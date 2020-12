POSTA! – VLADIMIR PUTIN DOPO 4 MESI DICE SU NAVALNY COSE CHE TU ANTICIPASTI IN SOLITARIA. GIORNALONI IN SILENZIO, ORA COME ALLORA. FANCULO AL POLITICAMENTE CORRETTO: RICORDERÒ IL 2020 NON PER IL COVID MA PER IL VENTESIMO COMPLEANNO DI DAGOSPIA – GLI ESPERTI DELL’OPAC HANNO TROVATO TRACCE DI NOVICHOK. MA SE SI VOLEVA FAR CREDERE CHE LO AVESSE FATTO AVVELENARE PUTIN, COSA AVREBBERO DOVUTO TROVARCI? LA TORTA DELLA NONNA?

MARIO DRAGHI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Speriamo arrivi davvero Draghi, e che ci liberi anche dagli insulsi discorsi di Conte- Casalino.

Francesca

MATTEO RENZI TIZIANO

Lettera 2

Caro Dago, Consip, Procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi. A ecco perché Matteuccio ha alzato tanto la cresta in questi giorni. Voleva distogliere l'attenzione dalle vicende di papà.

Fabrizio Mayer

ARTICOLO SU PUTIN E NAVALNY SU DAGOSPIA - AGOSTO 2020

Lettera 3

Dagovski,

Tu che sei diverso. Almeno tu, nell’Universo.

Vladimir Putin dopo 4 mesi dice su Navalny cose che tu (con Formiche) anticipasti in solitaria. Giornaloni in silenzio ora come allora. Fanculo al politicamente corretto: ricorderò il 2020 non per il Covid ma per il 20simo compleanno di Dagospia.

Aigor

https://m.dagospia.com/davvero-pensate-che-putin-sia-cosi-scemo-da-avvelenare-navalny-il-retroscena-di-igor-pellicciari-245819

Lettera 4

giancarlo coraggio

Caro Dago, Coraggio è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Vorremmo dire "In bocca al lupo", ma sembra già attrezzato in tal senso.

Theo

Lettera 5

GIUSEPPE CONTE KHALIFA HAFTAR

Caro Dago, ci stressano tanto con l'inquinamento, ma qualcuno ha fatto caso a cosa esce dallo scarico dei mezzi in dotazione all'Esercito? Da quando ho fatto io la naja, oltre 30 anni fa, non sembra cambiato nulla. Potrebbe essere un buon metodo per stendere qualcuno risparmiando sulle cartucce.

Bibi

Lettera 6

luigi di maio giuseppe conte by osho

Caro Dago, il generale Haftar ha trovato i suoi pupazzi europei: Conte e Di Maio. Per ottenere la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sono volati a inginocchiarsi da lui fino in Libia.

Gildo Cervani

Lettera 7

alexei navalny 3

Caro Dago, avvelenamento di Navalny, scrive La Stampa che su Alexey gli esperti dell'Opac hanno trovato "tracce di Novichok, una neurotossina sviluppata in Unione Sovietica ai tempi della guerra fredda".

Ma se si voleva far credere che lo avesse fatto avvelenare Vladimir Putin, cosa avrebbero dovuto trovarci? La torta della nonna? A che livello stanno i giornalisti italiani? Non hanno mai non dico letto ma almeno sfogliato un romanzo del recentemente scomparso John le Carré?

IL TE' DI VLADIMIR PUTIN

Federico

Lettera 8

Caro Dago, gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia di coronavirus con oltre 307 mila vittime. Però tenendo conto della popolazione - gli Usa sono 5,5 volte l'Italia - noi stiamo abbondantemente avanti. I nostri 66 mila morti oltre oceano sarebbero 363 mila!

Capella Space

Ezra Martin

Lettera 9

Caro Dago, Capella Space ha lanciato un satellite in grado di acquisire immagini radar nitide di qualsiasi parte del mondo, con una risoluzione incredibile, anche attraverso le pareti degli edifici.

Notizia fantastica! Quante persone tutti i giorni non riescono a trovare il gatto che è andato a imboscarsi in qualche angolo remoto dell'appartamento? Grazie a questo servizio - quando prenderà piede - i mici non potranno più fare i furbi.

matteo renzi teresa bellanova

Greg

Lettera 10

Caro Dago, tutto avrei pensato meno che ringraziare la Sig.ra Bellanova per aver messo a posto il "volpino" Conte ricordandogli che lui è una anomalia essendo stato premier di due governi consecutivi e contrapposti. Anzi è stata molto educata il termine esatto sarebbe stato ben altro...

FB

brigitte ed emmanuel macron

Lettera 11

Povero Emmanuel, contagiato pure lui. È un’acciuga, speriamo trovi la forza di sopravvivere! E non sono d’accordo con quegli infami che dicono che più che Brigitte bisogna controllare la salute di Alexandre. Brigitte è molto più anziana del virile poliziotto, e comunque la salute è importante per tutti.

Giuseppe Tubi

Lettera 12

MACRON AL SISI

Caro Dago, Emmanuel Macron positivo al Covid. E fin qui ci sta. Ma il problema è che il pirla potrebbe aver contagiato mezza mondo visto che negli ultimi giorni ha incontrato un sacco di leader. Ma come, predicano comportamenti responsabili e smart working e poi loro si muovono a c**zo di cane? Ma vogliamo affiancare un assistente sociale a questi decerebrati che così forse non rimediano più pessime figure? I negazionisti che si infettano hanno almeno la "giustificazione" di comportamenti coerenti con quel che predicano. Ma per tutti gli altri non ci sono scuse.

paolo flores d'arcais

S.d.A.

Lettera 13

Caro Dago, magnitudo 3.9, terremoto a Milano. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: "Il più forte sisma nella zona degli ultimi 500 anni". Se due più due fa quattro, dev'essere per forza colpa dei cambiamenti climatici...

Gaetano Lulli

Lettera 14

TERREMOTO MILANO

Dago darling, terremoto a Milano ieri! Si vede proprio che sono invecchiata, perché - pur abitando in alto - non mi sono accorta di nulla.

Mentre mi ero accorta sia di quello del Friuli tanti anni fa sia di quello nel Garda bresciano circa 15 anni fa. Intanto si apprende del piccolo terremoto finanziario che s'abbatterà presto su MicroMega, a cui il Gruppo Gedi taglierà i fondi, cessando di editarlo.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

La Faq é: chi correrà in aiuto (non solo morale) di Paolo Flores d'Arcais? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 15

Caro Dago, il premier Conte: "Serve struttura per garantire attuazione del Recovery Plan". Sì, e come capostruttura un nome a caso... Arcuri?

Licio Ferdi

Lettera 16

GIUSEPPE CONTE - MATTEO RENZI

Caro Dago, Renzi al Governo: "Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia Viva saluta tutti e toglie il disturbo". Insomma, come ha fatto già da tempo con gli elettori.

Corda

Lettera 17

Caro Dago, quest'anno tra i big di Sanremo il Diavolo (col suo "sterco") e l'Acquasanta: Fedez e la Berti. A prima vista mondi distanti, ma i Ferragnez di "Fin che la banca va" non hanno forse parafrasato al meglio una vecchia canzone di Orietta?

Pikappa

SALVATORE SIRIGU

Lettera 18

Caro Dago, il commissario Arcuri: "Entro il prossimo autunno potranno essere vaccinati tutti gli italiani che lo vorranno". La preoccupazione è sapere se potranno non essere vaccinati tutti quelli che non lo vorranno.

Daniele Krumitz

Lettera 19

Salve,

le scrivo da tifoso, sono un vostro appassionato lettore, però nell'articolo qua di seguito

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/si-vede-ancora-mano-ldquo-maestro-rdquo-giampaolo-255917.htm

ESSELUNGA GENOVA 1

viene definito inspiegabile il fatto che Sirigu sia andato in panchina. Capisco che non vi interessino molto le sorti del Torino ma vi interessiate soprattutto a quelle di Cairo, a voi un pò inviso (posizione rispettabilissima, ci mancherebbe), però se aveste visto le prestazioni di Sirigu in questi mesi forse lo avreste mandato anche voi in panchina. E non solo le prestazioni ma anche l'atteggiamento in campo (ride dopo aver perso come con l'udinese) e sembra non solo in campo......

Mi sembrava doverosa come puntualizzazione, Sirigu ha grossissime colpe per la classifica deficitaria del Torino forse è arrivato il momento che se ne ritorni in Sardegna.

Per la cronaca suggerisco di guardare anche l'arbitraggio di ieri di Abisso, se fosse capitato a qualcuno che conta di più sarebbe venuto giù il mondo.

Saluti

Alessandro

ESSELUNGA GENOVA 3

Lettera 20

Caro Dago,

se vuoi leggere un bel l’articolo di disinformazione dovresti leggere quello apparso sul Corriere di ieri relativo all’apertura di un nuovo supermercato dell’Esselunga a Genova dopo ben 36 anni da quando tale società aveva acquistato il terreno per costruirvelo.

L’autrice, con un articolo che occupa una mezza pagina del giornale, attribuisce disinvoltamente ad una non meglio identificata “burocrazia” ed ad un imprecisato “presidio territoriale” le cause di un tale mostruoso ritardo.

MARINA CAPROTTI GIULIANA ALBERA BERNARDO CAPROTTI

La giornalista nel suo pur lungo articolo si dimentica di ricordare ai lettori che per “burocrazia” si deve intendere gli enti locali guidati nel tempo dal PCI poi dai PDS e infine dai DS che hanno frapposto tutti gli ostacoli possibili ed impossibili all’apertura dei Super dell’Esselunga e che per “presidio territoriale” si debba intendere gli interessi delle coop rosse nel tentativo di evitare la concorrenza dell’Esselunga.

Naturalmente nel lungo articolo in cui ci viene narrato ogni dettaglio della cerimonia di inaugurazione l’autrice non fa alcun accenno né ai comportamenti delle giunte a guida PCI/PDS/PD né alle Coop rosse né alle sentenze che hanno condannato le Coop rosse per concorrenza sleale nei confronti di Esselunga né al famoso libro di Caprotti intitolato “Falce e carrello”.

donald trump unico senza mascherina alla partita west point vs annapolis

In conclusione, non mi sembra proprio che il Corriere faccia una bella figura pubblicando questo articolo.

Pietro Volpi

Lettera 21

Caro Dagos, Trump ha nominato tre giudici conservatori alla Corte Suprema e loro, come prima cosa, che fanno? Si schierano contro il ricorso del Texas di verificare gli scrutini dei quattro Stati passati per via postale a Biden con la motivazione che uno Stato non può interferire in quello che succede negli altri: come se chiedere una riconta fosse interferenza!

mike pence

Invece di accertare se i brogli ci sono stati, se lo spoglio ha comportato frode alla legge e alla democrazia, meglio la soluzione che riscatta i giudici 'originalisti' nominati da Trump dal peccato originale di essere stati nominati da lui. La macchina del consenso e del fango leftist/dem è più forte della Corte Suprema. Un verdetto senza appello per la fine della democrazia americana.

Raider

Lettera 22

Caro Dago, Covid, Pence e la moglie si vaccinano in pubblico: "E' efficace e sicuro". Trump ha mandato avanti i due per vedere cosa succede. Come l'assaggiatore per chi teme di essere avvelenato.

Pino Valle

Lettera 23

Buondì,

giampaolo gazzetta

scrivo a proposito della crisi irreversibile del Toro. I problemi vengono da molto lontano. In oltre 15 anni di presidenza, Cairo non ha mai costruito una struttura societaria solida. Da due stagioni trattiene giocatori controvoglia (Sirigu, Izzo, N'Koulou) e spende cifre alte per dei mediocri spacciati da campioni (Verdi e Zaza).

Il Toro ha l'ottavo monte ingaggi della Serie A. È malconsigliato e non ha uno staff all'altezza. Si innamora degli allenatori e li strapaga, salvo poi non metterli in condizioni di lavorare con rose sbagliate e incomplete. Il Toro è la squadra in assoluto più bistrattata dagli arbitri, da anni e non cambia mai nulla.

Non valorizza il Filadelfia che potrebbe e dovrebbe essere un patrimonio di tutto il tifo granata. Da anni si riempe la bocca con la famosa vittoria a Bilbao ma si dimentica sempre che da quando c'è lui il Torino è la squadra più battuta dalla Juventus in assoluto.

Se non vuole vendere, si circondi almeno di persone capaci e inizi a delegare. In ogni caso, la Serie B è ormai cosa certa.

Alessandro Vai