Lettera 1

Spett.le Dagospia,

con riferimento a quanto da Voi diffuso, Vi invitiamo a voler pubblicare con identica evidenza la seguente smentita:

La Fondazione Editoriale Domani è stata costituita in data 28 maggio 2020 a rogito Notaio Silvia Lazzaroni (rep. n. 1600, progressivo n. 1134) e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Torino in data 21 aprile 2021 con iscrizione al numero 1010 del relativo Registro.

In attesa di pronto riscontro, distintamente salutiamo.

Studio Segre

Lettera 2

Caro Roberto,

il velocissimo Jacob s'è subito gettato nei succosi ozi della dorce vita capitolina. Se non ne esce subito, i prossimi cento metri piani li correrà ben sotto il tempo dell'indimenticabile Aldo Fabrizi.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago, attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio, si attiva l'antiterrorismo. Sotto sotto il governatore Nicola Zingaretti sarà contento, così ha chi incolpare per i disastri che ha combinato.

E.S.

Lettera 4

Ciao a tutti e ciao Dago,

La Nicoletta Romanazzi, mental coach di Jacobs, sta sublimando all’inverosimile, in TV e giornali, il suo contributo nella vittoria del velocista azzurro alle olimpiadi. La inviterei a provare con Muriqui della Lazio; allora si, sarebbe vera gloria!

Ciao Gianky!!!!

Lettera 5

Caro Dago, Covid, i presidi: "Necessari mezzi pubblici dedicati agli studenti". Giustissima osservazione. I giovani sono quelli che hanno i comportamenti più irresponsabili. E quindi andrebbero isolati tutti su degli scuolabus in modo che possano infettarsi solo tra loro.

L.Abrami

Lettera 6

Caro Dago,

che forte la variante Delta. Nasce in Inghilterra, si diffonde poi arriva in Italia da Pantelleria... Si certo, ormai le cazzate vanno a mille, come quella del green pass per salvare l'estate, partendo dal 6 agosto, ovvero a stagione fatta e ormai verso la fine...

Non sarà mica che Draghion ball sa benissimo che potrà tirare la corda ancora per un paio di mesi!? Poi, chi s'è visto s'è visto.

Johnkoenig

Lettera 7

Caro Dagos, una Madame, come i cavalieri di ventura di altri tempi, difende l'ignobile maschio etero, con sottintesa l'aggravante inscindibile di essere, presumibilmente, occidentale ovvero bianco e di tradizione cristiana: e (come abbiamo visto, per ragioni non troppo diverse, cioè, dissenso dal Pensiero Unico, nel caso di J.K. Rowling e di Ian McEwan) si scatena contro di Lei quell'attacco su tutti i fronti mediatici da cui né la Commissione Segre né il ddl Zan la difenderanno.

Anzi: quando il ddl Zan sarà approvato, presto o tardi, sarà introdotto il principio per cui difendere il maschio, tanto più se contrassegnato dalle suddette caratteristiche, sarà equiparato all'apologia e istigazione di reato di odio. La soluzione finale è stata già proclamata da femministe lesbo e no e da 'non caucasici' di fatto o ad honorem, espressione del BLM conta solo lui: si accomodino, queste anime pure e pie. All'inferno.

Raider

Lettera 8

Caro Dago,

forse il buon Zingazetti avrebbe bisogno di uno... Zingarelli: una cosa è terrorista, una cosa è ladro. Invece di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica lamentando inesistenti attacchi terroristici, abbia la decenza di ammettere che ha affidato la gestione di buona parte dell'informatica della regione da lui governata a dei fresconi o peggio.

Sono quaranta anni che mi imbatto periodicamente nell'informatica di stato (o di regione, o di comune) e diociliberi. Quante persone avevano un accesso amministrativo e come erano compartimentati? Quanti giorni di ritenzione dei backup? Quali strumenti per difendersi dagli attacchi zero-day? Quante prove di penetrazione? Quale sorveglianza attiva?

Aspetti della sicurezza informatica, sicuramente previsti in qualche bel documento pagato fior di quattrini a consulenti di grido per soddisfare le autorità garanti dei propri stipendi, sostanza zero.

Ed i cittadini pagano, tre volte: prima conti esorbitanti, poi i disservizi, infine i danni.

Ossequi.

A.Francesco

Lettera 9

Dago Magister vitae, leggo che un giudice ha ritenuto corretta la sospensione dalla funzione e dallo stipendio di un'operatrice sanitaria (che lavora in una RSA) perché rifiuta di vaccinarsi. Entrando in contatto con persone fragili rappresenta un pericolo. Benissimo! Se avesse fatto anche solo la prima vaccinazione le sarebbe stato dato il green pass. Non importa che una dose copre praticamente nulla e anche con due ci si può contagiare e quindi essere pericolosi per gli anziani ricoverati.

La forma è salva e il sedere (dei responsabili dell'USL e della RSA) parato. Poi, se qualche ricoverato viene infettato con esito fatale, potranno sempre dire: "ma noi siamo in regola, tutti i nostri operatori hanno il green pass" !

Meglio sarebbe, secondo me, se a questa specifica categoria di lavoratori fosse fatto un tampone ad ogni inizio di turno indipendentemente dal fatto che siano o meno vaccinati. Penso che offrirebbe maggiori garanzie sia per gli anziani fragili che per gli operatori stessi. Un suddito.

Travaglio potrebbe provare a fare come Giuseppi, recarsi al santuario dell’elevato a Marina di Bibbona per essere insignito della decorazione di gran giullare del movimento, dopodiché potrebbe avere un’apparizione straordinaria e scoprire che i grillini hanno votato in massa la riforma perché il Joker di Marina di Bibbona temeva la maccheronica Bonafede e l'eccessiva durata dei tempi per gli stupratori?

Impeto Grif

Lettera 10

Caro Dago, al bando i sanpietrini e la storia!

Dilaga a Roma l’idea che i sanpietrini sono uno strumento del demonio, nonostante la storia ci racconta che i Romani furono grandi costruttori di strade, perché rispetto agli Etruschi che utilizzavano il tufo compatto, capirono che bisognava usare la selce, molto più dura e resistente.

Pochissimi però oggi si spingono a credere che una buona manutenzione ordinaria risolva gran parte dei dissesti, e più facile credere che il demonio non vuole che la gente sia green e vada in bici e sui monopattini per aggiudicarsi un posto in paradiso.

E così, dopo la fascia di asfalto sul Tevere, toccherà a via Nazionale, ove verranno rimossi i sanpietrini per essere sostituiti dall’asfalto, come per una qualunque anonima strada del mondo. Intanto la storia si ripete: “Ho trovato una città di marmo ve la restituisco d’asfalto”.

#KULTURA

Lettera 11

Dago darling, che siamo in un Regime, lo prova anche il caso delle prossime elezioni comunali a Milano.

Praticamente sono inutili, perché tutti sanno che Beppe Sala le vincerà per il solo fatto che non ha concorrenti significativi.

A meno che non si candidi Berlusconi, magari dopo un ennesimo miracolo di Draghi (SuperMario superstar) che si presenta ad Arcore (o Villa Certosa) e dice a Silvio "Alzati e cammina". E Silvio diventa pronto e scattante per un altro predellino a San Babila in presenza anche di Giuliano Ferrara. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 12

Caro Dago, Covid, ieri Draghi ha convocato a Palazzo Chigi i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, ma nonostante Landini, Bombardieri e Sbarra si fossero presentati con il Green pass, sono stati costretti a farsi il tampone. Quindi il Green pass è così necessario per la sicurezza sanitaria che bisogna fare pure il tampone. Poi non si lamentino se la gente crede sempre meno alle storielle che ci raccontano.

Neal Caffrey

Lettera 13

Caro Dago, Covid, secondo uno studio realizzato da Fondazione Bruno Kessler, Iss e Inail, il sistema a zone ha evitato 25mila ricoveri a novembre. Assolutamente ridicolo. Siccome sulle previsioni non ne azzeccano una, tentano di rimediare annunciando ciò che poteva succedere ma non è successo.

Purtroppo questi studi sono come i sondaggi, inserisci i dati a seconda del risultato che vuoi ottenere e tralasci quelli che vanno nella direzione opposta a quella desiderata. È uno strumento tipico della propaganda. Veramente penoso che si siano ridotti a questo!

Cirda

Lettera 14

Caro Dago,

Gli italiani in Nepal sono circa una cinquantina,fanno riferimento all'ambasciata di Delhi,precisamente attraverso il consolato di Calcutta. Da qualche mese chiediamo di essere vaccinati,in quanto il governo nepalese per ora riserva i vaccini ai suoi cittadini.

Ci viene regolarmente risposto che "saremo informati". Il consolato francese ha gia' provveduto da tempo a vaccinare i suoi residenti.

Noi.....aspettiamo.......

Grazie

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Dago atletico,

i tuoi colleghi yankee dubitano sulle prestazioni atletiche leggere che si vedono a Tokio alludendo a passate storie di doping, guarda caso tutte o quasi accadute a casa loro. Oggi si aggiunge il record del norvegese sui 400 ostacoli.

Rosicano perché troppo bianchi ? Si legge anche che Jacobs segue la dieta classica dei velocisti con tanta acqua bevuta al giorno, con uno di questi a menù libero fatto di 250 grammi di amatriciana. Altra vittoria tricolore sui paninoni coloratissimi dai marchi globalisti. Si sussurra di bruschette varie la domenica....

saluti - peprig -