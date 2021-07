POSTA! – MA PENSANO CHE SIAMO TUTTI IMBECILLI? L'EX SOTTOSEGRETARIO SANDRA ZAMPA, CONSULENTE DI SPERANZA, PROPONE IL GREEN PASS PER ACCEDERE A SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI, DOVE È POSSIBILE VERIFICARE LA TEMPERATURA E CHE LA MASCHERINA SIA CORRETTAMENTE INDOSSATA. INVECE PER I MEZZI PUBBLICI LOCALI E I TRENI PER I PENDOLARI (FONTE DIMOSTRATA DI CONTAGI), STRAPIENI E SENZA CONTROLLI, NON È NECESSARIO. SE LE PERSONE SI ACCALCANO COME SARDINE NEGLI ORARI DI PUNTA, È COLPA LORO E NON DI CHI NON HA FATTO NULLA PER IMPLEMENTARE LE CORSE...

Riceviamo e pubblichiamo:

MARTA CARTABIA

Lettera 1

Caro Dago, grazie al tuo sito ho letto le dichiarazioni di un magistrato contro la riforma Cartabia. La storia ci insegna che ogni volta che un magistrato attacca una misura governativa alle elezioni successive si candida per diventare "onorevole", ovviamente nel consueto partito amato da una parte dei giudici...

vedremo.

FB

Lettera 2

giuseppe conte dopo l incontro con mario draghi

Caro Dago, giustizia, ieri Conte ha incontrato il premier Draghi che gli ha "prescritto" la riforma Cartabia. Scommettiamo che pur di conservare le poltrone i grillini guariranno dalla furia giustizialista?

Tas

Lettera 3

Caro Dago

mario sconcerti foto di bacco

Siccome Sconcerti sbaglia tutte le previsioni credo che Mourinho fara’ poco alla Roma,Inzaghi

fara’ bene all’Inter e Sarri sara’ esonerato dalla Lazio.

Cordiali saluti.

Piero

BAMBINI ACCALCATI PER ENTRARE SULL AUTOBUS

Lettera 4

Dago magister vitae, ma i politici pensano che siamo tutti imbecilli? È stata fatta la proposta (da una consulente del ministro Speranza) di rendere obbligatorio il green pass per accedere a supermercati, centri commerciali e ipermercati, luoghi dove è possibile verificare la temperatura e che la mascherina sia correttamente indossata oltre a poter limitare il numero degli accessi.

Invece per i mezzi pubblici locali e i treni per i pendolari (fonte dimostrata di contagi) non è necessario. Basta dichiarare percentuali di affollamento e va tutto bene! Poi, se le persone si accalcano come sardine negli orari di punta, è colpa loro e non di chi in oltre un anno non ha fatto nulla per implementare i trasporti pubblici locali.

green pass

Un suddito.

Lettera 5

Mi sembra sia arrivata un'ottima occasione per un salto di qualità. Cioé trasformare i dipendenti in padroni, con l'autogestione di queste aziende che chiudono. Possono partecipare anche i sindacati a tenere aperte le fabbriche con la loro capacità ed esperienza. Una volta che si guadagnano i salari, é già un successo.

Poi al plusvalore si penserà dopo anche se é un'eresia ma piace lo stesso. Si eviterà cosi di agire contro gli interessi della fabbrica visto che il dipendente diventa lui stesso padrone. Niente piu picchetti, blocchi ai cancelli, stop ai camions che devono consegnare. E normative in regola con costi e profitti. Ecco la classe operaia in Paradiso ! Gb Oneto

assembramenti sugli autobus 5

Lettera 6

Dago darling, chissà se c'é un mago di Oz o un grande vecchio o un validissimo team strapagato che, passando veline digitali ai media, inventa anche l'uso di parole come "cabina di regia" o, ai tempi del governo giallo-verde, i "due vicepremier" (come mai ora non ci sono più dei vicepermier?). E non parliamo della resilienza che ormai é come il prezzemolo. Ossequi

Natalie Paav

mario draghi giuseppe conte

Lettera 7

Caro Dago, Covid, la variante Delta fa crollare le Borse: bruciati migliaia di miliardi. Una volta, durante le grandi epidemie, ci si limitava a bruciare i corpi, i vestiti e le cose degli infetti. Ma se i grandi investitori sono contenti così...

D.H.

GREEN PASS

Lettera 8

Caro Dago, Covid, gli Stati Uniti invitano i propri cittadini a non viaggiare in Gran Bretagna. "Sleepy Joe" ha ragione! Mandi i suoi elettori in Italia. Ma quelli veri, non quelli che hanno votato per posta e non stanno nemmeno più in questo mondo.

Gian Morassi

vauro salvini

Lettera 9

Mi spiace che Dagospia si abbassi a pubblicare le porcherie di un Vauro che si crede anche un vignettista spiritoso, non è libertà esprimere livore e odio sostenendo poi che è colpa dell'avversario.

Deris

Lettera 10

Caro Dago,

Alcuni viaggiatori diretti in Grecia, pur in possesso del famoso Green Pass, sono stati bloccati negli aeroporti di partenza perché non avevano il modulo (PLF) richiesto dalle autorità greche per entrare nel paese.

ALESSANDRO ZAN SIMONE PILLON MEME

Si è fatto un gran parlare a livello unione europea del Green Pass, il cui possesso avrebbe dovuto assicurare a chi ne fosse stato in possesso la libera circolazione in Europa, ma sembra che le cose non stiano andando come previsto ed auspicato.

Ci troviamo quindi di fronte ad un fallimento dell’Unione europea le cui conseguenze ricadano inesorabilmente sui cittadini che le avevano dato fiducia e che, sbagliando, credevano in buona fede che il possesso del Green Pass, documento pensato e sbandierato a livello europeo, garantisse loro la libertà di circolazione nell’UE.

SELFIE DI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

Ci sarà mai qualcuno che rimborserà ai malcapitati viaggiatori i costi dei biglietti aerei e delle spese di soggiorno pagati in anticipo e andati inesorabilmente persi o anche in questo caso varrà la regola della famosa canzone napoletana secondo la quale chi ha avuto ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato ha dato ?

Pietro Volpi

Lettera 11

Caro Dago,

selfie di matteo salvini 2

Il segretario per caso del fu partito dei lavoratori, impegnato allo spasmo sui temi essenziali dell'economia nazionale, ovvero il DDL Zan, anzichè fare politica (forse non è il suo campo di "elezione"), messo alle strette, dai suoi stessi inciampi, insulta. Dice "non mi fido dell'omofobo Salvini".

Di certo l'unica fobia è "l'eterofobia del pensiero" della decadente sinistra. Chi non segue il pensiero unico coniato peraltro da non si sa neanche chi, non evendone più uno proprio come indirizzo, va insultato, ghettizzato, avvisato di garanzia e magari arrestato......Una strada facile e sterile.

Bel frutto di 50 anni di antifascismo d'accatto. Un ritorno al tragico punto di partenza, si intende il 1922, ma senza neanche idee proprie.

SDM

AZZURRI ITALIA INGHILTERRA

Lettera 12

Ma certo caro, caro Dagos! Non è bastato l'inchino all'inchino altrui della finale degli Europei in nome del BLM - di quelli che tifano per il regime castrista e si schierano a rangho compatti contro chi protesta, pestato e arrestato da polizia di regime e squadre di volontari comunisti che si infiltrano tra i manifestanti e li massacrano di botte -: quella italiana era una nazionale di tutti bianchi, che orroooree!

PAOLA EGONU

E allora, per farsi perdonare, all'inaugurazione delle Olimpiadi di Tokio, la portabandiera sia Paola Enogu: nera, essendo di (chiare?) origini africane: e pure lesbica. Che dici, Dagos? O posso dirlo io? Ci discrimina, noi biancuzzi in via di sparizione o ci rappresenta tutti, specie l'Italia di domani, senza biancuzzi in giro?

Raider

P.S. Hai cestinato i due ultimi post che ti ho inviato. Non c'è due senza tre o tertium non datur? Vedi tu. Io vedo che il politicamente corretto fa breccia anche in un forum che credevo ne fosse pressoché immune. Come che sia, questo è quello che penso. Se non ti paice, fa lo stesso. E grazie lo stesso.

PAOLA EGONU

Lettera 13

Caro Dago, grazie ai vaccini il tasso di mortalità per Covid in Gran Bretagna è ora 16 volte inferiore rispetto a quello registrato durante la prima e la seconda ondata. Un momento. Non devono essere le "ondate" il punto di riferimento, ma il periodo. Adesso è estate e anche l'anno scorso in questo periodo, senza i vaccini, in nessun Paese europeo c'era un numero rilevante di morti. Per i trionfalismi meglio aspettare l'autunno. E dalle preoccupazioni dei vari governi per la variante Delta, non sembra stia andando esattamente come ci si aspettava... Ma sarei strafelice di sbagliarmi!

Maury

Lettera 14

Jeff Bezos

Caro Dago, Jeff Bezos nello Spazio. Ma non ha già occupato abbastanza spazio sulla Terra?

Pikappa

Lettera 15

In merito al Vs articolo del 20/7 IL CETRIOLO BUROCRATICO PER QUELLI CHE HANNO AVUTO IL COVID

ho avuto lo stesso problema (guarito da Covid e avuto una sola dose di vaccino) mi è arrivato un green pass che diceva : una dose su due (perciò errato).

boris johnson auto isolamento

Mi son recato ad un centro vaccinale e hanno corretto la mia posizione fleggando un campo (necessita di due dosi o una) che due mesi or sono non c'era in anagrafica (!!!) e dopo una settimana mi è arrivato il gree pass corretto.

Saluti

E. Bolzani

Lettera 16

Esimio Dago,

in merito al tuo suggerimento in uno spoiler odierno: “Vaccinatevi e non rompete i coglioni”: al netto dei dati ufficiali degli ultimi giorni in UK indicanti che 2/3 dei decessi per (con?) Covid-19 sono persone non vaccinate (quindi 1 su 3 era vaccinata, mica poco…), sono d’accordo sulla possibilità che i vaccini riducano il rischio di aggravamento della malattia e di morte. In particolare in quei soggetti deboli e a rischio per i quali i benefici dei vaccini superano veramente gli altri rischi e per i quali i vaccini rappresentano davvero un'opzione valida.

LUC MONTAGNIER

Come ti ho scritto ieri però, e ovviamente mi hai censurato (vediamo se pubblichi questa, ma ci credo poco), il problema principale di questi vaccini (che induce timore in molte persone) è che non hanno seguito l’iter di approvazione convenzionale, risultano essere ancora farmaci sperimentali, la cui sperimentazione è prevista terminare nel 2023 e per i quali né le stesse case farmaceutiche che li producono né nessun altro conosce ancora gli effetti collaterali a medio-lungo termine.

Luc Montagnier

Ieri ti ho consigliato di cercare e leggere lo Studio C4591001, per il vaccino Cominraty. L’hai fatto, prima di dare del “rompicoglioni” a chi ha ancora riserve e dubbi legittimi, fino a prova contraria?

Concludo facendoti notare che molti medici, tra cui il premio Nobel Luc Montagnier, hanno più volte espresso riserve circa la strategia di vaccinare contro una virus pandemico durante la pandemia stessa, poichè uno dei principali effetti di ciò è proprio la creazione di varianti del virus (guarda che caso....).

Saluti rompicoglioni

Timbrius

il principe harry

PS: io rispetto chi sceglie di vaccinarsi, cerchiamo di rispettarci a vicenda; la democrazia e le libertà di pensiero e parola servono anche per la tutela delle minoranze, o no?

Lettera 17

Caro Dago, il principe Harry ha scritto un memoriale, che verrà pubblicato a ottobre in Gran Bretagna e in America. Era ora. Ho quel maledetto tavolo del soggiotno che traballa: finalmente la zeppa giusta.

Fritz

Lettera 18

Caro Dago, Di Maio: "Transizione ecologica non deve essere shock". Deve essere una cosa per i furbetti, come il reddito di cittadinanza?

LUIGI DI MAIO

Ugo Pinzani

Lettera 19

Caro Dago, per quale motivo i vaccinati, che dovrebbero essere immuni o quantomeno resistenti al Covid-19, temono così tanto i non vaccinati?

[Il Gatto Giacomino]

Caro Dago, Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, nuovo consulente del Governo. Se si mira al suicidio collettivo, non era meglio il monossido di carbonio?

Simon Gorky

Lettera 20

MARCO TRAVAGLIO

Che delusione dago. Ti leggo da anni e mi è sempre piaciuto il tuo modo pluralista e critico di fare informazione. Ma sui vaccini ti sei uniformato anche tu. Davvero un gran peccato non riportare le voci di tutti e criticare, a prescindere, chi la pensa diversamente (quando qualche voce diversa viene riportata).

Leggere te e guardare il mainstream, oramai, non fa più nessuna differenza.

Brutta bestia la vecchiaia

Lettera 21

Caro Dago, Covid, il Governo francese: "Siamo entrati nella quarta ondata". Quindi, poco dopo l'anniversario della Presa della Bastiglia, i vaccini si rivelano una presa per i fondelli, rispetto a quanto promesso.

Lucio Breve

luigi di maio e virginia saba 1

Lettera 22

Lazzarone ipocrita!

Dopo aver toppato con un mariuolo dell’informazione come Travaglio e avergli chiesto scusa come un sorcio, quale sei, corri a pubblicare un articolo del Fatto che da canaglia qual è se la prende per una cazzata successa a Senigallia pur di sputare sui leghisti, e pure Fdi, che sono la maggioranza in Italia !

Capisci anche tu che sei una merda! Che vergogna essere così ed è vero che gente come te e Travaglio potete stare in Italia solo grazie al fatto che siamo un Paese fallito ...

Lettera 23

Dago ph Porcarelli

Anche La Verità prende i suoi sfondoni, pur se rimane un quotidiano serio e non allineato. Per esempio, fa un'intervista a D'Agostino, presentandolo in maniera eccessivamente favorevole, quasi dovesse ingraziarsene i favori. Perchè poi ? "nonostante il pizzo mefistofelico, i tatuaggi, e gli anelli, Roberto D'Agostino, visionario titolare del sito Dagospia, sa interpretare il ruolo del saggio, del politologo, dell'analista...etc etc.".

Ma che cosa scrivi Caverzan? Ma poi: quale saggio, politologo, analista ? In realtà siamo di fronte al solito furbacchione camaleonte italiota, per di più romano e quindi avvezzo ad ogni capriola. Dai e dai, se sei a Roma e a forza di insistere alla fine ti fai conoscere e riesci pure a far credere agli altri quello che non sei.

vincino 15 anni dagospia

Ciò detto, però, il vero punto dolens dell'intervista è molto meno zuzzerellone, ma penosamente prosaico. Dice infatti il guru, tra una previsione analitica e l'altra, che lui ha successo perchè segue un metodo inventato da sè medesimo, naturalmente unico e migliore di tutti. Metodo algoritmico (?) secondo il quale asseconda i gusti e le attese del pubblico.

Messa così questa linea editoriale può sembrare a prima vista una cosa singolare e intelligente in campo informativo. Solo che il nostro dimentica di dire che in realtà la sua linea editoriale poggia solo su un tema, sempre quello monocorde e sozzo: tette-culi-cazzi- volgarità- perversioni- puttanate- miserie umane.

alta societa' su dagospia

In sigla si può ridurre, dalle iniziali, in: TCCVPPMU. Senza dimenticare che il guru alla vaccinara (D'Agostino) tende a spingere come un pazzo sui temi progressisti apertamente anticattolici e anche anti centrodestra, per cui ne deriva che il sito è in realtà al 70% ( e forse più) un'accozzaglia di letame. Il resto può anche andare. Ovviamente Dagospia ha successo, e ci mancherebbe pure visto il livello etico-morale della società di oggi, ma nessuna invidia, anzi! Però appunto diciamo le cose come stanno!

Luciano

Dago ph Porcarelli

PS: a proposito di interviste, il guru D'Agostino non dice che in realtà lui censura a raffica, nonostante i suoi proclami di libertario. Io lo constato sulla mia pelle un giorno sì e l'altro pure. Altro che saggio, politologo, analista....