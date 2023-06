POSTA! – MI DISPIACE UMANAMENTE PER LA FINE DELLA LORO STORIA, MA TEMO CHE ADESSO GIORGIA SOLERI SI ACCORGERÀ CHE NONOSTANTE TUTTA L'ATTENZIONE, LE INTERVISTE, I TWEET, I FOLLOWER, LE LECCATE DELLE RIVISTE PATINATE, IN FONDO LEI ERA DAVVERO SOLTANTO "LA FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN" - CARO DAGO, MA QUANDO NEGLI ANNI ’50 E ‘60 HANNO COSTRUITO LE GRANDI AUTOSTRADE NAZIONALI, SI SONO POSTI IL PROBLEMA DEI “RISCHI PER LA PARTE PUBBLICA” O LE HANNO FATTE ?

Lettera 1

Caro Dago, Bruno Vespa "meloniano"? Beh, Elly Schlein è da tre mesi che nuota in una piscina di saliva...

Pikappa

Lettera 2

Esimio Dago,

Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Finalmente lei non sarà più solo "la fidanzata di Damiano dei Måneskin". Da adesso sarà solo la "ex fidanzata di Damiano dei Måneskin".

Bobo

Lettera 3

Caro Dago, fa bene Joe Biden ad agire per tempo e far incriminare Donald Trump, suo avversario politico alle Presidenziali 2024. Così è sicuro, durante i tre scontri televisivi, di evitare la figuraccia di scordare il nome di chi gli sta di fronte...

Tuco

Lettera 4

Caro Dago

ma quando negli anni ’50 e ‘60 hanno costruito le grandi autostrade nazionali, si sono posti il problema dei “rischi per la parte pubblica” o le hanno fatte ?

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago, nel centro storico di Firenze hanno vietato gli affitti brevi, quelli fatti apposta per i turisti, perché altrimenti gli studenti universitari non riescono a trovare una sistemazione.

Ma chissenefrega degli studenti! Uno sarà libero di utilizzare il propriio appartamento come gli pare? Quarant'anni fa io studiavo al Conservatorio di Venezia, a 160 km da casa mia, e ho sempre fatto il pendolare prendendo il treno. I signorini di oggi hanno paura di disintegrarsi se si alzano presto la mattina per andare all'università? Stiamo crescendo una generazione di rammolliti!

E.S.

Lettera 6

L'attivista ambientalista svedese Greta Thunberg ha chiesto che la Russia sia ritenuta responsabile per la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, che ha descritto come un ecocidio. Hai visto? Tutti a chiedersi chi sia stato e lei, dopo aver interpellato le pale eoliche, sa già tutto...

F.G.

Lettera 7

Caro Dago "solo posti in piedi per Bruxelles" e perché no ? Una navigata lenta e sicura, si vota per bande già decise, avanti indietro in aereo, si possono imparare le lingue con comodo e si prenderà una bella pensione "integrativa".....

Amandolfo

Lettera 8

A Dago.

Il signor Mario Draghi sostiene che l’unica conclusione accettabile della guerra da parte dell’Occidente sia la vittoria completa dell’Ucraina sulla Federazione Russa. Per capire quanto questo signore, grande burocrate dell’Occidente, sia fuori dalla realtà, basta ipotizzare l’Ucraina vincitrice che si riprende il Donbass e la Crimea, dove già non ci sono quasi più cittadini ucraini parlanti ucraino.

Come si comporteranno i “Ribelli” del Donbass di fronte a quello che loro considerano il regime occupante ucraino? Come sarà governata la russofona Crimea e quale flotta si sistemerà a Sebastopoli (da ricordare che l’Ucraina non ha flotta)? E infine, senza essere esaustivi nel descrivere i problemi mondiali derivanti da una sconfitta totale della Federazione Russa, cosa ne sarà della stessa Federazione? Basterà chiederlo al signor Draghi e al signor Caracciolo?

Olho.

Lettera 9

Caro Dago,

NON absit injuria verbis. E' intollerabile sentir definire in TV "individuo disturbato" anche il delinquente pazzo furioso che in Francia ha mezzo ammazzato a coltellate - sacrificandoli comunque per sempre - quattro bambini di pochissimi anni di vita.

Questo continuo uso dell'ipocrisia buonista non solo col culo degli altri, ma col perenne disprezzo anche di quanto di più caro esiste al mondo, come dei bambini innocenti, priva la società anche del minimo freno anti-emulazione connesso all'esatta definizione di fatti e personaggi.

Nessun desiderio di vendetta, ma che almeno non manchi una minima difesa della società dalle sue devianze, che non si può continuare a tentare di far passare per "normalità".

Cincinnato 1945

Lettera 10

Caro Dago,

mi dispiace umanamente per la fine della loro storia, ma temo che adesso Giorgia Soleri si accorgerà che nonostante tutta l'attenzione, le interviste, i tweet, i follower, le leccate delle riviste patinate, in fondo lei era davvero soltanto "la fidanzata di Damiano dei Maneskin".

Sic transit gloria mundi.

Mario

Lettera 11

Come vorrei essere amico di Bruno Vespa, l’integerrimo giornalista e scrittore che ha invitato a Li Reni, suo umile buon ritiro pugliese (purtroppo è vecchio, ma speriamo che Dio ce lo conservi ancora per decenni), i vertici di “Ferrovie dello Stato, Ance, Anci, Ania, Bmw, Maire, Novartis, Philip Morris, Poste, Siram Veolia” (“Il Fatto Quotidiano”, 9.VI.2023, pagina 4 e 5) e tanti altri per godersi la Onorevole Statista D.ssa Giorgia Meloni, che parlerà (o forse urlerà) al Paese.

In più, se fossi Suo amico e dunque invitato, potrei bere il Suo Primitivo, e mangiare (con solo 100 euro) i Suoi manicaretti, su cui, purtroppo, posso solo fantasticare.

Com’è ingiusta, la vita.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

Quello che più colpisce, dopo la serie di omicidi efferati contro le donne, sono le manifastazioni di solidarietà per i giochi sporchi di Putin, ladro di bambini ucraini, primo fra tutti responsabile di una nazione devastata e del totale disprezzo per la vita umana.

Difatti è un pullulare di lacchè che si inginocchiano davanti al santino di Mad Vlad manco fosse Sant'Eusebio, e nello stesso tempo appioppano a Biden la responsabilità di aver lasciato l'Afghanistan in vece di Trump, l' ex inquilino alla casa Bianca, il vero autore che ha tradito le donne afghane, il clown che riconobbe l'emirato dei talebani con gli accordi di Doha.

Impeto Grif

Lettera 13

Drago Lumen,

sei un esempio di informazione corretta, molto più della BBC. A destra ed a sinistra, dalla Meloni a Fratoianni, dalle caste faraoniche togate agli altri poteri forti, dai cazzari di lotta a quelli di governo, fai le pulci a tutti, senza riguardi e subalternità, salvo un certo qual rispetto per Mario Draghi, nonostante il terrificante parere di Cossiga, forse perché è giallorosso.

Ti prego soltanto di lasciar perdere Elly Schlein che sta lavorando indefessamente per liofilizzare il Pd. Parafrasando una tua geniale ed anticonformistica iniziativa editoriale, grazie alla emerita Elly, si potrà vivere - e bene - senza i Post-Pci ed e post-Dc.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago, migranti, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si dice "Molto soddisfatto del risultato raggiunto al vertice di Lussemburgo". Ungheria e Polonia, citati sempre come "amici della Meloni", hanno fatto bene a votare contro.

La nostra premier si è piegata al diktat di Bruxelles che, seguendo il volere della sinistra, i migranti vuole accoglierli e redistribuirli (che fine ha fatto il blocco navale?). Mentre Ungheria e Polonia, fedeli alla propria linea di sempre, continuano a sostenere nelle parole e nei fatti che i clandestini vanno respinti.

Carlo Gradi

Lettera 15

Dago,

Che l'anac ribadisca il rischio economico sul ponte di messina e' la scoperta dell'acqua calda. E che Salvini, pervicacemente difenda la sua battaglia ideologica e' altrettanto vero. Tanto poi, i conti di appalti truccati e mazzette, li paghiamo noi. Facile fare il politico cosi.

MP

Lettera 16

Dago,

Invece di criminalizzare Claudio Lippi, per le sue affermazioni su Fazio e la cultura con la K, andrebbe premiato. E' quello che pensa la maggioranza di noi popolino. Ma tanto a chi importa cosa pensiamo noi?

MP

Lettera 17

Caro Dago,

Feltri dice pure che le critiche alla Ferragni gli ricordano le critiche che vengono mosse a lui. Piu' autogol di così....

Giovanna Maldasia

Lettera 18

Caro Dago,

ho sempre pensato, sicuramente sbagliando ingenuamente, che il parlamento eletto dagli italiani detentori della sovranità fosse preposto a fare le leggi e che i giudici, anche contabili, che sono tali per aver superato un concorso e non perché eletti dagli italiani, avessero l’esclusivo compito di applicare le leggi fatte dal nostro parlamento.

Sembra invece che i giudici, contabili in questo caso, non solo vogliano applicare la legge ma vogliono altresì che le leggi siano fatte come vogliono loro, pronti a reagire se i loro desiderata non vengono accolti.

Evidentemente quando, studiando diritto costituzionale mi veniva spiegato che il parlamento faceva le leggi e l’ordine giudiziario aveva il compito di applicare (la famosa ‘divisione dei poteri’), mi venivano raccontate delle grandi stupidaggini.

Pietro Volpi

