Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

olivia de havilland con i due oscar

Caro Dago, morta a 104 anni Olivia de Havilland, la Melania di "Via col vento". Poveretta, prima del trapasso le è toccato vedere che per colpa di alcuni suoi connazionali mentecatti è stato messo al bando il più famoso film di tutti i tempi di cui è stata ottima protagonista. La stupidità umana non conosce limiti.

Ezra Martin

Lettera 2

Secondo Massimo Cacciari è meglio avere ladri che incompetenti al comando. Purtroppi per nostra sfortuna abbiamo una specie in giro con entrambe le caratteristiche. davide

Lettera 3

massimo cacciari a otto e mezzo 2

Gentile Dago ,ma veramente si credeva che gli avvoltoi che gravitano intorno alla Sanità che incamerano milioni indebitamente con l'occasione ghiotta di una mezza epidemia si facevano sfuggire l'occasione,quanti di loro ridevano fra le coperte vedendo i camion che trasportavano morti pregustando affari in quantità ,cognati compresi,cari magistrati ci sarà da lavorare .

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 4

Dago colendissimo, Fontana e i camici lombardi. Pare che sul caso stiano investigando 3 sostituti procuratori. Delle due l’una: o c’è un surplus di sostituti o il caso supera per gravità le attività della ‘ndrangheta in Lombardia! Intanto nel diluvio di articoli e di indignazione, nessun giornalista risponde alle domande che si porrebbe una provetta casalinga:

FONTANA CAMICE DI FORZA – BY BOCHICCHIO

Quante ditte sono state contattate per la fornitura dei camici, e quante hanno dato la loro disponibilità?

La ditta sotto accusa era in grado di fornire un camice idoneo?

Il prezzo di 6 euro per camice è congruo, oppure è totalmente fuori mercato (nel qual caso potrebbe nascondere illeciti guadagni o mazzette)?

Queste domande non risultano proprio. Se l’obiettivo è politico (cacciare Fontana), allora non è necessario appurare i fatti!

Saluti da Stregatto.

Lettera 5

Caro Dago, sono stati rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta 125 dei 184 migranti che ieri sono scappati a piedi nudi tra le campagne per diversi chilometri. I profughi erano obbligati a rispettare la quarantena ma intorno alle 18 hanno iniziato una fuga di massa.

cara di caltanissetta

In un Paese normale verrebbero caricati su un aereo e rimpatriati seduta stante. Ma siccome siamo nell'Italia governata da M5s e Pd, non meraviglierebbe se tra qualche tempo si scoprisse che sono stati addirittura "premiati" col reddito di emergenza.

Marino Pascolo

Lettera 6

ROCCO CASALINO E IL COMPAGNO JOSÉ CARLOS ALVAREZ AGUILA

Caro Dago, 114 migranti soccorsi e portati a Lampedusa nella notte. Se Giuseppi continua così, non ci sarà molto da discutere circa la destinazione dei 209 miliardi del Recovery Fund. Gran parte verranno spesi per l'accoglienza clandestini.

Stef

Lettera 7

Caro Dago, Christie's mette all'asta un paio di scarpe usate da Michael Jordan al prezzo base di 850 mila dollari. Sembra il posto giusto per mettere il cervello di chi le acquista.

Frankie Catrame

Lettera 8

AIR JORDAN

Ridicolo, scandalizzarsi per poche centinaia di migliaia di euro dopo che ne hanno intascati abusivamente 49 milioni. Solita italietta.

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Sulfureo Dagospia,

ieri sul quotidiano “Il Messaggero” è apparsa un’intervista alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, la quale tra le varie cose diceva: “il Parlamento è diventato invisibile perché è stato svuotato dalla funzione legislativa attribuita dalla Costituzione". Ecco, chissà se tale “Giuseppi” da Volturara Appula capirà o farà orecchie da mercante…

Gianpaolo Martini

giuseppe conte maria elisabetta alberti casellati sergio mattarella

Lettera 10

Dago,

al signore ludopatico coinquilino di Casalino si apre una nuova prospettiva di lavoro: dare direttive e consigli su come ottenere miglaia di euro di finanziamento senza avere le dovute garanzie.

Un corso da tenere presso qualche università privata in crisi di liquidità che ha sfornato eminenti figure di governo attuale.

- peprig -

andrea dini attilio fontana

Lettera 11

Caro Dago, per convincere la Tunisia a riprendersi i suoi cittadini sbarcati in Italia, la ministra dell'interno Lamorgese le offre "l'impegno a spingere sull' Europa per un piano di intervento in vari settori per sviluppare l' occupazione". E l'Europa di sicuro accetterà, scalando i fondi necessari dai favolosi 209 miliardi che dovrebbero cadere, come pioggia dorata, sulla disastrata economia nazionale. Federico Barbarossa

Lettera 12

ROCCO CASALINO CON IL COMPAGNO JOSE CARLOS ALVAREZ AGUILA

Dagus, oggi fa la parte della moglie che non sapeva nulla, ma Casalino sapeva benissimo della ludopatia del marito ingrato... non a caso, un paio di mesi fa non si stava facendo in quattro per abolire (o regolare) il gioco online, in cui lui stesso ha magnato a 4 ganasse? Evidentemente c'era un conflitto d'interessi in camera da letto.

Lettera 13

Caro Dago,

come sai l'Italia è all'avanguardia per la lotta contro il covid 19. New York Times dixit . Perché allora i paesi dell'Unione Europea non si adeguano alle norme italiche per la riapertura delle scuole? Ad esempio i monobanchi con rotelline? Anche se forse sarebbe meglio dotarli di cingoli per evitare movimentazioni scorrette.

GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Credo che al parlamento europeo serva una scossa.

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 14

E SE STESSERO BARANDO SUI TAMPONI?

Carissimo Dago,

da il quotidiano abruzzese IL CENTRO di ieri: "L'AQUILA - Positivi al Covid otto migranti sui 12 ospiti assegnati a Pettorano "

Questi migranti quando sono stati controllati dopo lo sbarco erano risultati tutti negativi al COVID, arrivati a destinazione dopo la ricollocazione risultano essere POSITIVI IN 8 SU 12.

Non è che stanno sciaguratamente barando anche sui tamponi sacrificandoci tutti sull'altare per politicamente corretto?

giuseppe conte meme 1

GIG

Lettera 15

Caro Dago, senza la mascherina in metropolitana, 13 multati a Milano. A Torino, invece, i giocatori della Juventus possono tranquillamente festeggiare senza mascherina e con baci e abbracci in tv il nono scudetto consecutivo, senza che nessuno abbia nulla da eccepire. Solo perché hanno più soldi degli altri? Cinquantamila euro di multa a testa, così quesst'anno non cambieranno l'automobile.

A.B.

Lettera 16

juventus

Caro Dago, il compagno del portavoce del premier ha perso 18 mila euro col trading online. Se Rocco Casalino riesce a convincere Giuseppi che è un danno da Covid, anche i trader riceveranno i 600 euro spettanti agli auronomi?

Licio Ferdi

Lettera 17

Caro Dago,

CONTE AZZOLINA

nell'affare "camici" di Attilio Fontana, penso che la cosa più scandalosa sia che un politico di tal rango, il quale dovrebbe essere un esempio di moralità e rispetto delle leggi per noi miseri mortali, abbia legalmente "scudato" i propri soldi facendoli ricomparire dall'estero. Ovvero, ha prima truffato il fisco e la legalità nascondendoli in paradisi fiscali, per poi utilizzare un strumento legale risparmiando un bel po' di tasse.

Ma ti sembra normale ?

Recondite Armonie

Lettera 18

Caro Dago,

Abbiamo un primo ministro che su alitalia, ilva, benetton e 5G cotinua a temporeggiare facendo perdere miliardi al paese oltre che la pazienza agli italiani. Ma se un primo ministro non prende decisioni che ci sta a fare?

GAD LERNER

LoZoppo

Lettera 19

Caro Dago, come dimostra anche un video de "La Stampa", le spiagge di Ventimiglia sono pattugliate da militari armati che stanno lì per evitare assembramenti. Mentre i delinquenti cosiddetti "migranti" fanno quello che cazzo gli pare in giro per l'Italia, lo "Stato" manda in spiaggia l'esercito armato di mitragliette a terrorizzare i suoi cittadini.

Spero che la sommossa popolare sia vicina.

[Il Gatto Giacomino]

juve roma

Lettera 20

Caro Dago, scrive Gad Lerner: "Da ieri la sorte riserva ad Attilio Fontana l'esperienza peggiore che possa toccare a un uomo pubblico: affondare nel ridicolo". Tipo il direttore del giornale per cui scrive (Marco Travaglio) che, pur essendo un "pregiudicato", dà quotidianamente lezioni di legalità?

Ranio

Lettera 21

Caro Dago, so che posso toccare un tasto un po' delicato per molti tifosi giallorossi (inteso come Roma) ma da quando Pallotta è in totale sintonia politica con Agnelli (Juventus) alla Roma le cose non vanno propriamente male con gli arbitri.

juve roma cr7

Ti sei accorto che da quattro anni la partita con la Juve viene sistemata nel calendario alle ultimissime giornate quando i bianconeri sono già campioni d'Italia e non anno più nulla da chiedere al campionato?

Paul

Lettera 22

Caro Dago, fermato un 32 gambiano dopo che a La Spezia una donna è stata violentata mentre faceva jogging lungo una pista ciclabile. Aspettiamo trepidanti la reazione indignata della sinistra contro la violenza sulle donne, come da copione.

J.R.

Lettera 23

rocco casalino con il suo compagno marco (2)

Buongiorno.

Innanzitutto COMPLIMENTI !

Mi sono posta una domanda e sinceramente non so darmi una risposta( con l'età ho ritardi di apprendimentoEmoji perdonatemi)

Abito in Valle D'Aosta .

Durante il periodo Covid si è parlato tanto di una struttura italiana dove i decessi di anziani hanno fatto scalpore.

Giornali e tg non si sono risparmiati.

Una nostra struttura è sotto inchiesta (un numero che si aggira sui 70 defunti)

Silenzio stampa !!!!! Solo il tg 1 ha fatto dei servizi. Ma ciò che mi ha dato schifo è stato il silenzio nazionale e il vedere posato su una finestra dell'ospizio al primo piano un calice della chiesa su un lenzuolo bianco.

Avvertimento?

Andrà tutto tutto insabbiato .senza colpevoli nonostante i decessi ed i ricoveri del personale infettato. Come sempre dobbiamo apparire un paradiso. Siamo in un inferno dove la sanità ci impone ad emigrare in Piemonte per le lunghe attese.Regione autonoma, pertanto niente disposizioni governative.

barbara costa pornage

Pensate,che se il nostro bravo governo nazionale a gennaio avesse dato allerta Covid ,noi avremmo evitato di ospitarci il 30 e 31-- 171.000 visitatori ammassati come carne simmental in gelatina.

Da tutta Europa ed Italia.

Grazie .Stella

Lettera 24

Caro Dago,

la Juve, nonostante Sarri e grazie a Conte, strappa un altro scudetto.

Giancarlo Lehner

Lettera 25

Caro Dago, il siparietto tra Barbara Costa e il catto-lettore Luciano è forse uno dei migliori scoop di Dagospia degli ultimi tempi. Hai messo in campo due rette parallele che mai e poi mai potranno convergere, e lo hai fatto ben consapevole di questo. Non poteva che uscirne un confronto epico.

Peccato che questo sito non ospiti un forum, ne scaturirebbe un thread di discussione infinito. Comprendo le ragioni dell’uno e dell’altra, ma non riesco a condividere in toto nessuna delle due. Da un lato c’è il fanatismo religioso e sessuofobo, mutuato dalla predicazione dell’Apostolo Paolo (il quale, a mio avviso, ha saputo perseguitare i cristiani ancora più e meglio DOPO la propria conversione…);

porno web

dall’altro, si assiste all’esasperata affermazione di un assioma autodeterministico che trova la sua massima espressione nell’esibizionismo e nell’ostentazione delle proprie disinibizioni sessuali. Entrambe le posizioni rappresentano due estremi che mal si conciliano con la mia visione della vita, nella quale impera sovrano solo il sobrio principio del neminem laedere.

Secondo me, il vero Amore non è né in questo fantomatico Dio di cui saremmo espressone né la consensualità che ci fonde nel corso di un amplesso, ma, più semplicemente, si fonda sul rispetto delle idee altrui, sempre e comunque. Saluti, Reb.

Lettera 26

Caro Dago, il signor Luciano è un cattolico "ortodosso" ed è convinto delle sue idee e le propaga con certezza assoluta. Bene, ma con tutto il rispetto, non può avere la pretesa che gli altri debbano per forza avere la sua formazione mentale e la sua cultura assoluta. Il Mondo è grande, ci sono mille religioni e filosofie di vita, alcune certamente non inferiori come qualità morale a quella cattolica. Con tutto il rispetto per lui (ma che lui non ha per te e per chi ha una visione diversa della vita), se tutti fossimo uguali, la vita sarebbe di una noia mortale...e forse il Mondo (l'umanità) si sarebbe già estinto.

PORNO TRASMESSO IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA

Candydo

Lettera 27

Pape’Satan, Pape’Datan aleppe !

A proposito del mondo di oggi dove vengono esibiti e difesi con l’impiego di ogni mezzo utile alla bisogna - leggasi i dannati social, i canali delle lobbies varie, la stampa italiota prona al pensiero unico, la politica delle sinistre, etc. - tutti i presunti indifesi, ossia le persone che secondo il pensiero unico (sempre incombente e maledettamente pervasivo) necessitano di protezione (gay, trans, immigrati clandestini, donne abortienti etc etc ), ecco spuntare in questa quotidiana ipocrisia un episodio, piccolo in se’ ma per me altamente significativo, che la dice lunga sulla situazione in cui viviamo.

In cui, se sei dalla parte sbagliata, vieni massacrato, vieni considerato merda pura. E non parlo della proposta di legge liberticida del sodomita Zan, di cui ho già ampiamente detto, anche se in questo caso i vari soloni del cazzo, ossia le menti illuminate che predicano a parole contro il mostro Salvini e si proclamano liberali (vedi gli scienziati del Corriere, Repubblica ,Stampa, Messaggero) poi in questo caso fanno cuccia ben sapendo che lo Zan Zan - se viene approvata la sua sporca legge- lo mette in culo anche a loro, sporchi farisei !

PORNO TRASMESSO IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA

No, parlo della vicenda dello studente di ingegneria che a Bologna - e si definisce pure goliarda questa testa di cazzo planetaria - ha messo in onda in pubblica piazza un film porno, facendolo passare per uno scherzo da buontempone.

Con i tempi che corrono si sente un eroe della libertà questo povero pirla e trova subito adesione tra i suoi pari, tra cui l’ineffabile D’Agostino, il difensore delle cause porno! Al sodo: in questa vicenda insulsa e poco goliardica ma molto miserevole, la vera vittima è una sola: la povera signora anziana che si è giustamente scandalizzata vedendo questo film proiettato in piazza, così spudoratamente. Questa persona è stata irrisa vergognosamente dai D’Agostino d’Italia che anche in questo caso dimostrano di che pasta sono fatti: vigliaccheria e spietatezza!

PORNO TRASMESSO IN PIAZZA MAGGIORE A BOLOGNA

Contro una donna pulita, coraggiosa e coerente! L’esatto contrario dello studente abruzzese ( debole e arrogante, altro che forte e gentile come i suoi avi amavano definirsi) che una volta laureato potrebbe andare fuori dai coglioni magari in Nuova Zelanda. Qui abbiamo già troppe barbaracoste e compagni di porcherie schifose!

Luciano