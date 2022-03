POSTA! - VIETATA IN RUSSIA LA PAROLA "GUERRA". DA ADESSO IL CAPOLAVORO DI LEV TOLSTOJ SI INTITOLERÀ "OPERAZIONE MILITARE SPECIALE E PACE" - HO L’IMPRESSIONE DI AVER LETTO SULLA GRANDE STAMPA ITALIANA PIÙ NOTIZIE RELATIVE AL FAMOSO MATRIMONIO NON MATRIMONIO DI BERLUSCONI CHE SUGLI OTTANTA MILIONI DI EURO CHE D’ALEMA E I SUOI AMICI INTENDEVANO INCASSARE DALLA MEDIAZIONE SULLA FAMOSA VENDITA DI ARMI…

Riceviamo e pubblichiamo:

LEV TOLSTOJ

Lettera 1

Esimio Dago,

vietata in Russia la parola "guerra".

Da adesso il capolavoro di Lev Tolstoj si intitolerà "Operazione militare speciale e Pace".

Bobo

Lettera 2

Caro Dago,

ora che Putin ha cambiato versione "abbiamo fermato il genocidio dei russi" come la metteranno i vari Crozza con l'avanzata della NATO?

saluti

LB

Lettera 2

vladimir putin 3

Caro Dago, la Cina: "Non stiamo dando armi alla Russia". Giusto. Almeno fino a quando Stati Uniti, Nato ed Ue non le daranno all'Ucraina!

Claudio Coretti

Lettera 3

Caro Dago, la Svizzera si dice pronta a ospitare i colloqui tra Ucraina e Russia. Il presidente Ignazio Cassis auspica che "le pistole tacciano presto". Logico. Agli svizzeri piace il fruscio delle banconote...

ignazio cassis2

SL

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, riprendono oggi online i colloqui tra Mosca e Kiev. Mediatrice Chiara Ferragni? Non sarebbe inconsueto con Zelensky di mezzo...

Carlo Gradi

Lettera 5

Lettera 6

Bombardamenti a Mariupol

Caro Dago, Ucraina, l'Ue aumenta a un miliardo gli aiuti per comprare armi. Più armi, più guerra, più morti, più pace... Com'è noto i morti non disturbano, non hanno pretese...

Fabrizio Mayer

Lettera 7

Caro Dago, "Rischi da guerra lunga, sanità ucraina già provata". Le imperdibili sofisticate analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità!

persone in piazza ascoltano zelensky alla knesset.

F.T.

Lettera 8

Caro Dago, ormai tutte le cancellerie, anche amiche, considerano Putin inaffidabile e instabile, termini diplomatici per dire "impazzito". Sorprende che il popolo russo, che ha sacrificato undici milioni di persone per sconfiggere il pazzo nazista, non faccia nulla contro quest'altro pazzo che rischia di far cadere il mondo in un altro terribile conflitto, forse l'ultimo.

FB

Lettera 9

carro armato russo distrutto dal drone 4

Caro Dago, leggo che "gli hacker pro-Cremlino hanno cercato di interrompere con ripetuti attacchi informatici stoppati dai sistemi di cyber-sicurezza" il discorso via internet di Zelensky alla Knesset. Curioso.

Fino a l'altro ieri gli hacker russi dominavano il web, piegandolo ai propri voleri (Russiagate: sono riusciti persino a far leggere un presidente degli Stati Uniti!). Da un mese a questa parte, improvvisamente, hanno le abilità informatiche di mio nonno: pare non riescano più nemmeno ad aprire un account sui social... Ah, la propaganda...

Lauro Cornacchia

matteo salvini al matrimonio berlusconi fascina 1

Lettera 10

Dago colendissimo, il Salvini procede indefesso nella sua campagna di autodistruzione pubblica, con i colonnelli della Lega che hanno presumibilmente deciso di lasciarlo andare a sbattere. L’ultimo episodio: la partecipazione al finto (!) matrimonio del Berlusca. L’adolescente Matteo non comprende che l’ex Cav oramai va evitato come la kryptonite, stanti gli indizi di declino cognitivo.

Per un paio di mesi, il Truce si è fatto corbellare dal signore di Arcore, infoiatissimo per la presidenza della repubblica, persino quando il desso stava su di un letto al San Raffaele, attorniato da sanitari preoccupati (il loro miglior cliente!) per un possibile esito infausto. Fra l’altro, sempre dal letto, l’augusto malato sembrava aver deciso un robusto trasferimento patrimoniale alla amichetta di turno.

matrimonio berlusconi fascina larrivo degli sposi a villa gernetto.

Qui la famiglia – che non si era vista nel periodo “quirinalizio”- è intervenuta alla velocità della luce. Dopodiché il vegliardo se ne è inventata un’altra: le nozze simulate, costringendo un gruppetto di presunti VIP a presenziare. Ora i parenti/amici, da lui grandemente miracolati, non potevano esimersi…Ma Matteo? È andato alla non cerimonia per farsi incoronare “l’unico leader italiano”? Attento, ragazzuolo: potrebbe essere il bacio della morte!

Saluti da Stregatto

Lettera 11

Caro Dago,

joe biden videoconferenza con macron johnson e scholz

l’ho l’impressione di aver letto sulla grande stampa italiana più notizie relative al famoso matrimonio non matrimonio di Berlusconi che sugli ottanta milioni di Euro che D’Alema ed i suoi amici intendevano incassare dalla mediazione sulla famosa vendita di armi alla Colombia.

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

luigi di maio 3

Lettera 12

Caro Dago, Ucraina, in programma colloquio Biden, Macron, Scholz, Johnson e, a sorpresa, pure Draghi. Il nostro premier ammesso in qualità di uditore o ha dovuto pagarsi l'iscrizione?

Piero Nuzzo

Lettera 13

volodymyr zelensky parla alla knesset

Caro Dago, a "Che tempo che fa" Fabio Fazio ascolta tutto serio e concentrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, senza pietà, smaschera le strategie di guerra, in Ucraina, del malefico Vladimir Putin... Ma... un intellettuale di sinistra come lui, si sarà accordo che si tratta dello stesso ragazzino che, in qualità di bibitaro, faceva ciao alle telecamere durante i collegamenti dall'allora San Paolo di Napoli ai tempi di "Quelli che il calcio" condotto (probabilmente) da Simona Ventura? C'è da fidarsi di un "esperto" di tal risma?

SdA

angela merkel olaf scholz

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Zelensky chiede all'Ue lo stop del commercio con la Russia. Il comico ha nettamente ragione. Se al punto in cui siamo i burattini europei del rincoglionito Biden rispondessero picche, farebbero una figura peggiore di quella che già stanno facendo. Almeno siano coerenti con la linea suicida finora seguita. E mi raccomando: via Tchaikovsky da tutti i teatri d'Europa!

Ricky

Lettera 15

matteo salvini truccatrice miss baby6 parrucchiere david vanchieri

Dago darling, della serie "a volte ritornano". I paesi Pigs (così' definiti dagli anglosassoni con disprezzo) sono tornati a farsi sentire (!) grazie a Mario Draghi, il nuovo Angela Merkel della UE (mi pare che così Dago dixit) che pochi giorni fa li ha convocati a Roma. Di rilevante c'era solo il bonissimo premier spagnolo Sanchez. Verrebbe di dire che chi si accontenta, gode. Archiviati per ora i paesi Brics, anche se rappresentano circa la metà della popolazione mondiale. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, sui social gira una vecchia intervista a Berlusconi nella quale enumerava diligentemente le qualità (secondo lui) di Putin, arrivando a definirlo un "fratello minore"! Sulle atrocità e crimini che il "fratello" sta commettendo in queste settimane nessuno commento. Ma Silvio è in buona compagnia, c'è un altro "genio" della politica tale Grillo, che oltre ad averci regalato i grillini, la compagine politica più raffazzonata e incapace mai entrata in parlamento, decantava le "qualità di leader" di Putin.... Brutto tramonto per questi personaggi di cui non sentiremo la mancanza...

FB

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

Lettera 17

Caro Dago

ti dico io cosa c'è dietro la guerra in Ucraina...era un piano dei due compagni di merende, Putin e Xi jin ( tonic) ping...pensavano di trarne entrambi grandi vantaggi alle rispettive immagini: il primo come rinata potenza mondiale e il secondo come salvatore del mondo....si sarebbe riscattato dal covid...facendo da paciere...

ma le cose sono andate diversamente...ora la Russia dopo tre settimane sembra mostrare grosse crepe e non avere tutto sto apparato bellico ma solo tanta propaganda, che però ai tempi di telegram non funziona più se non per gli imbecilli e l'altro...non sa che cazzo fare !

massimo giletti a odessa

saluti

LB

Lettera 18

Prelaro Dago,

a cosa mi porta questa guerra… difendere Massimo Giletti, giornalista che non amo tanto per il suo modo di condurre.

Oggi è stato attaccato da Selvaggia Lucarelli per il suo reportage in diretta da Odessa con l’accusa che era preregistato visto che li era in vigore il coprifuoco… Io ho visto per caso un po' di trasmissione e Giletti rispondeva a domande dello studio… perciò di sicuro era in diretta. Probabilmente avrà chiesto un permesso alle autorità di Odessa per fare il collegamento ed in effetti non si muoveva dell’ingresso dell’hotel.

SELVAGGIA LUCARELLI

Però siccome la Lucarelli non è stupida, anzi piuttosto intelligente l’ho avrà notato anche lei mi chiedo perché scrivere articoli sempre degrinatori su chiunque? E’ diventato un suo marchio di fabbrica denigrare tutti a prescindere? Anche travisando platealmente la realtà come oggi? Cui prodest trasformarsi in una "odiatrice seriale"?

Asgaqlun

massimo giletti a odessa Xi Jinping e Vladimir Putin

massimo giletti massimo giletti a mykolaiv