POSTA! - QUANDO IL CORONAVIRUS ARRIVERÀ IN AFRICA, COME CI COMPORTEREMO CON I MIGRANTI SUI BARCONI? - PASSATO IL SUPER BOWL, NEI PROSSIMI GIORNI SI SGONFIERÀ ANCHE LA SECONDA "SUPER BALL" DEI DEM SU DONALD TRUMP, L'IMPEACHMENT SUL PRESUNTO UCRAINAGATE DOPO QUELLO MANCATO SUL RUSSIAGATE...

ospedale di wuhan 2

Lettera 1

Caro Dago, con l'arrivo del coronavirus in Italia, ci si aspettava che il premier Conte aggiornasse le previsioni: "Il 2020 Sars un anno bellissimo".

Pikappa

Lettera 2

Dagovski,

(Dubbio del lunedì mattina). Quando il coronavirus arriverà in Africa, come ci comporteremo con i migranti sui barconi?

Aigor

mascherine a disneyland shangai

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, crollano le Borse cinesi. Shanghai e Shenzhen cedono quasi l'8%, bruciando 420 miliardi di dollari di capitalizzazione. E tutto perché Xi Jinping ha preferito giocare a nascondino anziché ammettere da subito il problema.

Mario Canale

Lettera 4

Caro Dago, le Sardine: "Su Benetton noi ingenui". O forse sono riusciti a fare i furbi per troppe settimane.

mazzarri

Tommy Orim

Lettera 5

Caro Dago, a Londra alcuni poliziotti hanno ucciso un terrorista che aveva aggredito alcuni passanti, scatenando le polemiche sul fatto che fosse in libertà. Se un episodio simile fosse accaduto in Italia avremmo avuto i giornaloni di sinistra scatenati in difesa del "povero" terrorista e i poliziotti indagati.

FB

Lettera 6

Caro Dago, scrive La Stampa che "Il peggior Torino della storia, sì anche peggiore di quello che è retrocesso perché non sempre è solo una questione di punti, porta le firme di Urbano Cairo e di Walter Mazzarri". Prima di Cairo ci aveva già provato Vittorio Cecchi Gori a fare il fenomeno con calcio, tv e anche politica. Ma cercare di imitare Silvio Berlusconi non porta bene. Meglio l'originale.

U.Novecento

coronavirus 3

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, la Cina "necessita urgentemente" di materiale protettivo e di equipaggiamenti medici. E la seconda economia mondiale, con quasi un miliardo e mezzo di abitanti, sarebbe andata in crisi dal punto di vista sanitario per 17 mila contagiati e 361 morti? Qualcosa non quadra. Per far fronte all'epidemia servono numeri veri, altrimenti sembra una barzelletta.

il ponte morandi nel video girato da un drone 5

P.F.V.

Lettera 8

Caro Dago, Sardine, secondo Oliviero Toscani "Quelli di sinistra capiscono prima o capiscono più velocemente". E infatti, un secondo dopo che gli era crollato il Muro di Berlino sulla testa, hanno capito subito che 70 anni di comunismo non erano stati una buona cosa. Più veloci di così...

Greg

Lettera 9

Caro Dago è l'ora di riassumere il fenomeno delle sardine: sono dalla parte dei ladri di bambini, dalla parte dei carnefici del Ponte Morandi, dalla parte di quel partito che si definisce "democratico" e che ha fortemente contribuito a distruggere l'Italia. Soros è un loro fan e forse anche un finanziatore occulto. Cos'altro ci serve per capire che sono dei pericolosi reazionari?

giuseppe conte roberto gualtieri mes

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 10

Caro Dago, femminicidi, Conte: «Settimana tragica, pronti a inasprire Codice rosso». Quando governa la sinistra è sempre "allarme femminicidi". Ma durante l'intera legislatura in cui ha governato il Pd che cosa è stato fatto per risolvere il problema? Nulla. La presidenta Boldrini pensava forse che per rimediare fosse sufficiente declinare la dicitura delle cariche istituzionali al femminile?

Max A.

Lettera 11

Caro Dago, Germania, il ministro della Sanità Jens Spahn: "I Paesi del G7 vogliono dare una risposta comune all'emergenza coronavirus, per questo abbiamo deciso di organizzare una conferenza telefonica dei ministri del G7 per dare una risposta concertata e univoca". Ma dove credono di essere, a un quiz televisivo?

donald trump

Claudio Coretti

Lettera 12

Caro Dago, secondo la Rai ieri, 02-02-2020, era "il primo giorno palindromo da oltre 1000 anni". E il 10-02-2001 o l'11-02-2011 che cos'erano? Se diffondono fake news su cose innocue come i palindromi, cosa ci staranno raccontando su una cosa terribilmente seria come il coronavirus?

Dario Tigor

Lettera 13

Caro Dago, Stati Uniti, passato il Super Bowl, nei prossimi giorni si sgonfierà anche la seconda "super ball" dei dem su Donald Trump, l'impeachment sul presunto Ucrainagate dopo quello mancato sul Russiagate. Chissà se da qui a novembre - con la complicità di NYT, WP e CNN - ne gonfieranno qualche altra.

Fritz

Lettera 14

africani a wuhan

Caro Dago, Renzi: “In Parlamento Italia Viva voterà contro la follia che avete fatto sulla prescrizione e senza di noi non avete i numeri“. Governo citofonato, mezzo salvato. Chi spaccia pseudoriforme sulla giustizia, raccoglie tempesta.

Lauro Cornacchia

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani da Wuhan. Tra di loro anche minori, donne incinta e qualche reduce dai terribili campi di prigionia cinesi?

SARDINE CON OLIVIERO TOSCANI E LUCIANO BENETTON

Gripp

Lettera 16

Dago darling, una volta c'era la Svizzera a lavare più bianco. Ora ci sono anche le sardine che nuotano gioiose in quel di Treviso tra Oliviero Toscani (senza i suoi volgarissimi "hate speeches" e i suoi colors ma con molte "shades of white) e un Benetton, (che passava di lì per caso!). Chissà cosa mormorava il Piave lì vicino. Si suppone "Sardine per l'Italia". E' "il fascino discreto della borghesia", bellezza. E speriamo che a tavola (fegatini alla veneta e polenta?) qualcuno si sia ricordato di tirare lo sciaquone come nel film di Bunuel. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, Jeff Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, è stato querelato dal cognato ingiustamente accusato di aver venduto i suoi scatti nudo ai tabloid. Chissà se gli recapiterà il risarcimento danni con un drone...

Leo Eredi

michael bloomberg 1

Lettera 18

Caro Dago, grande risalto su giornali e tv alla notizia che i medici dell'ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che la scoperta, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, "verrà messa a disposizione della comunità scientifica internazionale".

Come se il mondo stesse aspettando noi. Trionfalismo inappropriato, perché Cina, Australia e Francia c'erano già arrivati, ben prima dell'Italia, nei giorni scorsi. Ma forse il Governo giallorosso, supportato dai giornaloni, deve distogliere l'attenzione dal preoccupante dato del Pil al -0,3% nel quarto trimestre del 2019. E allora è lecito aggrapparsi a qualsiasi ramo galleggiante pur di non affondare.

John Reese

michael bloomberg

Lettera 19

Esimio Dago, le Sardine in felice scampagnata con i Benetton: la riprova che Black Mirror ormai je spiccia casa alle “democrazie” occidentali.

Saluti telecomandati

Timbrius

Lettera 20

Caro Dago, Presidenziali Usa 2020, il candidato dem Michael Bloomberg - che tra quelli che dovrebbero essere i suoi elettori riesce a raccogliere appena uno striminzito 8% di consenso - ha già speso oltre 200 milioni di dollari per far sapere agli americani che i ricchi dovrebbero essere tassati di più. Ma se buttano via i soldi in questa maniera, con tutta la gente che muore di fame nel mondo, altro che tasse: bisognerebbe mandarli direttamente sulla sedia elettrica!

Alan Gigante

Lettera 21

Caro Dago, "L''epidemia del coronavirus è stata accompagnata da una massiccia 'infodemia', ovvero un'abbondanza di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno". Lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolineando di essere al lavoro "per rintracciare e rispondere a falsi miti e voci" sul virus di Wuhan. Ma senti chi parla! Proprio l'Oms che per diversi giorni ha negato che ci fosse un'emergenza internazionale sostenendo che non si avevano notizie della diffusione del virus da uomo a uomo tra soggetti che non fossero cinesi. Dovrebbe esserci una sollevazione mondiale contro siffatta arrogante ipocrisia, con rimozione immediata dei responsabili. E invece i mainstream media tacciono tutti e il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus - probabilmente in quanto africano - , rimane saldamente al suo posto.

Samo Borzek