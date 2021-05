POSTA! - LA WARNER BROS HA ANNUNCIATO CHE IL PROSSIMO SUPERMAN SARÀ NERO. STANNO TENTANDO IN TUTTI I MODI DI FAR DIVENTARE RAZZISTA CHI NON LO È? – NAPOLEONE AVRÀ AVUTO UN PICCOLO PENE, MA, DOPO UN INIZIO TITUBANTE CON UNA PROSTITUTA DEL PALAIS ROYAL, L'HA USATO MOLTO. FACEVA TUTTO IN FRETTA (AL GALOPPO), TRANNE CHE CON JOSEPHINE, LA PRIMA MOGLIE, CREOLA DI GRANDE ESPERIENZA E FEMMINILITÀ, CHE GRAZIE ALLE SUE ARTI EROTICHE RIUSCIVA A…

Riceviamo e pubblichiamo:

vaccino astrazeneca

Lettera 1

Caro Dago, vaccino AstraZeneca, due milioni di dosi rimaste nei frigoriferi. Perché non nebulizzarle nell'aria con un Canadair?

Bobby Canz

Lettera 2

Caro Dago, Ursula Von der Leyen, ha esaltato i risultati della campagna di vaccinazione della Ue: "È un successo, ad oggi sono stati distribuiti 200 milioni di vaccini. Sono abbastanza per vaccinare almeno la metà della popolazione adulta europea almeno una volta. Né Cina o Russia, si avvicinano minimamente". Ha dimenticato Corea del Nord e Iran: anche rispetto a loro risultiamo vincenti?

vaccino a ursula von der leyen

Camillo Geronimus

Lettera 3

Caro Dago, ma con tutti i milioni di posti di lavoro persi in America a causa del Covid, Robert De Niro si preoccupa per l'economia svizzera e gira spot promozionali per il turismo nel Paese elvetico? Non sembra molto intelligente.

Raphael Colonna

lo spot di svizzera turismo con de niro e federer

Lettera 4

Caro Dago,

dovresti spiegare al tatuato DUX, Paolo Di Canio, che, tra un saluto romano e l'altro, ha dimenticato che sull'ariano Mourinho non si applicano le leggi razziali.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

NAPOLEONE 4

Dago darling, Napoleone I avrà avuto un piccolo pene, ma - dopo un inizio titubante con una prostituta del Palais Royal - l'ha usato molto. Anche nei momenti difficili, come quelli delle due abdicazioni, e anche a St. Helena.

Come altri dittatori, faceva tutto in fretta (al galoppo), tranne che con Josephine, la prima moglie, creola di grande esperienza e femminilità, che grazie alle sue arti erotiche riusciva a farsi perdonare i tanti tradimenti. Si dice che in un incontro con uno dei due Papi con cui ebbe a che fare, minacciò di distruggere Santa Romana Chiesa. Il Papa (Pio VI o VII) gli avrebbe risposto: "Non ci siamo riusciti noi in quasi duemila anni, non credo che ci riuscirà lei". Tanti pro e contro su di lui, ma resta il fatto che mai prima un uomo di relativamente umili origini - e per giunta più italo-corso che francese - si sia elevato a tal livello in pochi anni. Ossequi

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

Natalie Paav

Lettera 6

Caro Dago,

sembra che Conte abbia grossi problemi a venire a capo dell’ingarbugliata situazione in cui si trova il M5S che dopo la sentenza di Cagliari si è ulteriormente aggrovigliata.

Considerato che, se non ricordo male, ha detto che in passato ha votato PD forse sarebbe più facile per lui rinunciare al tentativo di guidare i 5 stelle e cercare di prendere il controllo del PD.

Pietro Volpi

quarto potere 6

Lettera 7

Caro Dago,

Luxuria oltre ad essere estremamente tollerante verso chi la pensa diversamente, ha anche quel bon ton tipico delle signorine perbene. Quelle finesse!

Un caro saluto,

Mary

quarto potere 4

Lettera 8

Caro Dago, il film "Quarto Potere", nonostante le 9 nominations, portò a casa solo l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Una botta di culo gandhiana! Mentre Gandhi ha la fortuna di non dover essere accomunato al vergognoso Nobel per la Pace di Barack Obama, Orson Welles ha l'onore di non poter essere accostato alle vergognose statuette distribuite quest'anno che con la settima arte non hanno nulla a che vedere.

Black Superman

G.S.

Lettera 9

Caro Dago, la Warner Bros ha annunciato che il prossimo Superman sarà nero. Stanno tentando in tutti i modi di far diventare razzista chi non lo è?

Elia Fumolo

Lettera 10

Black Superman

Caro Dago, Covid, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: "L'Italia aveva ragione su intervento congiunto Ue". Il nostro Paese ha spesso ragione, ma purtroppo da un decennio è rappresentato da figuri che hanno zero credibilità anche perché nemmeno eletti dal popolo.

Yu.Key

Lettera 11

Dago, Fedez dichiara: "se la Rai mi farà causa ho i mezzi per potermi difendere..."

Te credo, aggiungo io: con tutte le canzone omofobe che ha scritto, di soldi ne ha fatti davvero tanti l'ipocrita arricchito! Abbasso gli omofobi! Abbasso Fedez! Abbasso il folle ddl Zan!

fedez concertone

Francesco Polidori

Lettera 12

Caro Dago, Chiara Ferragni lancia il mini abito da sera dedicato a Vittoria nelle taglie 6 e 9 mesi. Costo: 230 euro. Sulla scia del marito Fedez, tra una decina d'anni potrà difendere il diritto di tutti i neonati ad avere un abitino.

Arty

Lettera 13

murales con fedez sul cavallo della rai 2

Caro Dago, dopo le indagini sul figliuolo di Grillo il segreto più custodito in italia è il viaggio su Marte di Enrico Letta, dal quale è rientrato da alcune settimane per parlarci, con tono e postura mistica, di ius soli, potere alle donne, voto ai minorenni...

Atterrato nel pieno di una pandemia che oltre aver ucciso migliaia di persone ha distrutto milioni di posti di lavoro non si è accorto delle vere priorità della gente comune. Delle due una o quelli del PD lo rispediscono su Marte o lo svegliano per spiegargli la situazione italiana.

FB

CIRO GRILLO

Lettera 14

Caro Dago, condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth al termine del processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Se non c'è qualche altra Silvia Baraldini in America con cui "scambiarli", magari in carcere ci finiscono per davvero.

Leo Eredi

Lettera 15

gabe natale finnegan lee elder 2

Caro Dago, Elon Musk, il prototipo di razzo Starship di SpaceX è atterrato con successo nella base in Texas al suo quinto tentativo. Speriamo non sia così anche con la Tesla. Le prime quattro che acquisti finiscono contro il muro e solo la quinta ti riporta a casa tutto intero.

Giacomo Francescatti

Lettera 16

Caro Dago, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli: "Un bambino su 5 a rischio povertà in Europa". In Europa ma non in Italia: Luigi Di Maio l'ha abolita!

FEDEZ

P F.V.

Lettera 17

Caro Dago

faccio un ragionamento puramente ipotetico e di fantasia, ma se rovesciamo le parti e immaginiamo che esecutori e/o mandanti e/o organizzatori della strage al Bataclan o di Nizza, già processati e condannati, si fossero rifugiati e circolassero liberi in Italia e immaginiamo che l'Italia ne rifiutasse l'estradizione perché "non si fida delle garanzie del sistema giudiziario francese", bene in questo situazione alla rovescia rispetto ai "brigatisti liberi" in territorio francese, cosa avrebbe da dire il sig. Macron e predecessori ? E forse il sig. Mitterrand si vergognerebbe e si rivolterebbe in tomba? Meditate meditate....

fedez

Lorenzo B.

Lettera 18

Caro Dago,

ma la Famosa frase di Davigo il cui senso era che non esistono innocenti ma solo colpevoli non ancora scoperti vale anche per lui ?

Pietro Volpi

Lettera 19

JOSHUA WONG

Caro Dago, Cina, celebrò Tienanmen: Joshua Wong condannato a 10 mesi di carcere. Adesso vedremo se Stati Uniti ed Europa si stracceranno le vesti con Xi Jinping come fatto con Vladimir Putin per il caso Alexei Navalny. Ma forse il dovere alla difesa dei diritti umani e inversamente proporzionale alla potenza economica del Paese che non li rispetta.

Maxmin

Lettera 20

Dago buongiorno,

ci aggiorni sull' eco del post Fedez e sorge la domanda: se

uno sconosciuto la qualunque con pretese canore e non solo riproponesse

george clooney

i pezzi giovanili del tatuato, specie i passaggi dedicati alla Moratti

aggiornadoli a persona a lui cara, che succederebbe ?

peprig

Lettera 21

Caro Dago, George Clooney compie 60 anni. Io ho quasi la sua età e nemmeno un capello grigio. Tiè!

J.R.

gabriele albertini

Lettera 22

Caro Dago, Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco. Preferisce la maratona di New York?

Piero Nuzzo

Lettera 23

Caro Dago, Covid, gli Usa a favore della revoca delle protezioni dei brevetti su vaccini. Le case farmaceutiche americane avevano evitato di annunciare il vaccino prima delle presidenziali per non favorire Trump? Bene, adesso che c'è Biden avranno il meritato premio: la loro scoperta non vale più un cacchio!

Piero Nuzzo

antonio ciontoli

Lettera 24

Gentil Dago

tra le novazioni infinite della seconda-terza-quarta repubblica italiana si annovera adesso, dopo il caso Ciontoli, l'introduzione dell'istituto della vendetta, comminata tramite rito televisivo inappellabile e pedissequamente recepita, come pura formalità burocratica, nelle aule dei tribunali.

Per il paese di Beccaria, non c'è che dire, un altro passo verso i gioiosi lidi della giustizia fai da te, così tanto cara ai forcaioli che apparecchiano parodistiche trasmissioni televisive, dove si inscenano grotteschi pseudo-processi condotti in perfetto stile giustizialista. A quando direttamente il linciaggio in pubblica piazza, pardon in diretta televisiva?

ciontoli vannini le iene 7

Cordiali saluti

gioR

Lettera 25

Siamo alle solite. E’ tarduccio, ma io sono ancora sveglio e ho letto l’articolo di D’Agostino sul periodico Vanity Fair e questo mi rende di buon umore. “Aria ! Aria! “ scrive il nostro tatuato. E ancora: “Finalmente potremo prenderci la cacarella in India..”.

turismo coronavirus 5

E via così con amenità da vanity ferale! Insomma un pezzo godibile perché insensato, senza capo né coda ma a suo modo esemplare perché riflette il pensiero di gran parte del popolo italiota, tutto viaggi ed esperienze all’estero. Del resto qui in Italia non c’è granché da vedere, vuoi mettere il Machiu Pichiu o le sabbie roventi del Nord Africa. Li’ si che c’è vita! E arte! Magari questi manco sanno chi era Pico della Mirandola, o Lorenzo de’ Medici, ma vuoi mettere il Machiu, pure Pichiu?

DONNE IN SPIAGGIA CON LA MASCHERINA

Peccato che questa aria nuova sia rimasta solo nella zucca del nostro tatuato ormai stagionato, perché per lui - pandemia o non pandemia - l’aria, ossia i contenuti del sito sempre quelli sono. A parte politica, cronaca, e sport ( perché non parla mai della serie B Italiana?), il resto immancabile sono porcate, tette, culi, orgasmi, gay, lesbiche, pratiche vergognose etc etc .

Quando cambierai ‘sta aria impestata ? Ciò detto, però, devo tornare ancora sul tema della censura in tv perché anche ieri sera è andata in onda l’ormai costante censura de La Verità, che invece qui almeno il nostro anfitrione utilizza, eccome! E fa bene. Al dunque: anche questa notte i tre servizi di rassegna stampa hanno saltato la prima pagina della Verità.

Dago ph Porcarelli

Il Manifesto -organo del partito comunista italiano - appare sempre e ben commentato dalle signorine-rassegne. Si vede che gli piace anche se ha circa 5000 lettori e soprattutto evoca il comunismo che la stessa UE, sempre matrigna e spesso stronza, ha parificato al nazismo. La Verità invece non trova spazio spesso e volentieri perché c’è un’evidente censura contro.

Censura che penso arrivi dai vertici delle testate, perché non credo - ma forse mi sbaglio - che le signorine /rassegne possano motu proprio spingersi a tanto. C’è chi come il tgcom24 utilizza lo scherzetto dell’arrivo tra capo e collo del titolo (in genere floppo) di qualche giornalone proprio quando arriva il turno de La Verità. Il titolone spunta su tutto, e zac!, stranamente salta la prima di Belpietro.

turisti coronavirus

Ieri sera la solita Coggi ha riproposto paro paro la stessa scenetta di qualche giorno fa: arriva il titolo importante, La Verità sparisce.

Su Rai news sempre ieri sera la signorina/rassegna, dal volto olivastro mediorientale con due grandi occhioni così, La Verità non l’ha proprio cacata. Ma qui, come su Sky, non hanno problemi a nascondere se i titoli di prima pagina non gli piacciono. Siamo insomma alle solite e così devo aspettare stamattina per scoprire il perché della solita censura.

turismo coronavirus 3

E tutto si spiega: titoli e articoli - mica uno solo - non piacciono allo spirito dragoniano. Per dire: mi tocca ammettere che in questo senso D’Agostino è più serio della stampa italiota. E detto da me vuol dire che siamo proprio messi da cani (quelli randagi che non vogliono padroni stronzi!).

Luciano