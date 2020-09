POSTA! – INVECE DI ACCUSARE IL BILLIONAIRE, PERCHÉ LA MICHELAZZO NON SI È RIVOLTA SUBITO AL SUO MEDICO DI FIDUCIA MARK CALTAGIRONE ? – CARO DAGO, È DECISO. SE C'È LA DISTANZA DI SICUREZZA, A SCUOLA SENZA MASCHERINA. LA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA, PERÒ, CONTINUI AD INDOSSARLA: ALTRIMENTI RISCHIA DI ESSERE RICONOSCIUTA.

Lettera 1

lucia azzolina 2

Caro Dago, è deciso. Se c'è la distanza di sicurezza, a scuola senza mascherina. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, però, continui ad indossarla: altrimenti rischia di essere riconosciuta.

Ugo Pinzani

Lettera 2

Caro Dago, elezioni Usa 2020, Biden attacca Trump: "Fomenta la violenza". I Democratici, invece, la mettono in pratica.

joe biden parla a sette giornalisti nei cerchietti bianchi a pittsburgh 1

John Reese

Lettera 3

Lettera 4

Caro Dago, Ghiacciaio della Marmolada, l'allarme degli esperti: "Ha 15 anni di vita". Come no. Non sanno cosa succederà con il Covid in autunno - tra un mese - e fanno previsioni a 15 anni. Forse nella speranza che nel 2035 nessuno si ricordi di queste cialtronate.

Kevin DiMaggio

LUCIA AZZOLINA

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, l'Ue aderisce all'iniziativa dell'Oms per vaccino universale. Siamo nelle mani di Gianni e Pinotto!

Greg

Lettera 6

Caro Dago, in Austria test per il coronavirus "a misura di bambino". Gli alunni fanno un gargarismo con una soluzione di sale e zucchero per un minuto e poi conferiscono a chi di dovere ciò che avevano in bocca. E per la carie? Paga lo Stato?

Lucio Breve

gargarismi al posto del tampone in austria 5

Lettera 7

Certo che i così detti poteri forti si danno un sacco da fare. Gli appetiti famelici stanno affilando i denti. Spero che l'Europa dia i soldi solo a persone serie come Conte, altrimenti sospenda tutto. Basta con questa gente che non fà che mangiare a sbaffo e non fa nulla in cambio.

CONTE E MERKEL

Lettera 8

Caro Dago, stabilire che sui mezzi di trasporto pubblico possono salire passeggeri per l'80% della massima capacità, com'è stato deciso, significa fare i furbi. Far finta di modificare qualcosa senza di fatto cambiare alcunché. Come quando sì aumentano le pensioni di 80 centesimi.

Ezra Martin

luigi di maio abbronzato – meme. 10

Lettera 9

Caro Dago, l'indirizzo di posta elettronica del ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito una violazione, essendo stato duplicato tramite l'ausilio di un software che ne ha falsificato l'identità. Quindi equilibrio perfetto: falso Giggino - che non ha rispettato quasi nessuna promessa elettorale - falso l'indirizzo mail.

J.N.

Lettera 10

I BANCHI ANTI CORONAVIRUS CHE VUOLE COMPRARE LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, trasporto pubblico, intesa Governo -Regioni: capienza massima all'80%. Una chiara presa per i fondelli. A cosa serve avere 2 posti liberi su 10? Normalmente si viaggia pigiati, quindi solo una capienza massima al 50% garantisce un qualche cambiamento.

Lauro Cornacchia

Lettera 11

Egregio sig. Dago, è da un po’ che mi chiedo sta cosa e spero di trovare qualcuno, non certo dal ministero, che mi risponda. Perchè le rotelle nei nuovi banchi a cui tanto tiene la Azzolina?? Forse per far si che i bambini si avvicinino tra di loro con più facilità? Ma la logica del distanziamento non avrebbe invece richiesto di fissare con dei bulloni sedie e banchi al pavimento?? Delle due l'uno o sono scemo io o la azzolina.

walter ricciardi al meeting di rimini

Antonio

Lettera 12

Caro Dago, Walter Ricciardi: «Assistiamo sconcertati a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti dove c' è uno scollamento totale tra la politica e la scienza e dove la prima sta cercando di forzare e non si fa guidare dall' evidenza scientifica». Ma santa pazienza.

Se si facesse uno studio sulle dichiarazioni rilasciate durante la pandemia dai cosiddetti esperti di tutto il mondo, l'evidenza scientifica dimostrerebbe che si tratta tuttalpiù di saltimbanchi non certo di scienziati. Quindi di cosa sta parlando questo ex attore? Bisognerebbe farsi guidare da gente che brancola nel buio? Se ancora non hanno capito nulla del virus figurarsi cosa possono capire del vaccino.

migranti sbarcano a lampedusa

Nino

Lettera 13

Caro Dago, in questo periodo vedo tanti esperti che si sperticano nella difesa incondizionata della nostra salute. Bene! Sono contento di essere così tutelato, pure gratis! Si preoccupano di farci disinfettare le mani più volte al giorno, ma purtroppo si dimenticano che aria, acqua e cibi sono spesso contaminati da inquinanti che nemmeno conosciamo...

Il disegno di Banksy sulla nave Louise Michel

Illo

Lettera 14

Caro Dago, Lampedusa, migrante positiva al coronavirus partorisce in elicottero. Cosa si inventeranno ancora per tentare di "commuovere" gli italiani?

Nereo Villa

Lettera 15

Dagovski,

(Invece di accusare il Billionaire) perché la Michelazzo non si è rivolta subito al suo medico di fiducia Mark Caltagirone ?

Aigor

Lettera 16

ELIANA MICHELAZZO

Caro Dago, navi quarantena per centinaia di migranti di Lampedusa: sappiamo da dove partono, ma non sappiamo dove arrivano, tanto che sembra che scompaiano nel triangolo delle Bermude. Le hanno inventate ignorando l'esperienza della Diamond Princess, la nave di Yokohama, o per replicarla perfidamente ? Cincinnato 1945

Lettera 17

Caro Dago, Recovery Fund, Gentiloni: "Italia all'altezza della sfida". Ci mancherebbe, coi ministri esperti di scatolette di tonno che ci ritroviamo...

Scottie

Lettera 18

Caro Dago, il Papa: "Il Covid ci ha portati a un bivio". Sì, e lui di certo non ha la faccia di quelli che finiscono nella strada senza uscita.

cecilia rodriguez ignazio moser

Tas

Lettera 19

Caro Dago, siamo alle solite, navi Ong ben equipaggiate, organizzate, finanziate, partono da porti tedeschi, francesi, spagnoli per andare a "soccorrere " migranti. Evidentemente sanno già dove perché in poche ore riempiono la nave.

Poi invece di tornare nei porti di partenza vengono in Italia dove sanno di poter contare sulla complicità di un governo pavido e incapace (le altre nazioni dove ci sono governi veri le navi nemmeno le fanno avvicinare). L

papa francesco con la divinita' pagana pachamama

a manfrina è la solita...emergenza a bordo, feriti, moribondi..poi si sa l'Italia è un paese di furbetti, assenteisti e fancazzisti ma anche di santi, infatti appena toccano il nostro suolo i migranti guariscono immediatamente e si mostrano in forma e sorridenti al telefono...forse avvertono parenti e amici che sono sbarcati e la nave sta ripartendo per andarli a prendere...

Lettera 20

Gentile Dago, ma sto' Ignazio Moser non è meglio che vada ad aiutare il padre Francesco a vendemmiare invece i fare lo strullo dietro a queste sciacquette ,se fossi il padre lo caccerei a calci nel sedere sto scemotto ma che crede veramente di fare il latin lover ,ma vai a cogliere l'uva invece di vivere alle spalle dei tuoi,parassita ma chi ti credi di essere? Alla prossima

NICOLA E LUCA ZINGARETTI

Alberto Gentile

Lettera 21

Caro Dago, ma Zingaretti c'è o ci fa? L'ultima "l'arrivo dei migranti dimostra che i decreti sicurezza non servono"; certo con un governo pavido e incapace che non li applica sono inutili.

Ma perché il fratello Luca non gli offre la parte di Catarella? Contrariamente al bravo Russo lui non dovrebbe nemmeno recitare, sarebbe spontaneo...

FB

Lettera 22

Caro Dago,

è vero, hanno ragione Salvini e Fontana: in Lombardia hanno fatto più del dovuto, per l'emergenza Covid, e i troppi morti sono lì a testimoniarlo...

Recondite Armonie

Lettera 23

matteo salvini attilio fontana

Caro Dago, da qualche settimana non si hanno più notizie sul numero di contagi quotidiani di Covid negli Stati Uniti. Silenzio totale. Non sta andando male come speravano gli haters di Trump?

Yu.Key

Lettera 24

eliana michelazzo foto di bacco (2)

Caro Dago, manca ancora l'ufficialità, ma tutti i viaggi e le visite di Papa Francesco sono stati rinviati al 2022 in attesa del vaccino. Il classico due pesi due misure. Lui ha paura di infettarsi con persone sconosciute. Noi, invece, dovremmo essere contenti di accogliere migliaia di clandestini che ci portano nuovi soggetti contagiati. Come se i nostri non bastassero.

Ranio

Lettera 25

Caro Dagos, c'è gente che si scandalizza se un padre di famiglia, non importa di chi si tratti, rivendica come propria la figlia che ha generato (è mia!"), arrivando a accusare di incesto, sia pure verbale, la rivendicazione di una responsabilità di legge, quella di esercitare il dirittto di tutela nei confronti di ogni minaccia alla ragazzina (nel caso): e facendo risalire l'origine del femminicidio a questo legittimo e doveroso obbligo di legge, senza nulla opporre a chi vorrebbe far sua una minorenne: semmai, aggravando l'imputazione di incesto con quella di pedofilia.

totti chanel

Un totale ribaltamento dei fatti, dell'etica e della legge: in nome di un me too permanente, alibi ideologico politicamente corretto nella guerra culturale contro maschio e maschilismo, che (ancora senza dirlo apertamente) sarebbero la stessa cosa, il padre e il paternalismo, idem, l'eterosessualità come radice rigogliosa dell'omofobia.

totti e la figlia chanel

Del resto, qualche settimana fa, un solerte lettore portava, come prova a discolpa della pedofilia e dei reati connessi all'iper-sessualizzazione degli adolescenti, oggi promossa dalle direttive eurocratiche come parte integrante e imprescindibile della nuova pedagogia scolastica, anche dei bambini in età pre-pubere, una pagina di Marguerite Yourcenar, che raccontava di una bambina approcciata sessualmente da un cugino: adulto, se l'esempio aveva un senso.

Il senso lo aveva: ma sul fare della Yourcenar la testimonial di quello che, non solo per qualcuno che frequenta Dagospia, sarebbe un innocuo e innocente gioco come nascondino e moscacieca e pertanto, lecito e non pedofilia, addebito solo per i padri che osano adoperare un aggettivo possessivo rispetto a una prole di loro proprietà (da parificare al furto di bambini, ci manca pure questo, evidentemente), sarà consentito avere più di un dubbio.

Raider

yourcenar

P.S. Ho qualche dubbio anche sul fatto che pubblichiate questa mia, nonostante la fiducia per quella che resta la testata, fra online e stampa, più libera e pluralista su piazza, sia reale che virtuale. Spero di sbagliare: e grazie in ogni caso, se avrete la pazienza di leggere.