POSTA! – COVID, DA DOMENICA MEZZA ITALIA POTREBBE TORNARE IN ZONA GIALLA. IN ATTESA DI FINIRE TUTTI IN CASTIGO (ZONA ROSSA) PER CARNEVALE? – M5S, CRIMI AI CAPIGRUPPO: "CONTE UNICO NOME DI GARANZIA PER IL GOVERNO". QUAL È LA PRIORITÀ DEI GRILLINI? PIAZZARE CONTE A PALAZZO CHIGI O FARE UN GOVERNO CHE POSSA GOVERNARE? PERCHÉ LE DUE COSE ASSIEME, COME HANNO DIMOSTRATO I NUMERI AL SENATO, NON VANNO D'ACCORDO…

ibra lukaku

Lettera 1

Caro Dago, Covid, da domenica mezza Italia potrebbe tornare in zona gialla. In attesa di finire tutti in castigo (zona rossa) per Carnevale?

Cocit

Lettera 2

Caro Dago, scrive Sconcerti. “Il bisogno di giudicare tutto ci ha fatto diventare più bigotti dei padri fondatori.” Voleva dire forse dei puritani, perché i padri fondatori, i “founding fathers” degli Stati Uniti non erano certo bigotti. Benjamin Franklin scrisse un saggio sulle scorregge, e Thomas Jefferson si faceva le schiave carine.

L. A. Voisin

boris johnson panino

Lettera 3

Caro Dago, vaccini, Gran Bretagna: «Aiuteremo l'Ue ma le nostre dosi non si toccano». Fossi in loro agli olandesi manderei "panini di prosciutto".

Pikappa

Lettera 4

Caro Dago, secondo dati di fine 2020, l'Italia è quinta per numero di ricorsi pendenti alla Corte europea dei diritti umani dietro Russia, Turchia, Ucraina e Romania. È un onore fare cinquina con queste quattro grandi democrazie! Tutto merito della sinistra - assai attenta al tema - che ci governa da circa un decennio.

E.S.

ASTRAZENECA

Lettera 5

Caro Dago, da quanto risulta da documenti giudiziari, il leader del gruppo di estrema destra dei Proud Boys, Henry Tarrio detto 'Enrique', arrestato a Washington due giorni prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, precedentemente lavorava sotto copertura come informatore delle forze dell'ordine.

Tarrio ha collaborato con gli investigatori dopo essere stato accusato di frode nel 2012. Ah, nel 2012!!! Quindi era un informatore durante l'amministrazione Obama-Biden...

il leader del gruppo pro trump henry tarrio

L.Abrami

Lettera 6

Caro Dago Amadeus vuole il pubblico a Sanremo ?Semplice ,chiamasse gli operatori sanitari che hanno già fatto il richiamo del vaccino...Sarebbe un modo per omaggiare chi è oggi in prima linea contro il Covid ed avere una platea sicura ..

Un operatore sanitario in prima linea ...

Lettera 7

DAVIDE CASALEGGIO ALESSANDRO DI BATTISTA

Caro Dago, crisi di governo, Di Battista: "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Perfettamente d'accordo. Così potrà giocare a rubamazzo con Conte.

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, Zingaretti: "Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo". S'intende. Solo a costo di evitare le elezioni.

Greg

chiara appendino giuseppe conte

Lettera 9

Caro Dago,

Quello che andrebbe contestato a Chiara Appendino non è il fatto di essere diventata il capro espiatorio di questa triste vicenda, ma la cattiva organizzazione dell'evento di Piazza San Paolo del 2017.

Non dimentichiamoci che, detta in sintesi, la Appendino giustificò l'accaduto dicendo di aver organizzato come fece l'ex sindaco Piero Fassino nel 2015, cosa non proprio vera.

ibra lukaku

Purtroppo anche questa volta, al di là del processo, la Appendino come al suo solito ha scaricato le colpe su altri, anche se va detto che in parte ha ragione ma non si è assunta le sue responsabilità.

T.T.

Lettera 10

Caro Dago, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini: "Niente pubblico a Sanremo, neanche figuranti". Ahi ahi ahi! Non c'è spazio nemmeno per le Lucia Azzolina.

G.S.

Lettera 11

LUCIA AZZOLINA

Ma che pensione può revertire una persona a 40 anni? forse sono il cumulo dei contributi versati alla data! Indipendentemente dalla situazione LGBT. Grazie per un riscontro.

Ho provato ad inviare la mail dal sito ma non ci sono riuscito.

Lettera 12

Caro Dago, Prato, cinesi positivi al Covid ma introvabili: avevano dato false identità. Se hanno la pazienza di compilare l'Isee, possiamo dare loro anche il reddito di cittadinanza!

Gripp

CHIARA APPENDINO

Lettera 13

Caro Dago, oggi è arrivato alle Sable d'Olonne Giancarlo Pedote il navigatore italiano in solitario che dopo 80 giorni di navigazione in solitario senza scalo e senza assistenza ha concluso la regata più bella del mondo la Vendee Globe. Nessun canale televisivo nazionale ha dato spazio all'arrivo di quest'uomo tra l'altro un esempio sportivo e umano, laureato in filosofia, mentre si sono viste ore ed ore di trasmissione televisive della squallida rissa di due calciatori viziati(Lukaku e Ibrahimovic) e la loro gara a chi ce l'ha più lungo.

giuseppe conte e luigi di maio

Kana

Lettera 14

Caro Dago, M5s: "Chi vuole Di Maio premier, vuole un governo tecnico". Eh, sì. Perché Giggino è un esperto nella tecnica di vendita delle bibite allo stadio. Proprio quel che serve in questo momento.

Elia Fumolo

Lettera 15

lapo elkann joana lemos 5

Caro Dago, Covid, anche Joe Biden chiede un'inchiesta sull'origine dell'epidemia. Pensa di potersi liberare di Xi Jinping con l'impeachment?

Marino Pascolo

Lettera 16

Caro Dago, Lapo Elkann sulla fidanzata Joana Lemos: "Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra". E vorrebbe farci credere che ha un telefono solo?

carlo bertazzo

Gian Morassi

Lettera 17

Caro Dago, Carlo Bertazzo, numero uno di Atlantia: " I Benetton hanno di fatto ingessato la società in quanto volevano solo dividendi, dividendi, dividendi". E di dividendo in dividendo hanno terminato dividendo in due il Ponte Morandi di Genova.

E.S.

Lettera 18

Caro Dago

dopo lunghe e attente consultazioni il Mega Presidente Galattico Matterella dirà all'impiegato Conte, reo di avere abbandonato la Megaditta per seguire le sirene del Travaglio-Casalino: "lei è reintegrato ma ricomincia dal gradino più basso: il parafulmine" !

Lorenzo B.

(cfr. Il 2° tragico Fantozzi - finale)

nicola zingaretti stefano bonaccini

Lettera 19

Dago darling, nel quasi totale silenzio mediatico parrebbe che recenti avvisi di garanzia siano arrivati a Bonaccini, Zingaretti e chissà a quali altri ancora. Immagino i titoloni, anche di Dago - ormai sempre più avviato nel Viale del mainstream - se avvisi similari fossero arrivati ad altri, specie se lombardi. Mentre continua la lotta per espugnare la Regione Lombardia, come ai tempi (mezzo millennio fa) di Francesco I e di Carlo V quando c'era il Ducato di Milano. Ossequi

Natalie Paav

medici di wuhan

Lettera 20

Caro Dago, chi crede che il virus più pericoloso presente nel mondo occidentale sia il Covid si sbaglia di grosso. Il virus più pericoloso che circola nella nostra società è il politically correct. Un virus che limita la libertà molto più che le restrizioni dovute al Coronavirus. Almeno di questo virus i cinesi non ne sono responsabili. Non è stato fabbricato in qualche laboratorio di Wuhan ma nelle redazioni dei giornali occidentali. E a quanto pare non è stato trovato ancora alcun vaccino.

Paul

Lettera 21

Dago Libero,

coronavirus cina

la lunga sceneggiata coatta tra Lukaku e Ibraimovich consente la lettura di articoli dotti di derivazione ultra democrat, da " pensiero Ursula " ovvero: dare dell'asino in un contesto di una cultura che preveda i riti tribali non è razzismo. Va a finire che l' unico dannato per altra scena coatta rimane Totti che rifilò un calcione al bullo noto, dopo aver subito vari sfottò dallo stesso. Anche in quel caso contò molto il " contesto " non c'erano i notisti di scuola Ursolina, Rachetina e Gretina. Senza offesa.

Saluti - peprig –

Lettera 22

Caro Dago, dopo l'Inauguration Day la poetessa Amanda Gorman sarà al Super Bowl e farà anche la modella. Giustamente cercano di distoglierla in tutti i modi da quella che dovrebbe essere la sua attività principale - scrivere poesie - che prima di essere abbinata a un cappottino giallo di Prada era una cosa seria.

amanda gorman all inauguration day di biden 1

A.B.

Lettera 23

Caro Dago, Mark Zuckerberg: "Facebook non suggerirà più gruppi politici". C'è poco da suggerire. Oscurati tutti quelli di destra la scelta rimane tra sinistra o sinistra. Come nelle democrazie popolari.

Stef

amanda gorman instagram story da milano

Lettera 24

Caro Dagos, martedi 26 u.s., ancorché dopo la mezzanotte, come i programmi hard, Mario Giordano ha ospitato nella sua trasmissione su Rete4 medici che hanno somministrato terapie a base di anticorpi monoclonali, plasma iperimmune, ossiclorochina, ecc...

Interviste e servizi a corredo a pazienti (anche ultra 80enni e con più patologie) e ai medici che li hanno curati hanno dimostrato come l'attesa messianica dei vaccini e la mancanza di cure a casa o cure insufficienti o sbagliate abbiano intasato gli ospedali e condotto alla morte decine di migliaia di italiani.

Non so quanti giornali e tv riprenderanno queste notizie: conto su di te, Dagos, perché chi ha orecchie per intendere non se le tappi. E sì, conto anche sulla magistratura, su cui Palamara intervistato da Sallusti apre squarci lancinanti, perché si faccia luce su quello che andava fatto e non si è fatto, fra omssioni, inadempienze, errori di chi, come nulla fosse accaduto, torna trionfalmente in solio al governo da cui cadde in tentazione altrui.

A ISCHIA AFFISSO UN MANIFESTO FUNEBRE PER UN CAGNOLINO INVESTITO DA UN'AUTO

Raider

Lettera 25

Caro Dago, ti leggo sempre da un vita. Ho appena letto il tuo articolo Isola da cani. Ho frequentato Ischia per alcuni anni. Su quell’isola il randagismo e’ fuori controllo. Cani senza nessuna possibilita’ di identificazione girano indisturbati, anche per le vie del centro. Il mio shi-tzu e’ stato aggredito piu’ volte.

Mi dispiace per quel cane investito da un’auto. Ma i cani vanno lasciati a casa o se in passeggiata devono essere accompagnati e tenuti al giunzaglio lungo 1,5 mt. A Ischia non c’e’ una Clinica veterinaria, ma c’e’ una ditta di cremazione per animali. Incredibile. Ma mancano anche i distributori di sacchetti per le deiezioni.

cr7 georgina

Forse la Brambilla dovrebbe andarci su quell’isola a rendersi conto di persona di quanta sensibilizzazione ci sia ancora bisogno in Italia. Insomma se veramente amiamo gli animali, dobbiamo imporci ad osservare le regole che pur ci sono, ma che non vengono quasi mai osservate. Un abbraccio.

Lettera 26

Caro Dago, titolino piccolino, per la condanna della Appendino, sul giornalino di Travaglio. Come mai non ha sparato a caratteri cubitali "Sindaca condannata: a casa!"?

U.Delmal

Lettera 27

Caro Dago, Festival di Sanremo, Naomi Campbell co-conduttrice della prima puntata. È un'ottima scelta. Così si dimostra che in questo difficile periodo economico si aiuta chi ha di meno senza guardare al colore della pelle.

cr7 georgina

Pop Cop

Lettera 28

Caro Dago, Cristiano Ronaldo avrebbe trasgredito le regole anti-Covid per festeggiare il 27° compleanno di Georgina. L'attaccante bianconero avrebbe varcato i confini regionali tra Piemonte e Val D'Aosta (entrambe zone arancioni) per trascorrere una due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, a ovest di Courmayeur. Sai che scoperta.

Chi ha soldi va dove gli pare e paga ogni volta 400 euro di multa senza battere ciglio. A restare a casa sono soltanto i morti di fame, penalizzati da una sanzione priva di criteri di equità e per questo, probabilmente, incostituzionale.

DAVIDE CASALEGGIO LUIGI DI MAIO VITO CRIMI

Giuly

Lettera 29

Caro Dago, M5s, Crimi ai capigruppo: "Conte unico nome di garanzia per il governo". Qual è la priorità dei grillini? Piazzare Conte a Palazzo Chigi o fare un Governo che possa governare? Perché le due cose assieme, come hanno dimostrato i numeri al Senato, non vanno d'accordo.

Tommy Prim

Lettera 30

GIANNELLI - LA DANZA DEI 5 STELLE

Mi domando a che punto di ipocrisia insopportabile e insensata siamo arrivati se tale Maria Novella De Luca può scrivere cose turche senza pudore e vergogna. Sulla base della sua ideologia che - ma sottolineiamolo ben bene, in questi tempi di ricordi h24 solo delle gesta naziste, e non di quelle comuniste, contro le vittime dei campi di sterminio e gulag - pretende col tono che usa, tutto sicurezza e disprezzo implicito per i conservatori come me, pure di mettere la mordacchia a chi osa opporsi a tanto disfacimento etico, allo stupro del minimo buon senso e della verità che qualsiasi bambino riesce a percepire a meno che non venga indottrinato a dovere dalle novelle sacerdotesse del peggio.

Scrive dunque la De Luca un’articolessa incredibile cui rimando perché pubblicata su questo sito, con il solito appoggio del suo sciagurato conduttore, prendendo spunto da una sentenza che da ragione ad un padre gay su una vicenda burocratica con l’Inps.

coppia gay

Nel testo la tizia scrivente - questo per me il punto - fa strame della legge italiana facendo capire a chiare lettere che noi siamo retrogradi - pensa lei - perché non abbiamo leggi come all’estero dove due gay possono fare ciò che vogliono in barba questo a qualsiasi legge morale o religiosa.

Parla di mariti gay, di fecondazione surrogata, di adozione da parte di due “papà “ ( così li chiama lei, che dolce ..) come fossero cose normalissime in Italia mentre invece non lo sono. Da noi - purtroppo - ci sono già le unioni civili ma per lei e’ troppo poco. Lei va avanti. Lei. E invece no, dobbiamo fermare questa deriva dei cosiddetti progressisti. Dobbiamo fermare questo salto nel male. Nessuno ha il diritto di privare un bambino di una madre e di un padre. Neanche le novelle 3000 di repubblica !

Cosa aspettano gli elettori del centrodestra a prendere posizione chiara e forte con l’aiuto della stampa non progressista per alzare la sacrosanta bandiera con iscritto: “ogni creatura ha il diritto ad un padre e una madre”.

usa lgbt

Salvini e Meloni e altri dovrebbero intestarsi questa battaglia senza paura, alla grande! Perché ? Semplice: perché è una battaglia di verità, lontana e franca da ogni ideologia che tutto vuole distruggere: anche quello che è più sacro e naturale! Che vuole sostituirsi a Dio, che prova a distruggere la famiglia vera dalle fondamenta ! Maggioranza degli italiani di centrodestra, se ci sei batti un colpo !

Luciano

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE