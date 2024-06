POSTA – CARO DAGO, JULIAN ASSANGE È LIBERO!!! E NON HA NEMMENO DOVUTO CANDIDARSI CON L'AVS DI BONELLI E FRATOIANNI... - MORTE DI SATNAM, SINDACATI DI NUOVO IN PIAZZA A LATINA CONTRO IL CAPORALATO. "BEN SVEGLIATI" AI SINDACATI CHE SI SONO ACCORTI DELLA PRESENZA DI QUESTO FENOMENO! - LA DESTRA RICONOSCE DEMOCRATICAMENTE LA SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE: "AHÒÒ! GUARDA CHE VOO BBUCO 'STO BALLOTTAGGIO!"...

ELLY SCHLEIN

Caro Dago, ballottaggi, Schlein: "La vittoria dimostra che i progressisti uniti battono le destre". Dal Pd finalmente un commento originale mai sentito prima...

Benlil Marduk

Caro Dago, Blinken a Israele: "Evitare un'ulteriore escalation col Libano". Sul modello di come Biden sta evitando l'escalation tra Ucraina e Russia?

Axel

Caro Dago, morte di Satnam, sindacati di nuovo in piazza a Latina contro il caporalato. Allora auguriamo un "Ben svegliati" ai sindacati che si sono accorti della presenza di questo fenomeno!

JULIAN ASSANGE DOPO LA SCARCERAZIONE

Cocit

Caro Dago, riguardo la tragica vicenda di Satnam Singh, ispirandosi a "Mani Pulite" si potrebbe affermare che «La Procura di Latina non poteva non sapere»?

Antonello Risorta

Caro Dago, Julian Assange è libero!!! E non ha nemmeno dovuto candidarsi con l'Avs di Bonelli e Fratoianni...

Leo Eredi

Caro Dago

dichiara Ilaria Salis: “Sono abituata a fare politica a contatto con le persone.” Verrebbe da dire: un contatto fisico molto, molto forte.

Saluti, Usbergo

LUCIANO SPALLETTI

ciao Dago,

la destra riconosce democraticamente la sconfitta alle amministrative: "Ahòò! guarda che voo bbuco 'sto ballottaggio!".

Rob

Caro Dago, non è che Spalletti sta cercando di fare il Bearzot?

Mark Kogan

GENNARO SANGIULIANO SBARCA A TIMES SQUARE - VIGNETTA BY VAURO

Gentile direttore,

“Prima che Isaac Newton nel 1687 scoprisse la gravità gli uomini volavano”.

Ecco, questo non è un modo di ragionare, ma piuttosto un pretesto, tipico per chi vuol convincersi a tutti i costi di qualcosa che però palesemente non è vera.

Dire Galileo al posto di Tolomeo, come è accaduto al Ministro Sangiuliano, è un mero errore materiale, direbbero gli avvocati, un lapsus direbbe la gente comune, ma purtroppo di gente comune, disposta a capire, non se ne vede più un giro.

Giuseppe Schiacciaserpe

SATNAM SINGH

Caro Dago, io per primo mi indigno per l'atroce morte del bracciante indiano in un campo di latina dove vengono sfruttati poveri disgraziati come lui. Mi è difficile non pensare che in quelle zone operavano molte organizzazioni remunerate generosamente dallo Stato e da altre istituzioni proprio per evitare tali tragedie.

Tra le più attive e ben remunerate vi erano quelle che facevano riferimento alla famiglia del pupillo dei "Gianni e Pinotto" della politica italiana tali Bonelli &Fratoianni. Occhi chiusi e tasche piene?

FB

Caro Dago, scrivi: (in rosso) "L'AZIONE PENALE È UN TERRENO SCIVOLOSISSIMO, PRESIDIATO DA VICINO DAL QUIRINALE…". Visto come vanno le cose tutti i giorni, sei proprio sicuro di questo immanente "presidio" ?? Cincinnato 1945

Dagonzo

Il peccato originale risale al risorgimento quando prevalse Mazzini su Cattaneo.

Cosi che anziché avere una nazione federale, tipo Svizzera, abbiamo questo paese qui.

Icj

ILARIA SALIS

Caro Dago,

la Schlein a parole può godere della disfatta del centro destra, ma in realtà il PD ha sottratto solo un capoluogo di provincia, in quanto negli altri capoluoghi, roccaforti da anni, hanno avuto la riconferma. Consiglio alla Schelein di non calcare inutilmente le tavole del palcoscenico, perché è una farsa già vista.

Annibale Antonelli

Caro Dago, grande, grande Travaglio! Il sig. Fratoianni, dopo aver fatto eleggere Soumahoro e ora una campionessa della legalità come la Salis, chiede che occupare case non sia un reato e Marco gli chiede l'indirizzo della sua. Tra poco "lo statista" aggiungerà la rapina, la bancarotta, la corruzione...si sta preparando le liste per le prossime tornate elettorali!

FB

Caro Dago,

Da Trump a Sangiuliano si capisce perché ci sono quelli che tirano giù le statue di Colombo.

Signoramia

elly schlein al nazareno 4

Caro Dago, ora che sono passate sia le Europee che i ballottaggi per le Comunali, si può affermare che con l'alto astensionismo vince il centrodestra, mentre se non va a votare proprio nessuno trionfa il centrosinistra.

Gripp

Caro Dago, Elezioni comunali, Schlein: "Vittoria storica. Dalle città messaggio a Meloni". Ma certo, il messaggio è: "Attenta Giorgia: se uno di quei sindaci prende il posto di Elly alla guida del Pd, la pacchia potrebbe essere finita"...

Nereo Villa