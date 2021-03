POSTA! - OGGI DEL PCI NON C’È NEMMENO PIÙ LA BOTTEGA E I SUOI CAPETTI EX RIVOLUZIONARI DISCETTANO DI DEMOCRAZIA, MERCATO E LIBERALISMI VARI. PER QUESTO AGLI SPIONI PROFESSIONALI, VENUTA MENO LA POLITICA MILITARE, NON RIMANE CHE GETTARSI NELLE BRACCIA DEI MILITARI TOUT COURT PROVANDO UN PO’ DI MALINCONIA PER QUEL MONDO UN TEMPO ORDINATO E RIMANER FREGATI DA UN CAPITANO DI FREGATA…

Riceviamo e pubblichiamo:

WALTER BIOT

Lettera 1

LA FREGATURA DEL CAPITANO DI FREGATA

Caro Dago,

bei tempi quelli in cui si poteva accusare la mattitudine, savissima, del picconatore Cossiga e le trame delle Gladio Bianche di ogni misfatto democratico così da distrarre l’attenzione su un'oliatissima pratica repubblicana, post resistenziale, che consentiva al principale partito di opposizione e alla sua organizzazione militare, la Gladio Rossa - quella sì anti costituzionale e antiatlantica - d'inoltrare, diligentemente, tutte le informazioni, militari e non, utili a far monitorare il nostro Paese dalla principale forza avversaria del nostro sistema di libertà e di mercato: l’URSS.

francesco cossiga 3

Oggi del PCI non c’è nemmeno più la bottega e i suoi capetti ex rivoluzionari discettano di democrazia, mercato e liberalismi vari.

Per questo agli spioni professionali, venuta meno la politica militare, non rimane che gettarsi nelle braccia dei militari tout court provando un po’ di malinconia per quel mondo un tempo ordinato e rimaner fregati da un capitano di fregata.

Giovanni Bertuccio

PALMIRO TOGLIATTI ENRICO BERLINGUER

Lettera 2

Caro Dago

Nella guerra di spie tra Italia e Russia l'ufficiale della Marina Militare Italiana, capitano di fregata, è stato fregato dai Carabinieri del ROS.

Lettera 3

Caro Dago, Papa Francesco: "Gesù disse una volta: ci sono due Signori nel mondo, Dio e il denaro, chi serve il denaro è contro Dio". Mah, in Vaticano non è che siano proprio poveri in canna. Forse Bergoglio ricorda male.

GLADIO

Berto

Lettera 4

Caro Dago, sulla rotta Mosca-San Marino-Roma.

Da Sputnik a sputtanatik.

Saluti, Labond

Lettera 5

La psichiatra di Yale Brandy Lee ha detto che l' avvocato di Trump ha una malattia mentale. Praticamente matto da legale.

Lettera 6

Caro Dago, Istat: "Crescita zero per i prezzi del carrello della spesa". Come per il canone Rai gli aumenti ci verranno addebitati tutti sulle bollette?

LA PSICHIATRA BRANDY LEE

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Per i viaggi all’estero doppio tampone". Uno davanti e uno dietro?

Pikappa

Lettera 8

Mitico Dago, in tema di vaccinazioni e restrizioni Covid, ma nessuno si chiede come si fa a tenere sotto controllo quell’esercito di clandestini/nomadi che circolano liberamente per il nostro paese?

WALTER BIOT

Non voglio addentrarmi nei soliti luoghi comuni del razzismo e/o del finto buonismo, il mio quesito è inerente al controllo sanitario a cui siamo costretti da oltre un anno. Ma i clandestini in libera circolazione, che nessuno ha la più pallida idea di quanti siano (provare per credere, fate una ricerca su Google), come facciamo ad imporgli il vaccino, ad evitare di usare i mezzi pubblici se infetti, ad evitare assembramenti nei campi nomadi/centri di accoglienza, a evitare che scorrazzino liberamente in lungo ed in largo per la penisola?

ENRICO LETTA GIUSEPPE CONTE

Ma forse non sarà che l’unica soluzione è chiudere in casa tutto il resto della popolazione? Un po’ come succede con i furti, visto che le galere sono piene ed i ladri sono liberi di circolare, la soluzione è mettere le sbarre alle finestre e blindarsi dentro.

Stefano55

Lettera 9

Caro Dago, parole solenni, ieri, dal segretario Dem: "Pd incrostato di maschilismo, serve cura shock". La cura sciocca di Enrico bur-Letta che dall'alto della sua carica impone qualche pennellata rosa qua e là?

giorgia meloni enrico letta

Rob Perini

Lettera 10

Caro Dago, a Renato Brunetta e a Giorgia Meloni gliene hanno dette di tutti i colori a causa della statura. Ora, dopo l'elezione a capogruppo Pd alla Camera, gli spiritosoni di sinistra cosa scriveranno? "Debora Serracchiani oltre alle gambe c'è di più"?

L.Abrami

Lettera 11

antonio tajani foto di bacco (2)

Caro Dago, il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani: "Il Governo durerà fino all'elezione del capo dello Stato". E noi che stavamo a scervellarci sul motivo che aveva indotto partiti così diversi a trovare un accordo per governare assieme...

Scottie

Lettera 12

Caro Dago, vaccini, in consegna in Italia oltre un milione di dosi Pfizer. Ma se tutti i giorni leggiamo di milionate di dosi in arrivo, come mai stiamo così indietro con le vaccinazioni?

vaccino pfizer

Neal Caffrey

Lettera 13

Caro Dago, gli Stati Uniti e 13 Paesi alleati hanno espresso "preoccupazione" per l'esito dell'indagine sulle origini del Covid svolta dall'Oms in Cina. E hanno il coraggio di chiamarla "indagine"? Si tratta di incontri in cui Xi Jinping recapita istruzioni su cosa dire o non dire. Aveva fatto bene Trump a tagliare i fondi all'Oms a guida Ghebreyesus: è una buffonata mangiasoldi.. E infatti Biden ha subito ricominciato a buttare soldi nella greppia.

Xi Jinping CINA

F.T.

Lettera 14

Sul Corriere della sera si parla ancora di nostalgici. Ci sono nostalgici anche in partiti che non hanno fatto alcuna autocritica nonostante il giubilo di interi numerosi popoli che hanno festeggiato la FINE DEL MARXISMO nei loro paesi.

Proprio perchè il marxismo é notoriamente foriero di miseria e schiavitu, piu di ogni altro assolutismo (si veda la Coreadelnord) sono quelle le nostalgie da guarire per prime. Invece di allearvisi e di accettarle nell'ambito democratico.

MADIA SERRACCHIANI

Per esempio ricordiamo l'assenza di sindacalismo nei paesi ancora rossi. Gli antifascisti di mestiere guardino il loro trave prima della pagliuzza altrui. Gb Oneto

Ps come mai non vediamo nostalgici nei partiti in cui rinasce il marxismo ?

Lettera 15

one observatory circle 17

Caro Dago, nei tg Rai l'elezione di Debora Serracchiani a capogruppo del Pd alla Camera non è una notiziola, ma un "evento" da titoli di apertura. A quanti altri partiti la tv pubblica riserva un simile trattamento?

Gildo Cervani

Lettera 16

kamala harris e doug emhoff

Caro Dago, a nove settimane dall'entrata in carica Kamala Harris ancora non è riuscita a mettere piede in One Observatory Circle, la residenza che dal 1974 è destinata al vicepresidente degli Stati Uniti. E meno male che l'amministrazione Biden è quella "antirazzista", che pensa che gli afroamericani debbano avere gli stessi diritti dei bianchi. O "Sleepy Joe" s'è addormentato o è in malafede. In entrambi i casi sta facendo una pessima figura.

Giuliano Stili

Lettera 17

nicola piepoli

Caro Dago, "ha solo parlato troppo", dice Travaglio del suo pupillo Scanzi. Del "caregiver", invece, il solitamente garrulo Marcolino ne ha parlato troppo poco.

Giorgio Colomba

Lettera 18

Caro Dago, a 86 anni il sondaggista Nicola Piepoli, a Milano, non è ancora stato vaccinato contro il Covid. Ma ha provato a dire "My name is Scanzi. Andrea Scanzi"?

Jonas Pardi

Lettera 19

Dago darling, ora che parrebbe che Andrea Scanzi sia stato "bandito" sia da la7 sia dalla Rai, dove troverà mezzi di sostentamento? Collaborando con Mediaset o Sky, che quindi diventeranno i suoi "caregivers"? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

Caro Dago,

BIANCA BERLINGUER ANDREA SCANZI

per le vaccinazioni per gli ultraottantenni (è molto più chic dire over 80) La Toscana secondo il presidente Giani è all'avanguardia.

I poveri medici di base sono costretti a fare ben SEI vaccinazioni a settimana e questo, secondo il dottor Alessio Nastruzzi segretario generale della federazione relativa li rende STREMATI.

Secondo me è obbligatorio ricoverarli con urgenza per evitare l'estinzione della razza. Evidentemente i "sanitari eroi" cui fa riferimento il presidente Mattarella sono di un'altra specie.

ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO

A Napoli si dice mettiteve scuorno!

Luciano Venturini Autieri

Lettera 21

Caro Dago, il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato nome e diventa "Vaxzevria". E ha fatto anche plastica facciale e bugiardino falso?

Gripp

Lettera 22

ANDREA SCANZI CON IL PADRE LUCIANO

Dagosapiens, non so se ti è capitato di vedere che il padre di Andrea Scanzi il 10 Marzo ha scritto su (lucianoscanzi.it) in uno dei suoi incazzatissimi articoletti, che siamo invasi da "variopinti furbetti, se è vero che un terzo delle vaccinazioni sono toccate a gentaglia che non ne aveva diritto ma che è riuscita a imbucarsi al posto di quelli che ce l’avrebbero avuto.” Nove giorni dopo, prima di partire per una SPA …pentastellata, un “variopinto” si vaccinava come caregiver...

Vittorio Scanzatichepassoio ExInFeltrito

Lettera 23

mario draghi saluta biden consiglio europeo

Caro Dago, Pd, Debora Serracchiani: "Leadership femminile è conquista società". Sì, però nel suo caso è sembrata più che altro una mancetta per tenere buone le donne. Nessuno ha minimamente accennato di mettere alla guida del partito una femmina.

Pop Cop

Lettera 24

Caro e stimato Rob,

grazie per aver riportato la notizia dell'arresto di uno spione italiano al servizio di Putin.

laboratorio di wuhan

Dura lex, sed lex, giusta e puntuale, peccato che, quando dagli archivi di Mosca venne fuori che il Pci di Pecchioli e Berlinguer, nel 1976, mandò a scuola presso la Lubjanka i membri della sua pattuglia clandestina, anche e non solo per compiti di spionaggio a favore dell'Urss, la magistratura sanzionò prestamente i responsabili con... l'archiviazione.

Le ricetrasmittenti del Pci con ponte radio con i servizi della Bulgaria rimasero in funzione dal 1976 al 1981, cioè sino all'attentato a Giovanni Paolo II, perché il Pci, spaventato dalle indagini sulla pista bulgara, ordinò di cessare l'attività.

Giancarlo Lehner

Lettera 25

Caro Dago,

quindi la Russia ci spia... che novità!

il laboratorio di wuhan

Mica è come gli Stati Uniti, che intercettano le telefonate persino dei Presidenti del Consiglio e forse della Repubblica, dei ministri e degli alti funzionari. Che usa Google, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, Instagram ecc. per spiare persino nella vita dei singoli cittadini...

Mica è come la Francia o la Germania, che spiano anche loro le nostre telefonate ed il traffico internet. Mica è come l'Inghilterra, che come per gli Stati Uniti, sfrutta satelliti, telecamere, microfoni, internet e altre diavolerie per spiarci a 360°.

Mica è come la Cina, che riempie i nostri modem, telefonini, portatili ecc. di trojan ed altri malware che aprono linee dirette con Pechino.

Eh sì, Dago, il problema è sempre Putin!

MATTEO SALVINI IN SENATO APPLAUDE DRAGHI

Johnkoenig

Lettera 26

Dago colendissimo, la Organizzazione Mondiale della Sanità pare abbia concluso l’indagine sul virus Corona, avendo stabilito che il laboratorio di Wuhan non è la causa del contagio.

Ma non è questa la domanda a cui avrebbe dovuto dare una risposta. Invece la domanda è: come mai il governo cinese è riuscito a contenere il virus in loco, impedendone il dilagare nel resto della Cina, ma non è riuscito a prevenire la diffusione nel resto del mondo? Suggerirei una altra indagine: scoppiata l’epidemia, il governo cinese l’ha semplicemente lasciata andare (fuori dai propri confini)?

SALVINI DRAGHI

Ed il mondo (soprattutto l’Occidente) ne è stato travolto. La Cina invece è più in forma che mai: si è pappata Hong Kong, minaccia Taiwan, dà un giro di vite sui diritti umani, l’economia va alla grande, etc. In sintesi: forse c’è stata una guerra mondiale (non dichiarata), vinta dalla Cina senza neanche sparare un colpo!

Saluti da Stregatto

Lettera 27

Egregio minchione odiatore non guardo il tuo letamaio ma spero chiederai scusa per le cazzate che scrivi sotto la roboante “dago report “ (de che ? Di chi? Di un pirla). Ti informo che Salvini ha convinto Draghi alla verifica del 15 aprile: se ci sono miglioramenti si allentano le chiusure “

Non scrivere sempre cazzate

Pirla ...

luca palamara roberto rampioni

Lettera 28

Caro Dago,

dopo lo scandalo delle intercettazioni di Palamara, che proprio oggi hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio per rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio dello stesso Palamara e dell'ex procuratore generale della Cassazione, sono sempre più sbalordito dall'ostentato silenzio sulla questione del presidente della repubblica.

Il silenzio di Mattarella, che è anche presidente del CSM, può essere interpretato come un'ammissione che, tutto sommato, non vi siano problemi degni di attenzione nel settore della giustizia nel nostro paese ?

Pietro Volpi

Lettera 29

luca palamara al csm

Dago, tu, a proposito di Letta, il PD e il rilancio del PD stesso, scrivi: " LETTA INSISTE SUL TEMA DELLA PARITA' DI GENERE, DOPO AVER GIA' PROPOSTO QUESTIONI LUNARI COME IL VOTO AI 16ENNI E LO IUS SOLI - TRA CRISI ECONOMICA, NEGOZI CHE CHIUDONO, LICENZIAMENTI E FAMIGLIE A ZERO REDDITO, ENRICHETTO E' CONVINTO DI RILANCIARE IL PARTITO INTESTANDOSI LE BATTAGLIE CHE PIACCIONO AI CIRCOLINI AUTOREFERENZIALI? "

Ma, caro Dago: cosa cazzo è il PD? Te lo dico io: il PD è proprio un circolino autoreferenziale! Un circolino di presunta gente di sinistra con il portafogli a destra! Un circolino con sempre meno gente che lo vota! Un circolino che se ne frega degli Italiani disoccupati, malati, impoveriti e al momento pure molto incazzati!

Dago, al PD interessano solo 3 cose: i froci, i clandestini e che gli stipendi da nababbi che incassano gli vengano versati puntualmente tutti i 27 del mese!

Francesco Polidori