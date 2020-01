POSTA! - SONO 2 MILA I COMBATTENTI SIRIANI, A CUI È STATA PROMESSA LA NAZIONALITÀ TURCA, GIÀ DISPIEGATI O IN PROCINTO DI ARRIVARE IN LIBIA A SOSTEGNO DEL GOVERNO DI ACCORDO NAZIONALE GUIDATO DA AL SARRAJ, DOPO CHE ANKARA HA ACCOLTO IL MESE SCORSO LA SUA RICHIESTA DI SOSTEGNO MILITARE CONTRO L'OFFENSIVA DEL GENERALE HAFTAR. GUARDIAMO E IMPARIAMO…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

IL TITOLO DI REPUBBLICA CANCELLARE SALVINI

Caro Dago, dopo il titolo odierno "Cancellare Salvini" mi chiedo se Repubblica è un quotidiano che dà notizie o è la fabbrica delle illusioni?

Paul

Lettera 2

Caro Dago, durante un comizio a Milwaukee, in Wisconsin, Donald Trump ha definito "figlio di puttana" Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso pochi giorni fa da un raid americano in Iraq. Finalmente uno che chiama le cose per nome e non si nasconde dietro al politicamente corretto.

L.Abrami

AL SERRAJ ERDOGAN

Lettera 3

Caro Dago, Libia, Conte: "Soluzione politica, Erdogan e Putin siano a Berlino". Beh, al premier va almeno riconosciuta la consapevolezza di essere irrilevante: sono gli altri due a decidere il destino dei nostri dirimpettai nel Mediterraneo.

Cocit

Lettera 4

Caro Dago, il giornalista chiede a Romano Prodi se è vero che ci sia lui dietro la nascita delle Sardine. Risposta: «No, purtroppo non è vero. Avrei voluto essere all'origine delle Sardine che hanno creato un clima molto, molto particolare. È per questo che la Lega vuole prendere l'Emilia. Perché da noi è nato l'Ulivo, è nato il Vaffa! Anche Grillo cominciò in Emilia. Questa è una regione che è di per se stessa un laboratorio. E non c' è bisogno che Prodi organizzi niente». Bella censura. Si è dimenticato di ricordare che "da loro", in Emilia-Romagna, è nato anche Benito Mussolini.

Bobby Canz

Lettera 5

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Caro Dago, fino a ieri ci è stato raccontato che chi ha abbattuto l'aereo civile ucraino in Iran, ha avuto solo 10 secondi per decidere il da farsi. A quanto pare, però, dopo 30 secondi ha deciso di nuovo. Sono stati infatti due i missili che hanno colpito l'aviogetto, come documenta un video pubblicato dal New York Times. Evidentemente si voleva avere la certezza di tirarlo giù.

Nereo Villa

Lettera 6

Caro Dago, Clint Eastwood dice che gli piace fare il regista perché "Così evito di guardare la mia faccia sullo schermo". L'esatto opposto di Conte e Di Maio che nella crisi libica preferiscono fare gli attori non protagonisti e ammirarsi tutti i giorni su giornali e tv mentre disquisiscono del nulla.

Elia Fumolo

Lettera 7

elizabeth warren

Caro Dago, arrestate 94 persone nel corso del più imponente blitz mai messo a segno contro i clan mafiosi messinesi dei Nebrodi. Oltre 600 i militari coinvolti nell'operazione che è stata coordinata dalla Dda di Messina, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Se si fanno operazioni così significa che in passato chi avrebbe dovuto investigare si è voltato dall'altra parte. O magari era intento ad indagare i nemici politici anziché i mafiosi veri.

Diego Santini

elizabeth warren

Lettera 8

Caro Dago, Elizabeth Warren sostiene che in un colloquio privato Bernie Sanders avrebbe detto che "una donna non potrebbe mai battere Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti". Figurarsi cosa ne penserà sull'argomento l'altro candidato alle primarie dem Pete Buttigieg, che le donne non le sopporta nemmeno a vedersele nel letto.

Vesna

Lettera 9

Caro Dago, potresti chiedere da parte mia a Greta l'Esperta di cambiamenti climatici e loro cause scatenanti quale forma di inquinamento causo' l'innalzamento dei mari e la presenza di coccodrilli ,squali ed altre creature che vivono al caldo testimoniati dai fossili cosi comuni nei colli vicentini e veronesi e addirittura sull'Himalaya?

Grazie, aspetto una risposta convincente

Giovanna Maldasia

pippo baudo loretta goggi

Lettera 10

Non è che per casoo mi è sfuggito,in tutto questo minestrone sanremese qualcuno si è ricordato di Pippo Baudo vista la ricorrenza del 70° ,unico sopravvissuto di un nostalgico passato invece di un Tiziano Ferro ,un cantante ,che cosa ha di piu degli altri ,in pratica è come cavoli a merenda,e comunque sarebbe un riconoscimento alla carriera che Amadeus puo solo sognare ,alla fine farà l'ombra di Fiorello che non avrebbe accettato le cinque serate ,Amadeus è il cavallo di >Troia per arrivare a lui essendo un mediocre.

Jimbo

Lettera 11

Caro Dago, sono 2 mila i combattenti siriani, a cui è stata promessa la nazionalità turca, già dispiegati o in procinto di arrivare in Libia a sostegno del governo di accordo nazionale guidato da Al Sarraj, dopo che Ankara ha accolto il mese scorso la sua richiesta di sostegno militare contro l'offensiva del generale Haftar. Guardiamo e impariamo. Da noi invece si vorrebbe regalare ai migranti la cittadinanza senza alcun merito se non quello di aver ottenuto per diversi anni vitto e alloggio gratuiti e magari dopo aver pure ritirato per diversi mesi il reddito di cittadinanza.

pensione 6

R.Porfiri

Lettera 12

Caro Dago, Istat, il 36,3% dei pensionati riceve ogni mese meno di 1.000 euro lordi e il 12,2% non supera i 500 euro. Non è il caso di allarmarsi. Sono dati relativi al 2018. Poi è arrivato il reddito di cittadinanza e la povertà è stata "abolita". Oggi i pensionati li vedi in pescheria indecisi tra l'astice e l'aragosta.

Leo Eredi

Lettera 13

Caro Dago, prima pagina di Repubblica: "Cancellare Salvini". Un bel esempio di avversione all'odio. Si attendono gli applausi della Commissione Segre e di vedere se la magistratura si attiva anche per i titoli del quotidiano fondato da Scalfari o solo per le patate bollenti di Feltri.

Nino

adolescenti e bullismo 5

Lettera 14

Caro Dago, Di Maio: "L'Italia è stata informata dai più alti livelli del dipartimento Usa nelle ore immediatamente successive all'attacco contro Soleimani in Iraq". Come no. E lui, ministro degli Esteri, è venuto a saperlo con 12 giorni di ritardo... Che figura!

Alan Gigante

Lettera 15

Caro Dago, a Roma tre ragazzi e una ragazza 15enni avevano preso di mira un compagno di scuola che ha un disturbo dell'attenzione, offendendolo e deridendolo su un gruppo Whatsapp. Per loro è scattato l'ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore di Roma. Ma arbitro e guardalinee non si erano accorti di nulla?

incendi in australia

E.S.

Lettera 16

Caro Dago, i signorini del tennis si lamentano perché agli Australian Open l'aria non è tersa a causa di alcuni deficienti che hanno appiccato incendi in tutta l'Australia a sostegno delle tesi sui cambiamenti climatici. Si sostituisca la racchetta di questi brillanti sportivi con il piccone e li si mandi per qualche ora in miniera. Le lamentele spariranno all'istante.

Max A.

Lettera 17

MATTEO ZUPPI E PAPA BERGOGLIO

Dago darling, da incorniciare l'articolo di Rep-Bologna sulle prossime elezioni regionali che, dopo varie sviolinate contro il sovranismo e a favore dei poveri e dell'ambiente, ecc.- si conclude così: "Dai vescovi emiliano-romagnoli, guidati dal cardinale Matteo Zuppi, nessuna indicazione di voto, ma un appello alla partecipazione e a un "discernimento sociale e una scelta coerente". Come tanti anni fa, quando la Chiesa predicava di non voler intervenire nelle elezioni nazionali, ma consigliava di votare per un partito che fosse democratico e cristiano. E chissà se tra i poveri che stanno a cuore alla Chiesa sono inclusi anche quei milioni di nuovi poveri che pagheranno il conto del "Green new deal" voluto dall'elegante milf Ursula e dai suoi compari. Ossequi

Natalie Paav