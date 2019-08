POSTA! - SALVINI ORMAI HA FATTO LA FRITTATA. SE DI MAIO PORTA LE BIBITE, IL PD PUÒ ACCOMODARSI A TAVOLA - GERMANIA E FRANCIA VOGLIONO DARCI LEZIONI SU COME VANNO ACCOLTI I MIGRANTI. PER TAPPARE LORO LA BOCCA BASTEREBBE GUARDARE LA MAPPA DOVE GLI PSEUDO PROFUGHI HANNO FATTO ATTENTATI NEGLI ULTIMI ANNI…

Lettera 1

GAVETTONI CONTRO SALVINI

Mitici Carabinieri! A Castel Volturno lancio di palloncini pieni d'acqua contro la macchina di Salvini, che però arrivano in testa ai Carabinieri di scorta. Si incazzano? Macchè! "Almeno mirate bene!" è il consiglio. Altro che antisommossa e cariche! Quelle lasciamole alla Polizia.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 2

Caro Dago, anche Davide Casaleggio apre al governo col Pd. Apre che cosa? Le casse della Casaleggio Associati?

Flavio Tosti

DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI

Lettera 3

Pigi Battista, uno dei pochi sempre Terzo, quasi mai terzista e, soprattutto, mai cerchiobottista, ha praticamente ragione per definizione...figurati contro "l'efefantino"!!... di quell'altro, famoso arrampicatore di vetri liscissimi, novello Spider-Man, poi non ne parliamo...saluti Dagone

PierBreda

Lettera 4

Caro Dago, zingaretti che dice teniamoci pronti al voto e d'Alema, chi è, che cita il governo di Dini, Dini chi?, che evitò la vittoria di Berlusconi. Ecco i nostri politici, ho vinto ho perso, che cosa le poltrone, poi dell'Italia non gli interessa un fico secco.

Davide

Lettera 5

Caro Dago, Governo, Di Maio: "Salvini si è pentito ma ormai la frittata è fatta". Manca solo qualcuno con le bibite (Giggino?) e il Pd può accomodarsi a tavola.

PIERLUIGI PIGI BATTISTA

Furio Panetta

Lettera 6

Caro Dago, Seul: «La Corea del Nord ha effettuato due lanci di missili». Ma hanno dimenticato l'interruttore su "on" e ogni settimana gli parte qualche missile?

Berto

Lettera 7

Caro Dago, Germania e Francia vogliono darci lezioni su come vanno accolti i migranti. Per tappare la bocca alla tremebonda Merkel e al moccioso Macron basterebbe guardare la mappa con indicate le città in cui gli pseudo profughi - anche di seconda o terza generazione - hanno fatto attentati negli ultimi anni... Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro.

Fritz

MERKEL E MACRON SGHIGNAZZANO

Lettera 8

Caro Dago, Zingaretti: "Bene Conte, la strategia dell'odio aggrava i problemi". Ma sì, ci vuole amore come quello delle sinistre nei confronti di Salvini.

Leo Eredi

Lettera 9

Caro Dago, Di Battista: "Salvini? Il ministro del tradimento inizia a dare cenni di pentimento ma semmai il M5s dovesse avere ancora un qualsiasi rapporto istituzionale con la Lega Nord pretenda interlocutori più seri e preparati". Tipo qualcuno che dia del golpista ad Obama, che parli del tunnel del Brennero come se esistesse o che esalti la millenaria democrazia francese?

Ugo Pinzani

Lettera 10

richard gere sulla open arms 9

Caro Dago, riguardo i migranti sulla Open Arms il Tar del Lazio ha emesso una sentenza in palese contrasto con le leggi vigenti in Italia. I grillini, con una mozione, hanno votato contro il sì alla Tav del Governo e non si sono scomposti. Il premier Conte, pur sapendo di non avere più una maggioranza, rimane tranquillamente al suo posto aspettando di essere sfiduciato. Se la sfiducia al Presidente del Consiglio non dovesse passare, Salvini rimanga incollato alla poltrona e anzi se può ci si inchiodi finché qualcuno non riesce a cacciarlo. In un Paese dove ognuno fa come gli pare, non si vede perché debba essere lui l'unico a dimostrare coerenza dimettendosi. Segua l'andazzo generale e andiamo avanti così.

L.V.

Lettera 11

Gentil Dago, la metamorfosi dei grillini è fantastica. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e invece sono diventati il tonno che si rifugia nel chiuso della scatoletta, a mollo nell'olio di Renzi e della van Der Leyen. Adesso basta che si accordino per eleggere prossimo Presidente della Repubblica qualche vecchio arnese del PD e l'ascesa al cielo dell'establishment sarà completa. A questo punto possiamo dirlo noi vaffanculo?

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 1

cordiali saluti

gioR

Lettera 12

Caro Dago, secondo l'Agenzia atmosferica americana Noaa, il mese di luglio è stato il più caldo mai registrato al mondo. È la conferma che gli accordi di Parigi del 2015 - con questi grandi provvedimenti annunciati in pompa magna che avrebbero dovuto fare miracoli e abbassare le temperature - stanno facendo cilecca. È il clima, bellezza! E non puoi farci nulla.

Bug

Lettera 13

Caro Dago, alcuni marinai asiatici ed europei sono stati rapiti dalla loro nave nel sud del Camerun. Lo annuncia un responsabile della Marina del Paese africano: "Gli autori del rapimento sono probabilmente pirati nigeriani". Ecco quel che ci vorrebbe nel Mediterraneo contro i traffici di scafisti e Ong. Per fermare i fuorilegge servono altri fuorilegge, i pirati. Mica nuovi decreti sicurezza.

Ice Nine 1999

richard gere sulla open arms 8

Lettera 14

Caro Dago, è polemica a Ventimiglia per la decisione del sindaco, Gaetano Scullino, di chiudere e spostare una fontana pubblica usata spesso da migranti e clochard per lavarsi. Ha fatto benissimo. Le fontane vanno usate per dissetarsi e al massimo rinfrescarsi il viso. Non sono mica dei bagni a cielo aperto. Se i migranti non sanno dove lavarsi, vuol dire che non sono riusciti ad integrarsi e quindi possono tornare al loro paese.

Martino Capicchioni

Lettera 15

Caro Dago, Travaglio su governo M5S-Pd: "[...] Ma M5S e Pd, ridotti ad Armate Brancaleone, riusciranno mai a sedersi al tavolo per scrivere un contratto stringente e stringato che garantisca serietà e coesione fino al 2023? Basterà pronunciare "Tav" o "Autostrade" e apriti cielo. Ma, se non ci provano, non lo sapremo mai. Dunque - dico io, in attesa dei vostri pareri - ci provino. Poi, se falliscono, nemici come prima". Grande come sempre il direttore de Il Fatto Quotidiano. Dopo Di Pietro e Ingroia, col suo tifo e i suoi consigli, riuscirà a far colare a picco anche i 5 Stelle?

migranti sbarcano dal veliero alex a lampedusa

Rob Perini

Lettera 16

Caro Dago, Open Arms, il sindaco di Lampedusa: "Aiuto in mare non può essere negato". Invece gli italiani a terra possono aspettare mesi o anni per una visita medica specialistica, per qualche esame di laboratorio, per una casa, per un lavoro o per diversi tipi di assistenza da parte dello Stato? I migranti vanno messi in coda a tutte le richieste di aiuto già presentate dagli Italiani e in attesa di risposta prima che arrivassero loro. Non è che bisogna mollare tutto e correre. Creperanno? E chi se ne frega, succede così anche agli italiani in attesa di essere curati o rispediti velocemente a casa dagli ospedali per liberare posti letto.

donna incinta sul veliero alex

B.Ton

Lettera 17

Caro Dago, l'inviata Rai a Lampedusa: "A bordo della Open Arms la situazione è drammatica. Sono state sbarcate altre 4 persone con seri problemi psichici: avevano dei flashback e degli attacchi di panico". Ma dai. E con le unghie incarnite non c'è nessuno?

Theo Van Buren

Lettera 18

Caro Dago, Salvini che ritira la mozione di sfiducia a Conte e i grillini che continuiano a governare con i "barbari" come nulla fosse successo? Ma ridateci Berlusconi, che lui almeno il bunga-bunga lo faceva a casa sua e non nei palazzi delle Istituzioni!

Giacomo C.

Lettera 19

Caro Dago

groenlandia iceberg si stacca a innaarsuit

ho letto l’articolo del Corriere sull’intenzione di Trump di acquistare la Groenlandia e ancora una volta ho avuto la conferma che i giornalisti non sono all’altezza del loro compito. Con tutta evidenza infatti l’autore confonde il Polo Nord con il Circolo Polare Artico, fra i quali ci sono circa 2620 chilometri di distanza e una enorme differenza sotto tutti i punti di vista. Mentre il Polo Nord è una landa di ghiaccio galleggiante sul mare, il circolo polare attraversa paesi come il Canada, la Norvegia, la Siberia e l’Alaska, tutti posti freddi ma dove ci sono città e abitanti.

Circa tre quarti della superficie della Groenlandia si trova a Nord del Circolo Polare Artico, ragione per cui l’autore del Corriere non sa quel che dice quando scrive che la Groenlandia si trova «tra il Nord Atlantico e il Circolo Polare Artico». Per fugare l’ipotesi che trattasi di un lapsus, più avanti scrive: la «Thule Air Base, a soli 1,200 chilometri dal Circolo Polare Artico». Non specifica se si trattano di 1200 km a nord o a sud del Circolo Polare, ma vista la precedente castroneria viene a pensare che intendesse che la base area sia a sud del Circolo, il che è errato perché la base si trova circa a metà strada fra il Polo Nord e il Circolo Polare.

pinguini 7

La mia sarà pignoleria, però quella dello scrivente è ignoranza e pigrizia perché basta una visita a Google Maps per verificare quanto scrivo.

Cordiali saluti

DiBrozolo

Lettera 20

Caro Dago, Skipper e Ping, una coppia di pinguini maschi omosessuali che vivono nello stesso recinto dello Zoo di Berlino, hanno adottato un uovo abbandonato, "comportandosi come genitori modello", covandolo a turno con amore, secondo quanto scrivono la Bbc e altri siti internazionali. Ma certamente. Il tutto mentre all'orizzonte si vedevano gli asini volare... Ma non abbiamo mica l'anello al naso.

Chissà quali porcherie hanno iniettato alle due povere creature per indurre un simile comportamento (ormoni femminili?). Già il fatto che sia stato il custode a dovergli mettere l'uovo sopra i piedi perché lo covassero, la dice lunga su quanto si sia dovuto "faticare" per ottenere l'atteggiamento voluto. Viscidi schifosi, lasciate stare gli animali e riportateli nel loro ambiente naturale invece di tenerli prigionieri per i vostri esperimenti. Siete peggio di Mengele. Se poi vi piacciono tanto le "porcherie" continuate pure a farle tra di voi, che a noi non ce ne può fregar di meno.

pinguini 1

M.H.