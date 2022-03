POTEVA MANCARE LA VERSIONE DI SGARBI? - "WILL SMITH NON È STATO VIOLENTO, D'AGOSTINO CON ME SÌ" - VITTORIO RICORDA LO SBERLONE DI DAGO DEL 1991: "SE TU HAI DI FRONTE UN CRETINO CHE PRENDE IN GIRO TUA MOGLIE CHE È MALATA FAI BENE A DARGLI UNO SCHIAFFO. LA NOSTRA DISCUSSIONE INVECE POTEVA FINIRE NEL GIOCO. IO GLI BUTTAI ADDOSSO UN PO’ D’ACQUA COME A DIRGLI METAFORICAMENTE: 'SPEGNITI', LUI FU SPROPORZIONATO..." - VIDEO