Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, ora che col taglio dei parlamentari ognuno di noi ha risparmiato € 1,50 l'anno, che cazzo ce ne facciamo? Un litro di benzina costa € 1,70 e un caffè da Starbucks costa € 1,80.

[Il Gatto Giacomino]

erdogan

Lettera 2

Caro Dago, con la sua offensiva in Siria, il presidente turco Erdogan rischia di lasciare brutti ri-curdi.

Theo Van Buren

Lettera 3

Caro Dago, l'ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini ai giudici: "Mi puntò una pistola alla tempia". Sicura non fosse una doppietta ricavata dai tubi della bici?

Lino

Lettera 4

Caro Dago, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un attentato di matrice antisemita ad Halle, in Germania. L'autore dell'attacco è un neonazista di 27 anni, Stephan Balliert. Bel Paese ha messo su la Merkel. Quando non sono gli islamici a fare gli attestati ci pensano i neonazisti. Manca solo qualcuno che resusciti la Rote Armee Fraktion di Baader-Meinhof e poi sono al completo.

UNICEF.

Alan Gigante

Lettera 5

Caro Dago, secondo una ricerca Unicef, i giovani che in Italia non studiano, non lavorano e non seguono nessun percorso di formazione, vede al primo posto la Sicilia, con un'incidenza del 38,6% della popolazione, seguita da Calabria (36,2%) e Campania (35,9%). E il rimedio a tutto ciò sarebbe il reddito di cittadinanza? Ma non era meglio se Beppe Grillo continuava a fare il comico?

Pop Cop

Lettera 6

La concreta possibilità che certi personaggi, come tale Sgarbi Vittorio, non possano mettere mai più piede nel Parlamento Italiano, come auspicabile futura conseguenza del recente taglio dei suoi componenti, vale a spegnere sul nascere qualsiasi polemica relativa alla splendida concretizzata iniziativa dei "Grillini".

Santilli Edoardo

piero pelù greta thunberg

Lettera 7

Caro Dago, Piero Pelù, ambientalista e grande fan di Greta Thunberg. Quindi anche lui come la sedicenne, si sposta in treno e in barca a vela, con tutta l'attrezzatura per i suoi concerti? E contro l'inquinamento acustico? Linguaggio dei segni?

Fritz

Lettera 8

Caro Dago, Erdogan dice che se l'Ue lo ostacola nel conflitto in Siria, lui ci manda i profughi. Un momento. Ma in Africa l'Italia chi ha ostacolato che dopo oltre 700 mila arrivi continuano a mandarcene ancora?

Simon Gorky

Lettera 9

lapo elkann 19

Memoria Dago, come mutano le generazioni delle famiglie potenti. Lapo esalta i siculi che ricevono gli immigrati, i nuovi italiani li definisce; i suoi avi svuotavano Sicilia e sud Italia, li liberavano dai ghetti agricoli scrivevano menti fini subalpine e subalterne, per creare catene umane e di montaggio laggiù a Turin - Fiat. Non molti decenni fa.

Ma dicono che Lapo si stia riprendendo.

Saluti - peprig

Lettera 10

Caro Dago, perché il Sig. Lapo Elkann non fa seguire alle belle parole sui migranti qualche fatto concreto? Magari ospitando nei palazzi e nelle tenute di famiglia quelli che lui chiama "i nuovi italiani" magari utilizzando qualcosa dei mille miliardi che il nonno ha nascosto all''estero (dichiarazioni di sua madre).

FB

virginia raggi

Lettera 11

Caro Dago, il Nobel per la Chimica 2019 è stato assegnato a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino. Si tratta dei tre inventori delle batterie agli ioni di litio, oggi comunemente utilizzate nei telefoni cellulari, personal computer. I tre scienziati hanno così aperto la strada a fonti di energia diverse dai combustibili fossili. E quindi adesso Alessandro Volta, con la sua maledetta pila, che poi tramite le batterie ha portato tanto inquinamento, va inserito nella lista dei cattivi e se c'è qualche monumento va abbattuto come quelli di Cristoforo Colombo?

P.F.V.

Lettera 12

Caro Dago, per i 5 Stelle della Capitale, bisognerebbe far sedere l'attuale sindaco di Roma Virginia Raggi "in modo permanente al tavolo del Consiglio dei Ministri". D'accordo. Ma con un cerotto sulla bocca ed un cappuccio integrale a coprirle il capo. O vogliono che dopo aver ridotto malamente la sua città dia consigli su come devastare anche il resto del Paese?

Bobby Canz

Lettera 13

frame dal video in prima persona girato dall'attentatore di halle 1

Caro Dago, attentato a Halle. Per concerti, eventi sportivi, cortei di protesta, grande spiegamento di forze dell'ordine. Per il giorno dello Yom Kippur, invece, zero polizia fuori dalle sinagoghe. In Germania gli ebrei sono stati lasciati i soli.

Neal Caffrey

Lettera 14

Dago darling, a proposito di evasione fiscale: 1) E' impossibile che in un paese come l'Italia - dove tutti sono specchiatamente onesti, equosolidali e impegnati nel sociale (leggi nei social), ci siano delle onlus e delle associazioni benefiche che hanno anche (e forse soprattutto) scopi di lucro.

SALVINI CON EFE BAL PER LA CAMPAGNA CONTRO LA LEGGE MERLIN

Però non si mai e spesso a pensare male non si sbaglia. Ma quante sono le onlus e le associazioni benefiche in Italia? 2) La trans Efe Bal da tanto tempo lotta invano per pagare le tasse sulla sua attività di operatrice del sesso, ma i sepolcri imbiancati glielo vietano. La bella Efe dice che le tocca quasi sempre fare la "maschia" quando s'accoppia con veri maschi. Tutta acqua al mulino del sociologo e saggista francese Erich Zemmour (un nuovo Voltaire quasi proibito in questi tempi di oscurantismo?) che denuncia la femminilizzazione del maschio umano imposta dalla "società civile" occidentale.

E come dargli torto se p.e. un maschio viene condannato (e quasi "castrato") per sessismo se solo fa un complimento un po' osé a una femmina. Ecc. ecc. E anche le esperte di sesso di Dago dimenticano di dire che il maschio (sia esso etero sia omo) ha un organo sessuale esterno e quindi sollecitabile in tanti modi, ma anche "castrabile" in tanti modi. Ossequi

Natalie Paav

il film porno di efe bal (le iene) 22

Lettera 15

Caro Dago, il premier Conte: "L'Italia, in materia di Green Economy e nella promozione di misure che mettono al centro l'economia circolare, ha un ruolo di primato". Che razza di chiacchierone. Dove sarebbero tutti questi primati da lui quotidianamente citati? Quando escono le classifiche siamo agli ultimi posti in quelle di cose positive e ai primi per quelle negative. E che chi guida il governo non se ne renda conto è una cosa drammatica.

J.R.

Lettera 16

Caro Dago, Def, ok della Camera per solo 3 voti. Quattordici "assenti non giustificati" tra le fila M5s, 5 in quelle del Pd, uno di LeU e uno di Italia Viva. Scommettiamo che si sciolgono prima del ghiacciaio sul Monte Bianco?

Mich

sparatoria ad halle, in germania 9

Lettera 17

Caro Dago, Siria, Erdogan all'Ue: "Milioni di profughi se criticate". Occhio ai fan dell'accoglienza, se qualcuno non gli tappa la bocca cominceranno a criticare H24.

Frankie Catrame

Lettera 18

Caro Dago, col taglio dei parlamentari si risparmieranno (cifra probabilmente gonfiata) 500 milioni di euro in 5 anni. Certo che se tutti i 600 tra deputati e senatori rimasti, facessero come Luigi Di Maio che nella scorsa legislatura si è fatto rimborsare oltre 400 mila euro di spese, il totale darebbe 240 milioni di euro dispersi allegramente (600x400 mila). Cioè la metà di quanto risparmiato mandando a casa 345 parlamentari. E allora la vicenda, più che a un risparmio, comincerebbe a somigliare a un'autentica barzelletta.

Lucio Breve

sparatoria ad halle, in germania 8

Lettera 19

Dago caro, l'azione di un Luca Traini tedesco ha ridato fiato ai tromboni (Repubblica-La7 in primis) che ci allertano sul pericolo nazifascista incombente. Occorrono invece settimane per comprendere ciò che tutti avevano intuito, ovvero che l'ennesimo sgozzamento di 4 gendarmi a Parigi è stata opera di un fanatico islamico tutta casa e moschea. Corretta quindi la linea del Conte 2: meno evasione (fiscale), più invasione.

Gianluca