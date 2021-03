POSTA! – NEL PD DOVREBBERO VALUTARE CON MOLTA ATTENZIONE LA CANDIDATURA DI ROBERTO GUALTIERI A SINDACO DI ROMA. COSÌ RIMANGONO ALL'OPPOSIZIONE E NON SI CACCIANO NEI GUAI – MATTARELLA: "L'ITALIA HA DIMOSTRATO UNITÀ E COESIONE". INFATTI UN SACCO DI INDIVIDUI VENGONO FERMATI E MULTATI PERCHÉ NON VOGLIONO SAPERNE DI ANDARE IN GIRO DISTANZIATI E SEPARATI DAGLI ALTRI…

Caro Dago, coliche renali, Roberto Saviano costretto ad operarsi. Normale. Ha somatizzato l'odio pluriennale nei confronti di Salvini.

Bug

Lettera 2

roberto saviano 14

Caro Dago, Biden: "Putin è un assassino, pagherà un prezzo per le interferenze". Ma senti chi parla. Il compare di Obama nelle sarkozate in Libia!

Ta

JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN

Lettera 3

Caro Dago, l'infettivologo Matteo Bassetti: "Lavoro in un ospedale in cui ci sono quasi 500 persone, il 20%, che hanno deciso di non vaccinarsi...". Speriamo almeno che tacciano sui motivi della loro scelta. Perché se cominciano a spiegare mi sa che in Italia non si vaccina più nessuno.

Lino

MATTEO BASSETTI CON LA MASCHERINA

Lettera 4

Vi prego solo voi potete mettere fine al gossip Can LEOTTA non se ne può più escono paparazzi come funghi che ci mangiano su. Noi vi aspettavamo che Can entrasse nel nostro paese in punta di piedi invece ha creato un macello . Solo voi potete smascherarli solo voi potete. Grazie

Lettera 5

astrazeneca

Caro Dago, l'Agenzia Europea della sanità (Ema): "Benefici AstraZeneca superiori ai rischi". Che tradotto dal burocratese significa: "si stanno facendo grandi affari e qualche morto in più non sarà la fine del mondo".

Greg

Lettera 6

il post di elton john contro il vaticano

Caro Dago, Elton John si arrabbia col Vaticano dopo che la Congregazione per la Dottrina della Fede si è pronunciata sulla illiceità della benedizione dei matrimoni omosessuali. Da artista-musicista qual è, dovrebbe aver rispetto per le altre arti: le coppie gay non fanno parte del "disegno di Dio".

Tommy Prim

Lettera 7

ROBERTO SPERANZA

Caro Dago ho sentito che la Von del Leyen ha scritto un nuovo libro in collaborazione con Speranza & co. si intitola:

"perchè nella UE NON vogliamo assolutamente guarire"

sottotitolo:

marzo 2013 bersani in streaming con crimi e lombardi

"nella UE facciamo di tutto perché vogliamo tenerci il virus"

Lorenzo B.

Lettera 8

Caro Dago, quando la politica diventa comica; leggo oggi che il mitico Bersani si permette di dare suggerimenti a Draghi! Proprio lui che è stato l'unico politico italiano spernacchiato in diretta dai grillini! Senza citare il capolavoro di aver portato la Sig.ra Boldrini ad essere nientemeno che presidente della Camera. Un po' di umile silenzio proprio no?

FB

Lettera 9

JOE BIDEN

Caro Dago, nel Pd dovrebbero valutare con molta attenzione la candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma. Così rimangono all'opposizione e non si cacciano nei guai.

Matt Degani

Lettera 10

Caro Dago, Usa-Messico, Biden ai migranti: "Non venite, non lasciate le vostre comunità". Commovente. Della serie "restiamo umani", non bisogna strappare i migranti dalla loro terra!

ROBERTO SPERANZA E MARIO DRAGHI

Mario Canale

Lettera 11

Caro Dago, Mattarella: "In pandemia L'Italia ha dimostrato unità e coesione". E infatti un sacco di individui vengono fermati e multati perché non vogliono saperne di andare in giro distanziati e separati dagli altri.

Nick Morsi

Lettera 12

Caro Dago, il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Il caso AstraZeneca non incrina la fiducia nei vaccini". No, incrina la fiducia negli scienziati.

migranti messico 3

Yu.Key

Lettera 13

A coloro che denigrano l'Italia per essere stata battuta dalla Germania nel bloccare il vaccino AstraZeneca, ricordo che la Germania l'abbiamo già battuta ai Mondiali di calcio. Ogni tanto facciamo vincere anche loro, altrimenti non vengono più come turisti da noi.

Valter Coazze

Lettera 14

astrazeneca

Caro Dago, ieri notevole incremento del numero dei morti: 502. È come se il "Covid" ci avesse mandato un pizzino: «Se non vi vaccinate (con AstraZeneca???) vi ammazzo tutti!».

Gripp

Lettera 15

proteste anti migranti california

Caro Dago, Enrico Letta come il Re Mogio. Non avendo oro, incenso e mirra è tornato dalla Francia portando lo ius soli.

S.d.A.

Lettera 16

Caro Dago, dice Enrico Letta con la solita aria di superiorità di quelli del Pd: la svolta di Salvini sull'UE è come se il papa dicesse che Dio non esiste. Paragone sbagliato, perché Dio, se c'è, non cambia mai, mentre l'UE è molto cambiata, e non è più quella dell'austerità ad ogni costo, che ha ridotto la Grecia alla fame ma piaceva tanto a Enrichetto. Federico Barbarossa

tweet su enrico letta segretario del pd 2

Lettera 17

Caro Dago, Coppa America, niente da fare per Luna Rossa. New Zealand vince 7-3. Fa niente. Ci rifaremo con la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Il trofeo resterà di sicuro in mani nostre.

Maxmin

Lettera 18

Dago darling, mentre Milano (zona rossa) é tappezzata di manifesti verdi con scritto "Forestiamoci", si apprende che anche la Scala di Milano sarà green! Sembra quasi una corsa all'oro verde, in cui però parrebbe che tutti i "buoni" che corrono verso il green, non abbiano scopi di lucro.

Non é che alla fine della fiera, tornerà di moda il rosa? Magari utilizzando nuovi "trompe l'oeil" oltre a quelli (che ingannano non solo l'occhio, ma anche il pensiero) che già sono tanto utilizzati in politica? Ossequi

enrico letta by carli

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago, impossibile che l'Ema non dia l'ok per poter continuare ad utilizzare il vaccino AstraZeneca. Con tutti i miliardi che ci sono in ballo gireranno più bustarelle che siringhe.

Soset

Lettera 20

Caro Dago, l'Italia ormai si divide in due categorie di fessi: chi è terrorizzato dal covid e chi dai vaccini. Si vedono fessi andare in giro con la mascherina anche se sono sole nella propria macchina e fessi che disdicono prenotazioni per un caso di trombosi su milioni di vaccinazioni effettuate. Due tipologie di fessi della stessa medaglia

Paul

Lettera 21

Caro Dago, Covid, infermieri e medici italiani candidati al Nobel per la Pace 2021. Ah, bene. E per il Nobel per la Medicina, invece, chi verrà candidato? Elettricisti ed idraulici?

ASTRAZENECA

F.G.

Lettera 22

Caro Dago,

il cambio nella presidenza USA ha dato i suoi frutti: siamo passati da un bianco dichiaratamente contro l'immigrazione illegale, il quale ha chiuso le guerre aperte nel mondo per concentrarsi sui problemi interni, ad un bianco rimbambito, razzista nei fatti, che sta riaprendo tutti i conflitti ereditati dal premio nobel per la pace e che, in ogni caso, si concentrerà sui problemi interni. Adesso i progressisti saranno contenti.

MEME SUL VACCINO PFIZER

A proposito, come stanno andando le cause contro la U.S. Corporation, con sede nel District Of Columbia, sulla quale pendono petizioni involontarie di liquidazione per bancarotta fraudolente nei confronti del popolo americano e sulle quali i nostri giornaloni hanno diligentemente sorvolato, forse per non far sospettare ai cittadini UE che la questione vale anche per loro?

Chissà chi lo sa!?

Johnkoenig

Lettera 23

Caro Dago

la UE sui vaccini si è comportata come una famiglia numerosa che incarica uno dei componenti di andare al supermercato a fare la spesa di generi alimentari.

Questo incaricato pur potendo scegliere bene, è un idiota che porta a casa i prodotti più scadenti più cattivi, più costosi, e che ad alcuni fanno pure venire il cagotto.

Ogni giorno ti svegli e scopri che gli inetti hanno invaso ovunque le istituzioni.

ASTRAZENECA

Ora chi paga i danni del catastrofico ritardo nei vaccini? Chi mette le manine nelle sue tasche personali (non pubbliche) e paga di tasca sua tutti i danni, economici e sociali, che ha combinato per inettitudine, indolenza, incapacità, ignoranza? Cioè i danni causati dal NON-fare le cose bene.

Non sarebbe il caso che anche tutta la Commissione della UE rassegni immediatamente le dimissioni dopo questa prova di plateale incapacità dimostrata?

Lorenzo B.

Lettera 24

Esimio Dago

la svolta di salvini

In relazione al modulo informativo del vaccino Astrazeneca, volevo sommessamente fare notare che è, di fatto, uguale a quello che i vaccinandi con Pzifer-Biontech devono sottoscrivere.

Sia nell'uno che nell'altro, infatti, è specificato, tra l'altro, che "non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza" e che l'elenco degli effetti collaterali che potrebbero verificarsi non è esaustivo e potrebbero esserci reazioni avverse non contemplate tra quelle indicate.

L'unica differenza sostanziale, se vogliamo non da poco, riguarda l'efficacia stimata dopo 2 dosi di vaccino: 59,5% per Astrazeneca e 95% per Pfizer.

In ultima analisi, sia chi si vaccina con Pfizer che con Astrazeneca, si assume gli stessi medesimi rischi, ne più ne meno.

Il Mago Di Segrate

Lettera 25

salvini euroambientalista meme

Caro Dago, Enrico Letta: "Invidio molto Matteo Salvini che ha una idea su tutto e che dice la sua su tutto, esattamente il modello tipico italiano tutti ct della Nazionale, ma penso invece che la politica fatta così tutto sommato abbia fatto tanti danni".

Eh, sì, quando c'era lui a Palazzo Chigi abbiamo fatto passi avanti. Nella melma... Tanto che Renzi, per farlo stare sereno, lo ha cacciato a calci in culo.

Ricky