Riceviamo e pubblichiamo:

bill melinda gates

Lettera 1

Caro Dago, dopo il divorzio da Bill Gates, Melinda non ha chiesto gli alimenti. In Europa le ex mogli che lo fanno da oggi in poi rischiano di vedersi arrivare una fornitura mensile di insetti...

Maury

Lettera 2

Caro Dago, sarò maligno ma per Mou vedo un destino alla Helenio Herrera: era il miglior allenatore del mondo, in fase calante andò alla Roma dove fu strapagato ma non vinse quasi nulla (una Coppa Italia e una Coppa Anglo-italiana).

JOSE MOURINHO ALLA ROMA - MEME 1

La differenza potrebbe essere che oggi, a differenza di mezzo secolo fa, il calcio è puro business e la sola presenza di un nome di fama mondiale potrebbe servire, almeno per un po', a rinsanguare le casse giallorosse. Vedremo... Federico Barbarossa

Lettera 3

Caro Dago, dopo gli snack a base di insetti l'Unione Europea sta pensando a stuzzichini a base di me*da? D'altra parte cosa c'è di più "sostenibile" che consumare a cena quel che si è scartato la mattina?

Bibi

FEDEZ

Lettera 4

Caro Dago, ma com'è possibile che nel giro di due secoli l'Italia sia passata da Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini ad apprezzare uno come Fedez? Un regresso culturale senza precedenti!

Max A.

Lettera 5

Caro Dago,

perché la gente ce l'ha con Fedez? Non capisco! Opportunista, ossessionatamene attento ad allinearsi al pensiero mainstream, fiero portavoce di cause tanto altosonanti quanto inutili, focalizzato sul monetizzare la propria correttezza ideologica.

murales con fedez sul cavallo della rai

In pratica sta studiando da leader della sinistra, farà strada.

Gli operai salutano.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 6

Dago Storico,

il " DAJE ROMA " ha creato curiosità in Britannia, non capivano il

motto di guerra.

melinda gates nel 1995

Fu creato dal Dante Ghirighini tanti decenni fa, tifoso particolare

che lavorava la domenica allo Stadio e dieci minuti prima del calcio

d' inizio, saliva in Curva Sud e intonava un rito contro i tifosi e i

giocatori avversari, partendo dai loro antenati. Il rito finiva con il

mitico " DAJE ROMA DAJE "

Così scrivono e confermano coloro che

partecipavano al rito. Quando anni fa ci lasciò i tifosi portarono la

sia mitica Vespetta sotto la curva, il suo palcoscenico.

Saluti - peprig -

Lettera 7

NAPOLEONE 4

Caro Dago, pare che Napoleone Bonaparte avesse un pene di 4,5 cm a riposo e 6 in erezione. Magari, come per i generali, preferiva avere un pisello "fortunato" piuttosto che un pisello "preparato".

Jantra

Lettera 8

Caro Dago, per qualificare il troppo citato Fedez basterebbe la battuta del mitico Fede..."una figura di m...a!". Per fortuna in Italia abbiamo veri artisti di grandissimo talento e genialità come Zalone....forza Checco!!!!

FB

Lettera 9

i meme su mourinho alla roma 8

Caro Dago, presunto stupro, il figlio di Grillo e i suoi amici saranno interrogati di nuovo. Tutto in diretta streaming sul Blog delle Stelle?

Benlil Marduk

Lettera 10

Caro Dago, vaccini, Zingaretti: "Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi". Perdinci, che fortuna avere un pastore come Nicola! Io devo accontentarmi di un pastore tedesco.

Claudio Coretti

Lettera 11

nicola zingaretti

Caro Dago, schiacciato da una fresa, operaio 49enne muore nel Varesotto. In Italia le morti sul lavoro sono ormai routine: due al giorno, in media. Il tutto mentre Enrico Letta e il suo Pd lottano in Parlamento per approvare una legge fondamentale che consenta ai trans di andare a pisciare nel bagno delle signore.

Berto

Lettera 12

Dago, fammi capire: un afgano già pregiudicato per reati sessuali, era stato lasciato libero in pieno centro a Roma e ora ha rapinato e violentato 2 ragazzine? Ma perché non era stato rimandato in Afghanistan?

i meme su mourinho alla roma 6

Non mi si dica perché lì c'è la guerra: perché se tu sei un criminale che la guerra ce la porti in casa, in un paese civile non trovi dimora! L'afgano e quelli come lui vanno rimandati a casa loro e sti cazzi se provengono da paesi in guerra: gli stupratori a casa mia il diritto di asilo lo perdono!

La bestia in questione non va processata, va rimandata ora in Afghanistan, tra qualche mese ci penseranno i talebani a punirlo per come merita!

Francesco Polidori

Lettera 13

Caro Dago

Da lettore indefesso di Dagospia mi sta divertendo la dimostrazione di

provincialismo dello stesso.

Dall’annuncio dell’arrivo di Mourinho alla Roma c’e’ una profusione incredibile di articoli

riguardanti la faccenda. Pare che ci sia stato il ritorno di Cristo sulla Terra.

Continuate cosi’ perche’ e’ molto provinciale ma pure molto divertente.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 14

fedez con chiara ferragni allatta vittoria 1

Sentita per intero, caro Dagos, la telefonata social-mediatizzata dall' "artista" che rivendica, rispetto ai comuni mortali (specie se non la pensano come lui), la libertà di farsi pagare da tutti gli abbonati Tv per attaccare la parte di essi che non opina come lui, Fedez.

Telefonata pubblicizzata, ovvio: siccome, da "artista", mette in mostra il privato se stesso e famiglia, con moglie in pose déshabillés e non e figli arruolati all'origine nel magico mondo dei social e del marketing -: bensì decurtando e ripulendo la registrazione per rap- presentare le cose con un phono-shop che facesse dire agli interlocutori quello che serviva allo script 'artista' vs. burocrati lottizzati.

La lottizzazione, a ogni buon conto, ci sarebbe stata anche se la telefonata non ci fosse stata: non risulta neppure che la lottizzazione della Rai sia al centro dell'attività professionale e dopolavoristica dell' "artista".

chiara ferragni e fedez ambrogino d'oro 1

Ebbene, sentita la versione integrale, non emendata a proprio utile dall' "artista", si constata che a censurare non è stata la Rai, ma il blogger-rapper che ha sbianchettato i dirigenti Rai, mettendo su uno show elettoralistico senza diritto di replica dell'utenza non fidel-FedeZantizzata. E' stato l' "artista", che può fare l'eroe civile senza rischiare nulla se non altra pubblicità a spese degli abbonati Rai, a manipolare la telefonata per estrarne le parti più saporite: così da esecrare quel 'sistema' che - nelle parole del dirigente Rai che cercava di spiegargli il rispetto di qualche regola di civiltà della comunicazione - era sinonimo di un corretto modo di procedere, da abeccedario della democrazia: se attacchi qualcuno, devi dargli la possibilità di replicare, senza coinvolgere un'azienda di Stato in un'operazione di parte e con un'amplificazione mediatica dirompente che, per giunta, pretende di trasformare in atto di coraggio una manifestazione di prevaricazione e di viltà politica - quanto a 'artistica', non sembra proprio: a meno che questo non sia confacente a cotanto 'artista'.

i meme su mourinho alla roma 7

Quindi, a dimostrazione pratica del sistema di Fedez & Zan che impera prima ancora di essere legge, ecco quello che ci attende: parole bandite, discorsi obbligati, telefonate stravolte, libertà di parola negata a chi dissente dallo star-system politico-mediatico, Pensiero Unico.

Stando così le cose, caro Dagos, va detto: per la libertà di pensiero, opinione e espressione fai di più tu con questo sito di quanto facciano Parlamento, Partiti passati dall'egemonia culturale a quella musicarella, sindacati ridotti a follower di influencer, giornaloni partito-guida all'ammasso e a basso regime di autonomia dal potere di cui sono l'organo ufficiale, giornali sedicenti anti-sistema che vivono di sussidi erogati dal sistema: tutta questa formidabile macchina (truccata) di guerra al populismo in cui è sempre più chiaro che la superiorità antropologica, il primato morale e civile della Sinistra non è altro che omologazione culturale al sistema che i Fedez li coccola.

chiara ferragni e fedez

Raider

Lettera 15

Quindi sia in champions che uefa andranno in finale solo squadre inglesi. Così imparano, sti inglesi, ad uscire dall’Europa. Ora aspettiamo che gli arrivino le cavallette.

Ottavio Beccegato

Lettera 16

Caro Dago, Draghi al G20: "Il mondo vuole venire in Italia, siamo pronti ad ospitarlo". Molto intelligente. Così arriveranno anche i migranti di Sud e Centro America respinti da Biden.

MOURINHO ALLA ROMA - VIGNETTA ELLEKAPPA

Tas

Lettera 18

Caro Dago,

ma quant'è bella la pubblicità delle pale eoliche di Amazon?? In linea perfetta con tutti i maitre-a-penser (solo la a è azzeccata, su maestro e pensiero sorvolerei!!), maestri della/dalla coscienza sporchissima, da cui (tutti) niente (mai) ho sentito contro i buoni per definizione, in particolare Tim Cook, figlio più che legittimo di quell'altro che diceva, ci diceva "stay foolish" (rimani scemo, questa è la vera traduzione) e noi abbiamo eseguito anzi eseguiamo alla lettera!

Mi ricordo qualcuno, e parlo di un vero imprenditore, milanese, che diceva che un buon affare è quanto tutti guadagnano...no, non era Boskov!)

tim cook

Dimmi tu che affare è quello in cui, invece, tutti gli stakeholders, ossia tutti quelli che direttamente o indirettamente (tranne gli stockholders, ovviamente) ruotano e vivono con una data impresa, ci rimettono?

1) Zero tasse, ovvero niente alla collettività

2) Paghe da fame/ritmi forsennati, ovvero schiavismo vero e proprio

3) Dettaglianti scomparsi

Nessuna parola da parte di nessuno, di tutti quelli che chiamavano Padrone tutti i (piccoli) imprenditori di questo paese, in particolare.

Finisco quì perchè è tutto superfluo, chi sa già sa (da sempre) e viceversa.

Adieu

mario draghi