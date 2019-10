POSTA! - IL TORTELLINO SENZA MAIALE, RIPIENO DI POLLO E RIBATTEZZATO "TORTELLINO DELL'ACCOGLIENZA", E’ STATO PROPOSTO PER GLI ISLAMICI CHE NON MANGIANO IL MAIALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PETRONIO, IL PATRONO DELLA CITTÀ. RESTA DA SPIEGARE COSA C'ENTRINO I MUSULMANI CON SAN PETRONIO. PERCHÉ DOVREBBERO FESTEGGIARE?

JOE E HUNTER BIDEN

Caro Dago, strano, anche il quotidiano La Repubblica ha capito che con il Kiev-gate chi ci rimette è il democratico Biden. Grazie a te ed alla bravissima M. G. Maglie noi tuoi lettori lo avevamo intuito con qualche giorno di anticipo.

Dr. Khru

Caro Dago, caso Saraceni. "Onestà, onestà!". Ma i Cinque Stelle hanno tolto i vitalizi ai parlamentari per dare il reddito di cittadinanza ai condannati delle Brigate Rosse? E i soldi risparmiati dal taglio dei parlamentari, dove finiranno? Alla jihad?

federica saraceni 3

Furio Panetta

Dagovski,

Prima di dare il voto ai sedicenni, perché non fare votare per il Senato i diciottenni.

Aigor

Governo, Renzi: no ad aumento Iva, è schiaffo ai più poveri. E invece Banca Etruria aveva schiaffeggiato i ricchi?

A.Sorri

Caro Dago, voto ai 16enni, Conte: "I giovani sono maturi per farlo". Come no, lo certifica anche il test Invalsi.

E.Moro

Per le cose dette ad "un giorno da pecora" dal ministro Fioramonti a proposito del Crocefisso ed altro bisogna togliere non il reddito di cittadinanza ma il diritto di cittadinanza.

federica saraceni 2

giuseppem

Caro Dago, Firenze, il titolare dell'enoteca Pinchiorri indagato per stalking: "Supererò anche questa". Confida nel potere di-vino?

Flavio

Caro Dago, condannata a 21 anni e 6 mesi per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, la brigatista Federica Saraceni, 49 anni, beneficia del reddito di cittadinanza. Per l'Inps è tutto regolare: "I requisiti ci sono". Allora forse sono gli altri a riceverlo ingiustamente, quelli che non hanno ammazzato nessuno?

Bibi

Dago illustre, l'avvocato Giuseppe Conte si è vantato di non aver mai aperto un libro di matematica, ma anche il suo plenipotenziario all'economia, Roberto Gualtieri, risulta essere un professore di storia contemporanea prestato alla politica. Ovvio quindi che si scriva Def ma si legga deficit e che Green New Deal e Green Bond finiranno col lasciarci tutti al verde. Gianluca

roberto gualtieri giuseppe conte 1

Caro Dago, Ucrainagate. La democrazia secondo Joe Biden. Scrive ai big della tv Usa - Abs, Cbs, Nbc, Cnn e Fox News - di non invitare più l'ex sindaco di New York e avvocato di Trump, Rudolph Giuliani, perché getterebbe fango sulla sua famiglia. Deve essere invitato solo chi getta fango su Donald? Già da vice di Barack Obama, Biden esercitava il potere con arroganza, vantandosi di essere riuscito a far licenziare su due piedi il procuratore ucraino che indagava su suo figlio. Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Sandro Celi

traforo del monte bianco 5

Caro Dago, il ministro Roberto Gualtieri dopo l'approvazione del Def: «Voglio fare un annuncio: vorremo anche emettere dei green bond, dedicati alla sostenibilità e all'ambiente. Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente, sarà il perno della strategia di sviluppo del governo». E questo va iscritto alla voce "Collodi". L'unico fine dell'ambientalismo è quello di finanziare gli amici della sinistra. Esattamente come succede coi soldi spesi per i migranti.

L.Abrami

roberto speranza

Caro Dago, il blocco frontale del ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, monitorato da giorni, ha accelerato la sua velocità di slittamento e avanza fino a 90 centimetri ogni 24 ore. Si tratta di circa 27mila metri cubi di ghiaccio che sarebbe un gran peccato sprecare. Non si potrebbe utilizzarlo per i cocktail delle feste eco-vip a Hollywood?

Lidiano Pretto

Caro Dago, scrive Mattia Feltri che "se uno a sedici anni ha la testa buona per partecipare alla scelta del governo del paese, ce l'ha anche per ottenere il porto d' armi, acquistare casa, vivere da solo, come qualsiasi adulto rispondere penalmente delle sue azioni. In due parole, è maggiorenne". S'è dimenticato la cosa più importante: ha il diritto anche di candidarsi. Vabbè che fino al mese scorso abbiamo avuto Toninelli ministro, ma qualcuno riesce a immaginarsi un governo composto per metà da "gretini" (inteso come sinonimo di sedicenni)?

J.R.

Caro Dago, il ministro della Salute Speranza: "Abbiamo deciso di collegare alla Finanziaria un Ddl di riordino della materia dei ticket. Lo faremo con un criterio di progressività". Questa è come la "rimodulazione" dell'Iva. Se lo fanno è per incassare di più non certo di meno, altrimenti non perderebbero tempo.

tortellini in brodo

Ranio

Caro Dago, tortellino senza maiale ripieno di pollo ribattezzato "tortellino dell'accoglienza", proposto della curia di Bologna per gli islamici che non mangiano il maiale in occasione della festa di San Petronio, il patrono della città. Resta da spiegare cosa c'entrino i musulmani con San Petronio. Perché dovrebbero festeggiare? Festeggiano forse anche Natale e Pasqua?

Max A.

Caro Dago, il ministro dell'Istruzione Fioramonti: "Il crocifisso a scuola è una questione divisiva, che può attendere. Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi non esporre un simbolo in particolare, ed eviterei l'accozzaglia, diventa altrimenti un mercato. Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione".

fioramonti

Quale Costituzione? Quella italiana non si può, poiché il ministro ha appena detto che bisogna "permettere a tutte le culture di esprimersi", e un bimbo africano potrebbe non riconoscersi nei valori sanciti dalla nostra. Forse il ministro dell'Istruzione non sa che le costituzioni sono assai più numerose dei simboli religiosi, visto che ogni Paese ne ha una diversa?

Lino V.

Caro Dago, se è vero che la rimodulazione dell'IVA comporterà aumenti nei settori dove c'è più evasione, accadrà una cosa molto semplice: aumenterà il numero di evasori e diminuirà ulteriormente il gettito dei settori colpiti. La lotta all'evasione si fa con due cose: 1) semplificazione fiscale; 2) riduzione della pressione fiscale. Ma quando lo capiranno?

[Il Gatto Giacomino]

mattia feltri premio e' giornalismo 2018 8

Caro Dago, ho letto l'articolo di Mattia Feltri sul possibile voto ai nostri sedicenni e, premetto, concordo totalmente con quanto da lui scritto. Fatta questa premessa, però, e soprattutto in relazione ai dati OCSE riportati da Feltri sulle "scarse conoscenze e/o capacità di apprendimento" (cioè ignoranza tout court), mi domando quanto possa essere giustificabile (come pretende l'attuale ministro dell'Istruzione nonché i principali giornali nazionali) uno sciopero come quello recentemente fatto sui problemi ambientali che, sempre secondo l'OCSE, in Italia solo uno su cinque dei predetti studenti scioperanti sarebbe, teoricamente, in grado di capire. Studiare un po' di più no, eh?

Con la stima di sempre

Escamillo

Caro Dago, mentre Pechino festeggia i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese, a Hong Kong la polizia usa spray al peperoncino contro i manifestanti. Un delicato passo avanti rispetto ai carri armati usati 30 anni fa contro chi manifestava a Piazza Tienanmen.

Gaetano Lulli

carrie lam xi jinping

Dago darling, pare che il MinCulPop (sempre più potente ora che ne fanno parte anche Travaglio e Mentana) abbia deciso che non si parli più della Tav Torino-Lione. Mentre il premier Conte vorrebbe (giustamente) fare la Tav Napoli-Bari. Che ne pensano i suoi elettori grillini, da sempre contrari alle Tav, ma fino a ieri (perché ora pare che l'"elevato" Grillo stia cambiando idea) tacitamente favorevoli all'inquinamento da kerosene prodotto dagli aerei (in questo sono una devota gretina). Per non parlare della dimenticatissima Tav Milano-Venezia e poi Trieste.

P.S. Intanto a Parigi si sono celebrati con la massima grandeur (pare ad altissimo tasso di massoneria, anche dentro la chiesa cattolica di St. Sulpice) i funerali di Chirac. Nella vasta nube di incenso che ha invaso Parigi, hanno persino detto che era stato un precursore della lotta ai cambiamenti climatici, che ormai sono come il prezzemolo (ovviamente bio). Forse per questo aveva fatto provare moltissime bombe nucleari nell'atollo francese di Mururoa, disabitato da umani ma pieno di vite animali e vegetali. Le vie del "bene" per il Pianeta sono proprio infinite! Ossequi

Natalie Paav