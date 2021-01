POSTA! – ORMAI IL PREMIER CONTE È COME L'UOMO RAGNO: PUR DI RESTARE AL POTERE SI ARRAMPICA SUI MURI – SE RENZI VOLEVA DAVVERO FAR CADERE IL GOVERNO, PER QUALE MOTIVO NON HA ASPETTATO LA PRIMA "FIDUCIA" IN PARLAMENTO PER VOTARGLI CONTRO? – COVID, ISS: "CRESCE IL RISCHIO DI UN'EPIDEMIA FUORI CONTROLLO”. SÌ, PERCHÉ ADESSO LA STANNO CONTROLLANDO?

renzi mejo dello sciamano di washington

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, se Renzi voleva davvero far cadere Conte, per quale motivo non ha aspettato la prima "fiducia" in parlamento per votargli contro?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 2

Caro Dago,

con l'uscita dal governo di Renzi finisce anche l'epoca del politicamente corretto. Guardare Facebook per avere conferma.

ilmo't

CLEMENTE MASTELLA

Lettera 3

Caro Dago,

Ma allora Conte, lo sconosciuto, il miracolato presidente del consiglio è proprio un bel volpino! Per accaparrarsi qualche desperado e per rimanere attaccato allo sgabello, ha autorizzato, pochi giorni fa, un mega finanziamento per un parcheggio da realizzare a Benevento, città del noto “men for all seasons” Mastella, sindaco della città.

Questa sì che è politica!

L'EGO DI MATTEO RENZI

Che uomo Conte, da mero avvocaticchio ancorché professore di cui non si conoscono opere giuridiche, a mega statista.

Lenny

Lettera 4

Caro Dago, Covid, Iss: "Cresce il rischio di un'epidemia fuori controllo”. Sì, perché adesso la stanno controllando?

Lucio Breve

Lettera 5

Caro Dago,

GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI

da una parte la "maestra di Torino", additata da uomini e soprattutto donne col cervello piccolo come una noce e dalla sessualità repressa, vessata perché si è fidata di uno str***o con cui voleva fare nulla di più che giocare col proprio proprio compagno.

Da quell'altra parte Conte, Renzi, Arcuri, il M5S, i politici tutti (o quasi tutti), i giornalisti che gli reggono il gioco, gli elettori incapaci di eleggere personaggi degni e che se ne fregano di tutto quello che accade loro intorno, persone che non hanno il minimo concetto di Stato.

MEME SUL VACCINO PFIZER

Ma in quale miseria morale stiamo affogando?

Ossequi

A.Francesco

Lettera 6

Caro Dago, il laboratorio americano della Pfizer ha avvertito che "dalla prossima settimana" ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in tutti i Paesi europei, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Tanti saluti. Arriva Biden è ci fanno il gesto dell'ombrello: tutte le dosi saranno per lui.

il vaccino pfizer arriva allo spallanzani

D.H.

Lettera 7

Caro Dago, Olanda, si dimettono il premier Rutte e il suo governo. L'Europa unita: sviti Conte, cade Rutte.

Theo

Lettera 8

angela merkel e giuseppe conte by osho

Caro Dago, il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert: "Il governo osserva con grande attenzione gli effetti della mutazione del Covid, che si è diffusa in Gran Bretagna e Irlanda". Forse per compensare di aver preso sotto gamba il Covid originale?

Tas

Lettera 9

dario franceschini con la mascherina 4

Caro Dago, crisi di Governo, il ministro Franceschini: "Ricerca responsabili alla luce del sole". Dai, lo sanno tutti che nell'Aula del Senato non arriva un raggio di sole. Vuol far scoperchiare il tetto come fosse una scatoletta di tonno?

P.F.V.

Lettera 10

travaglio conte

Caro Dago, ma il premier Conte li troverà o non li troverà i voltagabbana necessari per riuscire a rimanere a Palazzo Chigi? Per capirlo basta applicare il salivometro alla lingua di Travaglio, che oggi ha già cominciato a sbavare...

S.d.A.

MATTEO RENZI COME UN ASSALTATORE DEL CONGRESSO USA

Lettera 11

Caro Dago, l'Oms: "In 10 Paesi il 95% dei vaccini, serve più solidarietà". Solidarietà un corno! Prima ci vacciniamo noi, tutti quanti, e poi se avanza qualcosa lo passeremo agli altri. Già vengono qui ad invaderci rubandoci il welfare, il lavoro e la casa. Adesso dovremmo anche crepare al posto loro perché non hanno il vaccino?

A.B.

CONTE LAMORGESE

Lettera 12

ciao dago,

ti ricordi la legge dei sei gradi di separazione, etc. etc.

a volte ne bastano meno: Grillo-Conte-Mastella... e poi Mastella-Conte-Grillo...

rob

Lettera 13

mentre chiudono mezzo milione di aziende oltre a tutti i disoccupati che ci sono, e quelli che ci saranno dopo il 31 marzo ( quando scadranno le norme di salvaguardia con il divieto di licenziare ) la minestra LAMORGESE VISTA L' URGENZA ci comunica che non ci sarà più la scritta nei documenti PADRE E MADRE ma genitore 1 e 2....

GILET GIALLI - SCONTRI IN STRADA A PARIGI

-Mi chiedo al di là delle tabelline non poteva scrivere...GAY 1 E PEDOFILO 2 ...???

-saluti- ALEX???

Lettera 14

Dagovski,

Domanda a Severgnini & co.

Perché in piena Pandemia è irresponsabile una crisi di Governo e non un secondo Impeachment?

Aigor

Lettera 15

Caro Dago, Di Maio: "Chi stacca la spina mette in difficoltà l'Italia di fronte alla comunità internazionale". E invece chi corre a Parigi, nella doppia veste di Vicepresidente del Consiglio e Ministro, a dar man forte ai "gilet gialli", la mette in bella luce.

luigi di maio con lo smartphone

Leo Eredi

Lettera 16

Caro Dago, Milano e Dad. Dopo il Manzoni occupato martedì, alcune decine di adolescenti che fanno parte dei collettivi studenteschi hanno occupato due licei, il classico Tito Livio e lo scientifico Severi-Correnti. C'è gente che è finita in rovina perché non può riprendere la propria attività lavorativa a causa delle norme anti Covid, e a questi stronzetti viene consentito di diffondere l'epidemia come gli pare? A calci nel sedere a casa! E ringrazino Iddio se gli viene evitato un periodo di sana rieducazione in gattabuia.

Lino

joe biden e kamala harris

Lettera 17

Caro Dago, Joe Biden: "Sono passati 343 giorni da quando il Covid ha reclamato la sua prima vittima negli Usa. A un anno di distanza sono morti quasi 400mila americani. La crisi, anche economica, è davanti agli occhi di tutti. Dobbiamo agire, non possiamo permetterci di restare immobili".

Peccato non abbia passato il suggerimento anche ai suoi compagni di partito che governano la California. Ultimamente a tal proposito hanno avuto qualche lievissimo problemino...

donald trump by pat ludo 2

G.S.

Lettera 18

Caro Dago, ormai il premier Conte è come l'Uomo Ragno: pur di restare al potere si arrampica sui muri.

Gripp

Lettera 19

Caro Dago, secondo la Cnn che cita fonti dell'amministrazione Usa, Trump non si dimetterà. Le stesse fonti descrivono un presidente furioso per l'impeachment. E meno male che c'è la Cnn che ha sguinzagliato i suoi segugi.

Perché altrimenti tutti avrebbero pensato che Donald fosse assai euforico per la sua seconda messa in stato d'accusa fondata sul nulla. Visto che i Dem, durante le violenze dei Black Lives Matter, sono andati avanti per settimane a sparare a palle incatenate e a istigare odio contro la Polizia, ma a nessuno è venuto in mente di processarli.

Camillo Geronimus

Lettera 20

DONALD TRUMP CONTRO LA CNN

Caro Dago, Joe Biden presenta un piano da 1.900 miliardi di dollari per combattere la pandemia di Covid e i suoi effetti sull'economia. In Senato il piano potrebbe venire rallentato per il fatto che verrà discusso in contemporanea con l'impeachment per Donald Trump. Ma il neo presidente non vuole sentire parlare di ritardi. E allora perché non manda la Guardia Nazionale fin dentro l'Aula. Tra l'altro, sotto la minaccia delle armi, sarebbe assai più semplice convincere i senatori repubblicani a votare a favore dell'impeachment. C'è o no la volontà di difendere la "democrazia" contro il pericolo Trump?

stoccolma

Ugo Pinzani

Lettera 21

Caro Dago, Covid, superati i 93 milioni di casi in tutto il mondo. Sarà stato rispettato il principio di parità uomo-donna?

Luca Fiori

Lettera 22

Dago darling, ancora della serie "Svezia inferno e paradiso". A ieri (14 gennaio) i morti complessivi di coronavirus sono stati 10.154 (con circa 10 milioni di abitanti). Moltplicando per 6 sarabbero quasi 61.000. Sempre molto meno degli 80mila morti dell'Italia (60 milioni circa di abitanti). Solo da pochi giorni, il parlamento svedese ha approvato un legge che gli permetterà (in caso di estremo bisogno) di rendere obbligatorie le direttive che da mesi vengono rivolte ai cittadini (distanziamenti sociali, mascherine, ecc,) senza però obbligarli (finora) a seguirle. Strano che da noi a nessuna TV sia venuto in mente (S.E. & O) di trasmettere uno dei capolavori di Ingmar Bergman "Il settimo sigillo". Ossequi Natalie Paav

coronavirus svezia 1

Lettera 23

Caro Dago, in Francia il coprifuoco, che attualmente inizia alle 20, da sabato sarà anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale "per almeno 15 giorni". La variante inglese del virus che colpisce dopo l'ora del tè?

Greg

Lettera 24

Caro Dago, tanto per alleggerire un po’... Una cosa buona cosa questo governo l’ha fatta. Non hai notato che, viste le mirabolanti performances della componente femminile dell’esecutivo, da un po’ di tempo le vestali del politicamente corretto non parlano più di quote rosa?

matteo renzi come forrest gump

Mikkke1999

Lettera 25

Dago, ahimè ultimamente, mi pubblichi davvero poco. Spero che tu possa fare un cambiamento almeno per stavolta, perché ho qualcosa da dire e credo che sia qualcosa di importante!

Renzi ha finalmente tolto i suoi da questo governo fasullo. Per una volta, io e Monsieur il Senatore semplice, siamo d'accordo su qualcosa e questo credo che dica già tanto. Per una volta posso pure dire a Renzi: BRAVO!

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

L'Italia sta vivendo la sua crisi più grande: dall'unificazione in poi, di crisi peggiori per l'Italia non ve ne sono state. Logicamente non metto nel conto le vicende, con relative grandi crisi, avvenute durante i 2 conflitti mondiali. Non vanno mischiati i problemi avuti in tempo di guerra e in tempo di pace: sono storie diverse, non possono e soprattutto non vanno accomunate!

La crisi causata da questa pandemia va gestita da un governo forte. Questa crisi va gestita da un governo che sia maggioranza non solo in Parlamento, ma pure tra gli Italiani e questo governo in carica, ammesso che trovi i voti in Parlamento(e farlo non sarà semplice!), non sarà comunque mai maggioranza tra il Popolo!

conferenza stampa di fine anno di giuseppe conte 1

Io so bene che è difficile staccare il culo dalla poltrona di potere che si occupa. E so anche bene che è pure difficile rinunciare a un alto e sicuro stipendio ogni 27 del mese. Io so bene queste cose miei cari nemici politici, però so anche bene ciò che può accadere quando un Popolo si incazza...

Cari politici, fate un favore al Popolo Italiano e anche a voi stessi: FATECI TORNARE ALLE URNE!

Tutti a parole si dichiarano innamorati della democrazia. Bene, allora dimostratelo questo grande amore: basta intrighi di palazzo; basta intrallazzi per ottenere sempre più poltrone; basta prese in giro agli Italiani!

Cari politici, per una volta fate la cosa giusta: FATE DECIDERE AGLI ITALIANI IL LORO FUTURO, MANDATECI ALLE URNE E CHE SIA LA DEMOCRAZIA A PARLARE E A DIRE L'ULTIMA PAROLA!

renzi corre alle cascine meme

Francesco Polidori

Lettera 26

Tutti pazzi per Conte, caro Dagos - cioè, (quasi) tutti i media: a riprova della credibilità e a garanzia dell'autorevolezza che i media si attribuiscono, pari a quella del loro idolo e degli Arcuri, Azzolina, Speranza, Lamorgese... I migliori del mondo alla rovescia. In più, la 'pattuglia' di quelli che, ora, chiamano responsabili: fin quando erano usciti, per es., dalla scatola di tonno a pinna gialla marca 5 stelle, erano venduti, traditori, infami, ecc...

lucia azzolina by osho

Ora, tornano ommene scicche e femmene pittate. Uno si chiede cosa ha fatto Conte per avere questo appeal mediatico: ha cancellato leggi approvate dal precedente governo dallo stesso presieduto, ha indetto Stati Generali che manco il Re Sole e nello stesso tempo, in qualità di capo supremo del Comitato di Salute Pubblica, ha nominato costose Commissioni e commissari, ha emanato dpcm a rotta di collo, disfatto e contraffatto la dialettica parlamentare e istituzionale...

Per chi ha vinto una cattedra universitaria con un curriculum ultra-leggero vale quanto l'aver vinto una cattedra da Dirigente Scolastico per grazia ricevuta dal Consiglio di Stato con una sentenza scandalosa di cui nessuno parla: Preside o Presidente del Consiglio, pari sono: e in quanto creato dal nulla dai media, Conte è, perciò, tanto cara creatura. A tutti gli altri, sono tutt'altro che cari i 'creatori.' Ma poco importa: sempre di nulla si tratta.

Raider

cena con maschera mascherina

Lettera 27

Caro Dago, coronavirus, campi da sci chiusi fino al 15 febbraio. Vai col fuori pistaaa!!!

Bibi

Lettera 28

Caro Dago, Catania, sequestrati 40 milioni di euro al "re degli imballaggi", Emanuele Greco. Confezionati in eleganti scatole di cartone?

Cocit

Lettera 29

MASSIMO BOSSETTI

Caro Dago, Giuseppi in cerca di costruttori, che prima si chiamavano responsabili... Io li chiamerei cialtroni attaccati alle poltrone....

I miei saluti. Con stima. Ila

Lettera 30

Egr. sig. Dago. A proposito di Bossetti .Per tre anni si è cercato il proprietario di un dna (nucleare) trovato non sui vestiti esterni o sui capelli della povera Yara, ma all'interno dei pantaloni e sulle mutandine. Si cercava anche un muratore per via delle tracce di calce trovate sul corpo di Yara, Del tipo di arma usato, un cutter o taglierino usato dai muratori.

MANIFESTAZIONE MASCHERINE TRICOLORE

Proprietario anche di un camioncino Daily del tipo usato dai muratori e i cui sedili avevano un certo tipo di tappezzeria le cui fibre sono state rinvenute sul corpo della vittima. Alla fine, dopo una indagine senza precedenti, con il controllo di migliaia di profili Dna si identificò in Bossetti il titolare del dna ritrovato. Sarebbe bastato che Bossetti fosse stato un impiegato, o che non abitasse in quella zona, o che non avesse un camioncino o, se anche lo avesse avuto, poteva averlo con i sedili in finta pelle o di colore rosso o anche senza le luci extra messe sul tettuccio. No. Tutto pari pari a ciò che si cercava. L'uomo più sfigato del mondo?

P.s. che il dna nucleare trovato su Yara sia di Bossetti lo riconosce anche Salvagni.

LUCIA AZZOLINA - MOSTRA Dal libro Cuore alla lavagna digitale

Antonio

Lettera 31

Caro Dago, a New York è scoppiato il caos dopo la diffusione di una fake news secondo la quale sarebbero state disponibili dosi extra di vaccino anti-Covid: in migliaia hanno affollato le strade alla ricerca delle dosi. Alcuni messaggi diventati virali online sostenevano che diverse centinaia di dosi sarebbero state distribuite al Brooklyn Army Terminal entro giovedì sera. Poveri Dem. Adesso non possono nemmeno dare la colpa ai Repubblicani, perché sui social tutte le voci non in linea con Biden sono state oscurate. Qualche burlone di sinistra con la voglia di fare scherzi?

Ulisse Greco

MARITA COMI E MASSIMO BOSSETTI

LAURA LETIZIA BOSSETTI