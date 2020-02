POSTA! – A PARTE IL FATTO CHE "ALMENO TU NELL'UNIVERSO" È GIA STATA CANTATA, NEL TESTO ORIGINALE E SENZA STONARE, DA FAUSTO LEALI, NON VI SEMBRANO UN PO' TROPPE LE ZOOMATE SULLA MOGLIE DI AMADEUS? – RIUNITI STASERA RICCHI E POVERI. TUTTO MERITO DI LUIGI DI MAIO CHE COL REDDITO DI CITTADINANZA HA ABOLITO LA POVERTÀ

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

santori sardine benetton toscani

Toscani ha confessato che la foto ricordo sardine-Toscani-Benetton sarebbe dovuta restare privata. Quindi anche loro si vergognano di Benetton?

Lettera 2

nancy pelosi straccia il discorso di trump sullo stato dell'unione 4

Caro Dago, stato dell'Unione, Nancy Pelosi straccia copia del discorso che le è stata consegnata da Donald Trump. Finalmente un esponente democratico che sa fare qualcosa.

Pikappa

Lettera 4

Oh Dago Sputafuoco,

SARDINE CON OLIVIERO TOSCANI E LUCIANO BENETTON

Sardine in saor, per non dire "in aceto". Senza dover salire sul carro delle polemiche e pagare il pedaggio autostradale alla vittime del crollo del ponte, possibile che nessuno abbia notato che il nuovo movimento di sinistra, dopo la piazza, abbia scelto di incontrare un imprenditore e un pubblicitario, piuttosto che un muratore extracomunitario e un ricercatore precario? Osservando la tradizione del Carnevale veneziano (o trevigiano), la sinistra si traveste da destra. GGG

Lettera 5

elon musk

Tesla pur continuando ad avere risultati disastrosi per quanto riguarda i suoi prodotti e pur avendo da come risulta dal bilancio 13,4 miliardi di dollari di debito, riesce a usare un sistema di propaganda fantastico.

CARLO CALENDA

Basa infatti i propri progetti sull'ignoranza e il narcisismo di politici e amministratori pubblici affascinati e ammaliati dall'uomo che promette sogni, posti di lavoro in zone depresse o in crisi. Le perdite sono all'ordine del giorno, ma le sue azioni stanno incredibilmente salendo vorticosamente. E' tutto assolutamente incomprensibile.

L'uomo peraltro rifiuta qualsiasi intervista o confronto reale. Per lui e per il suo sistema il mondo sembra veramente un luogo di giochi e risorse ancora infinite. Stavolta Calenda ha ragione.

disinfestazione contro il coronavirus a seul

Lettera 6

MASCHERINA E BOTTIGLIA DI PLASTICA IN TESTA PER DIFENDERSI DAL CORONAVIRUS

Caro Dago, la polizia di Frosinone ha denunciato un professore dell'Accademia delle Belle Arti di Frosinone per procurato allarme. L'insegnante aveva diffuso la notizia, risultata non vera, secondo cui un gruppo di studenti cinesi sarebbe rimasto vittima di una sassaiola. Le fake news dei "buoni", gli "antirazzisti". Quelli del "basta odio".

Gaetano Lulli

luigi di maio vito crimi

Lettera 7

Caro Dago, vitalizi, Vito Crimi chiama il "popolo" in piazza sabato 15 febbraio a Roma: «Vi chiedo di tornare a far sentire la nostra voce, tutti insieme. Non la voce del solo M5s, non la voce di questo o quell'altro, ma la voce di un popolo che è stanco di regalare poltrone e pensioni a vita a vecchi politici di professione». Perché non chiede loro se sono anche stanchi di regalare poltrone e stipendi d'oro alle centinaia di Parlamentari grillini che - col Movimento ridotto ai minimi termini - non rappresentano più nessuno?

Licio Ferdi+

strage viareggio1

Lettera 8

Caro Dago,

incidente ferroviario di Viareggio e prescrizione: viste le dichiarazioni dei vari partiti sulla riforma della prescrizione, in pratica i morti di Viareggio (e i colpevoli per tali morti) saranno "prescritti" secondo le posizioni di Lega, Italia Viva, Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre contro tale "prescrizione" sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali.

Così, tanto per fare chiarezza... ho forse sbagliato qualcosa ?

Recondite Armonie

Lettera 9

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO

Caro Dago, il governo italiano, per mezzo della stampa asservita (cioè il 90%), utilizza il coronavirus per 1) distrarre dalla nuova emergenza dovuta agli sbarchi dei clandestini; 2) far dimenticare le grandi vertenze lavorative (ILVA, Alitalia, Whirpool, Auchan, ecc.) 3) nascondere il calo del PIL a quota -0,3%; 4) prendere tempo sulla questione Autostrade; 5) fingere che in Italia la Ricerca sia florida nonostante la scarsità di risorse e i contratti nazionali di lavoro fermi da oltre un anno.

Se dai un'occhiata alle testate straniere, scoprirai del virus cinese si parla molto poco. Da noi, invece, sono dedicate intere paginate.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 10

PAPA FRANCESCO FA PACE CON LA CINESE SCHIAFFEGGIATA

Caro Dago, Papa Francesco ha incontrato, pochi giorni dopo l’episodio che ha fatto il giro del mondo, la donna cinese a cui diede uno schiaffetto sulla mano lo scorso 31 dicembre dopo che la stessa lo aveva strattonato. Come si dovrebbe dire in questi tempi di pandemie buoniste, "il coronamento del virus antiviolenza”.

Stef

Lettera 11

Le sardine incontrano Oliviero Toscani e Luciano Benetton a Fabrica

Caro Dago, durissima reprimenda del maestro Ezio Bosso al termine di un concerto al Teatro delle Muse di Ancona dopo che nel bel mezzo dell'esecuzione è squillato a lungo un telefonino. Bosso ha reagito prolungando una pausa per far capire la sua disapprovazione e alla fine dell'esecuzione ha detto: "È un vaso incrinato, è una emozione interrotta, è una bellezza che si scompone, peggio di una tele sfregiata. È come lo squarcio su un Caravaggio, solo che la tela si può riparare, la musica no".

ezio bosso 2

Ha detto una castroneria. Lo sbrego su di una tela - soprattutto se su di un capolavoro - anche se rammendato rimarrà per sempre una "ferita". Mentre la sua esecuzione può tranquillamente essere ripetuta daccapo infinite volte e nessuno ricorderà più che durante un'esecuzione precedente è squillato a lungo un cellulare.

Ricky

Lettera 12

Caro Dago, col suo monologo a Sanremo Rula Jebreal ha fatto venire le lacrime agli occhi anche a noi. Una donna comune, figlia di una vittima di stupro morta suicida, sarebbe potuta salire sul palco a dire le stesse identiche cose senza ricevere alcun cachet.

amadeus abbraccia rula jebreal

Così non si avrebbe avuto il sospetto che il tutto sia stato organizzato per fare pubblicità ai soliti vip. O al limite, visto il forte impatto emotivo dell'argomento, il vip partecipa testimoniando gratuitamente e non devolvendo metà del compenso in beneficenza e portandosi a casa il resto. Lucrare su simili tragedie - ancor più quando familiari - è scandaloso.

rula jebreal

John Reese

Lettera 13

Dagovski,

Anni e fiumi di TV nazional-popolare e ancora c’e’ stupore che la Gente voti nazional-populista.

Aigor

Lettera 14

Caro Dago, al Festival di Sanremo Achille Lauro - come da lui stesso spiegato su Instagram - tenta di imitare San Francesco spogliandosi degli abiti. Solo che il cantante indossa una tutina di Gucci da 5700 euro. Lauro-ato in demenza giovanile.

Simon Gorky

nancy pelosi straccia il discorso di trump sullo stato dell'unione 1

Lettera 15

Caro Dago, nel dar notizia del discorso sullo stato dell'Unione, stamane alla Rai si sono premurati di ricordare che il Presidente "è sotto impeachment". Ad occhio e croce, però, sembra vero il contrario: è l'impeachment, semmai, ad essere ormai sotto a Donald Trump.

Daniele Krumitz

panico coronavirus a fiumicino 2

Lettera 16

Caro Dago, coronavirus, via ai controlli con termoscanner sui passeggeri a Fiumicino. Una chiara violazione della privacy. Io non voglio che nessuno prenda la temperatura, l'altezza o il peso del mio corpo senza il mio consenso.

Berto

Lettera 17

Mannoni ieri notte: “ Su Buttigieg non ci dilunghiamo perché che non arrivi in fondo è certo”. Che ne dite? Ce lo segnamo? Macb

Lettera 18

pezzi dell aereo ucraino caduto in iran con buchi nella fusoliera

Caro Dago, Rouhani e Zarif sapevano. Appena poche ore dopo la tragedia dell’aereo ucraino, sia il presidente che il ministro degli esteri iraniani erano a conoscenza del fatto che ad abbattere quel volo con 176 civili innocenti a bordo erano stati i Pasdaran. Fosse successo un mese dopo, di sicuro i due mentitori seriali avrebbero sostenuto che "È venuto giù per panico da coronavirus tra i passeggeri".

tiziano ferro 7

Tony Gal

Lettera 19

A parte il fatto che "almeno tu nell'universo è gia stata cantata, nel testo originale e senza stonare, da Fausto Leali non vi sembrano un po' troppe le zoomate sulla moglie di Amadeus? Che c'entra lei con Festival? Forse...un passo indietro...

Dienne

pezzi dell aereo ucraino caduto in iran

Lettera 20

Dago Grande,

che spasso, Nancy Pelosi - Nevrosi che strappa il discorso di Trump che sbertuccia i dem che non sanno contare a mano le schede del caucus dello Iowa. I nativi locali delle riserve avrebbero messo meno tempo. Tra fiale di botux e ciocche di capelli gialli come finirà la sfida tra i due maturi bambini ?

Sa\luti - peprig -

Lettera 21

Caro Dago, famiglie delle vittime del Ponte Morandi incazzate dopo la frase choc di Oliviero Toscani: "Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola". Chi si assomiglia si piglia. Anche per il fotografo, come per i Benetton dopo la tragedia di Genova, una meravigliosa figura di mmerda!

tiziano ferro 5

Ranio

Lettera 22

Caro Dago, caucus Dem in Iowa. Chissà se si riusciranno ad avere i risultati prima che Donald Trump venga rieletto Presidente.

Gripp

Lettera 23

Caro Dago, Coronavirus in Cina, 492 morti e quasi 25 mila contagi. Che burloni: questi sono i dati dei primi di dicembre!

L.Abrami

galline in cina

Lettera 24

Evviva! la presidenza del Consiglio ha vinto in Cassazione e non dovrà pagare gli 80.000 euro di rimborso, già di per se ridicolo, per la famiglia della povera Jennifer, strangolata e sepolta viva.

Dopotutto, c'è da capirla: ora è impegnata a mettere insieme i 107 milioni (MILIONI!) di euro per pagare i debiti del fu giornale di partito "l 'Unità".

Wooden Legs

Lettera 25

Caro Dago, Cina, un team di ricercatori della Zhejiang University ha scoperto che due farmaci sarebbero efficaci contro il coronavirus. Con tutte le cavie umane che hanno a disposizione, era prevedibile che ci sarebbero arrivati in breve tempo.

coronavirus 3

Fabrizio Mayer

Lettera 26

Caro Dago, per capire il grande bluff dei "cinquestelle" gli italiani hanno impiegato dieci anni! Per capire quello delle "sardine" basteranno dieci mesi...

FB

Lettera 27

Preclaro Dago,

scusa il lungo silenzio ma stavo da mesi dal “puzzone yankee” (che rivincerà di sicuro...) Ho letto stamattina che i (0,)5 stelle vogliono scendere in piazza perché si vogliono reintrodurre i vitalizi e per la ( palesemente incostituzionale) riforma della prescrizione (riforma che manco Stalin avrebbe avuto il coraggio di fare)…

MATTEO RENZI - SECONDO GIORNO ASSEMBLEA NAZIONALE ITALIA VIVA

Ma scusa in commissione vitalizi perché i due (0,)5 stelle hanno approvato il documento? e riguardo la prescrizione Renzi ed il PD sono suoi alleati… che ridicola idea è scendere in piazza contro i propri alleati di governo…. Cioè protestare contro se stessi!!! Ma davvero pensano che gli italiani hanno l’anello a naso? Ormai tutti hanno capito che stanno al governo solo per la pecunia (15.000 al mese + benefits non sono pochi...) e per essi hanno mandato al macero tutte le loro idee ed intenzioni….

La più grande delusione italica dopo il disastro di Varo, lui tre legioni… loro tutto elettorato (parenti esclusi…. forse….)

Asgaqlun

Lettera 28

Gentile Direttore,

LORY DEL SANTO CON GEORGE HARRISON

Ci sono almeno 10 contagiati, dal nuovo coronavirus, sulla nave bloccata in Giappone da 2 settimane al largo di Yokohama. L’avesse fatto Salvini sarebbe già in galera! La precauzione non è di destra, ma di gente con cervello!

Felice Antonio Vecchione

Lettera 29

Dagosapiens, ora la stakanovista Lory del Santo ci ha fatto sapere che si è scopata anche George Harrison. Lo ha detto a "Un giorno da pecora". A quando il pecoraio?

Vittorio Pecorecciostakanovista ExInFeltrito

Lettera 30

Caro Dago, Sanremo, riuniti stasera Ricchi e Poveri. Tutto merito di Di Maio che col reddito di cittadinanza ha abolito la povertà.

Ezra Martin

Lettera 31

Caro direttore,

mila orriols 5

se tale francese Mila Orriols vuole trovare i suoi 15 minuti di fama insultando una religione, buon pro le faccia, intanto le si è aperta una carriera da martire, la migliore professione in questi anni. Ma la fanciulla ha 16 anni? Con un anellino al naso e un trucco pesantissimo, sembra la nonna della diciassettenne Greta!

Nieuport

Lettera 32

mario giordano contro oliviero toscani 1

Caro Dago, "Ma a chi interessa caschi un ponte, smettiamola". Dopo la bufera sulla sua frase shock riguardo il crollo del Ponte Morandi, Oliviero Toscani precisa: "Mi dispiace. Parole estrapolate e confuse. È folle pensare che tragedia non mi tocchi. Cattiveria strumentalizzare così". Tipico ragionamento da Sardina, la colpa è sempre degli altri.

Giacò

Lettera 33

caro dago, a proposito di squadracce. nel 1965 avevo dieci anni. non sapevo nulla di nulla di politica, di elezioni, di partiti ecc. ho saputo dopo che in quell'anno, a giugno a palma di montechiaro si svolsero le elezioni comunali. mi trovavo, dunque, quel giugno nella piazza principale del paese dove si svolgevano i comizi elettorali. ad un tratto mi vedo circondato da una decina di energumeni che mi davano botte gridandomi frasi assurde come fascista, capitalista, servo dei padroni, cose per me incomprensibili in quel tempo. mi sono messo dunque a piangere terrorizzato e non riuscivo neanche a muovermi. ad un certo punto si avvicina un carabiniere che era lì di servizio per il comizio dei comunisti che anche lui mi strattona e mi intima di andare a casa poichè davo fastidio e provocavo. per farla breve dopo qualche anno ho capito qual era la mia unica inconsapevole colpa. mio padre era socialista democratico. in seguito i comunisti venivano perfino in casa ad aggredirci e a sputare nel piatto dove mangiavamo. a proposito di squadracce. Saluti

oliviero toscani luciano benetton

Lettera 34

Caro Dago, ma tu ti stupisci di Toscani? Ma perché pensi che alla grigliata di ferragosto a festeggiare non ci fosse anche lui? Anzi vedrai che alla prossima festa degli "antifascisti e antirazzisti riuniti in villa" ci saranno anche Santori e C.

Ale.

Lettera 35

ospedali cina per coronavirus 9

Caro Dago, tanto clamore, tanta ammirazione per l’ospedale cinese costruito in dieci giorni. Nessuno dice che sono centinaia di baracche prefabbricate assemblate a formare un grande campo di concentrazione di migliaia di infetti o sospettati tali. Non a caso il campo è gestito dall’esercito.

Renato Salvatici