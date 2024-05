POSTA! – CARO DAGO: IN ITALIA ABBIAMO DEI NUOVI OBIETTIVI, SI PUNTA AL "O LA VA O LA SPACCA". SE "LA VA" SI VINCE E SE "LA SPACCA" NON SI PERDE – IMAM ALL’UNIVERSITÀ. PENSAVA DI ESSERE A TEHERAN, INVECE ERA A TOHORIN – LUCIANO BENETTON HA ACCUSATO L'AD DEL SUO GRUPPO DI AVER TENUTO NASCOSTO UN BUCO DA 100 MILIONI. MA CERTO, UN BUCO SI NASCONDE FACILMENTE: NON È MICA UN PONTE!

Lettera 1

Caro Dago

Imam all’università. Pensava di essere a Teheran, invece era a Tohorin.

Saluti, Usbergo

Lettera 2

Caro Dago: in Italia abbiamo dei nuovi obiettivi, si punta al " O la va o la spacca". Se "la va" si vince e se "la spacca" non si perde.

Valter Coazze

Lettera 3

Caro Dago, Ucraina, record di un drone: percorre 1.800 chilometri per colpire un radar russo. Caspita! Di record in record gli ucraini arretrano sempre di più...

Bibi

Lettera 4

Caro Dago, Erdogan: "Porteremo Netanyahu in tribunale per Rafah". Il dittatore di cui la Nato ha bisogno...

L.Abrami

Lettera 5

Caro Dago, Renzi: "Se perde il referendum sul premierato Meloni si dimetta". Al leader di Iv piacerebbe che la premier facesse il suo stesso errore, ma non è così tontolona: non farà mai questo tipo di promessa.

Ice Nine

Lettera 6

Caro Dago, "Una storia diventa una storia solo quando qualcuno l'ascolta". Ma Roberto Saviano non ha nulla di più intelligente da dire nei suoi spot pubblicitari?

Furio Panetta

Lettera 7

Dago,

Certo che Israele ha e sta esagerando contro i civili palestinesi incolpevoli, ma Hamas l'altro ieri ha lanciato missili contro Israele. Usando questi civili come scudi umani e continuando a segregare gli ostaggi. Dunque? Hanno entrambe torto e ragione, ma nessuno considera che Israele è nato per una risoluzione Onu approvata dal mondo e quindi che Hamas non voglia Israele lo pone in torto. questo dice la democrazia ed il diritto internazionale.

MP

Lettera 8

Dagovski,

Toscani lasci stare le interviste. Si occupi della foto segnaletica di Benetton.

Aigor

Lettera 9

Caro Dago

Hamas il 7 ottobre 2023 ha ucciso 1200 israeliani in un giorno. Le forze armate israeliane hanno ucciso 35.000 palestinesi in 210 giorni, circa 166 al giorno. Si può ben capire che se Israele non avesse reagito, a quest'oggi avrebbe contato 252.000 morti innocenti.

C.M.

Lettera 10

Caro Dago, Rafah, il ministro Crosetto: "Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas".

Possono fuggire da guerra, fame e povertà come fanno i popoli di tutti gli Stati del mondo in quelle condizioni. Come mai questi sono gli unici a voler continuare a vivere in una posto così inospitale? Forse non sono tanto distanti dai terroristi come vogliono farci credere: qualcuno ha mai sentito uno di loro protestare contro Hamas?

Pop Cop

Lettera 11

Caro Dago, Fassino e il furto di un profumo: ritiro della querela in cambio di un risarcimento del danno. Ma sì, ormai lo hanno capito tutti: non avendo il physique du rôle del "rubacuori", Piero si è buttato sui profumi...

Lucio Breve

Lettera 12

Caro Dago, Luciano Benetton ha accusato l'ad di Benetton Group di aver tenuto nascosto un buco da 100 milioni. Ma certo, un buco si nasconde acilmente: non è mica un ponte!

Rob Perini

