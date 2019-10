POSTICIPO DA RECORD: INTER-JUVE (13,2% SU SKY) IRROMPE NELLA DOMENICA SERA E FA CALARE ''IMMA TATARANNI'' (19,5%), GILETTI (5,5%) E FAZIO (7,3-8%) - LA D'URSO RECUPERA SHARE CHIUDENDO ALL'1.21 (13,3%) - CHEF RUBIO (1%) - 'SOLITI IGNOTI' (18,1%) VS PAPERE (11,3%) - RETE4 (4%) - FAZIO IN PRESERALE FERMO AL 4,3% - VENIER (16,3-15,5%) - DOMENICA SPORTIVA (10,2%) - PARDO (8,6%)

Ascolti Sky per la partita inter-juventus: 3.242.000 - 13,21%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori (7.3%), dalle 21.07 alle 22.37, e 1.587.000 spettatori (8%) con Il Tavolo in onda dalle 22.41 alle 23.36.

inter juventus

Su Italia1 Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo ha intrattenuto 1.391.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Il Borgo dei Borghi ha raccolto davanti al video 992.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 The Bourne Identity è stato visto da 799.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 1.052.000 spettatori con il 5.5%. Su Tv8 Quattro Hotel è stato seguito da 395.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto segna 242.000 spettatori (1%).

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima – con chiusura alle 21.11 – si ferma all’11.3%.

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha raccolto 4.448.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.7771.000 spettatori con l’11.3%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.201.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 986.000 spettatori con il 4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 579.000 spettatori pari al 2.4% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 301.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

imma tataranni

Fazio deve accontentarsi del 4.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.729.000 spettatori (16.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 3.821.000 spettatori (19.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.116.000 spettatori (13.2%) mentre Caduta Libera raccoglie 3.347.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 954.000 spettatori (6.4%), nella prima parte, e 1.107.000 spettatori (6.2%), nella seconda parte. Che Tempo Che Farà segna 903.000 telespettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag segna 493.000 spettatori con il 2.9%. CSI NY ha totalizzato 617.000 spettatori (3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 803.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Blob segna 886.000 spettatori con il 4%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 274.000 spettatori (share dell’1.7%).

Daytime Mattina

Provincia Capitale riparte con il 5%.

inter juventus higuain 11

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 239.000 spettatori con il 12.8%, nella presentazione, 650.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte, e 1.633.000 spettatori con il 21.5% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta da Papa Francesco ha ottenuto 1.267.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.078.000 spettatori con il 17.4% e Planet raccoglie un ascolto di 420.000 telespettatori con il 5.1% di share.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 143.000 spettatori (1.8%). Su Italia1 The OC segna 163.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio, e 183.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio, e 240.000 spettatori con il 2.8% nel terzo episodio. Su Rai 3 Provincia Capitale convince 406.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 512.000 spettatori (6.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 222.000 spettatori con il 3.8% di share.

imma tataranni

Daytime Mezzogiorno

La Ventura non si schioda del 4%.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. L’Angelus ha raccolto 1.720.000 spettatori (16.4%). Linea Verde ha intrattenuto 2.694.000 spettatori (18.8%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 732.000 spettatori con l’8.2% e Melaverde 1.809.000 con il 15.1%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 360.000 spettatori con il 4.1%. A seguire La Domenica Ventura conquista 515.000 spettatori con uno share del 4% (presentazione dalle 11.54 alle 12.15: 434.000 – 4.1%).

inter juve 1

Su Italia1 Giù in 60 Secondi segna il 2.3% con 241.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.056.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 TGR Mediterraneo segna 561.000 spettatori e il 4.2%. Cara Italia registra 372.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Rete4 I Viaggi del Cuore ha ottenuto 256.000 spettatori pari al 3%. Dopo il telegiornale, Colombo ha fatto compagnia a 273.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 la serie Little Murders è stata scelta da 137.000 spettatori con l’1.1% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.633.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%, nella prima parte in onda dalle 13.59 alle 14.54, e 2.189.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%, nella seconda parte. Dalle 17.36 alle 18.41, Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.802.000 spettatori pari al 13%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.298.000 spettatori con il 13.7%. Beautiful ha raccolto 1.924.000 spettatori (11.7%).

fabio fazio luciana littizzetto

A seguire Una Vita ha interessato 1.707.000 spettatori (11.5%). Il Segreto ha appassionato 1.750.000 spettatori con il 12.7%. Dalle 17.22 alle 18.33, Domenica Live ha appassionato 1.868.000 spettatori (13.7%) dalle 17.22 alle 18.33, e 1.557.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte ‘L’Ultima Sorpresa’ della durata di 8 minuti. Su Rai2 Quelli Che Aspettano ha convinto 847.000 spettatori (5.3%). Quelli che il Calcio segna il 7.3% con 1.041.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 709.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 El Dorado – La Città Perduta raccoglie 636.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 965.000 spettatori con il 6.5%. Report ha ottenuto 959.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 442.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Il Socio ha appassionato 231.000 spettatori (share dell’1.6%).

Seconda Serata

Strabioli, in seconda serata, si ferma al 2.6%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 819.000 spettatori pari ad uno share del 7.1%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 482.000 spettatori con il 13.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.056.000 spettatori (10.2%). L’Altra DS ha interessato 265.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 Tiki Taka segna un netto di 754.000 ascoltatori con l’8.6% di share. Su Rai 3 Grazie dei Fiori è visto da 463.000 spettatori (2.6%). Su Rete 4 la pellicola Nella Morsa del Ragno è la scelta di 203.000 spettatori (2.8%).

wanda nara fuori onda a tiki taka

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.786.000 (22.7%) Billy 3.318.000 (20%)

Ore 20.00 4.514.000 (20.7%)

TG2

Ore 13.00 1.754.000 (11.1%)

Ore 20.30 1.573.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.567.000 (9.7%)

Ore 19.00 1.705.000 (9.5%)

TG5

Ore 13.00 2.752.000 (17.3%)

Ore 20.00 3.874.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.126.000 (8.6%)

Ore 18.30 729.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 324.000 (2.9%)

Ore 18.55 602.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 431.000 (2.6%)

Ore 20.00 958.000 (4.4%)