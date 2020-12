POSTA! – A BREVE TUTTE LE REGIONI SARANNO IN ZONA GIALLA PERCHÉ I DATI STANNO MIGLIORANDO. E INFATTI IERI ABBIAMO AVUTO IL RECORD DI MORTI IN UN GIORNO: 993 – IMMAGINIAMO CHE APPENA SARÀ POSSIBILE NEL VOLGERE DI BREVE TEMPO TUTTI I COMPONENTI DEL GOVERNO SARANNO VACCINATI. SPERIAMO CHE POI DIVENTINO ANCHE ADULTI...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

beppe grillo - elevato

Caro Dago, Beppe Grillo: "Mes? Paghino i super ricchi e Imu e Ici per i beni della Chiesa". Il grande moralizzatore. Perché non mettere anche una super multa per gli stupratori?

Arty

Lettera 2

Caro Dago, i nostri telegiornaloni annunciano, nell’arida e orrida conta quotidiana dei poveri morti che negli USA (guarda caso) ieri si è registrato un decesso ogni 30 secondi. Mi permetto di fare notare che nella nostra situazione di ieri, a parità di popolazione, avremmo avuto un decesso ogni 15 secondi. Cos’è che non ho capito?Mikkke1999

coronavirus ospedale di varese

Lettera 3

Caro Dago, Covid, a breve tutte le Regioni saranno in zona gialla perché i dati stanno migliorando. E infatti ieri abbiamo avuto il record di morti in un giorno: 993.

Jonas Pardi

ciro grillo

Lettera 4

Caro Dago, "Non accettiamo veti". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in merito allo stallo in sede europea sul Recovery Fund per la posizione di Polonia e Ungheria. Qualcuno spieghi a Gualtiero che non c'è bisogno di accettarli o meno. Che stiano lì a bloccare tutto è un dato di fatto.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 5

Caro Dago Joe Biden chiede ad Anthony Fauci di entrare nella sua squadra. Si sarà accorto che non è una donna?

Pikappa

JOE BIDEN CON IL TUTORE

Lettera 6

Caro Dago, crollo Ponte Morandi, per la procura di Genova Castellucci è un uomo senza scrupoli che agiva per compiacere gli azionisti. Ma dai. Come se dei magistrati - in certe indagini o per le nomine - agissero per compiacere una determinata parte politica...

Flavio

Lettera 7

giuseppe conte e luigi di maio

Caro Dago, Covid, immaginiamo che appena sarà possibile nel volgere di breve tempo tutti i componenti del Governo saranno vaccinati. Speriamo che poi diventino anche adulti.

Frankie

ANTHONY FAUCI

Lettera 8

Dagovski,

Per Corona una moglie cozza è come per il famoso cantante essere gay.

Addio fatturati.

Aigor

Lettera 9

FABRIZIO CORONA E LIA DEL GROSSO

Caro Dago, secondo uno studio Usa, pubblicato sul New England Journal of Medicine, il vaccino Moderna garantisce almeno tre mesi di immunità.

Viene presentato come un grande successo ma invece sembra un grande fallimento. Non è che poi sarà necessario erogarlo per dodici mensilità più la tredicesima?

Ice Nine 1999

lia del grosso 2

Lettera 10

Caro Dago, ogni volta che leggo qualcosa sui grillini mi esplode nella testa la definizione di De Benedetti, ripresa anche da Paragone " truffatori degli italiani ", l'ultima conferma arriva da un tale Dessi' senatore (pensa dove sono arrivate le nostre istituzioni!) con stipendio di 10.000 euro al mese più benefici, che occupa una casa con affitto di 7 (sette) euro al mese, il costo che la sua sodale Raggi chiede per parcheggiare l'auto per qualche ora.

Sono senza vergogna e senza dignità e alle prossime elezioni finalmente senza voti....

FB

emanuele dessi' virginia raggi

Lettera 11

Caro Dago,

prendo spunto dalla polemica con le sciatrici, senza entrare nel merito della questione.

Mi chiedo solo cosa abbia fatto nella vita di tanto indimenticabile la tua amica Selvaggia per sentirsi sempre l'unica depositaria della Verità e potersi permettere regolarmente di insultare chi non la pensi come lei. Ma chi cacchio sei?!

Grazie.

Sergio C.

conte meme

Lettera 12

Caro Dago, figli e figliastri nell'era dei DPCM. Il cittadino Mario Rossi, abitante a Roma, il comune più esteso d'Europa e con quasi 3 milioni di abitanti, può attraversare in lungo e largo la città, da Est ad Ovest, magari da Finocchio a Casalotti, 30 km, per trascorrere il Natale con la mammà; mentre il paesano Giovanni Bianchi, abitante a Roccacannuccia, in uno dei migliaia dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, viene bloccato alla "frontiera" e non può quindi trascorrere il Natale con la mamma, colpevole di abitare a 300 metri di distanza nel comune limitrofo.

Così decretò il Governo: tutto secondo norma of course, nel più classico summum jus summa iniuria, senza scomodare don Lorenzo Milani che diceva che la "peggiore delle ingiustizie è fare parti uguali in situazioni diverse".

CONTE COMANDA COLORE

Antonio Pochesci

Lettera 13

Caro Dago, Covid, il premier Conte: "Stiamo evitando un nuovo lockdown generalizzato". A colpi di mille morti al giorno? Cosa avrebbero detto le anime belle della sinistra se 993 fossero stati i morti su un barcone di migranti naufragato in mezzo al Mediterraneo?

Luca Fiori

Lettera 14

Caro Dago, Viminale: "Droni, posti di blocco e controlli in case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale". Ma allora perché non mettere a tutti il braccialetto elettronico...

Epa

Lettera 15

luciana lamorgese

Egregio sig. Dago. Anche ieri sera il pippotto istituzionale del sig. Conte. Nuove restrizioni e nuove limitazioni, perchè altrimenti andiamo incontro a nuove e terribili

recrudescenze della pandemia.

Come ho già detto non sono un negazionista e di questo virus ho una paura fottuta. Ma sono anche uno che internet lo usa e scopro questo: ieri in italia quasi mille morti. Ma tutti i tg evidenziavano il record di 3000 morti in Usa come se i nostri governanti fossero bravissimi e il puzzone, che presto se ne andrà, un assassino.

Peccato che gli americani sono 330 milioni e che quindi, in proporzione, noi abbiamo quasi il doppio dei morti. Per non parlare del sempre criticato Bolsonaro che in Brasile ieri ha avuto 750 morti con una popolazione 4 volte la nostra. Il tutto senza chiudere nulla ma fidando nel comportamento responsabile dei cittadini.

giuseppe conte olivia paladino

Per non parlare poi di Spagna,Inghilterra, Francia. Tutti paesi con la nostra stessa popolazione ma che hanno avuto la metà o un terzo dei nostri morti. Posso capire una situazione del genere nella prima ondata. Ma adesso ??

Antonio

Lettera 16

Colendissimo Dago, il Covid da noi va a nozze! Passata la sbornia di autocompiacimento per aver gestito il celebre “modello Italia che tutto il mondo ci invidia”, Sua Vacuità a capo di un governo di incapaci ha mandato ieri il Commissario in Capo, tale Arcuri, (che quando parla, gli etologi ipotizzano come parlerebbero i bradipi quando impareranno a parlare), a spiegare ai fessacchiotti italiani come la situazione del Covid vada nettamente migliorando, e blah blah.

giuseppe conte conferenza stampa

Peccato che il bollettino del giorno riportasse che il numero dei decessi era quello più alto in assoluto (993!) dall’inizio della pandemia. Un dettaglio di nessuna importanza. E naturalmente nessuna responsabilità ascrivibile al suddetto governo.

Intanto è in pieno corso la guerra dei cavilli da parte dei cosiddetti governatori, i quali si sbracciano, urlacchiano, si indignano, si battono il petto per le restrizioni. Scontro politico-giudiziario, che – tanto per spararci anche nei cosiddetti – prevede anche un continuo ricorso ai Tar (malattia senile del Paese). Ma - a parte contestare i Dpcm notturni – i signori governatori hanno contezza di quello che occorre fare? C’é un governatore che ha una strategia, delle competenze, della capacità di intervento? Buio assoluto, eh!

giuseppe conte

Il Covid ringrazia!

Saluti da Stregatto.

Lettera 17

Dago Eclettico,

Mi si consenta far notare la crescente puntigliosità acida che da un tempo la bellissima Lucarelli Selvaggia espone nei suoi articoli che senza la tua rubrica non leggerebbe nessuno. La bellissima è romana di provincia e dovrebbe ben sapere che la padellate di scherno rinforzate con cipolla che prepara per tanti, creano acidità anche a chi le cucina.

Saluti - peprig –

selvaggia lucarelli

Lettera 18

Dago darling, meno male che c'è un Papa come Bergoglio, molto moderno e attento allo spirito del tempo (forse poco santo oppure santo 8.0), sennò verrebbe da chiedersi come mai tanti politici e loro annessi & connessi siano molto devoti (a volte persino del rosario o di San Padre Pio) ma vivano le loro vite private nel peccato, persino di adulterio e alcuni forse così ipermoderni da praticare la tanto ora osannata sodomia maschile per "restare sempre aggiornati".

"Avec le temps", cantava il lagnoso Leo Ferré, tutto cambia o se ne va. Anche i gesuiti non sono più quelli dei tempi dei penultimi re di Francia. Persino il Re Sole, colpito da una predica di un gesuita a Versailles, decise di interrompere la sua relazione adulterina con la prolifica Madame de Montespan.

bergoglio beve il mate 3

Ma poi ricadde nel peccato e generò con lei l'ultima bastarda "de France", mentre erano seminascoti tra le tende di una finestra durante un convegno. Fu poi salvato da una vera devota come Madame de Maintenon che, dopo le nozze morganitiche col re, si rassegnò a concedersi a lui per i suoi amori senili.

Ovviamente su consiglio del suo confessore: per evitare che il re si desse al peccato fuori dal letto coniugale. P.S. Anche VGE (Valery Giscard dello "Stagno") é morto a 94 anni di covid! Beati Gigi Proietti e Maradona che sono riusciti a passare a miglior vita senza la spinta del Covid.

GISCARD D'ESTAING LADY D

Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago, la Farnesina: "L'Italia ha espresso all'Iran forte preoccupazione per la notizia della decisione di dare seguito alla condanna a morte di Ahmadreza Djalali", il medico e docente accusato di essere una spia del Mossad. Che figurone!

Stando dalla "parte giusta" - contro la pena capitale - si merita sicuramente una medaglietta dai radical chic di tutto il globo. Ma finisce qui. Se invece si vuole dimostrare di essere veramente contro la condanna, per protesta si tagliano tutte le relazioni e gli affari con il Paese degli Ayatollah. Ma ci vogliono le palle. E il nostro Governo ha solo quelle che ci propina tutti i giorni.

rocco casalino con mascherina sballata

Gian Morassi

Lettera 20

Ci sarebbe da chiedere quali giornalisti sono stati accreditati da Rocco Casalino (AdnKronos, Tg3 ecc..di sinistra)? C'è da chiedere se la prima domanda del primo giornalista Adnkronos sul caso della compagna sia stata sollecitata appunto per attaccare in diretta tv urbi et orbi i giornalisti che chiedevano conto di fatti personali su cui c'e una indagine.

Conte è stato scorretto perche manca il diritto di replica. Una curiosità,ma tutti questi gesticolatori che sono di moda in tv (linguaggio dei segni) chi li paga e quanto costano? Ormai esiste tutta la tecnologia per sostituire queste signorine.

conte casalino

Lettera 21

conte casalino

Noi eterosessuali saremo pure pericolosi, caro Dagos, ma abbiamo messo al mondo tanti non etero/anti-etero che hanno, perciò, fra svariati altri capi d'accusa che vanno sommando per la resa dei conti finale, l'aver generato anche loro come non ultimo motivo di odiarci.

Fra questi, Paul (ex Beatriz) Preciado: penosamente ridicolo, per una teoria così pericolosamente ridicola, con annesso programma di annientamento dell'eterosessualità. Che fa il paio (di milioni e milioni di seguaci) con i cattedratici in prestigiose accademie del mondo occidentale che vanno predicando l'annientamento della razza bianca: tanto per sapere con chi ce l'hanno e di che si tratta.

paul preciado 9

Preciado, teorico dell'ideologia controsessuale (ma, più che altro, controsenso, se uomo s'è fatto da donna che era, restando in ogni caso miso-etero) sarà quello che vuole o secondo come si sente stasera: ma dargli del filosofo? Citazioni e riferimenti dotti e sembrano sufficienti per titoli di nobiltà intellettuale che, così, non si negano a nessuno.

Ma forse che Preciado Paul spiega, se la sessualità è un prodotto socio-culturale, perché un modello sessuale deve essere quello che è o perché va cambiato e in nome di quale cultura? O perché, se la cultura spiega o decide tutto, l'eterosessuale dovrebbe essere peggiore di chi non lo è?

E come spiega, Preciado, quello che gli è capitato o ha voluto per sé? Il suo essere contro il sesso ovvero i sessi che l'hanno messo al mondo, somiglia anche all'essere anche contro chi era (Beatriz) tanto quanto l'essere contro chi è voluto diventare (Paul), in una rivolta contro l'identità che, da suicida, diventa omicida, a prendere sul serio i deliri di chi vorrebbe castrare alla nascita i maschi o eliminarli come minaccia alla pace nel mondo.

paul preciado quando era ancora beatriz

Intanto, si metta in pace con se stesso: e femminilizzi - se il termine non è troppo etero friendly - il cognome: Preciada fa molto pendant a somma zero col mascolino Paul.

Raider

P.S. Sperando non cestiniate ancora, contravvenendo alla tradizione di free speach di Dagospia. Grazie e buon lavoro.