POTEVA MANCARE MICHELE SERRA NELLA DIFESA DI FABIO FAZIO? - A “PIAZZAPULITA” IL GIORNALISTA GIUSTIFICA LA FUGA VERSO “NOVE” DI FABIOLO: “NON ERA NELLE CONDIZIONI DI LAVORARE TRANQUILLO” (MA TRALASCIA DI CITARE IL CONTRATTO MULTIMILIONARIO CHE HA FIRMATO CON LA NUOVA RETE) – “FAZIO HA FATTO CARRIERA PER MERITI PROFESSIONALI, NON È STATO MESSO LÌ DALLA POLITICA - TUTTI GLI ALTRI CHE PARLANO DI TV E, AHIMÈ, CHE DECIDONO GLI ORGANIGRAMMI DELLA TV PUBBLICA SONO INVECE DI NOMINA PARTITICA...”

Ormai si parla solo dell’addio di Fabio Fazio alla Rai con il suo programma Che Tempo Che Fa che sbarca su Discovery dopo tanti anni di servizio pubblico. A Piazzapulita, Corrado Formigli mostra un video in cui Matteo Salvini spara a zero contro il conduttore appena silurato dalla tv di Stato e poi chiede il parere a Michele Serra, amico e autore storico del programma non più amico del governo in carica.

Queste le sue parole: “La prima condizione per un professionista, per lavorare bene, è poter lavorare serenamente e lui non era più nelle condizioni di farlo. Una cosa che non si dice abbastanza è che ci sono persone che non sono state collocate dai partiti nella tv pubblica, che hanno fatto il loro percorso, carriera, storia nella televisione per meriti professionali, perché hanno fatto il loro lavoro e questo può piacere o non piacere, ma questo sono. Questo era Biagi, questo era Luttazzi, questo era Santoro, questo era Fazio – prosegue Serra - si sono messi lì da soli, nessuno li ha messi per nomina partitica".

Michele Serra, poi, ritiene che spesso le decisioni sul prodotto vengano prese da chi non ne ha le competenze: “Tutti gli altri che parlano di tv e, ahimè, che decidono gli organigrammi della tv pubblica sono invece di nomina partitica.

È come se uno che non sa niente di falegnameria entrasse lì e dicesse di avere il mandato per spiegare come si fanno i tavoli e come si fanno le sedie. Questo è profondamente irritante e controproducente, perché poi la falegnameria funziona peggio”.

Un affare di destra? No, per Michele Serra tutti i partiti sono colpevoli: “Ciò, va detto, è sempre stato uguale per tutti i partiti che si sono comportati in modo predatorio nei confronti della Rai. [...]

