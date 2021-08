POSTA! - SONO ALMENO 17 GLI INGEGNERI CHIAVE DI BLUE ORIGIN CHE HANNO ABBANDONATO L'AZIENDA SPAZIALE DEL FONDATORE DI AMAZON. SI SONO TOLTI UN BEZOS DALLO STOMACO? - IL PD E I SUOI ASCENDENTI HANNO TRATTATO IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA COME I PARGOLI DI 18 MESI TRATTANO I GIOCATTOLI CHE NON RIESCONO A GESTIRE: COMINCIANO A SBATACCHIARLI DA TUTTE LE PARTI E CONTINUANO FINTANTO NON SI STACCA QUALCHE PEZZO, SALVO POI PIANGERE PERCHÉ IL BALOCCO NON C'È PIÙ…

Uragano Ida

Lettera 1

Caro Dago, Uragano Ida, New Orleans rischia di restare al buio per 3 settimane. E con Biden alla Casa Bianca tutti gli Stati Uniti rischiano di restare al buio per 4 anni.

Federico

Lettera 2

Caro Dago, sono almeno 17 gli ingegneri chiave di Blue Origin che hanno abbandonato l'azienda spaziale del fondatore di Amazon. Si sono tolti un Bezos dallo stomaco?

meme su bezos blue origin

Mich

Lettera 3

Caro Dago, Stati Uniti, l'uragano Ida è stato declassato a tempesta tropicale. Come al solito gli "esperti" non avevano capito nulla.

Per giorni hanno terrorizzato inutilmente la popolazione seminando ansie e paure per niente. Ricordiamocelo quando ripeteranno la filastrocca sul "riscaldamento globale irreversibile".

Frankie

RAZZO CONTRO UN PALAZZO VICINO ALL AEROPORTO DI KABUL

Lettera 4

Caro Dago, Unicef: "Ci sono molti minori non accompagnati presenti ancora nei pressi dell'aeroporto di Kabul, bambine e bambine che hanno perso tutto, uno o due genitori, che sono stati spettatori di violenze inaudite, di fuochi incrociati, che hanno bisogno di protezione urgente come il ricongiungimento con i genitori o i parenti e di essere messi subito al sicuro".

E perche gli americani non li portano con loro negli Usa? Solo noi siamo obbligati a salvare i minori? Biden è esentato?

Benlil Marduk

joe biden piange dopo l attentato all aeroporto di kabul

Lettera 5

Caro Dago, Lucia Azzolina: "Il Prof. Bassetti minacciato sotto casa, un giornalista picchiato, il gazebo del M5S distrutto. Non c'è niente che possa giustificare simili violenze.

Tutte le parti politiche - nessuno escluso - dovrebbero prendere le distanze". Ma certo. Se lo chiede l'esponente di un partito che ha fatto del self-control una ragione di vita, come si fa a dire no?

Theo

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 4

Lettera 6

Caro Dago, incendio al grattacielo di Milano, il comandante dei vigili del fuoco: "Mai vista una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustibile". Ma porca miseria, che cosa hanno usato? Il carbone per il barbecue?

Gripp

JEFF BEZOS BLUE ORIGIN 1

Lettera 7

Caro Dago, Siena, Enrico Letta correrà per il seggio alla Camera senza il simbolo del Pd. Che tenerezza. Pensa così di far dimenticare ai senesi di sinistra, e alla comunità Lgbt, che lui è il segretario Dem che dopo tante promesse ha fatto calare il silenzio totale sul Ddl Zan?

IL SIMBOLO DELLA LISTA DI ENRICO LETTA PER LE SUPPLETIVE DI SIENA

Bobby Canz

Lettera 8

C'era da aspettarselo, caro Dagos, che Tomaso Montanari, che chiede le dimissioni altrui, ma non si dimette lui, abbia trovato il sostegno di chi si ritrova sulla sua stessa linea di follia ideologica: e perciò, con la grandeur che lo caratterizza quanto a sovra-autostima e mancanza di senso delle proporzioni, faccia la vittima eroica di un regime che non c'è mettendosi sullo stesso piano dei rettori rimossi dalla dittatura fascista che fu.

ENRICO LETTA A MONTEPULCIANO

Dimentica, il Montanari, che a chiedergli di dimettersi non è stato un regime, ma chi gli chiede coerenza che rivendica per esigere che un 'apologeta di Rauti' sia dimissionato dall'incarico: ma quella che gli fa ridimensionare a bagatella per un massacro le foibe, colpevoli come tutto quello che può essere 'strumentalizzato' dalla Destra per pareggiare i conti etici con la Sinistra, cui spetta l'esclusiva sulla Shoah.

tomaso montanari

Sfugge al Montanari che una società politica fondata sul primato civile e morale (e sul rettorato/regime che ne consegue) di una parte politica sulle altre, legittimate dalla superiorità antropologica della Sinistra che tiene sub condicione chi di Sinistra non è, è in nuce non democratica.

BEZOS BLUE ORIGIN 9

Così, Maso Montanari figura in un trittico in cui la sua facinorosa faziosità sta a pala con il ferino fanatismo di Iano Raimo, semi-anomimo, non fosse per uscite come queste: e con l'estremismo intra-parlamentare di Cola Fratoianni. Compari, compagni e comparse di quella farsa che è la democrazia con diritto di prelazione e anatemi connessi arrogatisi da una parte che si considera super partes per spartirle tutte.

Raider.

Lettera 9

joe biden guarda l'orologio durante il rientro delle salme dei militari morti a kabul 2

Caro Dago, allora, chi l’avrebbe mai detto? “Calano come barbari giovanissimi italiani di seconda generazione, fra i 16 e i 25 anni. Hanno origine marocchina, tunisina, egiziana, senegalese, ivoriana.” In America gli omicidi, quasi tutti per scontri fra gang, come la Mara Salvatruche-13 del Salvador, sono aumentati. Londra è diventata la capitale degli accoltellamenti, stupri e omicidi si sono moltiplicati in Svezia, in Francia la polizia ha paura di entrare nelle banlieu. Perché da noi dovrebbe essere diverso?

L. A. Voisin

joe biden all arrivo dei feretri dei marines morti nell attentato di kabul

Lettera 10

Caro Dago, Usa, Biden: "Uragano Ida devastante, ci prepariamo al peggio". E che sarà mai. Difficilmente potrà fare più danni e morti di quelli che sta facendo lui in Afghanistan.

L.Abrami

Lettera 11

Biden ha mandato il direttore della Cia, William Burns, per trattare con il MullaH Baradar di permettere agli occidentali di rimanere oltre il 31 agosto. Non vorrei che lo avessero scambiato per Giorgio Moroder visto la credibilità che sta riscuotendo presso i capi talebani e che fanno ammuina con i fondamentalisti islamici dell'Isis colpevoli degli attentati in Afghanistan.

william burns

Impeto Grif

Lettera 12

Caro Dago, l''uragano Ida è stato declassato a tempesta tropicale con venti che possono raggiungere una velocità massima di circa 96 km orari. E meno male che avrebbe dovuto essere devastante con venti fino a 240 chilometri orari! Ma se non riescono ad azzeccare nemmeno una previsione relativa ad eventi racchiusi in una decina di ore - rimediando la solita figura di m. - come si fa a credergli quando vengono a dirci che che abbiamo l'ultima possibilità per salvarci dai devastanti cambiamenti climatici del 2030, 2050 o di fine secolo?

Mario Canale

Lettera 13

tomaso montanari a otto e mezzo 4

Genrile Dago,dovresti avere la cortesia di scoprire che ci faceva quel mostro di grattacielo nel nulla composto da palazzine normali e omogenee sfigurate da quel cetriolone senza senso e credibilità e mi viene da ridere quando si parla di ambiente e vivibilità ,bella idea quella di vivere in una torcia ,di che era fatto il rivestimento? E comunque a me quel Sala non piace affatto fa sempre finta di esserci per caso e le riprese dall'alto danno proprio l'idea di uno scandalo in arrivo.

Alla prossima.

Alberto Gentile

alessandro sallusti ph massimo sestini 2

Lettera 14

Caro Dago,

questa volta il buon Sallusti si sbaglia... il bancomat del PD non è rimasto a secco perché troppo sfruttato... il bancomat si è rotto!

Il PD ed i suoi ascendenti hanno trattato il Monte dei Paschi di Siena come i pargoli di 18 mesi trattano i giocattoli che non riescono a gestire: cominciano a sbatacchiarli da tutte le parti e continuano fintanto non si stacca qualche pezzo, salvo poi piangere perché il balocco non c'è più.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 15

Caro Dago, Covid, l'Oms prevede altri 236mila morti in Europa entro dicembre. Hanno messo qualcosa nei vaccini per agevolare?

joe biden guarda l'orologio durante il rientro delle salme dei militari morti a kabul 1

Corda

Lettera 16

Caro Dago, il commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic: "Gli Stati membri devono onorare i loro obblighi in materia di accoglienza per chi fugge dall'orrenda situazione in Afghanistan". Non devono nulla. Non c'è alcun obbligo. Si fa come negli osoedali: quando tutti i posti sono esauriti, si chiude. Il modello deve essere Kamala Harris: "Non venite, non venite. Perché vi rimandiamo indietro".

Dunja Mijatovic

S.d.A.

Lettera 17

Dago, ma come potranno mai tornare a votare il PD le persone, se addirittura lo stesso segretario di quel partito (scendiLETTA) se ne vergogna e infatti nel simbolo per la propria candidatura a Siena, evita bene di mettere le due paroline magiche: partito democratico...

Oramai il pd solo con lo ius soli potrà trovare nuovi votanti, perché di certo gli italiani di voti gliene daranno ben pochi!

Francesco Polidori

Lettera 18

ANDREA ORLANDO - PH LAPRESSE 2

Caro Dago, a Conte piace esagerare con i numeri (o non ci capisce niente), prima i 600 esperti per gestire il Recovery fund, poi i 200.000 bambini poveri di Milano (!), ora i 100 volti nuovi nell'organigramma grillino...aspettiamo che ci parli dei 150 milioni di italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza.

FB

Lettera 19

Caro Dago, potrebbe presto tornare l'indennità di malattia per i lavoratori che, a seguito di un contatto con un malato Covid, sono obbligati alla quarantena. Lo scorso 6 agosto l'Inps aveva infatti comunicato che non se ne sarebbe più potuta fare carico per mancanza di fondi. Ci crediamo che mancano i fondi. Spendiamo miliardi per far venire qui migranti spacciatori, stupratori e ladri di reddito di cittadinanza - assieme ai mafiosi - come potrebbero poi esserci le risorse per le cose oneste e dovute?

talebani 2

F.T.

Lettera 20

Caro Dago, il mitico Letta da segretario evanescente si è trasformato in segretario in...incognito!

A Siena si presenta senza simbolo del partito che dovrebbe rappresentare. Se questa è la "nuova identità del PD"...

FB

Lettera 21

Caro Dago, dopo il disastro combinato in Afghanistan, per cercare di farsi perdonare Biden spara a destra e a manca raccontando poi di aver "sventato attentati". Dove sono le prove delle sue affermazioni? Sembra quei poliziotti americani che sparano ai neri affermando che stavano per estrarre la pistola salvo poi scoprire che i poveretti non erano nemmeno armati.

J.R.

Lettera 22

un soldato amerciano da il cinque a un ragazzino afgano

Dago Magister vitae, il green pass sarà prorogato a 12 mesi. Il CTS ha dato parere favorevole, citando dati che provengono da Israele e riferiti a protezione da infezione grave. Non sono stati forniti (sicuramente una dimenticanza non voluta) i dati di copertura dalla possibilità di infettarsi tout court. Volendo aiutare, li ricordo.

A luglio la protezione dalla possibilità di contrarre il Covid per i vaccinati era del 39%, con una significativa distinzione: per i vaccinati ad aprile il valore era del 75% mentre per i vaccinati a gennaio risultava crollata al 15%! Quindi avremo medici ed operatori sanitari muniti di regolare green pass che potranno lavorare anche se positivi (magari asintomatici) a contatto con i ricoverati, mentre a loro colleghi non infetti viene impedito di accedere alle strutture in quanto non vaccinati.

traffico a kabul

Similmente nelle RSA. Se il vero obbiettivo è quello di proteggere i degenti, l'unica cosa corretta è quella di fare tamponi (ovviamente gratuiti) ad ogni inizio di turno. Meraviglioso paese quello in cui i vertici sanitari si allineano alle esigenze della politica, che li ha in buona parte nominati!!

Un suddito.

Lettera 23

Caro Dago,

Fra i pastori italiani l'abitudine di lasciare le greggi custodite da maremmani in luoghi da cui possono liberamente scorazzare aggredendo i passanti e' diffusa.

Anni fa ,dopo essere riuscita a sfuggire per alcune volte all'attacco di due grossi maremmani ( nei pressi delle terme di Sorano (Gr) ,informai i carabinieri .

Le pecore pascolavano in un terreno " recintato " da pochi fili di filo spinato e i maremmani ne uscivano liberamente ,aggredendo i passanti.

emmanuel macron e i video sui social per convincere a vaccinarsi 4

Sono estremamente felice che esistano pecore e pecorino,ma penso che un minimo di controllo e sicurezza dovrebbero essere garantiti a chi passeggia per la campagna.

Grazie

Giovanna Maldasia

Lettera 24

Caro Roberto,

qualcuno spieghi al simpatico Leo Turrini di Sky che, da patetico vetero-ferrarista, non si accorge che ormai il bolide rosso è da anni ridotto a Duna da corsetta.

Il tifo, per giunta, lo acceca, sino a fargli esclamare che Leclerc non è secondo a nessuno, mentre in realtà è ottavo a tutti.

Giancarlo Lehner

Lettera 25

emmanuel macron e mario draghi al g7

Caro Dago, Emmanuel Macron: "Un negoziato con i talebani si impone, insieme ai nostri partner, per consentire le evacuazioni umanitarie. Però non significa il riconoscimento del governo dei talebani". Eh, sì. Infatti durante l'arco della nostra vita noi "trattiamo" coi genitori, con gli insegnanti, con chi ci dà un lavoro, con il medico, con l'assistente sociale o con l'esperto finanziario. Tutte persone di cui non riconosciamo l'autorità: è la prima regola!

John Reese