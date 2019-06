POSTA! - CON SARRI A TORINO MUORE IL COSIDDETTO “STILE JUVE”: IL TECNICO FINO 2 GIORNI FA ALLA JUVE E AI SUOI TIFOSI MOSTRAVA IL DITO MEDIO… - SE NEL PD LA BOSCHI SI OCCUPAVA DELLE BANCHE, LOTTI DEI MAGISTRATI E RENZI GIOCAVA ALLA PLAYSTATION, LA POLITICA DI GOVERNO CHI LA GESTIVA?

MARIA ELENA BOSCHI E LUCA LOTTI

Lettera 1

Caro Dago, la Boschi definisce l'autosospensione di Lotti una scelta generosa. Tipo i crediti concessi da Banca Etruria?

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, ma se nel Pd la Boschi si occupava delle banche, Lotti dei magistrati e Renzi giocava alla PlayStation, la politica di Governo chi la gestiva?

Fabrizio Mayer

Lettera 3

CHIARA APPENDINO E SERGIO CHIAMPARINO

Caro Dago, terzo avviso di garanzia per la sindaca di Torino Chiara Appendino. Cosa aspetta la plurindagata grillina a schiodarsi dalla poltrona? Il sottosegretario leghista Armando Siri si è dimesso per molto meno.

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, la bufera sulle Procure, il gigantesco blackout in Sud America, il Papa dai terremotati, il voto in Sardegna e Sarri sulla panchina della Juventus. Ieri la Sea Watch è scomparsa dal Televideo. Oh, era ora! I migranti occupano abusivamente spazi della nostra informazione. Tutti i giorni ci tocca sentire la cronaca di fatti che interessano una parte minimale della popolazione. Nemmeno i poveri Cucchi e Regeni, che sono bene ammanigliati, hanno tanto spazio sui media.

A.B.

David Ermini

Lettera 5

Dagovski,

In caso di scissione, il vice-presidente del CSM Ermini resta nel PD o va con i renziani?

Aigor

Lettera 6

Caro Dago, almeno 8 persone sono morte nel naufragio di un gommone carico di migranti nel Mar Egeo, al largo della costa turca di Bodrum. Ma è una notizia da dare? Ci dicano invece quanti sono stati i morti sulle strade italiane nel weekend. Che di quel che succede nell'Egeo si occuperanno i giornalisti turchi e greci.

Lino V.

baldini pallotta

Lettera 7

Fisionomista Dago, vedendo le foto di Pallotta e Baldini ensemble noto volti e look decisamente avulsi alla romana gens, si evidenzia un qualcosa di agreste, vagamente laziale. Senza offesa per la Tuscia, Frusinate, Reatino e Agro Pontino,

Saluti - peprig

Lettera 8

Caro Dago, Bankitalia: debito pubblico ad aprile sale di 14,8 miliardi. Di così poco? Ne abbiamo di strada da fare per arrivare al 200% del Pil, che secondo Paolo Savona sarebbe "sostenibile". Vabbè. Comunque per raggiungere l'obiettivo si può sempre cercare di frenare ulteriormente la crescita. Chi governa in questo momento ha dimostrato un'incredibile talento in tal senso.

J.R.

boeing 737 max 8

Lettera 9

Caro Dago, dopo mesi la Boeing si è scusata con le famiglie delle vittime degli incidenti aerei del suo "737 Max" in Indonesia ed Etiopia. Allora tutto a posto, da oggi in avanti i parenti potranno dormire sonni tranquilli.

Claudio Coretti

Lettera 10

Travaglio si chiede perché Lotti e Ferri siano stati intercettati senza autorizzazione della Camera. Semplice: per toglierli di mezzo senza far pagare loro nulla, visto che tali intercettazioni saranno dichiarate inammissibili; in pratica è il vecchio PD cattocomunista tornato al potere che vuole togliere di mezzo una volta per tutte il PD renziano.

Federico

paolo savona

Lettera 11

Amici, occhio al culo! Chi ha soldi si sbrighi a metterli al sicuro, chè tra poco arriva la stangata. Avete sentito il Prof. Savona? Il debito pubblico italiano non deve preoccupare, può addirittura arrivare anche al 200% del PIL, perchè il risparmio privato degli italiani è molto alto e lo copre abbondantemente. Tradotto: se le cose vanno male, sappiamo dove andare a prendere i soldi, nei conti correnti degli italiani. Altro che patrimoniale all'1%, qui si parla di confisca di tutto quello che serve. Io ve lo sto dicendo; poi non mi venite a dire che non vi avevo avvisato.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 12

Caro Dago, tu che sicuramente sei molto "social friendly", hai notato che ultimamente, quando si scorre il proprio "wall", FB ci inserisce una marea di post "sponsorizzati" o "simile ai post con cui hai interagito" che cresce sempre più ogni giorno che passa? Essì che ti eri iscritto dietro la promessa di leggere post dei tuoi amici o gruppi o pagine, reali o meno, che sceglievi di ammettere tra i tuoi contatti virtuali! Tra tutte le menate legali che accettavi per l'iscrizione, però, non c'era la clausola di "leggerai esclusivamente quelli dei tuoi amici, gruppi o pagine, veri o meno, che sceglierai TU di acquisire virtualmente..." E t'hanno inculato (altro che il Mefistofele del Dottor Faust)!

MAURIZIO SARRI

LeoSclavo

Lettera 13

Egregio Dottor D'Agostino, con Sarri alla Juve muore definitivamente il così detto stile juventus. Che stile potrà mai avere una società che sceglie come proprio tecnico uno che fino 2 giorni fa alla juve e agli juventini mostrava il dito medio e definiva come i peggiori mali del calcio italiano...Andrea Agnelli ha firmato da solo la propria cacciata dalla poltrona di presidente e suo cugino Yaki non aspettava altro!

Saluti.

FP

Lettera 14

Dopo le parole dell'ex Pm Franco Roberti credo che il presidente Mattarella non possa far altro che sciogliere il CSM ed indire nuove elezioni.

FRANCO ROBERTI

fine messaggio

GiuseppeM

Lettera 15

Caro Dago,

L’idea dei mini bot è figlia della mentalità italiana.E’ nel nostro dna il tentativo di fare sempre i furbi, di aggirare i problemi con la fantasia. C’e’ coda In autostrada? C’e’ sempre qualcuno che sfreccia per la corsia d’emergenza. Le tasse sugli affitti sono alte? Non registriamo il contratto. E perché non ci mettiamo in coda alla fermata dell’autobus? E’ per

questo che parte della UE ci odia. Avanti così. Facciamoci sempre riconoscere.

Enrico

Lettera 16

Caro Dagos, un prete che incita all'eliminazione fisica del Ministro degli Interni e nessuno ha da ridire, fra politici, 'operatori dell'informazione', ecclesiastici, e dulcis in fundo veritas, magistrati; anzi, la decana Natalia Aspesi fantastica "ogni genere di crudeltà' contro Salvini e già che c'è e per non fare eccezioni anti-democratiche, anche contro Di Maio, rivendicando il diritto umano a odiare e a dirlo apertamente; mentre il decreto bis sulla sicurezza punisce ci insulti, sputacchi, bastoni le forze dell'ordine. Domanda, sperando non sia troppo difficile.: chi incita, fomenta, diffonde, l'odio e l'apologia di reato?

matteo salvini e giuseppe conte approvazione decreto sicurezza bis 2

Raider

Lettera 17

Caro Dago, Salvini: "Taglieremo le tasse, la Ue se ne faccia una ragione". Tendenzialmente sarei d'accordo con lui: facciamogliela vedere agli arroganti di Bruxelles. Ma Matteo sbaglia interlocutore. Quelli della Commissione Ue da soli non decidono nemmeno quando andare al bagno. È di quelli che ci finanziano il debito che deve preoccuparsi. Sono loro ad avere in mano il nostro destino. Se riesce a convincere loro allora può fare quello che gli pare.

B.Ton

Lettera 18

matteo salvini come donald trump 1

Caro Dago, per i media americani, Salvini è il leader europeo che più «somiglia a Trump». E riconoscono al ministro italiano di aver identificato e dominato le stesse forze che formano la base di Trump, cioè «lo scontento per lo status quo, la diffidenza verso le elite, la paura dei nuovi arrivati». E dagli con sta "paura per i nuovi arrivati". Non è paura, è matematica. Se uno è in difficoltà economiche e vede arrivare altri nella sua stessa condizione con cui dovrà dividere aiuti, casa e lavoro, dovrebbe essere contento? Certo che non è la stessa matematica di George Clooney, che sarà più interessato a sapere se la sua villa sul lago di Como vale di più o di meno rispetto al prezzo che l'ha pagata.

Scottie

Lettera 19

Caro Dago, dopo l'avanspettacolo del reddito di cittadinanza (cifre modestissime rispetto alle promesse elettorali), arriva lo spettacolo vero e proprio. La selezione dei 3 mila "navigator" - già fonte di delusione visto il dimezzamento rispetto ai 6 mila previsti inizialmente - che i grillini, sembra, vogliano trasformare in uno show televisivo, grazie all'elevato numero di partecipanti previsti: 54 mila. Alla fine di tutta questa buffonata si spera finalmente di veder calare il sipario sul M5S. Sarà sempre troppo tardi.

italia spagna

Ezra Martin

Lettera 20

Caro DAGO, perché c'è una nazionale di calcio maschile 'Under 20' e un'altra 'Under 21' ?

In questi giorni stanno disputando la prima il campionato mondiale dove sono arrivati quarti, la seconda ha esordito nel campionato europeo. Per caso nel 1999 e nel 1998 sono nati così tanti bambini da giustificare due nazionali e campionati con lo scarto di un solo anno all'anagrafe? Per carità, il calcio è il gioco più amato dagli italiani, ma considerato che il principale finanziatore della FIGC è l'ente pubblico CONI la domanda è sorta spontanea: ce n'è proprio bisogno?

COFSKY

Lettera 21

luca poniz

Caro Dago, il nuovo presidente dell'Anm, Luca Poniz: "C'è una gigantesca questione morale che investe la magistratura e non per quel fango che è emerso dalle intercettazioni. Dobbiamo ripensare alla degenerazione del correntismo e del carrierismo, alle progressioni di carriere. Si è creata una brama di carriera con magistrati che si sono costruiti appositi percorsi".

Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. I magistrati erano visti come delle specie di divinità che appena indagavano un politico questi - per motivi "morali" - veniva invitato a dimettersi. I fatti di questi giorni dimostrano che i togati sono assai peggio dei loro indagati.

U.Novecento

Lettera 22

GAD LERNER

Caro Dago, a leggere l'articolo con cui Gad Lerner si scomoda per difendere Soros dai brutti e cattivi nazionalisti italiani, vien veramente da sorridere per la triste fine del giornalismo, in Italia e nel mondo. Che fine miserevole, per un appartenente di Lotta continua, quella di prendere le difese di una persona il cui patrimonio personale è stimato in oltre 25miliardi di dollari, ovvero più di quanto guadagnano 30mila operai in un'intera vita lavorativa. Fossi in lui mi vergognerei e non mi meraviglierei se il popolo, ovvero la classe verso la quale Lerner dovrebbe avere maggior rispetto, lo ritenesse per come appare...

johnkoenig

Lettera 23

Dago darling, pare che Christo abbia dovuto rinunciare, per ora, a impacchettare l'Arco di Trionfo di Parigi. Speriamo che il "sommo" artista decida di impacchettare qualcosa d'altro... magari l'intera Ile de la Citè, ora così deturpata dopo l'incendio di Notre Dame. Silenzio sulle cause di detto incendio, a parte la favoletta del mozzicone di sigaretta. Roba che neanche nella Turchia di Erdogan o nella Russia di Putin potrebbe succedere! Ma si sa che nella Francia di Macron le libertà di pensiero e di espressione sono un antico ricordo.

london mastaba christo

Beati i tempi in cui l'Eliseo apparteneva alla divina Marchesa di Pompadour, grande protettrice dell'Illuminismo e dei liberi pensatori. Quando il suo reale amante, il bellissimo Luigi XV, voleva tassare anche le caste di parlamenti (o magistrature), clero e aristocrazia, ma dovette desistere per le urla di "orrore e sdegno" di dette potentissime caste. Comunque, a colpire Notre Dame non sarà mica stato un fulmine a ciel sereno del Dio cattolico, arrabbiato perché in Francia la religione cattolica non é più maggioritaria? E meno male che Papa Francesco é così misericordioso da ignorare gli attacchi contro Santa Romana Chiesa che si verificano ogni giorno nella un tempo "Douce France". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 24

milena bertolini

Ogni volta che scrivo qui mi prende lo scoramento. Ma cosa scrivo a fare in questo me..io? Si, dove il peggio viene esaltato e ogni razza di pervertiti trova spazio e sempre più lorda il buon gusto e l'umano pudore. Poi mi chiedo: se lasci perdere concedi spazio solo al peggio. Eccomi qui a malincuore. Cerco di essere breve, travolto come sono dalla più insulsa, vergognosa propaganda a favore del calcio femminile. Già, lorsignori hanno deciso che sì, il cf (calcio femminile) deve essere somministrato giocoforza agli italiani. in dosi smisurate.

Notare le frasi folli della Bertolini che parla senza vergogna degli italiani come popolo rimasto indietro. Sta signora però è andata avanti in Italia e le varie giornaliste dei giornaloni che hanno avuto ordine di battere i tamburi assordanti, fanno a gara a scrivere delle virtù di queste novelle nausichee tutte cuore e sacrifici. Cose incredibili: ma se è cosi bello sto calcio femminile che - come dice Sconcerti, e stavolta mi associo - è altra cosa assolutamente dal calcio, perchè pompare tanto?

milena bertolini

Dovrebbe essere seguito di per sé: no, deve essere per forza fatto trangugiare. I più patetici sono i commentatori di calcio - i vari ex giocatori mortiferi - che devono recitare la parte e dire quanto è bello e quanto sono brave 'ste quattro ... ragazze. A proposito di quattro, nessuno che abbia approfondito il tema - peraltro espresso con chiarezza dal pessimo Cecchi Paone - ossia: sono per gran parte lesbiche o no? E non venirmi a dire, D'Agostino, che la cosa non interessa. Proprio tu che ci sguazzi dentro. Interessa eccome, invece. Ma sai, potrebbe rompere il giocattolo in costruzione. Chissà cosa direbbe il popolo bue: "sono lesbiche per gran parte... Beh, allora.... ehm ehm..."

Capisci che c'è una fottuta paura di saperlo. Magari un domani quando hanno fatto risultati, ma per ora no! Ma tu D'Agostino che fai immersioni quotidiane nella cacca digitale, potresti anche fare uno sforzo e farci una campagna sopra. O hai paura anche tu, che di solito sei sbruffone? Magari chiedi aiuto alle tue amichette. Avrei altri argomenti da acclarare ma lo spazio - ah lo spazio ! - di Dagospia è riservato ai Mughini, Giusti, Costa, e "alti" suonatori. Noi poveri lettori solo briciole. E muti!

Luciano