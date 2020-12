POSTA! – QUANDO GIULIA NAPOLITANO, OSPITE DI GILETTI, PARLA DELLE FESTE E DEI FREQUENTATORI, A UN CERTO PUNTO RACCONTA DI POLITICI "DI TUTTI GLI SCHIERAMENTI". RIGUARDATEVI LA REAZIONE DI NUNZIA DE GIROLAMO, CHE HA QUALCHE SECONDO DI TERRORE. CHISSÀ PERCHÉ… AH, SAPERLO!

giulia napolitano a non e l'arena

Lettera 1

Vi è sfuggita una chicca... Quando Giulia Napolitano, da Giletti, parla delle feste e dei frequentatori, a un certo punto racconta di politici "di tutti gli schieramenti"... riguardatevi la reazione di Nunzia De Girolamo... ha qualche secondo di terrore... chissà perché... aaaah

saperlo...

nunzia de girolamo a non e l'arena 4

Lettera 2

Caro Dago, Navalny è convinto che sia stato Putin a dare l'ordine di avvelenarlo: "Vuole essere lo zar di Russia. Non gli piacciono gli oppositori". Ecco, appunto: gli oppositori. Non le macchiette come Alexey, che fanno ridere i polli.

Nino Pecchiari

navalny

Lettera 3

Caro Dago.

Tutti con la fretta di lasciarsi alle spalle e di dimenticare questo 2020 ma, siamo sicuri che il prossimo sarà meglio? San Gennaro pare che non ci creda....

Auguri!

Il Tuo Alex

Alexey Alexandrov Ivan Osipov Vladimir Panyaev

Lettera 4

Dagovski,

Visto che piangiamo più Maradona che Rossi, speriamo che almeno l'Argentina faccia la voce grossa con Al Sisi.

FUNERALI PAOLO ROSSI

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, 250 anni fa, il 16 dicembre 1770, nasceva a Bonn Ludwig van Beethoven. Poveretto, un'epoca sbagliata. Non c'era nemmeno il tg per non udenti.

A.B.

paolo rossi 2

Lettera 6

Caro Dago, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen: "I Paesi Ue inizino lo stesso giorno con vaccini". Come nelle recite scolastiche di fine anno dove bisogna cercare di essere tutti sincronizzati?

Camillo Geronimus

Lettera 7

Caro Dago, Festival di Sanremo, Amadeus: "26 big in gara, due in più dell'anno scorso". Perfetto, così non si rischia di dovergli dare il reddito di cittadinanza.

BORIS JOHNSON URSULA VON DER LEYEN

Jantra

Lettera 8

Caro Dago, coronavirus, ieri in Italia 846 decessi. La risposta alle statistiche Istat sulla presenza nel nostro Paese di 5 anziani per ogni bambino?

Jonas Pardi

Lettera 9

Caro Dago, strapp!!! Seconda mascherina chirurgica a cui in pochissimo tempo si stacca l'elastico. Costeranno "solo" 50 centesimi, ma le incollano con lo sputo per non farle durare nulla? Comunque io ho fatto il mio bel nodino con l'elastico sull'angolo superiore sinistro, e continuo ad usarla lo stesso... Tiè!

FILIPPO FACCI CON SIGARETTA

Eli Crunch

Lettera 10

Facci ha detto la verità e in un paese che santifica tutti (dopo morti) urta gli Auriemma di turno maestri di piaggeria napoletana

Lettera 11

Caro Dago,

da antico e sperimentato meridionalista, dico che Filippo Facci ha perfettamente ragione.

Esprimere lampanti verità non dovrebbe offendere nessuno, imbecilli a parte.

Giancarlo Lehner

nunzia de girolamo a non e l'arena

Lettera 12

Caro Dago, Covid, annullato il tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio e Brindisi. Ben fatto. Chissà nei prossimi mesi quanti italiani in difficoltà economiche si "tufferanno", ahinoi, dalla finestra. Non era proprio il caso di dare suggerimenti.

EPA

Lettera 13

il miracolo di San Gennaro

Caro Dago, accendo la tv e vedo il giornalista di un tg Rai con la faccia da funerale che dice: "Il nuovo triste record degli Usa: quasi 250 mila nuovi casi di Covid". Ma si preoccupino di casa nostra, con gli 846 morti italiani di ieri!

Ricky

Lettera 14

Caro Dago, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: "Siamo ancora sopra la soglia critica per l'occupazione dei posti in terapia intensiva e di area medica". Ma non avevano detto che le decisioni venivano prese sulla base delle "evidenze scientifiche"? Da agosto ad oggi cosa è stato fatto?

GIOVANNI REZZA

Benlil Marduk

Lettera 15

Caro Dago, no bar, no ristoranti, no negozi. Per Natale gli italiani sperano che arrivi almeno il vaccino anti-Covid. Non potendo farlo altrove sarà un'ottima occasione di assembramento mentre si aspetta il proprio turno.

Dario Tigor

Lettera 16

nunzia de girolamo a non e l'arena 5

Lettera 17

Caro Dago, Germania, emergenza Covid: in Sassonia si deve scegliere a chi dare l'ossigeno. Porca miseria! Erano più organizzati nei Lager nazisti dove il Zyklon B, purtroppo, non scarseggiava mai.

LUCA ZAIA

Giacomo

Lettera 18

Ma che c@#€o dicono al “TG1”!?

Dipingono il Veneto come una regione in cui il covid imperversa, quando tutti sappiamo che Zaia lo ha affrontato e sconfitto!

Giuseppe Tubi

Lettera 19

amadeus

Caro Dago, Sanremo 2021, conferenza stampa di Amadeus. All'improvviso appare Fiorello: "Mi hai deluso! Nemmeno un po' di sessismo, omofobia, razzismo o negazionismo...". Povero Rosario Tindaro! Costretto a fare da megafono al "politicamente corretto" per paura di perdere il lavoro...

Ice Nine 1999

Lettera 20

PRESEPE SAN PIETRO

Che c'era da aspettarsi, caro Dagos, dal papato di uno che si è presentato dicendo urbi et orbi: "Buonasera, io vengo dalla fine del mondo"? Per es., ultimo in ordine di apparizione, un presepe alieno, transumano, cyborg a piazza San Pietro. E prima c'era stata la proiezione-visione sulla facciata di san Pietro di immagini delle bestie della savana.

Non c'è che dire, caro Dagos, la "Chiesa in uscita" di Bergoglio scansa o scambia il divino per l'extra-terrestre, e scarta o scaccia l'umano per la belva. Dio e la creatura a Sua immagine e somglianza? No, grazie! Bergoglio è il papa degli adesivi con gli emoticon e slogan degli eco-fondamentalisti.

PRESEPE SAN PIETRO 5

Peccato - è il caso di dirlo - non lo si possa staccare come lo stampino dal cofano di un'automobile. E dunque, l'algoritmo per la preghiera, la connessione per la Comunione dei Santi, il santo per l'androide, ché uno vale uno -. e tutti so' nessuno, in Cielo come in Terra... Non è più una religione, ma un gioco di ruolo; non è un papa, ma un cosplayer.

Raider

Lettera 21

nunzia de girolamo a non e l'arena 2

Dago colendissimo, Augias e Legion d’onore.

Il caro Augias si è indignato per Al Sisi. E perché a suo tempo non ha restituito o non accettato l’onoreficenza (lui ed i suoi confratelli di ideologia) per il caso Cesare Battisti? La Francia ha tranquillamente e ripetutamente sbertucciato le richieste dello Stato di riavere un delinquente condannato a 4 ergastoli, millantando “guerre civili”, “leggi speciali”, etc. Augias e soci erano d’accordo con cotanta interpretazione ?

donald trump unico senza mascherina alla partita west point vs annapolis

Saluti da Stregatto

Lettera 22

Dago darling, per 4 anni i media non hanno fatto altro che inveire contro Trump. E bastava che qualche sciaquetta (se é "proibito" dire così, metti signora) dicesse che lui l'ha scoxxta (e desse dettagli sul suo pene!) che tutti i "buoni" urlassero di orrore e sdegno. Ora si apprende che ben due vaccini anticovid (forse tra i migliori) sono stati sviluppati negli USA (forse con aiuti federali) durante il suo mandato.

E che ha convinto anche il Marocco (dopo altri 3 paesi musulmani) a stabilire relazioni diplomatiche con Israele. Non mi addentro nel ginepraio del Sahara occidentale (ex colonia spagnola del Rio de Oro, ora occcupata dal Marocco ma rivendicata dal Fronte Polisario).

BENJAMIN NETANYAHU DONALD TRUMP

Per giunta Trump non ha organizzato mortifere guerre civili (chiamate ipocritamente "primavere arabe"), con l'aiuto di GB e F e di milioni di allodole anche nostrane, come il suo predecessore. E pur, tuonando tanto, ha lasciato che Maduro continuasse a governare il Venezuela, nonostante i lamentosi guaiti del bel Gaudiò. E si potrebbe continuare, precisando che ovviamente Trump non é né un santo né un benefattore dell'umanità. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 23

Caro Dago, Covid, l'Oms: "Mantenere le mascherine anche in casa con i familiari a Natale". E il cibo - tema principale di pranzi e cenoni - va messo direttamente nel lato B?

pornhub

Tony Gal

Lettera 25

Vorrei mettermi sulla scia del giornalista del New York Times, che ha pubblicato una solida denuncia sul fatto che su PornHub ci fossero video di minori, spesso non consenzienti, spesso violentate, per arrivare ad un altro argomento meno delicato, ma comunque importante.

Su Youtube, Facebook, Instagram e Tik tok circolano ancora video violenti e criminali in cui si compiono indisturbati veri e propri reati penali, ripresi in fragranza da chi li commette.

children of pornhub inchiesta del new york times

Se dopo la denuncia del Times, PornHub ha cancellato nove milioni di video, non si potrebbe sperare di procedere penalmente almeno contro chi e chiaramente rintracciabile utilizzando lo stesso video come prova del reato? Così che il filmato se non è possibile rimuoverlo almeno diventi monito di cosa non va fatto. E poi ne guadagnerebbe di credibilità lo Stato Italiano.

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 26

GentilDago,

Giorgetti ci ricorda che il centrodestra che piace alla gente che piace è il centrosinistra con un altro nome. Per cui tutti quelli cui al voto degli elettori preferiscono il gradimento della gente che piace, dicono, intortiamo gli elettori sennò non ci votano, ma poi facciamo il centrosinistra così ci invitano da qualche parte.

GIANCARLO GIORGETTI MATTEO SALVINI

Funzionerà? Bei tempi quando Togliatti e De Gasperi volevano due Italie diverse, ma almeno non si facevano queste seghe mentali. E soprattutto non c’era la gente voleva piacere alla gente che piace.

Il Pesce Giacomo

Lettera 27

Caro Dago, ho letto con rabbia che per la somministrazione del vaccino verranno allestiti "speciali gazebi" a forma di fiore e griffati. Ma siamo pazzi! Non sono bastati i fantasiosi banchi a rotelle, le mascherine pagata un miliardo con tanto di tangente. Ora dobbiamo buttare altri soldi per gazebi fashion? A chi andranno? Utilizziamo tende della CRI o dell'esercito, andranno più che bene...

Gazebo primula rosa

FB

PS ho la spiacevole sensazione che come per i terremoti molti si arricchiranno con la pandemia.

Lettera 28

Caro Dago, far pagare le spese per le cure mediche a chi non fa il vaccino e si ammala di Covid? E allora bisognerebbe far lo stesso con i fumatori col tumore ai polmoni (lo sanno tutti che il fumo può portare a questo), con chi è grasso e ha una qualche patologia legata all'obesità, con chi si rompe una gamba sciando o cadendo dalla moto, e via dicendo...

coronavirus somministrazione vaccino sputnik v in russia

Gran parte delle malattie che ci sorprendono nel corso dell'esistenza possono essere collegate a stili di vita, comportamenti o scelte individuali. Un'ultima domanda. Se uno nonostante il vaccino si ammala di Covid comunque - succede spesso con l'influenza - può chiedere i danni allo Stato che lo ha "imbrogliato"?

Leo Eredi