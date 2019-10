POSTA! - SE PER MUGHINI NEL CONFRONTO TV DI IERI SERA RENZI HA SURCLASSATO SALVINI, SIGNIFICA CHE O SI È ADDORMENTATO O HA SEGUITO LA VERSIONE PER NON UDENTI - MA GRILLO IL FILM "JOCKER" L'HA VISTO? E SE L'HA VISTO LO HA CAPITO? NO, PERCHÉ QUEI CARTELLI CON SU SCRITTO "KILL THE RICH" RIGUARDANO PROPRIO LUI E COLORO CHE VIVONO IN UNA BELLA VILLA E VANNO IN VACANZA IN COSTA SMERALDA…

Lettera 1

Carissimo Dago, il prestito venne concesso a chi stava dietro al cinese semisconosciuto che poi non trovò i 30 milioni necessari a tenersi il Milan dopo averne spesi 750...chi stava dietro. a Li? Non lo sapremo mai... Sappiamo però che pochi giorni dopo aver incontrato B a Arcore Scaroni venne scelto come ad dal fondo americano....la rogatoria in Cina dei pm di Milano è senza speranza... Li i cinesi se lo vogliono inculare loro per prendergli loro dei soldi... ma ne ha ancora?

Frank Cimini

Lettera 2

Caro Dago, non so cosa abbia visto in tv ieri il tuo Mughini, visto che il trionfo del suo Matteo(Renzi), non c'è proprio stato! Ieri sera da Vespa, se c'è stato uno che ha vinto, è di certo stato l'altro Matteo(Salvini)! Mughini, mi sa che la vecchiaia inizia a girarti brutti scherzi!

FP

Lettera 3

Caro Dago, se per Mughini nel confronto tv di ieri sera Renzi ha surclassato Salvini, significa che o si è addormentato o ha seguito la versione per non udenti non riuscendo a leggere i sottotitoli.

P.T.

Lettera 4

Mitico Dago, direi che Mughini, definendo Renzi una risorsa, abbia di gran lunga surclassato la Boldrini con le sue altrettanto benefiche “risorse”. Dovrebbero istituire il premio “Lingua d’oro” per i personaggi dello show biz in cerca di scritture, Mughini andrebbe a podio di sicuro!

Stefano55

Lettera 5

Caro Dago, repressione in Catalogna, nuovi scontri tra manifestanti e polizia a Barcellona. Il premier Sánchez ha chiesto consiglio ad Erdogan o si ispira ai cinesi ad Hong Kong? Fa specie che nel mondo nessuno si scandalizzi. L'Onu e le altre istituzioni internazionali tacciono. Ma oramai siamo abituati: quando la guida è socialista è d'uopo far finta di nulla.

Yu.Key

Lettera 6

Caro Dago, con la prossima Manovra c'è anche una tassa su imballaggi e contenitori di plastica. La "plastic tax", che si inserisce nel programma di riconversione verde dell'economia. L'aliquota potrebbe essere superiore a 0,2 euro al kg prevista inizialmente. Quindi pagheremo una nuova tassa di più di 0,2 euro al kg e poi la plastica dove la mettono? Svanisce così nel nulla? Dove sta l'ecologismo in questo provvedimento?

Marella

Lettera 7

Caro Dago, come mai pensi che il Lazzaro di Rignano abbia citato nella singolar tenzone televisiva con Salvini solo il nonno e lo zio vigile e abbia tralasciato tutto il resto del parentado assai più stretto ? Devotamente

Cincinnato 1945

Lettera 8

Che stupidaggine, la polemica sui calciatori turchi che fanno il saluto militare.

Sono turchi, ricchi, giovani e quindi con famiglie in Turchia, hanno ben presente la “fine” di Hakan Sukur: che dovrebbero fare?

Giuseppe Tubi

Lettera 9

Caro Dago, Quota 100, per Matteo Renzi 20 miliardi in tre anni sono "una cifra pazzesca". Lui li avrebbe dati "alle famiglie che non fanno figli, agli asili nido, in busta paga ai lavoratori". Commovente. Ma c'è o ci fa? Si è dimenticato che quando stava lui al governo spendeva 5 miliardi l'anno per i migranti?

Luisito Coletti

Lettera 10

Per caso la Rai ha iniziato a dare repliche in seconda serata come in estate? Passavo sul primo canale ed ho visto Pittibomba attivissimo in un dibattito: ma non aveva lasciato la politica a causa del flop dei referendum?

Saluti

Sandrone da Prato

Lettera 11

Premio Nobel da schifo. Danno il premio per l'economia a quelli che hanno studiato la povertà e si dimenticano (volutamente) di chi la povertà l'ha abolita, almeno in Italia. Giggino, ribellati!

Gaetano Il Siciliano

Lettera 12

Caro Dago, Medici senza frontiere ha annunciato di aver dato via alle evacuazioni del personale internazionale nella regione nordorientale della Siria dove è in corso l'offensiva turca. Che balordi. Abbandonano le popolazioni proprio nel momento del bisogno. E meno male che sono un'organizzazione "umanitaria". Ma le donazioni in denaro che chiedono in continuazione, a cosa servono? A fare turismo?

Giuly

Lettera 13

Caro Dago, la piccola Tafida Raqeeb è arrivata a Genova ed è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Gaslini. La bimba, che è affetta da una grave lesione cerebrale, è stata trasferita dalla Gran Bretagna in Italia per volere della famiglia poiché a Londra le avrebbero interrotto le cure vitali. Io capisco l'importanza della propaganda ( "noi siamo migliori degli inglesi"), ma tutti quegli italiani che per problemi finanziari non riescono a dare cure adeguate ai propri figli - penso ad esempio ai tanti genitori con bambini disabili al 100% - hanno meno diritti solo perché il loro caso non è finito sui giornali ed in tv? È mai possibile che i nostri connazionali, a causa del buonismo e del politically correct, debbano sempre vedersi scavalcati dagli stranieri?

Tuco

Lettera 14

Caro Dago, Trump: "Lasciamo che la Siria e Assad proteggano i curdi e combattano la Turchia per la loro terra. Chiunque voglia aiutare la Siria a proteggere i curdi va bene per me, che sia la Russia, la Cina o Napoleone Bonaparte. Spero che tutti facciano bene, noi siamo a 7mila miglia di distanza". Donald ha messo il dito nel "piagone". Perché devono essere sempre i soldati americani a morire per gli altri? Che goduria vedere i pacifisti indignarsi perché stavolta gli Stati Uniti non intervengono.

Pino Valle

Lettera 15

Caro Dago, Quota 100, per Matteo Renzi 20 miliardi in tre anni sono "una cifra pazzesca". Lui li avrebbe dati "alle famiglie che non fanno figli, agli asili nido, in busta paga ai lavoratori". Commovente. Ma c'è o ci fa? Si è dimenticato che quando stava lui al governo spendeva 5 miliardi l'anno per i migranti?

Luisito Coletti

Lettera 16

Caro Dago, la Uefa ha aperto un'inchiesta in merito ai saluti militari compiuti dai calciatori della Turchia nelle partite di qualificazione agli Europei contro l'Albania e contro la Francia. I giocatori si sono rivolti ai loro tifosi con il saluto militare per appoggiare Erdogan e i soldati impegnati nell'offensiva contro i curdi in Siria. Allora, il saluto fascista è reato, il saluto militare pure... Si può mostrare solo il pugno chiuso cantando "Bella ciao"?

Furio Panetta

Lettera 17

Caro Dago, Virginia Saba, fidanzata di Di Maio: "Per il mio compleanno Luigi mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno e poi mi ha cantato una canzone”. Che avaro, una candelina soltanto. Eh sì che La ragazza non sembra così anziana da non poter sostenere la spesa di tante candeline quante sono gli anni che ha compiuto. Ah, ma forse Giggino è brillante a spendere solo quando c'è il rimborso dello Stato coi soldi dei contribuenti: oltre 400 mila euro nella scorsa legislatura.

A.B.

Lettera 18

Dago darling, ormai navigare in Infernet sta diventando come navigare nello Stretto di Magellano. E speriamo che almeno "La Repubblica" continui a essere campionessa di navigabilità e fonte insostituibile di informazioni generali, anche senza credere al Verbo che diffonde. Mentre il Corrierone continua a essere infrequentabile, come l'antico Bronx. Poco importa se "Il Fatto quotidiano" é più o meno navigabile, tanto ormai é diventato "Il Fatto ufficiale" del Governo giallo-rosè, quasi fosse "La gazzetta ufficiale". Riverenze

Natalie Paav

Lettera 19

Dago Futuro, finalmente una certezza: Il Matteo prediletto da Mughini è quello tosco, non l'altro. Possiamo, visti gli esiti di precedenti endorsement fatti dal sommo, archiviare definitivamente il futuro politico del neo prediletto, che pur lotta e continua indefesso a rottamare figure, anche nobili, di ben note lotte continue, in un tempo che fu.

Saluti - peprig

Lettera 20

Caro Dago, anche oggi due imbarcazioni cariche di migranti sono arrivate a Taranto e Lampedusa. Grazie al governo PD-M5S l'Unione Europea ha certificato che l'Italia è l'unico paese ad avere "porti sicuri" dove sbarcare i clandestini; mentre quelli di Malta, Spagna e Francia...sono pericolosi. Domanda: per chi?

FB

Lettera 21

Caro Dago, legge di Bilancio, Di Maio: "Abbiamo mantenuto la parola data agli elettori". Quale parola? Quella data in campagna elettorale, quando dicevano che non si sarebbero alleati con nessuno, quella data quando governavano assieme alla Lega o quella data ora che governano con il Pd?

Gripp

Lettera 22

Caro Dago, siamo sicuri che Mughini abbia visto Renzi vs Salvini e non Juventus vs Inter? Va bene essere "tifosi" ma asserire che il Matteo delle leopolde abbia stracciato il Matteo dei papeete mi sembra un'affermazione un po' troppo di parte.

Paul

Lettera 23

Mughini dixit: " Alcuni commentatori si farebbero bruciare vivi anzichè dire una parola a favore di Renzi ". Ok. E se questi stessi commentatori dicessero altrettanto su Mughini a proposito dell'altro Matteo da lui non prediletto?

Antonio Pochesci

Lettera 24

Caro Dago, World Food Day, per uno sviluppo sostenibile l'obiettivo della Fao è "Fame zero". E allora se nessuno avrà più lo stimolo della fame chi consumerà il cibo?

Theo Van Buren

Lettera 25

Caro Dago, allo scontro Salvini/Renzi ritengo che il leghista sia stato tenero nei confronti del fiorentino che, con l’ arroganza, presunzione e sorriso perfido e sarcastico, ha fatto emergere tutta la bile e cattiveria che covava dall’ essere stato trombato al referendum.

Francamente avrei paura ad avere un giorno Renzi come premier, perché si comporterebbe peggio di un dittatore, vendicandosi di

tutti gli affronti ricevuti.

Annibale Antonelli

Lettera 26

Caro Dago, ma Grillo il film "Jocker" l'ha visto? E se l'ha visto lo ha capito? No, perché quei cartelli con su scritto "Kill the rich" riguardano proprio lui e coloro che vivono in villa, vanno in vacanza in Costa Smeralda e della vita reale,vera non sanno un bel niente. Riguardano gli Oliviero Toscani che discettano di politica e di sociale e la persona più povera che hanno frequentato in vita loro è Benetton.

E riguardano anche gli anchor men della tv e i politici buonisti che usano, si proprio cosi, usano il disagio delle persone in difficoltà per accrescere la propria fama e il proprio potere buttandoli su un mass media come se gli interessasse veramente risolvere i loro problemi e non invece aumentare l'audience o il proprio bacino elettorale. Artur lo grida forte: " Che ne sai di come si vive la fuori....".

Ecco. Che ne sanno Rula Jebreal o Richard Gere o il buon Lapo nazionale di cosa succede nelle periferie di Roma ,di Milano ma anche di Macerata? Che ne sanno dei tanti anziani che vivono con poche centinaia di euro di pensione che incontro quotidianamente o dei ragazzi che hanno enormi problemi familiari e come Artur non trovano un sistema di assistenza sociale perché i "buoni" hanno trovato il modo di guadagnare non solo sugli immigrati ma anche sugli affidi. Il signor Grillo che fa il governo col partito delle banche (ipse dixit) o non ha visto il film o, mi permetta,da ligure a ligure , non capito un bel belino.

Ale.