POSTA! – GRILLO HA AFFERMATO SOLENNEMENTE CHE "I DUE MANDATI SONO UN PUNTO FERMO DEL MOVIMENTO". SE NON SI RIMANGERÀ ANCHE QUESTA AFFERMAZIONE (FATTO PER LUI NORMALE) COSA SARÀ DEI PENTASTELLATI CHE SI SONO GIÀ GIOCATI IL BONUS DELLA LOTTERIA CHE LI HA FATTI ELEGGERE PARLAMENTARI? TRANQUILLI, "L'ELEVATO " HA GIÀ ASSICURATO CHE NON VERRANNO ABBANDONATI. I GRILLINI HANNO SCONFITTO LA DISOCCUPAZIONE... LA LORO!

Caro Dago, Covid, a Padova sono nate due bimbe con gli anticorpi: le mamme erano state vaccinate durante la gravidanza. È come se a Di Maio nascesse un figlio col reddito di cittadinanza!

Caro Dago, vaccini, dopo le polemiche per la richiesta di vaccinare i magistrati per evitare un rallentamento della Giustizia, l'Anm corregge il tiro: "Mai minacciato sospensione processi". Se sono così lesti a innestare la retromarcia, potrebbero sicuramente darsi alla politica. Sempre che non lo stiano già facendo...

Caro Dago, Covid, capo Protezione civile: "Siamo in guerra, usiamo norme guerra". Al momento l'unico richiamo in tal senso è il reperimento dei vaccini: una Caporetto.

Caro Dago, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha proposto che il suo Paese sia autorizzato a pagare i vaccini contro il Covid-19 con petrolio, dato che ingenti risorse finanziarie all'estero sono state bloccate dalle sanzioni unilaterali degli Usa. Cioè in cambio della vita (vaccino) propone un idrocarburo altamente inquinante?

Caro Dago, il parroco di Bonassola (La Spezia): "Se non posso benedire coppie gay, non benedico neppure le palme". Gli omosessuali considerati come delle piante?

Caro Dago, Lucia Azzolina dopo la revoca dell'incarico a Pasquale Vespa, collaboratore del sottosegretario leghista all'Istruzione, Rossano Sasso, che sui social aveva insultato e minacciato l'ex ministro: "La lega deve chiedermi scusa".

Al solito i grillini predicano bene ma razzolano male. Forse la signora non si rende conto che è proprio lei la prima a dover presentare delle scuse a tutti gli italiani per i milioni buttati al vento per i banchi a rotelle.

Il limite dei due mandati vale anche per i due governi di Conte ?

Dago: ma chi *azz* l'avrebbe stilata questa classifica dei pelati più sexy del mondo? Un cieco per caso?! A parte che il tempo andrebbe impiegato per cose più importanti dello stilare classifiche insulse. A parte questo, se proprio vogliamo entrare nell'argomento, io a chi a messo il futuro re d'Inghilterra nella classifica dei pelati più sexy del mondo, voglio dire solo una cosa: comprati un bel paio di occhiali!

Se William è sexy allora io posso tranquillamente affermare di avercelo lungo oltre 30 centimetri!

Chiudiamola qui caro Dago, fammi evitare di scrivere ulteriori *azzat*!

Ciao a tutti.

Caro Dago, la vicenda della portacontainer arenata nel Canale di Suez ha insegnato che se lasciamo aumentare le temperature, le calotte polari si scioglieranno, il livello dei mari si alzerà e le navi non si incaglieranno più. Semplice no?

Caro Dago, Covid, secondo il rapporto degli esperti dell'Organizzazione mondiale della Sanità, dopo la loro missione in Cina, l'ipotesi di una fuoriuscita del virus in un incidente di laboratorio è "estremamente improbabile".

Mentre la trasmissione del virus all'uomo da un animale intermediario è un'ipotesi da "probabile a molto probabile". Tutta questa sceneggiata per finire col farsi scrivere il rapporto direttamente da Xi Jinping?

Caro Dago, Giustizia, l'Anm: "Vaccinateci subito oppure rallentiamo le udienze". Un "ricatto"??? Vediamo se li processano come Salvini per il "sequestro" dei migranti!

Dago reverendissimo,

i sacer dote che non benedice i ramoscelli d' ulivo in dissenso con la norma scesa dall' alto di non benedizione delle coppie omo sex sembra Giucas Casella con il mitico " quando lo dico io ! ". Laicità assoluta in una libera chiesetta di un paesino ignoto, richiamo turistico mirato ?

Caro Dago, Grillo ha affermato solennemente che i " i due mandati sono un punto fermo del movimento" se non si rimangera' anche questa affermazione (fatto per lui normale) cosa sarà dei grillini che si sono già giocati il bonus della lotteria che li ha fatti eleggere parlamentari? Tranquilli "l'elevato " ha già assicurato che non verranno abbandonati. Certo con tutti gli amici, compagni di scuola, famigli, sistemati ai vertici di tutte le aziende statali sicuramente un posto da uscire lo troveranno. I grillini hanno sconfitto la disoccupazione... la loro.

Caro Dago, Pd, la Madia contro Delrio: "Cooptazione mascherata sulla capogruppo alla Camera". Sta parlando della Serracchiani che verosimilmente le soffierà il posto. Che tonte le donne dem. Pensavano di contare qualcosa nel partito e invece decidono sempre tutto gli uomini.

Caro Dago, il caso Vignali e l'"affaire" Palamara rappresentano il paradigma di un'Italia dove da quasi tre decenni - ma l'incubazione del fenomeno risale ad assai prima - la politica è ostaggio di una giustizia che fa politica per una precisa parte politica.

Ipso facto, il corso degli eventi (quanto meno) degli ultimi trent'anni ne risulta adulterato e non a caso il declino del Paese è coinciso con l'avvento dell'epopea di "Mani Pool-ite" ed annesso sterminio del Pentapartito. Dopo il Cavaliere e Salvini, stia in orecchi la Meloni, ché in politica le toghe rosse valgono più delle quote rosa.

Caro Dago, Giochi Olimpici di calcio, ko con l'Honduras, niente Tokyo 2020 per gli Usa. Adesso bisognerà spiegare a Biden che non è colpa dei cambiamenti climatici.

Caro Dago, il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, su Vincenzo De Luca e il vaccino russo Sputnik: "Nessuna Regione italiana può acquistare vaccini senza l'autorizzazione di Ema o Aifa. Se una Regione acquistasse da sola i vaccini, credo che il generale Figliuolo chiederebbe che i sieri in arrivo vengano suddivisi per tutti gli italiani". Allora lo stesso dovrebbe valere per i contagi, le Regioni che ne hanno di più dovrebbero dividerli con tutti gli italiani.

Caro Dago, La Spezia, la protesta del parroco: "Se non posso benedire le coppie gay, non benedico neppure le palme". Come i medici no vax, se è allergico alle regole questo signore va sollevato dal suo incarico. Avanti un altro. È mai possibile che in Italia così tante persone sbaglino professione?

Caro Dago, Stati Uniti "sconvolti" da quanto sta succedendo in Birmania. Se lo sono come ai tempi della Siria, con Obama presidente e Biden vice, i birmani possono stare tranquilli: l'amministrazione Usa resterà immobile a guardare.

Dago, ma se la Miley Cyrus si vuole alcolizzare e drogare cosa ti(vi) importa?! Mica sarai invidioso pure tu? Tutti con grandissime aperture quando si parla di gay e lesbiche: perché non siete di così larghe vedute pure sullo sballo? Ma se uno(o una in questo preciso caso...) è pieno di soldi e questi denari(che tra l'altro, sempre in questo preciso caso, sono stati guadagnati onestamente!) vuole spenderli tutti in alcol e droghe assortite varie, per come vedo io il mondo: ha il sacrosanto diritto di poterlo fare!!!

L'alcol è legale e la droga pure dovrebbe esserlo, visto che la lotta contro di essa serve solo a far sperperare miliardi agli Stati! E poi vogliamo nominare chi i miliardi li fa proprio con le droghe? Nominiamoli sì: le mafie! Legalizziamo TUTTE le droghe e lasciamo che le varie forze di polizia si occupino di altro.

Così facendo risparmieremmo miliardi. Così facendo leveremmo ai criminali uno dei traffici con cui fanno più denaro. E poi diciamola tutta: molto del fascino della droga è nella sua illegalità, per cui facendola diventare legale elimineremmo pure una bella fetta di suoi consumatori.

E, in ogni caso, coi miliardi risparmiati con la polizia e coi miliardi guadagnati dalle tasse che arriveranno nelle casse degli Stati una volta che sarà legalizzata: con tutti questi soldi potremmo davvero finanziare seriamente il recupero dei tossicodipendenti. Qui in Italia il recupero dei drogati, specialmente quello che passa dai Ser.D., proprio non funziona. Lo Stato italiano spende poco e spende male e i drogati sono sempre più irrecuperabili da noi!

A me il discorso sembra molto lineare e semplice. E, dulcis in fundo: voi giornalai avrete molti meno argomenti con i quali rompere le palle alla Cyrus e agli altri personaggi famosi che vorranno divertirsi sballandosi!

Saluti.

