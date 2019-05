https://mediasetplay.mediaset.it/article/mattinocinque/roberto-d-agostino-pamela-prati-ha-un-problema-con-il-gioco_b100000535_a3039

Il caso Pamela Prati e il suo ormai ufficialmente finto matrimonio continuano a tenere banco. Ne parla anche Roberto D'Agostino a Mattino Cinque, dove ha svelato clamorosi retroscena sulla vicenda che coinvolge la showgirl sarda, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Come mai tutta questa messinscena? Dago mostra di non avere dubbi: "Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili – spiega il fondatore di Dagospia – già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento". E ancora, secondo D'Agostino la Prati starebbe facendo i conti con un altro grosso problema: "Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi.

La Prati prima forse è stata vittima, ma poi è diventata loro complice", ha sottolineato. Finita? Non proprio. "Eliana e Pamela Perricciolo - ha ripreso - hanno una relazione e hanno usato David Coppi – il fidanzato fantasma di cui la stessa Michelazzo aveva svelato la non esistenza a Live-Non è la D’Urso – per coprire la storia tra loro". Bombe su bombe, insomma, sganciate parte di mister Dagospia.

