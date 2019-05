POSTA! - VIA NOTE E SOSPENSIONI PER GLI ALUNNI DELLE ELEMENTARI. L'ANNO PROSSIMO LI AUTORIZZIAMO ALLA LEGITTIMA DIFESA CONTRO I MAESTRI - TRECENTO ESTREMISTI DI DESTRA DELLA FORMAZIONE NEONAZISTA “TERZA VIA” HANNO MARCIATO PER LE VIE DI PLAUEN, IN GERMANIA. E POI LA MERKEL SI PREOCCUPA DELL'ANTISEMITISMO DEL PARTITO DI ORBÁN. PENSI A CASA SUA!

Lettera 1

papa francesco

Caro Dago, via note e sospensioni per gli alunni delle elementari. Pare che il prossimo passo sia autorizzarli alla legittima difesa contro i maestri.

BarbaPeru

Lettera 2

Caro Dago, è molto interessante e puntuale la lettera aperta ai vescovi con la quale una ventina di teologi, intellettuali ed ecclesiastici cattolici chiedono che Papa Francesco venga messo in stato d'accusa per eresia, così come previsto dal diritto canonico. Anche se, secondo me, accusare Bergoglio di eresia è riduttivo. Lui è l'anticristo in persona.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 3

Caro Dago, Prodi: "La forza dei populisti sta finendo. Il Pd si apra e potrà approfittarne". Zingaretti stia attento. Il "Mortadella" prevedeva anche che con l'euro avremmo lavorato un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più...

neonazisti di plauen 9

Arty

Lettera 4

Caro Dago, stupro di Viterbo, il padre di uno degli accusati: "Gli ho detto di buttare il telefono". Ecco, questo non può essere definito né padre né genitore 1 né genitore 2. Genitore zero.

Claudio Coretti

Lettera 5

Caro Dago, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo contro il 'decreto Salvini' imponendo al Comune l'iscrizione all'anagrafe. Siamo alle solite. In Italia c'è sempre qualche giudice che pensa che la sua ideologia sia al di sopra di tutto, anche delle scelte degli elettori.

Tommy Prim

Lettera 6

neonazisti di plauen 7

Caro Dago, 300 estremisti di destra della formazione neonazista Terza via hanno marciato, con fiaccole e tamburi, al grido di "nazionalsocialismo ora" per le vie di Plauen, una cittadina della Sassonia, in Germania. E poi la Merkel si preoccupa dell'antisemitismo del partito di Orbán. Pensi a casa sua!

Leo Eredi

Lettera 7

Caro Dago, Salvini: "L'Italia riparte con il taglio delle tasse, non con il reddito di cittadinanza". E lo dice adesso dopo un anno di governo e dopo aver firmato un contratto in cui il Reddito era il punto cardine dei 5 Stelle?

Nereo Villa

Lettera 8

MERKEL JUNCKER1

Caro Dago, "I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte, le ho contate, e continuano a farlo". In vista delle Europee, al termine del servizio per la Merkel, il burattino della Cancelliera Juncker si prende qualche libertà.

Theo Van Buren

Lettera 9

Caro Dago, #MeToo, Woody Allen si è visto sbattere la porta in faccia dai maggiori editori per la pubblicazione delle sue memorie. In altri tempi ci sarebbe stata la fila, ma la situazione è mutata dopo la notizia delle presunte molestie ai danni della figlia Dylan Farrow. Persi gli amichetti di sempre, al vecchio Woody non resta che attaccarsi al clarinetto.

Achille Gambini

scarlett johansson e woody allen 3

Lettera 10

Caro Dago, Venezuela. L'unica cosa certa è che Maduro non ha golpe?

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, dopo l'operazione per l'occlusione intestinale Berlusconi scherza e ride. Bisogna dire che è stato anche un po' sfortunato. Altri che si sono concentrati ad ascoltare le fesserie dette da Di Maio se la sono cavata con una semplice diarrea.

Alan Gigante

Lettera 12

Caro Dago, quando si leggono notizie come quella pubblicata oggi sulla mafia Nigeriana e Torino, come non possono venire in mente le parole illuminate di una Past "Presidenta" della Camera, di certo non illuminata, quando con malcelato disprezzo verso il popolino concionava: "....le ingiustificate paure degli Italiani…..". Ecco, il problema che i disastri di questi o incapaci o "interessati", rimangono e rimarranno senza dura sanzione, a meno che qualche rivoluzione. Disgraziato il popolo che ha bisogno di eroi…..

mafia nigeriana

SDM

Lettera 13

Caro Dago, arrestata a Torino un'altra maestra per maltrattamenti sui bimbi. Visto che i casi sono frequentissimi, deve esserci un problema alla radice. A nessuno è venuto in mente di aprire un'indagine su cosa viene insegnato a queste persone durante la formazione e con quali criteri vengono assunti gli insegnanti?

Berto

Lettera 14

Caro Dago, caso Siri. Dopo quanto riportato dai giornali sulla "sfida" di Conte a Salvini, il leghista risponde chiedendo al premier di sfidarlo invece sulle tasse. Ma stanno lì per governare seriamente o per giocare a sfidarsi?

Ice Nine 1999

corona lele mora

Lettera 15

Caro Dago, Lele Mora ha dichiarato in una trasmissione televisiva che tra lui e Corona c’è stato un grande amore e tanto sesso, è arrivata subito la replica del partner che ha detto: “ Sesso con Lele ? Se fossi stato bisex l’avrei scelto più carino”. Avendo appreso tantissimo, attraverso i media, sul personaggio Corona, penso che per soldi sarebbe andato a letto anche col diavolo. Anche se Lele Mora mi è cordialmente antipatico, questa volta gli debbo credo.

Annibale Antonelli

Lettera 16

Caro Dago, leggo con sommo piacere gli articoli di Antonellis che nell'ultimo anno non ne ha azzeccata praticamente una. Vendetta tremenda vendetta scrive oggi. Sembra quasi che voglia far passare Siri come un povero stinco di santo vessato da quel cattivone di Conte. Siete sostanzialmente allineati con tutti i giornaloni mainstream che pregano per la caduta di questo governo per far fuori i 5 Stelle. Bravo Antonellis continua con i tuoi pissi pissi bau bau magari alla fine ci azzecchi...forse.

Tuo devoto AndiBi

FEDERICO FUBINI

Lettera 17

Caro Dago, Il vicedirettore del Cor Sera – Federico Fubini – in una recente apparizione televisiva ha confessato candidamente di non aver riportato la notizia di come le politiche di austerità imposte alla Grecia abbiano portato ad un aumento di morti tra i bambini nel paese. Che meraviglia i “giornaloni”!!!!

Gianpaolo Martini

Lettera 18

Caro Dago, Di Maio ha tolto il suo appoggio a Siri in quanto sarebbe indagato dalla magistratura chiedendone le dimissioni. Allo stesso tempo il vice premier ben si guarda dal togliere il suo appoggio alla Raggi che è stata e, salvo errore, sarebbe tutt’ora indagata dalla magistratura. Due casi analoghi e due comportamenti diversi. Il M5S è un partito giovane ma ha appreso rapidamente che le regole che lui stesso si è dato vengono inesorabilmente applicate per gli avversari ma vengono amorevolmente interpretate per gli amici.

Pietro Volpi

SEMENYA

Lettera 19

Caro Dago, Atletica leggera. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto il ricordo di Caster Semenya, convalidando le nuove regole della Iaaf, in vigore dall’8 maggio, che richiedono agli atleti con iperandrogenismo, tra cui la campionessa sudafricana, di assumere farmaci per abbassare il livello di testosterone. E per gli atleti che scarseggiano in testosterone e magari impiegano 5 minuti per fare i 400 metri del giro di pista? Anch'essi dovranno sottoporsi ad una cura ormonale per rialzare il testosterone a livelli normali prima di poter gareggiare?

Benlil Marduk

Lettera 20

Caro Dago, migranti, l'Ue all'Italia: "Urgenti accordi temporanei su sbarchi". E come mai quando ne arrivavano anche 12mila in tre giorni non avevano tutta questa "urgenza" di fare accordi per redistribuirli nel resto d'Europa?

Ivan Skerl

hillary e obama

Lettera 21

Dago darling, "Easter worshippers" (letteralmente "adoratori di Pasqua") hanno scritto poco tempo fa i progressisti Mr. Obama e Ms. Clinton a proposito dei cristiani morti negli attentati in Sri Lanka. Se continua così, tra poco "cristiano" diventerà un'offesa come il "borghese" di mezzo seeolo fa o il "fascista" (populista, sovrazionista) di oggi. E il Gold, un dio da tutti adorato specie sotto mentite spoglie (pace, libertà, altruismo peloso, ecc. ecc,) sarà l'unico vero dio.

E chissà se, sessualemte parlando, saranno ancora tollerati gli adoratori dei piedi e di altre cose un po' più in su nel corpo umano. E chissà cosa diventerà Santa Romana Chiesa, ora guidata dal progressista Papa Francesco. così attenta a tutte le mode del momento e al va dove ti porta il vento dello spirito del tempo.

Son passati neanche 10 secoli da quando il francese Papa Urbano II lanciò la Prima Crociata, ma sembrano millenni. Che poi in effetti fu la prima impresa coloniale europea, con la Francia in prima linea ("as usual"). Per stare sul leggero, bellissima la relazione di un cronista musulmano che racconta quello che successe, mi pare a San Giovanni d'Acri (allora Regno cristiano di Gerusalemme, ora Israele), dopo l'arrivo di una nave europea carica di donne di facili costumi.

HILLARY CLINTON MICHELLE OBAMA

Altro che porno o sfumature odierne, tutto in girarci intorno senza una parolaccia o una descrizione corporea. La spada che cerca riposo dentro la guaina, il fiume impetuoso che cerca di scaricarsi in pianura, ecc .ecc. Tutto per riferire dei peccati carnali commessi dai crociati, ma ovviamente sorvolando sui facili costumi sessuali mediorientali (sotto l'imperitura regola del "si fa ma non si dice"). Pace e bene

Natalie Paav