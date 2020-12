POSTA! – PARAMETRANDO LE FOTOGRAFIE DI MARIA ELENA BOSCHI, NON SONO CAMBIATE SOLO LE LABBRA E LA FRANGETTA MA ANCHE IL NASO. BASTA APPAIARE LE IMMAGINI....UN'ALTRA PERSONA! – CARO DAGO, IL GOVERNO VARA IL CASHBACK DI NATALE, CON RIMBORSO DEL 10% PER CHI FA ACQUISTI CON LA CARTA, E POI SI LAMENTA SE LA GENTE CORRE IN MASSA A FARE SHOPPING?

Lettera 1

ASSEMBRAMENTI SHOPPING

Caro Dago, Covid, allarme assembramenti. Il Governo valuta una nuova stretta per Natale, tipo quella della Merkel. Peccato non abbia "valutato" prima. Forse oggi nin avremmo il triplo dei morti della Germania.

Furio Panetta

Lettera 2

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Caro Dago, qualcuno sa spiegare cosa c'entri "la primula di Boeri" col vaccino anti-Covid? Lo rende più efficace? Invoglia le persone a vaccinarsi? O è semplicemente un escamotage per fare pubblicità all'architetto fratello dell'ex presidente dell'Inps?

Ezra Martin

joe biden

Lettera 3

Caro Dago, Usa 2020, oggi il voto dei Grandi Elettori che certificherà la vittoria di Joe Biden. Chissà se si tratta di persone in carne e ossa o se è in mano alle Poste anche questo...

maria elena boschi a otto e mezzo

A.B.

Lettera 4

Parametrando le fotografie di Maria Elena Boschi, non sono cambiate solo le labbra e la frangetta ma anche il naso. Basta appaiare le immagini....

Un'altra persona

Osservatore Anonimo Romano

Lettera 5

Caro Dago, Venezuela, naufraga barca carica di migranti: 14 morti. E Carola Rackete dove sta? Ad arrampicarsi sugli alberi vestita da pinguino?

maria elena boschi

Samo Borzek

Lettera 6

Dagovski,

Femminicidi. Solo in Italia si viene assolti per avere commesso il fatto.

Aigor

Lettera 7

Caro Dago, visto che i giovani se ne fregano di stare attenti a non diffondere il Covid - lo si evince osservandone i comportamenti per strada ma anche leggendo delle risse organizzate nelle ultime settimane - perché mai gli anziani dovrebbero preoccuparsi di lasciar loro un mondo migliore, meno inquinato, più sostenibile (come si dice oggi) e meno debito pubblico sulle spalle? Chissenefrega! Questi stronzetti non meritano nessuna attenzione da parte di è qua da più tempo. Quel che seminano è esattamente ciò che devo aspettarsi di raccogliere: il nulla e il peggio.

emmanuel macron

L.V.

Lettera 8

Non si arresta l’ondata di suicidi in Francia. Una tragedia simile a quella che vissero i brasiliani nel ‘50. Macron supplica Bergoglio per una moral suasion su Augias, ma cresce comunque il panico.

Giuseppe Tubi

LUIGI DI MAIO RE SOLE

Lettera 9

Caro Dago, il Governo vara il Cashback di Natale, con rimborso del 10% per chi fa acquisti con la carta, e poi si lamenta se la gente corre in massa a fare shopping?

Gripp

cashback by osho

Lettera 10

Caro Dago, Covid, Di Maio: "Nel 2021 rischiamo una crisi simile a quella del 2008". Fortuna che lui ha già provveduto ad abolire la povertà!

Giacò

marco tardelli myrta merlino foto di bacco (2)

Lettera 11

Caro Dago , pubblicherete le foto pubbliche di Myrta Merlino Arcuri Tardelli, tanto brava a puntare il ditino da censora su tutti, salvo assembrarsi insieme ad altre 250 alte personalità ( autorizzate da chi?) al funerale/ beatificazione di Paolo Rossi, in barba a tutte le regole?

Grazie

Domenico Arcuri Myrta Merlino - ricevimento al quirinale 2011

Diego Chinni

(fedele lettore stanco della doppia, tripla, quadrupla moralità e del griilismo inteso come sindrome del Marchese del Grillo)

Lettera 12

Caro Dago, verifica di governo, il premier Conte convoca la delegazione M5S alle 16.30, e quella Pd alle 19. A Renzi e alla Boschi manderà una mail?

Diego Santini

Lettera 13

Dago,

nelle tragedia sanitaria che si vive non manca la sclerosi della burocrazia. Dopo aver ascoltato tutte le ipotesi...

GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI

Il covid 19 non si svilupperà in Italia, è come una banale influenza, le mascherine non servono, è stato creato in Cina o meglio in Italia, è colpa delle discoteche e sarde, poi di quelle di Rimini e provincia, dopo tutto ciò l' esperienza acquisita ha fatto sì che la regione Abruzzo dopo decreto impugnato dal Governo per aver deciso di diventare arancione due giorni prima del previsto, ebbene dopo immancabile ricorso al TAR detta libera regione dovrà per 24 ore tornare di colore rosso.

Eppoi si lamentano che servano centinaia di altri fancazzisti per spalmare i miliardi del Fondo Ricovero ! Ci manca il possibile iter al Consiglio di Stato e chissà altro, fine della disputa nel 2021....

sean connery harrison ford indiana jones

Saluti - peprig -

Lettera 14

Caro Dago, Harrison Ford tornerà nei panni di Indiana Jones per il quinto e ultimo film della saga d'avventura. Viste le 78 primavere forse sarebbe più giusto dire "nei pannoloni" del famoso archeologo.

Vesna

Lettera 15

Caro Dago, grazie per lo spazio dato alla mia opera Turca Autentica, fonte di critiche politico religiose inaspettate e profondamente ingiuste.Mai pensato a fini propagandistici e offensivi verso qualcuno.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

L'ho realizzata nel 2013, in totale spontaneità creativa, per divertire me e coloro

che l'apprezzano nella sua semplice immediatezza espressiva.

Saluti, Paolo Lelli / Labond - Arezzo

Lettera 16

Caro Dago, Natale e Capodanno, il Governo pensa alla chiusura di negozi, bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi. Fermino anche bus, tram, metrò, treni e aerei così nessuno lavora e tutti sono liberi di santificare le feste facendo felice Papa Francesco.

matteo renzi come forrest gump

Licio Ferdi

Lettera 17

Caro Dago, sai che non immaginavo ci fossero così tante persone d’accordo con Renzi?

Francesca

Ciao Dago,

Lettera 18

IL VIDEO DI TONINELLI SU BENETTON E AUTOSTRADE

Ti chiedo un consiglio: mio figlio da giorni fa i capricci, dice di non volere fare i compiti, che non vuole seguire la DAD, mette in discussione tutto quello che facciamo in casa, perché vuole fare il ministro. Mi sai dire a chi devo rivolgermi?

Grazie mille.

Il Tuo Alex

Lettera 19

Caro Dago, ho letto con malcelato divertimento la deposizione dell'ex ministro (pensa dove siamo arrivati!) Toninelli, per gli estimatori "Tontinelli", al processo contro Salvini, la sua deposizione è stata infarcita di "non c'ero e non ricordo" del resto la statura del personaggio è questa. Forse dice il vero, probabilmente era impegnato a ispezionare il "suo" tunnel del Brennero e l'unico neurone del cervello non poteva fare di più....

FB

Lettera 20

antonino castorina

Caro Dago, la disastrosa stagione degli incendi dell'estate 2019-20 in Australia, ribattezzata "estate nera", generò una tale quantità di fumo nell'atmosfera superiore, da filtrare la luce del sole, causando anche un breve raffreddamento globale. E quindi per combattere i cambiamenti climatici ci sono anche altri modi oltre a quello di arricchire gli imprenditori della Green economy, grandi amici della sinistra.

A.Sorri

Lettera 21

Preclaro Dago,

maurizio molinari giuseppe conte

grandissima autocensura sul (a loro dire..) più autorevole quotidiano d'Italia.... i giornalisti del corrierone nel dover commentare l'arresto del sig. Antonino Castorina per brogli elettorali relativi a voti a suo favore di gente mai andata al seggio ha pensato bene di titolare semplicemente "Reggio Calabria, brogli alle Comunali: ai domiciliari un consigliere eletto" in fondo alla pagina web e con taglio piccolo.

Eppure il sig. Castorina non è un semplice consigliere di provincia del PD... è un componente della direzione nazionale del PD ed è anche il consigliere PD più votato… insomma una persona di peso nel Partito Democratico. Eppure il corrierone si guarda bene dal metterlo in evidenza... Paura di perdere i lauti finanziamenti pubblici? Una telefonata di Zingaretti?

MEME SUL RITARDO DI CONTE

Ah saperlo... Comunque sia andata la credibilità già ampiamente compromessa del corrierone va ancora più giù...

Asgaqlun

Lettera 22

Che il futuro che ci attende al varco sarà in formato lockdown, caro Dagos, è certificato dalle recensioni di Barbara Costa, postulatrice apostolica dell'orgasmo anche in via displaystica, dell'amplesso in modalità reclusoria bensì senza frontiere e a orario continuato, indefessa apologeta del porno e del sesso a distanza, onanistico, non riproduttivo e sicuro, quand'anche declinante per desiderio polinsaturo.

giuseppe conte meme 1

Basta questo, gli articoli reclamistici di B.C., i suoi jingle lessi senza complessi, i suoi detti e dettati proattivi per un eros virtuale - il reale è così deludente... Che ce ne vuole sempre di più, di sangue sudore e lacrime e ganghe e banghe, per arrivare al sospirato acme spasmodico...

Le epistolotte circolari della Costa Barbara come annuncio del modello di società concentrazionaria e contraccettiva promessa dai Grandi della Terra: vi si legge, nella filigrana di una prosa pornofiliattica, an-alcovi(di)ca a garanzia dell'indice di qualità distopica, il futuro resettato a dovere, fra transumano e subumano. Sarà tutto così, come da porno-video e recensione di contorno: di una noia mortale, di uno squallore senza fine, di una coazione claustrale, di un tedio di proporzioni pandemiche.

Raider

BEPPE SALA

Lettera 23

Dago darling, l'evaporata (per non dire svaporata) Rep di Molinari esulta perché, secondo i sondaggi, il 63% dei meneghini rivorrebbe Beppe Sala come podestà di Mailand. Nulla ancora si sa del candidato del centro destra. Però si vocifera che Barbara d'Urso vorrebbe gettarsi in politica.

Certo, se fosse lei la candidata, potrebbe farcela alla grande all'infuori dello zoccolo duro dei capital-sinistrati che hanno splendidi "hotel particuliers" o duplex con terrazze nel centro storico (inclusa la famigerata Piazza Santa Maria Beltrade).

BARBARA DURSO MOSTRA COME TOGLIERSI I GUANTI

Ed essendo Barbara, donna forte e grande attrice nel recitare empatia, riuscirebbe senz'altro a fregarsene di tutti gli strilli degli intellettuali (o presunti tali) contro la Regina del trash. Quando ormai tutto é trash e Pub! Persino tutta la fuffa di cui traboccano i talk e le librerie (e poi fanno BookCity, ecc. ecc.)!

P.S. Chissà chi é quell'emerito strxxo che sì é inventato la definizione di "terrazza sentimento", i cui clamori hanno dato fastidio persino a un etoile seria e raffinata come Roberto Bolle. Ci scommetto che Bolle é lettore di classici come "La princesse de Clèves" di Madame de Lafayette. Ossequi

Natalie Paav

barbara durso d urso