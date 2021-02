POSTA! – DRAGHI HA DEFINITO AMBIENTALISTA IL SUO GOVERNO. MA CERTO, E PERCHÉ NO ANCHE GREEN, BIODIVERSO, A KM ZERO, ECOSOSTENIBILE, BIODEGRADABILE, MA SOPRATTUTTO COMPOSTABILE, DATO CHE È COMPOSTO DA TUTTE LE FORZE DELL'"ARCO COSTITUZIONALE" (TRANNE FDI) COME SI DICEVA UN TEMPO…

NEVE IN SICILIA

Lettera 1

Caro Dago, maltempo, il Global warming sferza l'Italia: 27 gradi sotto zero nel vicentino...

Lettera 2

FRANCESCO BOCCIA SI PRESENTA CON LA MASCHERINA ALL'ORECCHIO E BORRELLI SE LA RIDE

Dopo la buffonata del kleenex penzolante dall'orecchio è fantastico che Boccia sia stato cessato dalla funzione di ministro: ora potrà dedicarsi full time ai suoi resistibili selfie dal cesso.

Lettera 3

domenico arcuri

Arcuri è stato frainteso. Non intendeva “arriverà il piano vaccino” ma “il vaccino arriverà piano”.

marie colvin

Lettera 4

Caro Dago, Milano, ristorante viola norme anticovid: chiuso e clienti multati. Invece ministri e scienziati possono prendere provvedimenti sbagliati o interpretare i dati in maniera errata, ma non vengono mai puniti. Perché?

MATTEO SALVINI

Lettera 5

Leggere la storia della spericolata giornalista Marie Colvin e riflettere sul livello professionale della nostra Gruber che seguiva la guerra in Iraq dall'attico di un hotel di lusso ivi rintanata con il marito in incognito fa riflettere sulla oramai irrecuperabile decadenza delle virtù italiche......

Lettera 6

DONALD TRUMP

Caro Dago, immediatamente dopo il giuramento del governo, Salvini ha detto: “La Lega da subito al lavoro pancia a terra”. Quindi, col culo all'aria?

Lettera 7

Caro Dago, Joe Biden: "Nonostante l'assoluzione di Donald Trump nel processo per l'assalto al Congresso del 6 gennaio, le accuse contro di lui non sono in discussione e l'attacco dimostra che la democrazia è fragile". Quindi se Donald Trump perde le elezioni e grida al complotto e ai brogli, è fake news. Mentre può essere messo sotto impeachment anche quando non è più presidente e se viene assolto "le accuse contro di lui non sono in discussione". Che strano concetto di rispetto delle regole democratiche che hanno i cosiddetti Democratici.

meghan markle incinta principe harry

Lettera 8

Caro Dago, Gb, Harry e Meghan Markle sono in attesa del loro secondo figlio. Una morbida e paffuta macchinetta produttrice di CO2?

Lettera 9

GRILLO DI MAIO CASALEGGIO

Caro Dago, M5s, Casaleggio spera che chi è contrario a sostenere Draghi si astenga. Ma una volta il suo babbo e Grillo non dicevano che i parlamentari che cambiano posizione devono andare a casa? Valeva solo per gli altri partiti?

Lettera 10

francesco merlo foto di bacco

ci fai leggere che Merlo famoso Francesco da Catania nella sua critica spigolosa a Conte ex premier lo paragona a Teodosio che s' illudeva di essere imperatore essendo hispanico, provinciale, burino e ciociaro.

Teodosio fu detto il Grande e certamente nativo hispanico da nobile famiglia romana, ultimo imperatore di un mondo ancora unito, era il 380 d.C. La cafonaggine e la Ciociaria non risultano.

il governo draghi

Consigli una ricerca su qualche scritto di autori attivi presso Largo Fochetti ? Comunque nell' Agro Pontino giungono sonori ...boh ?

Saluti - peprig -

Lettera 11

Caro Dago, Pd e governo Draghi: maschi-femmine 4-0. Senza quote rosa la Serracchiani e le altre non vanno da nessuna parte. Sono una "specie protetta". Le donne toste stanno a destra: Meloni, Gelmini, Carfagna, Stefani...

mario sconcerti foto di bacco

Lettera 12

Caro Dago, nel governo Draghi tecnici in tutti i ministeri chiave. Ai politici sono stati lasciati solo dicasteri dove possono far danni minori.

Lettera 13

ma il Mario Sconcerti che pontifica di calcio sul tuo

sito, è lo stesso che quando era Direttore Generale

della Fiorentina, l'ha portata in serie B ?

PATRIZIO BIANCHI

Lettera 14

Il nuovo ministro dell istruzione Patrizio Bianchi dovrebbero ribattezzarlo Patrizio BANCHI A ROTELLE.

Lettera 15

Dago darling, Draghi ha definito ambientalista il suo governo. Ma certo, e perché no anche green, biodiverso, a km zero, ecosostenibile, biodegradabile, ma soprattutto compostabile dato che é composto da tutte le forze dell'"arco costituzionale" (tranne FdI) come si diceva un tempo. Ossequi Natalie Paav

Lettera 16

sergio mattarella e mario draghi

Salvini dovrebbe accendere un cero a Renzi: quando mai avrebbe potuto riportare la Lega nel Governo, senza il suo aiuto e dopo la figura barbina dell’estate papetiana?

Lettera 17

ho letto l'articolo del 13 Febbraio 2021, giornalista Francesco Merlo intitolato " Quel che resta di Conte " Nella parte finale dell'articolo si paragona Conte a Teodosio ( da quello che mi risulta fu l'ultimo imperatore di Roma che regnò su un impero unito.........ndr ) ma detto ciò quello che più mi indigna è il paragone con i Ciociari.

orfini serracchiani

Io sono della provincia di Frosinone e vivo in un piccolo paesino della Ciociaria, ( Piglio) , e non ho proprio gradito la similitudine al Provinciale, al burino e meno che mai al Ciociaro.

Se la mia chiave di lettura è sbagliata me ne scuso in anticipo, ma credo che il senso sia davvero dispregiativo nei confronti dei Ciociari.

Sperando che sia almeno chiarito il senso dell'articolo, porgo distinti saluti

Lettera 18

Caro Dago riguardo all'assenza di donne del PD, ho 60 anni e mi reputo più femminista di tante piddine a fase alterne.

nicola fratoianni

Se si appare sovente in tv non è poi obbligatorio aspettarsi un incarico, le varie Serracchiani, Ascani e Morani (mitici i suoi imbarazzanti tweet) hanno tanta parlantina ma ben poca sostanza e secondo me competenza. Non è bastato subire le incapaci Azzolina, Catalfo, De Micheli?

P.S. Durante le consultazioni, ma chi era la bella statuina bionda a destra di Zingaretti? Mai una volta che sia stata nominata nei servizi tv o invitata dalla Lilli...e poi si incavolano.

Lettera 19

Caro Dago, Sinistra italiana ha approvato a maggioranza la relazione del segretario, il deputato Nicola Fratoianni, per votare no al governo Draghi. Ma gli altri due parlamentari di SI nel gruppo di Leu, la senatrice Loredana De Petris e il deputato Erasmo Palazzotto, hanno invece annunciato voto favorevole. Quindi in Parlamento Fratoianni è in minoranza. Cosa aspetta a dimettersi?

LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI

Lettera 20

Caro Dago, testare la positività al Covid-19 in meno di 10 minuti attraverso la saliva e ottenere risultati affidabili grazie a un adattatore per smartphone. Si può fare anche l'esame delle feci?

A.B.

Lettera 21

nella storia della Repubblica italiana non si è mai registrata la visibilità e l'enfasi per un portavoce delle varie cariche istituzionali. Vedo che con Rocco Casalino si sta enfatizzando tutto all'inverosimile, mentre poi lo stesso mondo dell'informazione, mi riferisco ai cosiddetti giornaloni, non dedica magari nessuna riga alla scomparsa di giornalisti di fama e che hanno dato lustro alla professione. Evidentemente la decadenza del giornalismo italiano non ha limite. Cordiali saluti. Giovanni Attinà

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Lettera 22

hai notato che tutti quelli che chiedono insistentemente il lockdown hanno bei super stipendi pubblici iper garantiti? Gente che delle problematiche del lavoro autonomo, del commercio, delle aziende e perchè no degli operai in cassa integrazione (al 70% di stipendio) non capisce assolutamente nulla abituati come sono ai loro super stipendi che arrivano puntualmente da mamma stato ogni fine mese....

conte meme

Li vorrei vedere continuare ad invocare incessantemente il lockdown se i loro stipendi fossero bloccati (anzi persi senza recupero) con esso... Sarebbero i primi a gridare di riaprire tutto...

Lettera 23

È la prima volta che ti scrivo, nonostante ti legga da sempre. L’occasione è l’articolo di Merlo per la Repubblica, che dà a Conte del Teodosio e a quest’ultimo del provinciale, ispanico, burino e ciociaro.

Ecco, io non sono ciociaro, ma ho un figlio che lo è per metà eppure, nonostante ciò lo relegherebbe, in una visione merliana della società, a sottoprodotto burino e gravemente rustico, ti assicuro che a sette anni parla più lingue di Merlo, incluso un italiano molto più articolato ed efficace, è rispettoso, educato e, soprattutto, non insulta la gente né la discrimina per razza, lingua, cultura o provenienza. Ciò, a differenza di Merlo. Il che dimostra che val più un mezzo ciociaro di un Merlo intero (e in questo la penso come il sindaco di Frosinone e il suo icastico post su Facebook).

giuseppe conte meme

E poi, circa Teodosio, ammesso che Merlo si riferisca a Teodosio I, ha regnato fino alla sua morte, santo per la chiesa ortodossa etc. etc. Ma quanto è grande l’ego del Merlo per giudicare uno così (o quanto è insipiente per non cogliere l’estrema differenza fra questo e Conte?)

Allora, ma a sinistra ne possiamo ancora di gente che vive di insulto postumo (a Conte) e attuale (a un’intera provincia), spacciandosi per l’intellettuale che non è? In sintesi, ma dov’è finita la superiorità culturale/intellettuale/etc. della sinistra?

Ma non possiamo, magari con un fund raising, comprargli un posto permanente a Capalbio, così da prendere due piccioni (pardon, Merli) con una fava, liberandoci di spocchia, antipatia, servilismo e pavidità (eh sì, poteva magari dirle prima queste cose, quando era utile, ancorché pericoloso, come con maggior classe hai fatto tu, Dago, sin da subito) e dare la penna a qualcuno che abbia dirittura morale, capacità e palle? O no?

Teodosio il vecchio