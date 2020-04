POSTA! - I PAESI BASSI ATTRAGGONO NON SOLO PER LE BASSE IMPOSTE MA ANCHE PER LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE AZIONI A VOTO MAGGIORATO, CHE SONO INVECE VIETATE IN MOLTI PAESI. CI SONO MOLTISSIME IMPRESE CHE HANNO INFATTI SPOSTATO SOLTANTO LA SEDE LEGALE MA NON QUELLA FISCALE - FORSE DOVREMMO FARE UNA BELLA LISTA DI PRODOTTI OLANDESI E TEDESCHI DA NON ACQUISTARE PER AIUTARE L'ECONOMIA ITALIANA - GLI OLANDESI HANNO FAVORITO LA PROPRIA ECONOMIA E NOI ITALIANI SIAMO STATI FESSI IN QUESTI ANNI…

Lettera 1

GALILEO GALILEI

Forse qualcuno non si ricorda di Galileo e Copernico ,anche loro sono stati accusati di diffondere delle fake news.Meditate gente meditate

S.

Lettera 2

Caro Dago,Questo Briatore ha rotto i c.....i. Ma cosa cavolo vuole a pontificare sempre su quello che è bene per l'Italia essendo cittadino Monegasco e pagando le tasse in Inghilterra. Vada a dare consigli al Principe e alla Regina, o ha paura di essere mandato a fare in c..o ? Solo in Italia si dà credito a questo buffone, manigoldo condannato e biscazziere ladro .

Il Toscano

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

Lettera 3

E smettiamola di piangerci sempre addosso! Sul The Times di Londra una imprenditrice si lamenta che aspetta già da tre settimane l'OK della banca per un prestito garantito dallo Stato, e ancora niente. Come si vede tutto il mondo è paese. E le banche non si smentiscono mai, a qualunque latitudine; e per un semplice ed unico motivo: i soldi è facile darli, ma difficile recuperali.

Gaetano il Siciliano

Lettera 4

Esimio Dago, Il MES "senza condizioni presenti nè future" suona come il rimborso dell'eurotassa una-tantum prodiana del 1996....salvo ulteriori aumenti di tasse e prelievi vari "una-semper" negli anni successivi.

Saluti traditori

Timbrius

merkel macron conte

Lettera 5

Caro Dago, Coronavirus, Conte: "Con le riaperture c'è il rischio di vanificare i risultati". Giustissimo. Però proseguendo con il lockdown c'è il rischio di conseguire anche un altro risultato, che la gente crepi d'indigenza. Bisogna trovare la giusta via di mezzo, perché l'obiettivo deve essere di salvare più persone possibili, non di evitare che ci siano tanti morti per Covid-19.

Cocit

Lettera 6

Caro signore di micro-mega, smettiamo di dire che l'Eu si schianta se incastra l'Italia, chiedo; possibile che tutti gli euroburocrati che dicono no a eurobond siano dei masochisti? Evidentemente si sono acco0rdati per la modalità di killeraggio all'Italia, un boccone super goloso, dopo aver ricavato l'utile forse l'Eu può finire. Il globalismo è fallito. MORTO

CONTE MERKEL

Roberto

Lettera 7

Caro Dago,

Giovedì Santo Giuda "vendette" Gesù. Nel giorno di Giovedì Santo 2020, Conte e Gualtieri "hanno venduto" l'Italia. Amen.

Gianpaolo Martini

Lettera 8

Caro Dago,

Ma se nemmeno riusciamo a capire e a scrivere correttamente quanti soldi ci hanno dato dall’UE... CorSera scrive 1000 miliardi... gli altri meno male che hanno capito che sono 500 miliardi. Fai un po’ te... se nemmeno i conti riusciamo a fare per capire quanti soldi ci hanno dato. E poi scusami, ma tu in banca quando chiedi un mutuo ti hanno mai dato i soldi senza spiegare che ci fai o come pensi di ripagarli? Perché per l’Italia doveva essere diverso? Saluti da chi non si fa dare lezioni da alcuni veramente farabutti (vedere il giornalista che ha fatto ottenere PhD alla figlia con sole raccomandazioni e zero pubblicazioni),

Lisa

CONTE MERKEL

Lettera 9

Egr. Sig. Dago. Una specie di filastrocca veloce veloce. Non capisco quelli che si lamentano (anche se noto nelle loro dichiarazioni un non so che di soddisfazione) che i sovranisti italiani stiano con i sovranisti degli altri paesi che, comportandosi veramente da sovranisti fanno i sovranisti e se ne fregano dell'italia.Se poi fanno i sovranisti anche i governi che odiano i sovranisti finisce che l'unico paese senza sovranisti siamo noi.

Antonio

Lettera 10

Roberto Gualtieri

Caro Dago, Conte e Gualtieri sono stati ascoltati con grande attenzione dall'Eurogruppo mentre con le orecchie d'asino facevano le loro richieste da dietro la lavagna.

Pikappa

Lettera 11

Caro Dago, Eurogruppo, Gentiloni: "Approvato pacchetto Ue senza precedenti". E specificamente per l'Italia. Trattasi di 'pacco' colossale.

Leo Eredi

Lettera 12

A questo punto referendum sull’euro! Il popolo deve decidere se prenderlo in culo o no!

Serve ovviamente un piano concordato per l’italexit! Oppure il default! Oppure una patrimoniale! Insomma visto che nessuno fa ordine, caro Dago, provaci tu a mettere in fila quello che si potrebbe dovrebbe fare! Quando uno dice oppure faremo da soli credo che abbia concordato con tutte le forze politiche l’out out oppure é tanto per dire?

Primo a cosa siamo pronti? Siamo sulla stessa barca e occorre aiutare ad avere visione del futuro con realismo! Se non ora quando?

Gualtieri Conte

Bozh

Lettera 13

Dagovski,

La tradizionale gita di Pasquetta sara’ letteralmente “fuori porta”. Sul pianerottolo.

Buona Pasqua a tutti.

Aigor

Lettera 14

Esimio, I Paesi Bassi (attento che ora Olanda non si può dire più) attraggono non solo per le basse imposte ma anche per la possibilità di emettere azioni a voto maggiorato, che sono invece vietate in molti paesi. Ci sono moltissime imprese che hanno infatti spostato soltanto la sede legale ma non quella fiscale (spesso imprese troppo famose per non subire contraccolpi dallo spostamento anche fiscale).

Sisi

BORIS JOHNSON CORONAVIRUS

Lettera 15

gentil Dago, puoi riferire al Mago di Segrate di tornare a bere aperitivi sui Navigli con Zinga e compagnia? Boris Johnson, diversamente da molti nostri premier (Monti, Renzi, Conte...) si è guadagnato a suon di voti la carica di sindaco di Londra, è stato anche rieletto e ha provveduto ampiamente ai ceti disagiati di una capitale di 8 milioni di abitanti. Mica Firenze o Segrate. E il fatto di portare conforto in ospedale alla popolazione colpita gli fa solo onore, cosa che i nostri governanti - dai terremoti in avanti - ben si guardano di fare. Ma, evidentemente, a questo il Mago non ci arriva: dia una rispolverata alla sua boccia di vetro di quando in quando.

Ossequi, Winston

Lettera 16

Ciao Dago, siccome ho lavorato in Olanda per 10 anni, durante questi giorni sto ricevendo continuamente mail e messaggi da amici e conoscenti che mi scrivono di quanto siano bastardi gli Olandesi. Io provo a spiegargli che non sono dei bastardi, che hanno semplicemente cercato di favorire la propria economia e che noi Italiani abbiamo la responsabilità di questa situazione per quanto siamo stati fessi in questi anni. Detto ciò, da quello che ho imparato nel bene e nel male della loro natura pragmatica, suggerisco ai nostri governanti di mandargli un messaggio nell'unica lingua che possano capire.

Rutte

Grazie!

Andrea Pancaldi, Bologna

Lettera 17

Mitico Dago, Il premier Conte, con la collaborazione di Papa Francesco, hanno congiuntamente deciso un importante stanziamento per dare sollievo alla popolazione Italiana, faranno recapitare a loro spese a ciascuna famiglia un santino di Padre Pio, a cui rivolgere le proprie preghiere di salvezza.

Stefano55

Lettera 18

Caro Dago, il premier Conte: "Posizione mia e del governo sul Mes non cambierà". A 90 gradi con le braghe calate?

kelder rutte

Gianfranco S.

Lettera 19

Caro Dago, Covid-19, il blocco proseguirà fino il 3 di maggio, però riapriranno le librerie. Con sola consegna a domicilio, immaginiamo. Perché in un paese di "non lettori" come l'Italia, sarebbe alquanto bizzarro scoprire di gente che esce da casa col bisogno urgente di doversi recare in libreria.

Gripp

Lettera 20

Dear Dago, falliti per falliti, almeno divertiamoci un pò: leviamo da mezzo questi budini senza palle e mandiamo Varoufakis a trattare per noi! Non potrà MAI fare peggio!

Addio. Boanerges

ANGELA MERKEL MARK RUTTE

Lettera 21

Caro Dago, coronavirus, circolare del Viminale: "A Pasqua controlli sulle seconde case". Però se vai col sacco a pelo, la torcia elettrica, il fornello da campo, la borraccia dell'acqua e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, probabilmente li freghi.

Raphael Colonna

Lettera 22

Caro Dago, perche; non fai una bella lista di prodotti olandesi e tedeschi da non acquistare per aiutare l'economia italiana, e che dire di una bella lista di società' italiane che pagano le tasse in Olanda. Magari per una volta gli italiani potrebbero fare un po' di acquisti italiani ed aiutare il paese.

DadoSav

Lettera 23

Dago sempre più sMagliato? Proposta Dago su fisco e finanza? Dai, sei troppo anziano per giocare a fare il grillino, o per farti imboccare dalla trumpo-leghista ex-craxiana. La tua forza è l’assenza (rarità) di preconcetti. Perché cadere nei cliché popul-sovranisti dei complotti anti-italiani (l’Italia si auto-complotta da sola) e nei retroscena per niente retro, del tutto irrilevanti?

HOEKSTRA E RUTTE

Giuseppe

Lettera 24

Caro Dago, se nessuno - a causa del Covid-19 - coltiva e raccoglie, ad un certo punto cominceranno a scarseggiare i prodotti agricoli. Per una volta, la sempre tanto criticata l'Ue è stata lungimirante, dando il via libera - qualche anno fa - all'utilizzo di insetti per uso alimentare. Potremo così sfamarci col pane di farina di scarafaggi, che dicono sia anche particolarmente buona (puah!!!). E poi si tratta di un tipo di alimento che a volte ti arriva a casa gratuitamente e senza nemmeno bisogno di essere ordinato.

Gildo Cervani

Lettera 25

HOEKSTRA E RUTTE

Caro Dago, sul tuo sito hai presentato i retroscena delle decisioni a cui è giunta l'Europa e ci hai chiesto cosa ne pensassimo. Io parto da un presupposto: il coronavirus ha svelato ciò che molti non vedevano o non volevano vedere, ossia che il concetto di "unità" non esiste in Europa, salvo che per la moneta. D'altronde se c'è concorrenza fiscale tra un paese e l'altro, quale unità dovrebbe esserci? Partendo da questo presupposto, si potrebbe giungere alla conseguenza estrema e clamorosa di compiere il passo di abbandonare la UE.

Cosa che farebbe solo piacere alla UE nordica, dalla cui mentalità noi italiani siamo distanti anni luce (sotto il profilo culturale - così come plasmato dalla religione cattolica e radicato nei nostri costumi, anche nelle manifestazioni non confessionali - e sotto il profilo giuridico ed economico). Ma bisogna pur sempre fare un'analisi costi-benefici e credo che col debito pubblico così alto e che diverrà ancor più alto, non possiamo ridurci a fare la fine dell'Argentina o del Venezuela.

HOEKSTRA E RUTTE

Occorre quindi accettare di stare in "questa" Europa, ma cominciare a fare molto di più i nostri interessi. Possiamo ancora permetterci le spese per accogliere i migranti che le ONG tedesche e (guarda un po'!!) olandesi ci scaricano nel nostro territorio? Non credo proprio, se già non riusciamo a trovare mascherine o a far tamponi per tutti. Comportiamoci di conseguenza e, ove si renda necessario, sequestriamo le loro navi e mettiamo dietro le sbarre sul serio (e non per finta come successo in passato) i loro capitani. In genere non dobbiamo preoccuparci di agire in violazione di trattati già sottoscritti. E con questo rispondo anche alla tua proposta di fermare i flussi finanziari verso l'Olanda.

E' una cosa che va fatta e che sarebbe sempre più utile di scatenare una guerra al ribasso nella tassazione dei redditi di impresa (altrimenti così facendo finiremmo per far gravare le tasse solo su chi non ha queste forme di reddito). Più in generale dobbiamo preoccuparci di fare in Europa gli interessi dell'Italia e non di essere accondiscendenti verso la UE solo perchè "ce lo chiede la UE". Rispondiamo cioè a Olanda e Germania con la loro stessa moneta. Non sarà per loro una risposta particolarmente dolorosa? Pazienza, ma almeno ne guadagneremo noi in dignità.

mark rutte giuseppe conte

Il vero problema di tutto quanto sopra detto, è purtroppo la politica italiana, da sempre troppo accondiscendente verso la UE. Ma come potremmo ora aspettarci questa tirata di redini da parte di chi ci governa? Significherebbe ammettere che i partiti dell'opposizione avevano ragione! Ecco perchè non credo che PD e M5s vogliano ghigliottinare Conte, come tu illustravi.

La conclusione? PD e 5s tireranno a campare con Conte (d'altronde ad agosto scorso sono arrivati all'impensabile, ossia ad allearsi pur di stare al governo), l'Italia accetterà questo finto piano di aiuti che verrà propagandato come una grande vittoria e prepariamoci a tempi molto cupi.

Cari saluti

Pigi