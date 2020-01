POSTA! - PRINCIPE ANDREA: DA CASA A CASINO REALE E’ UN ATTIMO - RENZI: "LA RICREAZIONE È FINITA, ORA SERVE UN'AGENDA RIFORMISTA". MA STARÀ PARLANDO AI SUOI O AI 5 STELLE? DIFFICILE DA CAPIRE, PERCHÉ ORMAI HANNO PIÙ O MENO LO STESSO NUMERO DI ELETTORI…

il principe andrea 5

Lettera 1

Dagovski,

Principe Andrea: da Casa a Casino Reale e’ un attimo.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Salvini annuncia che denuncerà il premier Conte e la ministra dell'Interno Lamorgese per sequestro di persona, dopo che il Governo ha impiegato 4 giorni per concedere un porto sicuro alla nave Ong Ocean Viking con 403 migranti a bordo. Tempo perso. Di sinistra il Governo, di sinistra la magistratura, e quindi tenere a mollo i migranti anche per un mese non è reato.

Flavio

il principe andrea 4

Lettera 3

Caro Dago, al via a Parigi lo sgombero di una mega baraccopoli dove vivevano diverse centinaia di migranti. Un chiaro segnale che si preparano ad accogliere i "ricollocamenti" dei clandestini provenienti dall'Italia.

Fabrizio Mayer

Lettera 4

Caro Dago, la sinistra ha talmente festeggiato e celebrato sui media l'imprevista ed epocale vittoria di Bonaccini in Emilia-Romagna, che ora il 25 Aprile, al confronto, rischierà di sembrare una festa fascista.

Rob Perini

Lettera 5

locuste

Caro Dago, a causa del coronavirus i cinesi stanno costruendo diversi ospedali a tempo di record. Si parla di qualche settimana. Non potremmo chiedergli di costruirci il Ponte di Messina e il Morandi di Genova per Pasqua?

Jantra

Lettera 6

Caro Dago, milioni di locuste stanno divorando alberi e coltivazioni del Kenya, della Somaglia e dell'Etiopia. È l'invasione peggiore degli ultimi 70 anni. Ora manca solo un inviato del New York Times o del Washington Post che le intervisti, per sentirsi dire che sono lì a causa dei cambiamenti climatici. Infatti nella Storia mai e poi mai si è avuta menzione di episodi del genere... Nemmeno nella Bibbia.

Soset

elicottero kobe bryant 5

Lettera 7

Caro Dago, naturalmente a tutti spiace che sia scomparso in maniera così tragica un grande campione come Kobe Bryant. Ma i media la stanno facendo fuori dal vaso. Sembra sia morto un dio senza difetti. Fortuna che almeno sui social qualcuno rievocchi anche i lati negativi. La venerazione è l'altra faccia della medaglia contrapposta all'odio, ed entrambe non sono foriere di cose positive.

Lino

Lettera 8

Caro Dago, Renzi: "La ricreazione è finita, ora serve un'agenda riformista". Ma starà parlando ai suoi o ai 5 Stelle? Difficile da capire, perché ormai hanno più o meno lo stesso numero di elettori.

Berto

Lettera 9

luigi di maio vito crimi

La Lega ha ripreso consensi abbandonando discorsi di autonomia, federalismo, acqua del Po e stupidaggini varie. Si è buttata su lotta alle tasse, e alla Fornero. Mollando il Governo perché sapeva di non essere in grado di mantenere le promesse. Troppo facile...

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago, si aggrava il bilancio delle vittime del coronavirus in Cina. Il numero dei morti è salito a 106. Ma come 106? Se il contagio è iniziato ai primi di dicembre - due mesi fa - 106 saranno i morti di un singolo condominio. Quanto bisogna aspettare per avere numeri veri?

luigi di maio vito crimi 3

Bug

Lettera 11

Caro Dago, dopo il disastroso risultato dei grillini alle Regionali, l'Italia è governata dal Pd più i 5 Stellemenoelle: i 5 "Stele", le pietre tombali che li rappresentano in Parlamento. Come direbbe Grillo, un Governo di zombie.

Pop Cop

Lettera 12

Caro Dago, Regionali, Vito Crimi: "M5s paga voto polarizzato, ma andiamo avanti". Perché Grillo non vuole pagare un milione di danni per la querela del Pd?

Pino Valle

il principe andrea 2

Lettera 13

Caro Dago, terminato lo scandalo di Harry e Meghan, la famiglia reale inglese deve affrontarne subito uno nuovo. L'Fbi vorrebbe sentire il principe Andrea nell'ambito dell'inchiesta sul magnate pedofilo Jeffrey Epstein. A quanto pare, a Buckingham Palace hanno più cose da nascondere dei Kennedy.

Scottie

Lettera 14

Dago insigne, è che gli elettori non sono poi così boccaloni come ritengono i mestieranti della politica che vediamo all'opera di questi tempi, per cui le elezioni regionali rimangono tali e non andrebbero mai confuse con altri test. Indi per cui, siccome Bonaccini non ha governato male e la Borgonzoni era palesemente inadeguata, ecco la vittoria del primo, il cui partito però ha perso dieci punti sulle precedenti regionali ed è incalzato a due punti dalla Lega. Che altro bisogna aggiungere?

Gianluca

coronavirus al microscopio 3

Lettera 15

Caro Dago, a ieri erano circa 2800 i casi confermati di coronavirus in Cina e quasi 100 i morti. Balle colossali. Se Xi Jinping ha fatto mettere in quarantena 56 milioni di cinesi, la logica vuole che alla cifra dichiarata sui contagi manchi qualche zero, diciamo almeno 2 o 3. Quindi se i contagiati fossero 280 mila o più verosimilmente 2,8 milioni circa - cioè il 5% di quelli messi in quarantena - tutte le proporzioni della vicenda risulterebbero matematicamente assai più equilibrate e credibili.

Vic Laffer

Lettera 16

Caro Dago, a Torino un nuovo episodio antisemita: "crepa sporca ebrea" sulla casa di una partigiana. Inoltre nuovi insulti e minacce social a Liliana Segre e ad alcuni giornalisti. È come quando lanciavano sassi dai cavalcavia. Se continuano a dar "pubblicità" a questo tipo di notizie, ci sarà sempre qualche ebete che prenderà spunto per continuare con gli insulti.

A.Sorri

Lettera 17

locuste

Caro Dago, la Fao e - tanto per cambiare - l'Ong Save the Children, lanciano l'allarme per i milioni di locuste che in alcuni Paesi africani, tra cui Kenya, Etiopia e Somalia, stanno divorando i raccolti. "È una minaccia senza precedenti alla sicurezza alimentare dell’area», dicono. Ricordo che qualche anno fa l'Ue ha dato il via libera per l'utilizzo degli insetti nelle preparazioni alimentari. Quindi, in teoria, noi europei potremmo recarci in pizzeria per "gustare" una pizza con le locuste. E allora se possiamo mangiarle noi, che problema hanno gli africani? Se le locuste divorano i loro raccolti, sembra ovvio che loro divorarino le locuste. Ma bisogna proprio insegnargli tutto?

Nino

locuste

Lettera 18

Dago darling, Rita Hayworth si tolse un guanto mentre ballava e cantava (doppiata) nel film Gilda. E fu subito delirio erotico tra gli spettatori. Di Maio si é tolto la cravatta a reti unificate. Chissà se tra i teleutenti qualcuna/o si é arrapata/o. Dimissionario il segretario, in ritiro sanitario il fondatore, va beh... i grillini restano pur sempre il movimento/partito che ha una blindatissima maggioranza relativa in parlamento e la minoranza relativa alle urne amministrative. Chissà cosa c'é dietro l'angolo. Ossequi

Natalie Paav