POSTA! – MARIO MONTI, SUL FUTURO DI CONTE, DICE: “VALUTI COME POTREBBE CONTRIBUIRE AL MEGLIO”. MEMORE DELLA SUA SCELTA CIVICA INTENDEVA DIRE: “TORNI ALL’INSEGNAMENTO” – IL PREMIER SULLA VERIFICA DI GOVERNO: "GLI ULTIMATUM NON SONO AMMISSIBILI. IO SONO PER IL DIALOGO". CONFERMIAMO. INFATTI CON I BENETTON, PER LA VICENDA AUTOSTRADE, È ANDATO AVANTI A DIALOGARE PER ANNI SENZA PORRE MAI ALCUN ULTIMATUM.

Dagosapiens, Mario Monti, sul futuro di Conte, dice: “Valuti come potrebbe contribuire al meglio”. Memore della sua Scelta Civica intendeva dire: “Torni all’insegnamento”.

Vittorio Ebuonanottealsecchio ExInFeltrito

Dagovski,

Con le pochi dosi a disposizione non sarà una campagna ma un cortile vaccinale

Aigor

Caro Dago, impressionante aumento delle vittime in Germania a causa del Covid: 1129 in 24 ore. Il virus ha visto che la cancelliera Merkel comprava vaccini a tutto spiano e si è portato avanti col lavoro.

Salvo Gori

Caro Dago, il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dal gruppo farmaceutico cinese Sinopharm si è dimostrato efficace al 79,34%. Mentre il vaccino sviluppato dalla statunitense Pfizer assieme alla tedesca BioNTech è stato dichiarato efficace al 95%.

L'impressione è che l'efficacia dipenda dai soggetti che si decidono di scegliere per effettuare i test così come i sondaggi dipendono dalla forma in cui viene posta la domanda. Scommetterei a occhi chiusi che tra qualche mese i dati reali sull'efficacia saranno completamente diversi da quelli dichiarati.

Pat O'Brian

Caro Dago, Covid, il premier Conte: "A primavera 10-15 milioni di italiani vaccinati". Cominciamo bene, i migranti tagliati fuori sin dall'inizio...

Theo

Caro Dago, mi permetto, tramite il tuo disgraziato sito, di dare in suggerimento al Sig. Arcuri, è talmente impegnato che ne ha sicuramente bisogno. Invece di gettare altri milioni con i gazebo griffati ( dopo quelli spesi in "mediazioni" per le mascherine o i fantasiosi e inutili banchi a rotelle o lo spiegamento di forze per difendere il vaccino...dai tedeschi?) si può organizzare una vaccinazione di massa utilizzando tende dell'esercito, palestre comunali e soprattutto spazi all'interno delle caserme ormai inutilizzati, penso alle grandi mense o le palestre. Ma forse per Arcuri sarebbe troppo semplice e troppo...economico.

FB

Caro Dago, Covid, sono arrivati dal Belgio gli aerei della Dhl che trasportavano le 470mila dosi del vaccino Pfizer destinato all'Italia. È già tanto che la contraerea francese non li abbia tirati giù per crearci un danno sanitario ed economico. Dai cugini d'oltralpe non sarebbe stata una sorpresa.

Maxi

Caro Dago, il premier Conte sulla verifica di Governo: "Gli ultimatum non sono ammissibili. Io sono per il dialogo". Confermiamo. Infatti con i Benetton - per la vicenda Autostrade - è andato avanti a dialogare per anni senza porre mai alcun ultimatum.

Ricky

Dago colendissimo, et voilà: il caso Porro.

All’inizio dell’era Covid, il suddetto ha generosamente distribuito ampie dosi di ambiguità sul pericolo del virus, salvo poi – sfortunello? – beccarselo! Pare che ne sia uscito con la lingua di fuori. E tuttavia eccolo qui di nuovo: vuol difendere – con la propria vita? – il diritto di chi non vuole vaccinarsi.

Avrebbe potuto – sobriamente- starsene silente. Ma il narcisismo è una malattia da cui non si guarisce mai. Rimane la speranza che la Pfizer stia segretamente sviluppando un apposito vaccino.

Saluti da Stregatto

Caro Dago, vaccino Covid, a Brescia aumentano le adesioni del personale Rsa. Sì, non è che sono in fila a spintonarsi. Hanno superato appena il 50%. Ma tutto, in materia, deve essere fatto apparire e raccontato come se fosse un risultato "straordinario".

Mauro Soffianopulo

Caro Dago, c'è chi dice che il Covid-19, nonostante il vaccino, durerà fino alla fine del 2021. Chi fino al primo trimestre del 2022. Speriamo solo che Tim Cook non freghi tutti facendo uscire l'iPhone 13 prima del

Covid-20!

Jantra

Caro Dago, Covid, Biden attacca Trump sui vaccini: "Distribuzione troppo lenta". Meno male che il 20 gennaio, direttamente dalla buca delle lettere, arriva Speedy Gonzales.

Stef

Caro Dago, Covid, durante un colloquio riservato, il commissario Domenico Arcuri avrebbe spiegato all'architetto Stefano Boeri che per vaccinare 40 milioni di Italiani ed ottenere l'immunità di gregge saranno necessari almeno 18 mesi. Quindi prima di abbandonare mascherine, zone rosse, arancioni e gialle passerà un bel po' di tempo. Meglio guardare al lato positivo: trascorreremo un altro "Natale sereno".

Edy Pucci

Caro Dago, pare che nel consueto discorso di fine anno il presidente Mattarella lancerà un appello all'unità del Paese. Insomma, un invito a stringersi attorno a Governo e maggioranza per sbagliare tutti assieme?

Leo Eredi

Caro Dago, Claudia Alivernini, la prima infermiera a farsi vaccinare, insultata sui social. È stata lei a mettersi in una simile situazione. Se si fosse fatta vaccinare in silenzio, come le persone normali, non sarebbe successo nulla.

Invece ha scelto di diventare strumento della propaganda. Ha voluto fare l'eroina, la piccola diva, la maestrina che, a reti unificate, insegna agli altri ciò che è giusto fare ( "La vaccinazione è un gesto d'amore" sic!). Adesso raccoglie ciò che ha seminato. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, come insegna Isaac Newton.

A.B.

Caro Dago, coronavirus, dopo il terremoto di ieri - 6,4 gradi di magnitudo - non è più necessaria l'autocertificazione per spostarsi all'interno della Croazia. La legge del "chiodo schiaccia chiodo".

Matt Degani

Caro Dago,

circa la diffidenza dei cittadini verso il vaccino anti Covid e, per la proprietà transitiva, verso i telesoloni che ne disquisiscono ( e viceversa), vorrei fare un esempio usando un terreno che mi è congegnale. Quando si costruisce un edificio, sia esso modesto o importante, vi è un progettista, un direttore lavori, uno strutturista, ecc. ciascuno dei quali sottoscrive documenti attraverso i quali si assume a vita la responsabilità del proprio operato.

Ecco basterebbe costringere i telesoloni di cui sopra, siano essi politici o tecnici, che non rischiano nulla, a fare lo stesso garantendo sotto la propria responsabilità l’efficacia del vaccino escludendone effetti collaterali immediati e futuri.

Si vedrebbe magicamente un repentino cambio di atteggiamento da parte degli uni (cittadini) e degli altri (telesoloni).

Mikkke 1999

Caro Dago, mi sono appena sfilati accanto 16 mini atleti - presumo quattordicenni - del circolo canottieri della mia città. Stavano facendo la consueta corsa mattutina. Tre con la mascherina, gli altri tutti a volto scoperto. Un bel modello di "assembramento", della serie "la pratica sportiva è consentita ma solo a livello individuale".

Il passaggio di un'auto della polizia e una dei carabinieri non ha prodotto alcunché. Impossibile non li abbiano notati. A meno che entrambi gli equipaggi non fossero composti da "non vedenti". Comunque l'importante è che domani sera tutti gli italiani si chiudano in casa... Buon anno!

J.R.

Caro Dago, il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Ma invece di preoccuparsi per la serata del primo gennaio, non era più logico vigilare durante quella di San Silvestro?

Frankie

Caro Dago,

sempre più spesso viene detto che Conte è dotato di una insuperabile capacità di galleggiamento. Di che materiale sarà fatto?

Ah, saperlo !!

Salutissimi e auguroni.

Paolo Montagnese

Caro Dago, nel primo trimestre del 2021 le bollette dell'energia aumenteranno del 4,5%, quelle del gas del 5,3%. Ho sentito dire in un tg che comunque, grazie ai precedenti ribassi, dal periodo 1 Aprile 2020 al 31 marzo 2021 - credo - la famiglia tipo risparmierà comunque attorno ai 140 euro l'anno.

Come no! Prepariamoci allo stesso "scherzo" con i vari bonus erogati dal Governo durante questo periodo di crisi. Adesso regalano soldi per incentivare l'edilizia, l'acquisto di monopattini e bici elettriche, di rubinetti ecologici e persino di occhiali da vista. Poi pian pianino, finita la festa, con tasse ed aumenti vari recupereranno tutto allo stesso modo delle bollette. Altrimenti chi paga?

Tony Gal

Caro Dago, a Milano nevica, la città si ferma e i residenti protestano. Facile criticare dal divano di casa, disse il sindaco Sala dalla sua poltrona, imitando (consapevolmente?) Conte e Arcuri. Qualcuno dovrebbe spiegare al podestà della metropoli meneghina che i cittadini hanno tutto il diritto di criticare i loro eletti, quando non sanno fare il loro mestiere: si chiama democrazia. Federico Barbarossa

Caro Dago, vaccini, l'Italia nei guai perché AstraZeneca è in ritardo e sono a rischio 40 milioni di dosi. Tanto per cambiare il Governo Conte ha puntato sul cavallo sbagliato. Non ne imbrocca una!

Gian Morassi

Dago darling, non se ne può più dell'overdose di solidarismo (spesso peloso) che tracima dalle TV in forma di cronaca e pubblicità. E cosa non si farebbe per un passaggino in TV! Anche da parte di vippetti quasi dimenticati che lottano per un "posticino al sole" mediatico. E intanto alle povere ""anime morte", che non fanno notizia o pub, arriva una nuova stangata con l'aumento di luce e gas (secondo in pochi mesi!). Ossequi

Natalie Paav

E meno male, caro Dagos, meno che la verità viene sempre a galla e perciò, Gesù era arabo, possibilmente, tendenza afro: in Inghilterra hanno fatto l'Impero perché erano multietnici all'origine, con tanti asiatici, arabi e africani d casa nelle alte sfere, oltretutto.

Così, gli imperialisti britannici sono scusati e la BBC rivela, finalmente!, che la lady of the bed chamber di Elisabetta I era cinese, Shakespeare era il Moro di Stratford, Anna Bolena era nata nelle Isole Vergini da una schiava africana quando ancora non c'erano colonie inglesi da quelle parti e così via con la sostituzione/pulizia etnica della 'narrazione' a favore dell'integrazione e inclusività, che viene meglio se si impongono falsificazioni multimediamente diffuse.

A fare grande l'Occidente, chi non lo sa?, sono stati arabi, islamici e afro: guarda caso, i migliori, i più bravi sono tutti venuti a nascere o a vivere qua! Dalle loro parti che avrebbero fatto, sennò? Qui, almeno, ci fanno le serie televisive, le recite scolastiche e la migliore di tutte, la farsa, come da copione, del politicamente/etnicamente corretto.

Raider

Sull'aborto in Argentina scrivi: "Meglio tardi che mai"! Già meglio uccidere una creatura nel ventre materno con la scusa che altrimenti viene fatto lo stesso senza la "cura" statale...

Sono d'accordo, bastardo, peccato che l'aborto non ci sia stato anche negli anni 40/50, così magari avremmo fatto a meno di te e di altri tuoi pari.. l'aborto è un omicidio, coglione, lo dice anche il Papa, ma quello lo fai parlare solo quando piace a te, ipocrita fariseo!

Un ex massone