POSTA! – ZELENSKY E GRILLO, DUE MODI DIVERSI DI INTERPRETARE LA COMICITÀ; IN ANTINOMIA. IL PRIMO FINO A UN CERTO PUNTO, IL SECONDO A OLTRANZA - CARO DAGO, AMADEUS CONFERMATO ALLA GUIDA DI SANREMO PER IL 2023 E 2024. SEMPRE CHE PUTIN NON SI SPINGA FIN SULLA RIVIERA E LO SOSTITUISCA CON VALERIJ GERGIEV...

Riceviamo e pubblichiamo:

SALVINI CON IL CARTELLO SOS UCRAINA

Lettera 1

Dago,

continuando cosi la lega si scava la fossa da sola. I tempi della protesta indiscriminata sono passati, ora l'emergenza ucraina e in sottofondo quella del covid impongono testa lucida e nervi saldi, non frizzi lazzi e putipu'.

Sulla riforma del catasto, passata per un soffio, chi ha votato contro ha perso l'ennesima occasione per modernizzare il paese, pensando all'Italia e non ai soli interessi corporativi.

volodymyr zelensky e jens stoltenberg 6

MP

Lettera 2

Caro Dago, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "L'invasione russa dell'Ucraina è la peggiore aggressione militare da decenni con città, scuole, ospedali ed edifici residenziali bombardati e attacchi alle centrali nucleari". Ma davvero crede che qualcuno possa bersi la storiella dei russi che vogliono far saltare in aria una centrale nucleare che sta a due passi da casa loro? Ma pensa che siamo nati tutti in Norvegia sotto a una tartina di salmone?

jens stoltenberg

Gildo Cervani

Lettera 3

Caro Dago, al sig. De Caro che tiene tanto alla targa del suo Putin, di andare a vedere il filmato da te pubblicato nel quale soldati russi ammazzano padre e figlio inermi. De Caro...dimettiti!

FB

Lettera 4

Egregio signor Dagospia,

Zelensky e Grillo, due modi diversi di interpretare la comicità; in antinomia. Il primo fino a un certo punto, il secondo a oltranza.

Ben distintamente saluto.

Ottoblick

Lettera 5

Caro Dago, l'euro scende al minimo dal maggio 2020 sul dollaro. E qui, se a Bruxelles non sono tutti scemi, dovrebbero cominciare a pensare che forse gli americani non stanno remando per gli interessi dell'Europa, ma solo per i loro... Si attendono commenti dalla quota rosa sul divano...

zelensky putin

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago, Amadeus confermato alla guida di Sanremo per il 2023 e 2024. Sempre che Putin non si spinga fin sulla Riviera e lo sostituisca con Valerij Gergiev...

Scottie

Lettera 7

Caro Dago

La caccia all’orso può sempre avere conseguenze imprevedibili. Un orso russo adulto pesa fino a 5 tonnellate. Può correre veloce come un cavallo, saltare e arrampicarsi sugli alberi.

COLETTA AMADEUS

Non ci vede benissimo come noi, ma ha orecchie e naso impareggiabili . Se dai la caccia agli orsi, russi o non, e li spaventi o li ferisci, diventano molto pericolosi. Se non li abbatti al primo colpo scappano e impazziscono. Chiunque sarà sulla loro strada sarà in serio pericolo.

Forse la causa si tutto ciò che vediamo oggi è una caccia all’orso russo iniziata all’inizio di questo secolo e finita male. L’orso è ancora vivo e lo abbiamo fatto impazzire. Sta facendo una strage. Riusciremo ad abbatterlo? Probabilmente no.

Come il passo biblico “muoia Sansone e tutti i filistei” perderemo tutti, chi più e chi meno.

Piero delle Nevi

Lettera 8

VLADIMIR PUTIN PRIMA DOPO

Dago colendissimo,

nelle redazioni dei media della Italietta appaiono a più riprese torme di anime belle (con contorno di prostitute….) che in nome della democrazia danno spazio a quanti ritengono che il Sor Vladimir abbia le sue più che valide ragioni.

Le suddette anime, che se per strada dovessero incontrare un energumeno che sta massacrando un bambino, invocherebbero subitamente l’invio di un messaggero di pace, perché è noto che al sentire la parola magica – pace - l’energumeno cesserebbe immediatamente l’aggressione.

Intanto l’Incredibile Hulk non può essere disturbato, tanto è impegnato a riconquistare i cuori degli ucraini, che ultimamente si erano fatti un po' freddini, mandando di continuo fiori a grappolo e cioccolatini termobarici. Obiettivo dell’intervento è quello di ricreare un ambiente allegro, facilitando la ricongiunzione della Ucraina con Santa Madre Russia e il figlio prediletto Vladimir.

Il tema della parata era Vladimir Putin

Fra le anime belle si fa notare il corrispondente RAI da Mosca, che tuttavia sta creando imbarazzo al reparto commerciale della stessa RAI, in quanto non sanno a quale ufficio del Cremlino inviare fattura per il servizio di pubbliche relazioni.

Saluti da Stregatto

Lettera 9

Caro Dago, "Le disposizioni che escludono da alcuni bonus (come il bonus bebè e quello di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono incostituzionali perché istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso". Ma alla Consulta c'è gente con problemi di alcolismo? Avanti con pagliacciate simili e poi per forza che i migranti vengono tutti qui. Non esiste al mondo un Paese più stupido e masochista del nostro: barba e capelli servizio completo gratuito!

VLADIMIR PUTIN E BORIS ELTSIN

Ranio

Lettera 10

Caro Dago, al tavolo delle trattative i russi in giacca e cravatta, gli ucraini informali con felpa. Per trovare un capace mediatore tra le parti, cerchiamolo nel settore moda… Armani, Cucinelli, Prada…

Saluti, Labond

Lettera 11

Caro Dago,

“la guerra più annunciata della storia (e che si poteva evitare)"? Certo. Bastava che uno qualunque dei 30 membri della NATO annunciasse che se l’Ucraina avesse chiesto di entrare, avrebbe posto il veto, ai sensi dell’art.10 del trattato che richiede l’unanimità per accogliere nuovi membri

L. A. Voisin

Lettera 12

putin nel sottomarino

Caro Dago, da rappresentanti di vari governi iniziano a filtrare considerazioni preoccupate sulla salute mentale di Putin. La cosa più inquietante è proprio questa...speriamo che ci pensino i russi a cacciare il pazzo!

FB

Lettera 13

Poi, dicono che Putin è un ditattore perché limita i diritti civili e lgbqti+, la libertà di espressione e di manifestazione e ora, chiude siti e censura la stampa sulla guerra in corso. Da noi? Se non accettate la gender culture, specie nelle scuole, trovando assurdo che si proibiscano le terapie di riconversione all'eterosessualità e se non approvate le richieste su utero in affitto, adozioni gay, ecc... siete messi alla gogna e passibili di sanzioni di legge per "discorsi di odio".

vladimir putin

Le manifestazioni dei no vax a Trieste sono state represse a forza di manganellate dalla polizia della Lamorgese e i leader della protesta convenientemente criminalizzati da stampa e tv. Ora, si chiudono Sputnik e Russia Today e L'antidiplomatico perché colpevoli di "narrazione" non in linea con le versioni autorizzate; si stilano liste di proscrizione di filo-russi e si monitorano cittadini che, peraltro, non osano neppure manifestare in corteo e perciò, scrivono sul web in dissenso dalla deriva atlantista.

Stando così le cose, sarà pure esecrabilmente putiniano sostenerlo, ma le ragioni e i torti non stanno da una parte sola: e la libertà, da nessuna parte.

Raider

Lettera 14

Caro Dago,

dopo aver letto su questo "disgraziato sito" quanto scritto dal direttore del Museo della Brigata Ebraica in merito alle dichiarazioni del presidente dell'ANPI, mi è venuta la curiosità di saperne di più su questa Associazione ed ho scoperto che conta più di 120.000 iscritti. Di questi, quanti sono i reduci della lotta partigiana? Considerato che sono passati 77 anni dalla fine della guerra, non credo molti. Augurando agli ex combattenti "lunga vita e prosperità", quando inevitabilmente questi non ci saranno più è previsto un cambio di ragione sociale?

Chiedo per un amico...

VLADIMIR PUTIN

Gialtiero Bianco

Lettera 15

Caro Dago, Fisco, Berlusconi a Draghi: "Mai nuove tasse sulla casa". Sugli appartamenti?

F.G.

Lettera 16

Caro Dago, circolare del ministero della Salute: "Le Regioni devono predisporre risorse per garantire tamponi e vaccini anti-Covid ai rifugiati dell'Ucraina". Allora forse a noi italiani conviene prendere la cittadinanza ucraina. Se è la via per avere il tampone gratis e non doverlo pagare ogni volta 15 euro.

Martino Capicchioni

Lettera 17

Dago, io sto con gli Ucraini, ma le leggi debbono essere uguali per tutti: il Governo deve rendere obbligatori i tamponi e i vaccini per i profughi, o qui si rischiano guai seri! Se io prendessi il covid perché contagiato da un ucraino non tamponato/vaccinato e se poi per colpa del covid dovessi morire, o restare invalido: di chi sarebbe la colpa? Chi risarcirebbe la mia famiglia? Dago, o al Governo si svegliano e prendono provvedimenti per la vaccinazione obbligatoria degli Ucraini, o qui a breve i profughi ucraini non saranno più così ben visti!

la conferenza stampa di fine anno di vladimir putin 30

Francesco Polidori

Lettera 18

Dago, ieri e l'altroieri non mi hai pubblicato, quindi oggi ci riprovo e ti scrivo la stessa cosa, vediamo se oggi mi pubblichi o se oppure hai paura dell'anpi!

Dago, visto il coraggio e l'abilità con la quale gli Ucraini si difendono dal soverchiante esercito russo, mi viene spontaneo arrabbiarmi: ma perché abbiamo dato miliardi di euro in armamenti agli Afgani?

Ma perché mai lo abbiamo fatto: non potevamo dare quelle armi agli Ucraini?! Loro mica le avrebbero regalate ai talebani dopo l'immediata resa, con quelle armi gli Ucraini avrebbero fatto il culo a quel porco di Putin!

vladimir putin 6

PS Ho dimenticato una cosa: le hai sentite le indegne parole dette dal capo dell'anpi? I vecchi amici di Stalin e di tutta la cricca sovietica-comunista non si smentiscono mai: sempre e solo contro gli USA...sempre e solo contro la NATO! Meno male che noi ci stiamo ben coperti sotto l'ombrello NATO...meno male che gli USA sono i nostri alleati...e meno male che gli USA vennero in Europa a liberarci dal nazi-fascismo: sì, ci hanno liberato gli Americani, i presunti partigiani sono decenni che provano a rubare meriti che non hanno!

Gli USA hanno sconfitto il nazi-fascismo, lo hanno fatto ad un prezzo altissimo, sono loro che debbono essere ringraziati in eterno dagli Italiani e da chi conosce la storia: i partigiani sono 80 anni che cercano di rubare gli onori Americani e possono pure continuare a farlo per altri 80 anni, tanto non riusciranno mai a diventare quello che non sono, quello che non sono stati e quelli che non saranno mai!

papa wojtyla 66

Francesco Polidori

Lettera 19

Reverendo Dago,

non ci sono più le mezze stagioni di una volta e nemmeno i Papi di quella volta:

Al tempo di Giovanni Paolo II ogni giorno partiva dalla stazione ferroviaria del Vaticano almeno un treno pieno di aiuti ai polacchi che lottavano contro i russi. Dicono gli storici che c' era di tutto nei vagoni mentre come al solito l' Europa libera temporeggiava in attesa delle decisioni yankee.

xi jinping vladimir putin

Oggi che gli invasori di una volta, Budapest '56 e di Praga ''68 ' sfondano in Ucraina. Quanti treni partono da quella mitica stazione ferroviaria per aiutare le vittime dell' eterno imperialismo delle genti russe prima zariste poi sovietiche ora putiniane. Chissà se un qualsiasi giornalista chiederà a Francesco e suoi collaboratori se partirà un primo treno. Fortunatamente in tanti, romani e non, portano alla Chiesa Cattolica di Rito Ucraino in via Boccea sia conforto che aiuto materiale.

saluti - peprig -

Lettera 20

Caro Dago, avrebbe potuto essere una guerra tra due Stati. Russia e Ucraina avrebbero potuto vedersela tra loro. E invece di tapparsi occhi, orecchie, naso e bocca e voltarsi dall'altra parte come fanno tutti i giorni con la Cina (anche quando ci ha mandato il Covid!), i cretinetti che governano il mondo, grazie all'utilizzo delle sanzioni, hanno deciso di trasformare un conflitto circoscritto ai margini d'Europa in una guerra economica mondiale coi prezzi delle materie prime alle stelle. E poi si lamentano dei complottisti!

VLADIMIR PUTIN

Mich

Lettera 21

Caro Dago, guerra Russia-Ucraina, per l'Onu i morti civili sono 249, per Kiev oltre 2.000. Zelensky ha i numeri del comico!

Pop Cop

Lettera 22

Caro Dago, guerra in Ucraina, Matteo Salvini fa il progressista e dice di voler andare al confine della Polonia per fermare i missili con il proprio corpo (non ha detto proprio così ma lo ha fatto capire...). A breve lo vedremo tra Carola Rackete e Richard Gere su una nave Ong per accertarsi che i naufraghi africani salvati nel Mediterraneo stiano tutti bene?

Oreste Grante

Lo scarso rispetto dei Russi per la vita umana, differente dal sentimento dei popoli europei, avrebbe portato stanotte a tentare di danneggiare una centrale nucleare dell’Ucraina.

warren buffett con barack obama 1

Sarei interessato a conoscere se un aumento dei valori della radioattività che dovesse arrivare sui territori degli stati aderenti all'Alleanza Atlantica per scellerate azioni russe, farebbe scattare le difese della NATO.

Fabbixio

Lettera 23

Egregio signor Dagospia,

nei suoi consigli per una vita saggia Warren Buffet: "Cercate la realizzazione personale e non il profitto"....... a quello ci penso io!

Ben distintamente saluto.

Xi Jinping e Vladimir Putin

Ottoblick

Lettera 24

D’Agostino c’è un limite a tutto !

D’accordo, nel propagare merda, sozzura e schifezza , te le cavi bene !

Sei un vero leader tra le fogne, un sorcio-pantegana tatuato che lavora sodo: tette, culi, cazzi, cullatoni, pervertiti sono il tuo pane quotidiano che dividi con altri tuoi compagni di merende (giusti, muggini, costa, vanitycacca fair…).

Fin qui niente di nuovo, ma quello che fa scompisciare è quando ti metti tu (boh!) o i tuoi segreti esperti a scrivere i caganti dago report . Di ogni tipo e risma. C’è da pisciarsi addosso dal ridere: praticamente segui l’onda a rimorchio ma quando prevedi stecchi sempre! Fare report su Putin e Xi Jinping è il massimo della cazzoneria, del libitum bacato e pecoreccio, della megalomania tatuata !

Scrivi ancora, mi fai divertire !

Grazie