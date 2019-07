POSTA! - IL PIL DELL'ITALIA NEL SECONDO TRIMESTRE È FERMO, CONTINUA LA STAGNAZIONE. VISTO? AVEVA RAGIONE IL PREMIER CONTE CHE A GENNAIO DISSE "SARÀ UN ANNO BELLISSIMO". ALTRIMENTI ORA SAREMMO IN RECESSIONE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

joe biden bernie sanders

Caro Dago, Usa 2020, Sanders attacca Trump: "Sono in vantaggio in Stati chiave". Sì, come no. Anche lui come Hillary Clinton nel 2016 ha già la presidenza chiavi in mano.

Gian Morassi

Lettera 2

Caro Dago, Istat: il Pil dell'Italia nel secondo trimestre è fermo, continua la stagnazione. Visto? Aveva ragione il premier Conte che a gennaio disse "Sarà un anno bellissimo". Altrimenti ora saremmo in recessione.

Luisito Coletti

il principe harry e meghan markle alla prima del re leone 13

Lettera 3

Caro Dago, il principe Harry: "Avremo solo 2 figli, vogliamo rispettare l'ambiente". Generazione di "gretini". Pensa che se invece di 6 o 4 figli ne fa solo 2 che l'ambiente sarà salvo? Che africani, cinesi e musulmani seguiranno il suo esempio applaudendo? Questo è più tonto del suo babbo e della sua mamma messi assieme.

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, ma se Di Mario non vuole che con la Tav il premier Conte faccia un regalo a Macron, perché non fa cadere il governo per chiedere agli italiani cosa ne pensino?

Mauro Soffianopulo

Lettera 5

Caro Dago, la senatrice dem Elizabeth Warren: "Donald Trump disonora l'edificio della presidenza ogni singolo giorno". Invece Bill Clinton lo onorava facendosi fare sesso orale da Monica Lewinsky nello Studio Ovale.

Tas

Lettera 6

cory booker elizabeth warren beto o rourke

Caro Dago, non sarà che tra poco anziché proporre la canonizzazione del poveretto ci sarà da togliere un po' di lodi? Troppe cose non tornano: la moglie avrebbe cercato di dissuaderlo dall'andare (dall'andare in missione lavorativa?), i due cc erano presenti in zona almeno un'ora prima, lui lascia la pistola di ordinanza in caserma (e nella conferenza stampa un imbarazzatissimo superiore dice ai giornalisti" sa lui perché ha lasciato la pistola")...tutto questo non ha l'aria di un incontro organizzato con i due americani in funzione di variabile non prevista e/o impazzita?

G.

silvia costanza romano 3

Lettera 7

Caro Dago, è iniziato a Malindi, in Kenya, il processo per il rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Subito un colpo di scena: uno dei due indiziati, Moses Luari Chende è di fatto libero, avendo pagato una cauzione equivalente a 25mila euro. Una enormità da quelle parti, dove il salario medio sfiora i mille euro l'anno. Ecco, ora può mettersi in viaggio per salire su di un barcone in Libia e venirci a raccontare che fugge da povertà, guerra e carestie. Ci sarà sempre una Boldrini pronta a credergli.

Leo Eredi

Lettera 8

Caro Dago, paragonare quella benda posta sugli occhi di un omicida alla mattanza messicana del G8 di Genova o agli omicidi di Cucchi e Aldrovandi è a dir poco demenziale. Ma certe pippe mentali ce le facciamo solo noi italiani?

[Il Gatto Giacomino]

NAVE GREGORETTI

Lettera 9

Caro Dago, un solo bagno per 116 migranti sulla nave della Guardia costiera Gregoretti ormeggiata nel porto di Augusta in Sicilia? E allora? Anche quando questi hanno il bagno fanno comunque i bisogni in strada, ci sono centinaia di foto su Internet a testimoniarlo. Non vorranno farci credere che ora all'improvviso sentono la mancanza della Jacuzzi? Sono tutti espedienti per riuscire ad entrare in Italia senza averne il diritto.

Ice Nine 1999

Lettera 10

Caro Dago, Valerio Annovazzi, un ex muratore di 60 anni ora in pensione, è riuscito nell'impresa di salire in cima al suo quarto Ottomila senza ossigeno - il Broad Peak in Pakistan - nonostante i due infarti avuti qualche tempo fa. Chissà cosa diranno medici e scienziati, loro che sanno sempre tutto su cosa accadrà se si va contro quel che dice la "Scienza". Arrampicarsi senza ossigeno sulle vette più alte della Terra non sembra proprio l'esercizio ideale per un infartuato 60enne.

Bibi

Lettera 11

NAVE GREGORETTI GUARDIA COSTIERA

Caro Dago, migranti, procuratore di Siracusa Fabio Scavone: "Su nave Guardia Costiera Gregoretti 29 malati, 2 gravi". Chissenefrega. Mia sorella, che riesce a stento a camminare a causa dell'alluce valgo, per operarsi deve aspettare fino a novembre. E già le hanno detto - nella clinica convenzionata - che probabilmente non ci saranno più i fondi per farlo a spese del Servizio Sanitario Nazionale. E perché finiscono i fondi? Perché vengono usati per curare i migranti clandestini che nessuno ha chiamato, invece degli italiani che hanno pagato le tasse. Rimandiamoli in Africa!

C.C.

Lettera 12

Dago amminchiato, purtroppo nel nostro ex Bel Paese il senso della comune Patria si è estinto e a fronte di qualsivoglia comportamento, del Governo delle Forze dell'ordine e/o dell'esercito quel raccogliticcio pure spaesato che rimane della sinistra italiana è sempre pronta a sparare a zero su chiunque dei predetti compia o dica qualcosa che urta cotanta umanità o competenza di lor signori dimenticando le castronerie, chiamiamole così, messe in fila dal dopoguerra sino a due anni fa: per loro è tutto scusato tanto hanno i repubblicones e gli Huffingtoni che li spalleggiano.

Desolato Pic

rocco siffredi e i 25 anni di matrimonio con rosa taszi su novella 2000

Lettera 13

Caro Dago, il prossimo settembre a Budapest - dove vivono, lavorano e suggellano la loro invidiatissima intesa d’amore - Rocco Siffredi e sua moglie Rosa Taszi festeggeranno il primo quarto di secolo vissuto insieme. Chissà se il re del porno accenderà il "candelone".

Eli Crunch

Lettera 14

Caro Dago, condizioni di salute di Schumacher. L''ex manager della Ferrari Jean Todt: "È vero: ho guardato con lui nella sua casa in Svizzera le gare di Formula 1. Michael non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani". Non a caso dice "ho guardato". Perché evidentemente non è in grado di dire cosa l'ex pilota riesca a percepire.

Raphael Colonna

Lettera 15

Caro Dago, si barrica in casa a Pozzuoli con la madre e minaccia suicidio. Giuseppe Di Bonito, 25 anni, chiede una nuova abitazione sul lungomare e un lavoro stabile. Bloccato all'alba da un blitz dei carabinieri. Sarà stato esasperato. Delle necessità degli italiani non frega nulla a nessuno. Se invece a chiedere le stesse cose sono i migranti clandestini allora si mobilitano giornali, radio, tv e pure l'Onu.

Lino

migranti

Lettera 16

Dago darling, lutto nel mondo animale: 200 renne sarebbero morte in Norvegia a causa del surriscaldamento globale (Fonte "Le Figaro"). Lutto nel mondo umano: il jet set é scomparso dalle cronache, ora che milioni di selfie replicanti viaggiano in aereo e impestano il mondo (in questo sto assolutamente con Greta) con il kerosene degli aerei (tanto caro ai grillini).

E quasi 2 miliardi di persone si credono Vip (un tempo voleva dire Very Important Person, ora che sta trionfando la "società liquida e aperta" tanto cara a Soros e Rep, non so) perché possono dire la loro su FessBook. Tu che eri un esperto di edonismo reganiano, saprai certamente se ora c'é quello trumpista.

Ti ricordi quando i very Vip non facevano che volare tra Roma, Parigi, Londra, New York, Venezia, St. Moritz, Gstaad, Garmisch, Megève, St. Tropez, Montecarlo, ecc. Milano non era meta del jet set (magari solo qualcuno per recarsi nel Lake Como), mentre ora é presa d'assalto da moltissimi turisti usa e getta.

P.S. Società liquida e aperta con porti aperti sì, ma porte dei quartieri ricchi e bene (dove trionfa sempre il PD!) rigorosamente chiuse. Ossequi

Natalie Paav