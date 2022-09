POSTA! - TORNA IL VIZIETTO DEGLI ITALIANI DI SALIRE SUL CARRO DEI VINCITORI. IERI SERA CACCIARI HA FATTO IL SUO ENDORSEMENT DURANTE LA TRASMISSIONE OTTO E MEZZO. LA GIORNALISTA STUPEFATTA GLI HA CHIESTO ‘MA LEI PER CHI VOTA?’. E LUI NON HA RISPOSTO, SE NON AFFERMANDO CHE NON ERA D’ACCORDO CON IL SENATORE MONTI. GRIDANDO “NO, L’AMMUCCHIATA, NO!”, HA CHIARITO A CHI VANNO LE SUE OPZIONI. DAL MOMENTO CHE TUTTE LE PREVISIONI DANNO COME VINCITORE IL PARTITO DI GIORGIA MELONI LA CONCLUSIONE DEL PROF. È EVIDENTE. DEVE GOVERNARE FDI E IO NE SPOSO LA CAUSA. D’ALTRA PARTE IL DOTTO PENSATORE I PARTITI LI HA PROVATI QUASI TUTTI…

MEME SU PUTIN E IL GAS

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1:

Caro Dago, Putin ci ha chiuso il gas, l'Ue ci taglia l'elettricità... Manca qualcuno che ci chiuda l'acqua e siamo a posto!

A.Sorri

Lettera 2

Caro Dago,

la Cina, in occasione dell’incontro di Xi Ping con Putin, ha dichiarato la “disponibilità” lavorare insieme “come” tra grandi potenze!

Per una cultura millenaria come quella Cinese, dove le parole hanno un peso ed un equilibrio importantissimo, la frase non suona rassicurante per il malandato Zar.

massimo cacciari mario monti

Quel “come” evoca una concessione lasciando intendere che tra Cina e Russia la grande potenza è una…..e non la Russia.

Insomma Vladimir…..stai sereno.

SDM

Lettera 3

Gentile direttore, torna il vizietto degli italiani di salire sul carro dei vincitori. Ieri sera Massimo Cacciari ha fatto il suo endorsement durante la trasmissione Otto e mezzo di Lilli Gruber. La giornalista stupefatta per i suoi concettosi e contorti ragionamenti gli ha chiesto “Ma lei per chi vota?”. E lui non ha risposto se non affermando che non era d’accordo con il senatore Monti.

massimo cacciari mario monti

Quest’ultimo sosteneva che, date le difficoltà in cui l’Italia si verrà a trovare, tra qualche mese potrebbe essere auspicabile un governo di unità nazionale. Cosa che il filosofo veneziano con la sua solita foga sprezzante ha definito un’“ammucchiata!”. Gridando “No, l’ammucchiata, no! Chi vince dovrà governare!”, ha chiarito a chi vanno le sue opzioni. Dal momento che tutte le previsioni danno come vincitore il partito di Giorgia Meloni la conclusione del prof. è evidente. Deve governare FdI e io ne sposo la causa. D’altra parte il dotto pensatore i partiti li ha provati quasi tutti: dall’estremista Potere operaio alla moderata Margherita, dal Pci alla comunella con i preti del San Raffaele fino alla dissimulata simpatia per i 5 Stelle più estremisti. Adesso fingendo l’astratto ragionamento del filosofo molto concretamente mette i piedi nella scodella dei nuovi potenti!

massimo cacciari mario monti 2

Lettera 4

Caro Dago, Usa, Biden punta sulla prima ambasciatrice donna a Mosca. Hillary Clinton sarebbe perfetta. Quando era Segretario di Stato usò la sua carica per aiutare la Russia ad acquisire il controllo di un quinto delle riserve americane di uranio in cambio di milioni di dollari versati alla Clinton Foundation, la fondazione di famiglia. Putin sarebbe di sicuro contento di (ri)averla "in squadra"...

M.H.

BIDEN CLINTON

Lettera 5

Dago colendissimo,

Salvini: “ Non ho preso neanche un rublo”!

Finalmente una decisione azzeccata! Per i servizi da fornire, solo euro o dollari!

Saluti da Stregatto

Lettera 6

Ciao Bob,

Teresa oggi e’ di turno e quindi non c’è la fa....domani sara’ un delirio x lo sciopero dei mezzi ( abita in filo al mondo), ho,proposto sabato pomeriggio

verso le 5, va bene anche x te e Gabri??

LA PREVALENZA DEL CREMLINO - VIGNETTA DI ELLEKAPPA

Bacioni

Lettera 7

A Dagospia.

Gli uccelli hanno sempre ragione.

Anche voi come molti date previsioni climatiche sui prossimi mesi e prevedete un autunno anticipato e un gelido inverno. Forse avete ragione, se come detto “gli uccelli hanno sempre ragione”. Per arrivare in Portogallo ho attraversato Francia del sud e interno della Spagna.

A differenza di altri anni non ho visto una cicogna che sia una: né in Camargue, né nelle zone acquitrinose della Spagna, né nelle valli fluviali del Sado e del Tejo in Portogallo. Le cicogne sono già volate in Africa con molto anticipo sui tempi soliti. E poi i merli sono già tornati in pianura dalle zone montuose dove si ritirano in estate per andare al fresco. A leggere la natura si sbaglia di rado in merito al clima. Se questi sono segni, allora potrebbe fare freddo questo inverno, molto freddo.

salvini putin conte

Francisco o primeiro.

Lettera 8

Caro Dago,

gli italiani all'estero non potranno votare per tutte le liste che si sono presentate alle elezioni,infatti saranno esclusi dalle schede ,guarda caso,i partiti che non hanno governato negli ultimi decenni facendo disastri e portando il paese nelle sabbie mobili in cui sta affondando.

E pure si atteggiano a paladini della democrazia.

Giovanna Maldasia

TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI

Lettera 9

Dago Magister vitae, noi paghiamo alla von der Leyen uno stipendio annuo di 400mila euro (benefit a parte) per sentirla dire che la Russia ha invaso l'Europa! Altra perla: "col razionamento dell'energia privati e imprese riusciranno a superare l'inverno" .

Non si rende conto (o fa finta) che il vero problema è il costo dell'energia e che le bollette stratosferiche stanno distruggendo famiglie ed aziende. Sensazionali poi le congratulazioni fatte alla Norvegia che sta mettendo a disposizione il suo gas! Questi, assieme all'Olanda, si stanno arricchendo sulla nostra pelle e la "fenomena" si congratula. Se questa è la presidente della commissione europea, immagino il livello di chi le sta sotto!!

Un suddito.

Lettera 11

Caro Dago, Conte, da ottima spalla del suo datore di lavoro, il comico Grillo, ha intimato a Letta, che già elemosinava colloqui dopo le elezioni, "niente giravolte!". Con queste parole Conte rischia di diventare più comico del suo capo...

FB

Lettera 12

giuseppe conte beppe grillo

Caro Dago,

ma di quanto è aumentato il costo dell’acqua con la quale nelle nostre valli alpine viene prodotta l’energia elettrica per giustificare i rilevanti aumenti del costo dell’elettricità che usiamo nelle nostre case ?

Pietro Volpi

Lettera 13

Caro Dago,

tweet sulla pausini che rifiuta di cantare bella ciao 5

gli americani ci informano che la Russia in otto anni ha dato 300 milioni di dollari a partiti e uomini politici di venti paesi e giustamente in Italia ci siamo scandalizzati. Già che ci sono, perché non ci dicono anche quanto l’America ha dato nei vari paesi in quegli anni? Per esempio, la sottosegretaria Victoria Nuland ha detto che gli USA hanno dato 5 miliardi all’Ucraina per “sviluppare processi democratici e riforme” favorendo il colpo di stato di Piazza Maidan.

L. A. Voisin

Lettera 14

Caro Dago,

Laura, allìneati, se vuoi continuare a lavorare!.

In un paese normale c’è la libertà di opinione e di rispondere alle domande. Non bisogna (bisognerebbe) fare “atti di fede” né essere costretti con forza o pressioni a fare qualcosa che non si vuole.

laura pausini si rifiuta di cantare bella ciao ospite di el hormiguero 3

In questo caso non si chiamerebbe ciò : fascismo ?

Saluti, Usbergo.

Lettera 15

Esimio Dago,

durante la campagna elettorale, Enrico Letta ha lanciato l'allarme fascismo, l'allarme Costituzione, l'allarme democrazia, l'allarme Mattarella, l'allarme ingerenze russe... Se dopo le elezioni Letta dovesse cercarsi un nuovo lavoro, potrebbe sempre trovare posto come "sirena d'allarme".

Bobo

Lettera 16

Caro Dago, Putin taglia il gas agli europei per vendicarsi dell'Ue che gli ha imposto le sanzioni. E così Bruxelles, per fare un dispetto a Mosca, taglierà la corrente... Ma a chi? Ai russi??? No, agli europei!!! Che dire: con cervelli così, siamo destinati a un grande futuro...

MARINE LE PEN VLADIMIR PUTIN 1

Martino Capicchioni

Lettera 17

Caro Dago, gli USA hanno le prove dei soldi che la Russia ha dato ad alcuni partiti occidentali. Il segretario di stato le presenterà in una provetta al Consiglio di sicurezza dell'ONU.

[Il Gatto Giacomino]