POSTA! – CARO DAGO, SCUOLA, UN TERZO DEGLI INSEGNANTI NON VUOLE FARE IL TEST SIEROLOGICO. QUINDI, DOPO LA APP "IMMUNI", UN ALTRO GRANDE SUCCESSO PER IL GOVERNO CONTE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE AL CORONAVIRUS – IL VACCINO ANTI-INFLUENZALE VA FATTO OGNI ANNO. PERCHÉ NON DOVREBBE VALERE ANCHE PER IL COVID ?

Lettera 1

Dagovski,

il vaccino anti-influenzale va fatto ogni anno. Perché non dovrebbe valere anche per il Covid ?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Lapo Elkann: "Mi sentivo meno degli altri. Ho imparato a chiedere aiuto e non mi vergogno più di quel che sono". Avrà chiesto il reddito di cittadinanza, il bonus autonomi o il raddoppio della pensione di invalidità?

Max A.

Lettera 3

Caro Dago, scuola, in Veneto centinaia di docenti chiedono di non rientrare a settembre. E fanno bene. I ragazzi sono praticamente dei covid ambulanti con la penna in mano. Girare a largo. Meglio andare a lavorare nei campi.

Lino

Lettera 4

Caro Dago, il ritorno a scuola a settembre sembra un percorso di guerra. Gli alunni e gli insegnanti che ci riusciranno riceveranno una medaglia al valor militare?

Bibi

Lettera 5

Caro Dago, scuola, Governo-Regioni: è rottura. Lite su banchi, mascherine e trasporti. Le scuole sono chiuse da sei mesi, cos'ha fatto l'Esecutivo il questi 180 giorni per garantirne la riapertura in sicurezza a metà settembre? Nulla, lo zero assoluto. La ministra Azzolina s'è spiaggiata su "Diva e donna".

U.Delmal

Lettera 6

Caro Dago, Bielorussia, Putin: "Formate unità di sicurezza, pronte a intervento". Adesso vedremo se la Germania farà altrettanto sul lato opposto o se il sostegno della Merkel ai manifestanti era soltanto un collage di parole al vento.

A.Sorri

Lettera 7

Caro Dago, c'è un legame tra i terremoti che scuotono l'Appennino e la presenza di CO2 nelle falde. I campionamenti fatti negli ultimi dieci anni dimostrano che la sua presenza raggiunge la sua massima concentrazione quando l'attività sismica si fa più intensa. Povera anidride carbonica, peggio di Vladimir Putin. Ormai è sempre colpa sua. E pensare che senza di lei tutte le piante andrebbero ko.

Ranio

Lettera 8

Caro Dago, le squadre californiane del basket Nba, Los Angeles Lakers e Clippers, chiedono lo stop di tutta la stagione per protesta dopo il caso Blake in Wisconsin. La stella dei Lakers LeBron James si è fatto portavoce dell'iniziativa, ma nella riunione fra giocatori a Orlando le altre squadre hanno votato per proseguire.

Povero zebedeo, credeva forse che gli altri avrebbero rinunciato a un pacco di soldi perché lui deve fare propaganda politica? Ai tempi di Obama, quando i neri venivano uccisi dalla polizia ancora con maggior frequenza di oggi, se n'è rimasto bello zitto. E ora, all'improvviso, non può fare a meno di protestare?

A.B.

Lettera 9

Caro Dago, il Ceo di Tik Tok, Kevin Mayer, ha deciso di dimettersi. Ha fatto tanto il bullo ma alla fine - dopo le decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump - la sua resistenza è durata meno di un video della popolare app.

Ezra Martin

Lettera 10

Caro Dago, Di Maio: "Rispettare il patto con il Pd, legge elettorale entro l'estate". I 5 Stelle sono famosi per il rigido rispetto dei patti. Non hanno sgarrato di una virgola su quanto promesso agli elettori, figurarsi se tirano il bidone al "Partito di Bibbiano".

EPA

Lettera 11

Caro Dago, l'ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, Maria Carmela Longo, è stata arrestata con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Un periodaccio per le quote rosa. Dopo la figuraccia della direttrice di "Gente" con la figlia di Totti in copertina, un'altra tegola.

J.N.

Lettera 12

Briatore ha un solo vero gravissimo torto, anzi due: il successo, che è l'unico torto che gli italiani non perdonano (Enzo Ferrari dixit); e voler portare il lavoro anche in un Sud che sognava il posto statale e oggi si accontenta del reddito di cittadinanza.

Poi peraltro avrà fatto quello che ho visto fare in agosto dappertutto "sul continente", ammassamenti a suon di musica e senza mascherine.E vigili urbani impegnati (quando non è troppo caldo (quindi no fra le 12 e le 1630) a prendersela con le auto in divieto di sosta.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 13

Caro Dago, dopo la ricomparsa di Kim Jong-un, Guido Santevecchi scrive sul Corriere: "Nel fine settimana c’è stata una nuova ondata di voci sulla salute di Kim Jong-un, originata da un ex diplomatico sudcoreano convinto che il Maresciallo sia in coma da mesi e cavalcata da un paio di testate poco attendibili e per niente informate negli Stati Uniti: la tv Fox News e il tabloid New York Post".

Ha dimenticato di citare il Worthington Post. Che chissà perché, un paio di giorni fa, s'è messo addirittura a spiegare come viene scelto il nuovo leader in Corea del Nord.

P.T.

Lettera 14

Caro Dago, scuola, un terzo degli insegnanti non vuole fare il test sierologico. Quindi, dopo la app "Immuni", un altro grande successo per il Governo Conte nel campo della prevenzione al coronavirus.

Nereo Villa

Lettera 14

Caro Dago, non bastavano al Fatto le quotidiane odiologie di Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli: ecco quella di Claudio Sabelli Fioretti contro il Pupone che, in un pezzullo di poche righe, viene definito per ben quattro volte 'quello che sputò sull'avversario'.

Beh, mille volte meglio un campione che, una volta nella carriera, provocato e pestato, sputa su un avversario di un giornale che tutti i giorni, incapace di argomentare e convincere, sa solo sputare veleno su chiunque non sia dei 'suoi'.

Federico Barbarossa

Lettera 15

Caro Dago, pare che i mezzi pubblici esistenti non siano sufficienti per trasportare a scuola tutti gli alunni, se riempiti al 50% per rispettare le norme anti covid. E allora che si fa? Oplà, con un colpo di bacchetta magica, da un giorno all'altro, il Comitato tecnico scientifico cambia le regole: "Se i bus possono garantire un buon ricambio d'aria o dispositivi di distanziamento tra le teste dei passeggeri, la capienza potrà passare dal 50% attuale al 70-75%". Lo dice sempre anche Greta Thunberg: "Ascoltate gli scienziati!". Ha ragione. Questi qua, oramai, sono i nostri cialtroni preferiti.

Maxmin

Lettera 16

Caro Dago, Stati Uniti, "Jacob Blake ha ammesso che aveva un coltello in suo possesso quando l'agente Rusten Sheskey lo ha colpito con sette colpi di arma da fuoco alle spalle". Lo ha detto il procuratore del Wisconsin, precisando che l'arma è stata recuperata all'interno dell'abitacolo dell'auto dell'uomo.

E quindi tutte le manifestazioni, le proteste, le violenze di questi giorni, sono state fatte per nulla perché l'agente ha solo difeso la propria incolumità. La verità è che i dem e i loro amici neri utilizzano ogni pretesto possibile per scendere in piazza a far casino in visita delle presidenziali di novembre.

Alan Gigante

Lettera 17

A proposito di aule da reperire.

Eventuali locali extrascolastici da adibire ad aule non potranno quasi mai rispettare le normative varie di sicurezza (ad esempio le uscite di sicurezza, norme antincendio etc.) e quindi tutto questo parlare di reperire locali a destra e a manca è solo "fuffa". Caso reale: il mio liceo aveva individuato e ricevuto la disponibilità da parte della Diocesi di locali presenti nella parrocchia adiacente all'Istituto; i tecnici della città metropolitana di Bari hanno effettuato il sopralluogo e constatato che non erano a norma.

Morale: fate voi....

Leonardo Giannini

Lettera 18

Dago darling, un tempo c'erano le "anime morte" del russo-ucraino Gogol. Ora ci sono non solo le nuove "anime morte" (vittime della buRRocrazia e di tanti bonus/malus), ma anche i morti (sotto il tappeto dell'"oubli") di tante malattie trascurate (quasi fossero sparite!) negli ultimi 6 mesi in cui le "buone" Cassandre del circo mediatico si sono occupate solo di coronavirus.

Quanti saranno coloro (ovviamente non i ricchi "solventi" che, specie a Milano, hanno sempre avuto a disposizione il meglio e subito negli ospedali privati) che, anche per la chiusura di tanti poliambulatori pubblici, hanno trascurato i sintomi di tante altre malattie (non solo infettive). Metti il caso dei certi tumori che, se presi in tempo, possono spesso essere risolti chirurgicamente. Mi domando poi se tanti barboni (anche qui nella pur sempre ricca Milano, in cui il podestà Sala ora é stranamente quasi silente) sono anime morte o invece anime libere che si sono stufate di aspettare Godot in questo nuovo MedioEvo in cui l'unica cosa certa é che "Money (and Covid) makes the world go round". Ossequi Natalie Paav

